De la fe al milagro: las historias detrás de los siete nuevos santos

Ciudad del Vaticano.- En una ceremonia solemne frente a decenas de miles de fieles en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV proclamó santos a siete figuras cuya vida y milagros se entrelazan con valores como la dignidad humana, el respeto, la familia y la defensa de la vida.

Entre ellos destacan los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. A continuación, repasamos los prodigios que sustentaron cada canonización.

Lee: Venezuela: los santos son para todos

El milagro del “doctor de los pobres” y el rescate de una vida en Miami

Para la canonización de José Gregorio Hernández Cisneros, el milagro reconocido fue la curación de Gonzalo Morales Divo, un empresario venezolano residente en Miami, que en 2021 experimentó una recuperación considerada “milagrosa” tras estar al borde de la muerte.

Hoy están ante nosotros siete testigos, los nuevos santos y las nuevas santas, que con la gracia de Dios han mantenido encendida la lámpara de la fe, más aún, han sido ellos mismos lámparas capaces de difundir la luz de Cristo. https://t.co/qbgeR5BmUY — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 19, 2025

Ese caso permitió completar los requisitos canónicos y confirmar al médico venezolano como un símbolo vivo del derecho a la vida y la entrega hacia los más necesitados.

En su homilía, el papa León XIV afirmó que estos nuevos santos “mantuvieron encendida la lámpara de la fe”.

Una curación inesperada para la fundadora venezolana de la vida consagrada

La Madre Carmen Rendiles Martínez, co-canonizada junto a José Gregorio, fue reconocida por un segundo milagro aprobado para su santificación: la curación de una mujer con hidrocefalia triventricular idiopática.

“Habiendo tocado un cuadro de Madre Carmen, la mujer curada experimentó una rápida mejoría, comenzó a caminar y a comulgar”, según el decreto vaticano.

Ese milagro puntual, unido a su obra fundacional de la congregación Siervas de Jesús en Venezuela, selló su reconocimiento como modelo de santidad en el servicio de la vida humana más frágil.

Milagros dispensados o no exigidos: Longo y mártires sin prodigio oficial

El laico italiano Bartolo Longo, fundador del santuario de Pompeya y apóstol del Rosario, recibió un camino singular. Su canonización no requirió la aprobación de un milagro adicional: se otorgó por dispensa papal, dado su amplio testimonio de caridad y repercusión en la evangelización.

En los casos de mártires por la fe, Ignazio Choukrallah Maloyan y Peter To Rot, la Iglesia considera que su muerte ofrecida por Cristo equivale al “milagro supremo”.

De acuerdo con Vatican News, Maloyan fue torturado y ejecutado tras negarse a renunciar a su fe ante la persecución otomana.

To Rot, catequista en Papúa Nueva Guinea durante la ocupación japonesa, mantuvo clandestinas actividades religiosas y se opuso a imponer la poligamia; fue capturado y murió en 1945 por intervención enemiga.

Sanación clínica sorprendente de una mujer chilena por intercesión de Poloni

La religiosa italiana Vincenza María Poloni, fundadora de las Hermanas de la Misericordia de Verona, fue elevada a los altares con el reconocimiento de un milagro ocurrido en Chile.

La curación de Audelia Parra, con una grave hemorragia quirúrgica que prolongadamente desafió todo pronóstico médico, fue atribuida a la intercesión de la hermana.

Ese episodio refleja el fundamento cristiano de que la santidad puede incidir en la vida concreta, sanando cuerpos y fortaleciendo esperanzas humanas.

Un cráneo fracturado en Ecuador: la recuperación atribuida a Troncatti

Para la misionera María Troncatti, el milagro aceptado implicó la recuperación de un agricultor ecuatoriano que sufrió fractura grave de cráneo, con parálisis y pérdida del habla.

El restablecimiento fue considerado inexplicable médicamente y se atribuyó a su intercesión en las comunidades donde ella desarrolló su misión entre los pueblos indígenas.

Ella, apodada “madrecita”, dejó un legado de hospitales, escuelas y reconciliación en zonas remotas del oriente ecuatoriano, sustentando la dignidad y el bien de la familia en contextos vulnerables.

Cada uno de estos milagros o testimonios, ya sea vida restaurada o vocaciones ofrecidas, constituye el pilar que permitió elevar al altar a estos siete santos.

A través de ellos resuenan valores como el respeto por la vida, la defensa de los más débiles, la coherencia humana ante la adversidad y el ejemplo permanente para las familias y comunidades.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH