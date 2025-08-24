Cuando las deportaciones rompen más que familias: las mascotas se quedan sin hogar

El Salvador.— El uniforme está listo, impecable y planchado desde la noche anterior. El motivo no es una ceremonia especial, sino el cumplimiento de una norma que cambió la rutina de miles de familias salvadoreñas: los estudiantes deben llegar con uniforme limpio, corte de cabello adecuado y saludar con respeto al entrar a clases.

Filtros de disciplina

El Ministerio de Educación de El Salvador ordenó a los directores de las escuelas públicas situarse en las puertas de ingreso cada mañana para verificar cuatro aspectos: limpieza del uniforme, cabello en orden, presentación personal adecuada y saludo respetuoso. Sólo después de cumplir con estos requisitos los alumnos pueden ingresar a las aulas.

El lineamiento fue establecido en un memorándum de carácter obligatorio firmado por la nueva ministra de Educación, Karla Edith Trigueros, capitana del Ejército y médica de profesión. La disposición advierte que la omisión de estas revisiones será considerada falta grave de responsabilidad administrativa para los directores.

“Al incentivar este tipo de medidas, se siembra en cada estudiante la semilla de una ciudadanía consciente y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad”, puntualizó Karla Trigueros.

Una ministra con disciplina militar

Trigueros, recientemente asumió cargo, su trayectoria militar y participación en la logística del Plan Nacional de Vacunación durante la pandemia de COVID-19 marcaron su perfil público. Ahora, como ministra, ha iniciado su gestión trasladando al ámbito educativo conceptos de disciplina castrense: orden, presentación y respeto como ejes de la convivencia escolar.

“De esta manera, se enseña a los más pequeños a respetar las normas de aseo y convivencia, garantizando desde la Primera Infancia la formación de ciudadanos integrales, con valores y principios”, dijo Karla Trigueros.

El presidente Nakib Bukele aseguró que la disciplina en las escuelas es parte de la construcción de un país con ciudadanos responsables y preparados para los retos del futuro.

Voces críticas

El gobierno salvadoreño sostiene que estas disposiciones buscan fortalecer valores cívicos y construir entornos educativos más ordenados. Se asegura que la disciplina personal es la base para una educación integral que forme ciudadanos responsables.

“Con sus uniformes impecables y una actitud ejemplar, estudiantes demuestran que la formación integral y el respeto son valores fundamentales”, señaló Karla Trigueros.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y parte del magisterio advierten que el énfasis en la apariencia puede desviar la atención de los problemas de fondo del sistema educativo, como la falta de infraestructura, la capacitación docente y la calidad de los contenidos académicos.

Educación bajo el signo del orden

La escuela salvadoreña se encuentra ahora en el centro de un debate nacional. Para algunos, estas reglas representan un paso necesario hacia la recuperación del civismo; para otros, simbolizan una creciente militarización de la vida escolar.

“Este acto diario de disciplina es crucial en su formación, sentando las bases de una nueva generación de ciudadanos conscientes y responsables”, indicó Karla Trigueros.

