Declara Congreso de Perú persona non grata a AMLO

Ginebra.— Las amenazas y la intimidación contra las mujeres que expresan sus opiniones sobre el sexo y la orientación sexual son profundamente preocupantes, dijo Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

“La discriminación basada en el sexo y la orientación sexual está prohibida en el derecho internacional y regional de derechos humanos. Me preocupa la reducción del espacio en varios países para que las organizaciones de mujeres y feministas y sus aliados se reúnan y/o se expresen pacíficamente para exigir el respeto de sus necesidades en función de su sexo”.

“Está claro que donde la aplicación de la ley no ha brindado las garantías necesarias, hemos sido testigos de incidentes de abuso verbal y físico, acoso e intimidación, con el propósito de sabotear y descarrilar tales eventos, así como de silenciar a las mujeres que desean hablar en a ellos”.

Reem Alsalem externó su preocupación por la táctica frecuente de las campañas de difamación contra las mujeres, las niñas y sus aliados sobre la base de sus creencias sobre la no discriminación por motivos de sexo y las relaciones entre personas del mismo sexo.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier restricción a la libertad de expresión debe llevarse a cabo de conformidad estricta con las normas de derechos humanos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y para servir a un fin legítimo.

Quienes no estén de acuerdo con las opiniones de mujeres y niñas que expresan preocupaciones relacionadas con la identidad de género y el sexo también tienen derecho a expresar su opinión. Sin embargo, al hacerlo, no deben amenazar la seguridad y la integridad de aquellos contra los que protestan y con quienes no están de acuerdo.