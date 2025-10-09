Deforestación: un peligro creciente para la vida y la dignidad humana

Ciudad de México.- Cada minuto se destruyen hectáreas de bosque que sostienen vidas humanas y ecosistemas.
La deforestación emerge como una amenaza directa a la dignidad, a la familia y al derecho a un ambiente sano.
Bosques y vida: vínculo inseparable
Según el informe “El Estado de los Bosques del Mundo 2024” (The State of the World’s 2024) de la FAO, que habla sobre la situación, tendencias y desafíos a nivel global, los bosques siguen siendo pilares fundamentales para la supervivencia humana y ecológica.
De acuerdo con el documento, en la década entre el 2010 y el 2020, la pérdida neta anual de bosques fue de 4.7 millones de hectáreas y la FAO señala que esas pérdidas implican la liberación de carbono acumulado, alteraciones en el ciclo hídrico y caída de servicios ecosistémicos vitales.
En 2024 se documentó la pérdida récord de 6.7 millones de hectáreas de bosque primario tropical, un área comparable al tamaño de Panamá, lo cual equivale a 18 campos de futbol por minuto.
¿Qué ocurre con las comunidades humanas que habitan en esas regiones?
Cuando los bosques desaparecen, se desarticula el sustento de poblaciones indígenas y campesinas que dependen del agua, de los recursos del suelo y de la biodiversidad para vivir con dignidad.
Además, la degradación ambiental agudiza el riesgo de enfermedades zoonóticas y crisis alimentarias.
La defensa de la vida humana frente al avance de la tala
La FAO reconoce que la expansión agrícola es el principal motor de la deforestación, responsable de casi la mitad del fenómeno global, seguida de la cría de ganado con 38.5%.
“El desarrollo agrícola insostenible sigue ejerciendo presión intensa sobre nuestros bosques”, aseguró en conferencia de prensa María Helena Semedo, subdirectora de la FAO.
Ese modelo productivo no sólo compromete el ecosistema, sino que impone presiones sobre el derecho a un ambiente limpio.
Ecosistemas en riesgo, familias vulnerables
La fragmentación de hábitats forestales impulsa la extinción de especies y arranca de raíz eco-servicios esenciales: polinización, control climático y regulación hídrica.
Cuando esos servicios colapsan, es la gente rural quien padece la escasez de agua, la erosión de suelos y la pérdida de cultivos. En muchas zonas, eso supone desarraigo, migración forzada o hambre.
La FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicaron una guía para que empresas adopten debida diligencia en sus cadenas agrícolas y así reducir su aporte a la deforestación.
Según la OCDE, esa intervención del sector privado es clave para frenar el daño ecológico y proteger el derecho a la vida.
Por ello, la defensa de la vida humana exige políticas que promuevan restauración ecológica, transparencia en cadenas de producción y respeto a la dignidad de las comunidades forestales.
Dignidad Humana
La vida y la mujer se celebran juntas: Convocan a familias en todo el país
Este domingo
Ciudad de México.- Originaria de un pequeño pueblo de Tabasco, Paulina Hernández Torruco, comparte que su propia vida es fruto de una decisión de confianza: “Mi madre estaba enferma al momento de concebirme, con tumores en la matriz. El médico le recomendó abortar, pero mis padres apostaron por la vida. Salieron adelante y yo también lo he podido hacer. Quiero que todos tengan esa oportunidad”.
Su testimonio se entrelaza con el mensaje central de la 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida: generar apoyos y entornos que permitan a las mujeres abrazar la vida sin miedo ni presiones externas.
Esta celebración busca reflexionar y dejar atrás el “falso dilema” de la elección entre madre e hijo, pues ambos tienen los mismos derechos, expresó la abogada Paulina Hernández Torruco, vocera del evento, en entrevista exclusiva con Siete24.
“La vida y la mujer se celebran. No hay que entrar en este falso dilema porque realmente ambas personas, tanto la mujer como el niño, somos sujetos de derecho por el simple hecho de ser seres humanos”.
El falso dilema: madre e hijo, no uno contra otro
Desde su experiencia jurídica y sus estudios en neurociencias, Paulina explica que reducir la discusión a una confrontación entre la madre y su hijo en el vientre es un error: “Si empezamos a poner categorías en los seres humanos por edad o sexo, atentamos contra la dignidad. Cuando hablamos de embrión, feto, niño o adulto, no hablamos de naturalezas distintas, sino de etapas de la misma vida humana”.
Para ella, la verdadera libertad de las mujeres se alcanzará cuando no tengan que decidir bajo el peso del miedo:
“A veces se nos dice que el aborto es la opción de libertad, pero ¿de verdad es libre? cuando detrás está el miedo de la mujer: ¿cómo voy a mantenerlo?, ¿me van a correr del trabajo?, ¿me juzgarán? Queremos que llegue el momento en que ninguna mujer tenga que pensar con miedo como eje rector de su vida”.
Una convocatoria a la acción comunitaria
La 5ª Celebración invita a cada persona a sumar sus talentos para acompañar a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Paulina lo resume así: “Todos tenemos diferentes dones. Si soy médico, puedo dar consultas accesibles; si soy abogado, puedo orientar a una mujer en crisis; si soy joven con impacto en redes sociales, puedo usarlo para difundir esperanza. Todos servimos para algo, y todos podemos aportar”.
Más allá de la marcha: construir futuro
Para Hernández Torruco, la clave está en mirar hacia adelante con creatividad: “Queremos políticas preventivas que realmente arropen a la mujer. Que ninguna se quede sin alimento, sin educación, sin apoyo médico o psicológico. Celebrar la vida y a la mujer es también celebrar un futuro posible”.
La convocatoria es de carácter nacional, en la Ciudad de México, será el domingo y partirá con rumbo a la Basílica de Guadalupe, “la casa de la mujer más querida de México”. El encuentro será un espacio familiar y pacífico en el que miles de personas caminarán bajo el lema “La vida es siempre un bien”.
La convocatoria es de carácter nacional, en la Ciudad de México, será el domingo y partirá con rumbo a la Basílica de Guadalupe, “la casa de la mujer más querida de México”. El encuentro será un espacio familiar y pacífico en el que miles de personas caminarán bajo el lema “La vida es siempre un bien”.
La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida se realizará este domingo 5 de octubre a las 11:00 a.m., en el Parque María Teresa de la Ciudad de México, con destino al Atrio de la Basílica de Guadalupe. Más de 80 ciudades del país se sumarán a este movimiento pacífico que busca enviar un mensaje de unidad, esperanza y confianza.
La caminata no se plantea como un punto final, sino como un recordatorio de que la esperanza se construye en comunidad, con cada paso y con cada acción concreta.
Dignidad Humana
Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Ciudad de México.— Con apenas 16 años, Derek Alexander enfrentaba una vida marcada por la diálisis cada cuatro horas. Su rutina estaba definida por un catéter, largas horas en casa y la incertidumbre de un futuro limitado. Todo cambió el 13 de agosto, cuando en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE recibió un doble trasplante renal gracias a la decisión de una familia que, en medio del dolor por la pérdida de su pequeño de año y medio, dijo “sí” a la donación de órganos. Ese gesto abrió un nuevo camino para Derek, quien hoy puede mirar hacia adelante con ilusión.
La nueva vida de Derek
El adolescente recordó que antes debía permanecer casi todo el tiempo en su casa, cuidando su catéter y vigilando cada movimiento. Ahora puede retomar los estudios, compartir con sus amigos y volver a jugar fútbol, una de sus pasiones. “Me he sentido mejor porque ya no tengo que dializarme. Ahorita con mi trasplante ya podré seguir con mis estudios, salir con mis amigos y jugar fútbol”, compartió.
Respeto a la familia
Su recuperación ha sido positiva. La directora del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia, confirmó que Derek presenta función renal normal y ya no requiere medicamentos antihipertensivos. “Va muy bien, con función renal normal. Gracias a la generosidad de la familia que aceptó donar en medio de su dolor, esto fue posible. Mi respeto a esa familia”, expresó.
El equipo detrás del milagro
El procedimiento fue fruto de la tecnología médica y el trabajo coordinado de un amplio grupo de especialistas. La cirujana Dalia Peláez Guzmán recordó que en un trasplante participan médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, personal administrativo y de transporte. “Somos muchas las personas que participamos en esto. Sin donante no hay trasplante, pero sin el esfuerzo conjunto tampoco sería posible llevarlo a cabo”, explicó.
Por su parte, la directora del CMN “20 de Noviembre”, Lecsy Macedo Calvillo, aseguró que la institución mantiene el compromiso de ofrecer una atención digna y de calidad a cada paciente, siguiendo la visión de fortalecer los servicios de salud en beneficio de los derechohabientes.
La voz de una madre agradecida
Para Iliana Herrera Moreno, madre de Derek, el trasplante es un regalo invaluable. Agradeció el profesionalismo y la calidad humana de quienes atendieron a su hijo. “Agradezco a todos los doctores, cirujanos, enfermeros, camilleros, muy humanos, muy amables, muy preocupados por la salud de mi hijo. Sé que es un tema difícil dejar ir a un familiar, un hijo, un hermano, pero los invito a que donen y a que sean parte de ese milagro de regresar a la vida”, expresó.
La trascendencia de un sí
El caso de Derek se ha convertido en un ejemplo de lo que la donación de órganos significa para miles de familias que esperan una oportunidad. La decisión de una sola familia puede transformar la vida de otra y sembrar esperanza donde antes había dolor.
Dignidad Humana
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
El próximo 5 de octubre
Ciudad de México.- Con el llamado a que ninguna mujer embarazada en México sufra por falta de apoyo, atención médica, alimentación o cobijo, el próximo domingo 5 de octubre se realizará la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, con el mensaje “La vida es siempre un bien”. Más allá de ser un reclamo, es un encuentro de unidad y paz, un llamado a la reflexión para la sociedad, esto “ante los desafíos sociales que nos invitan a dividirnos”, afirmó Alison González, vocera del movimiento.
Representantes de diversas organizaciones y asociaciones civiles a favor de la mujer y la vida se reunieron para invitar a la marcha que se realizará a las 11:00 horas. La convocatoria es nacional y espera reunir a miles de participantes en más de 80 ciudades de todo el país.
Alison González destacó en entrevista con Siete24,que la marcha no tiene tintes políticos sino que busca la unidad y la paz.
“Este esfuerzo busca reconocer la dignidad de la persona en cada momento y etapa de su vida. El objetivo de la celebración es crear unidad, dar un mensaje de esperanza y de paz, y por eso se decidió partir desde el Parque María Teresa rumbo a la Basílica de Guadalupe”.
La vocera resaltó también que la celebración es un llamado social y pacífico: “Estamos llamados a que tú como yo extendamos la mano, una mano solidaria, abierta a ayudar, pero también a tener un sistema que permita una mejor calidad de vida”.
Contra la violencia y los falsos dilemas
De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron 797 feminicidios y tres mil 689 homicidios de mujeres, lo que equivale a un promedio de 10 pérdidas por día. Frente a esta realidad, la movilización exige acciones concretas para que ninguna mujer forme parte de estas cifras como resultado de la violencia o la falta de apoyos.
La marcha, además, subraya el rechazo al “falso dilema” entre los derechos de la madre y del hijo en su vientre, explicó Paulina Torruco, otra de las voceras.
“Nuestro camino es el amor y el amor no elige a uno para excluir a otro. El amor abraza por igual a la madre y al hijo en su vientre”.
En este sentido, Alison González enfatizó la necesidad de políticas públicas que fortalezcan a las familias y apoyen integralmente a las mujeres: “Tiene que haber políticas públicas que se comprometan con la seguridad, la educación y la salud de los mexicanos en todas las etapas de vida”.
Un movimiento nacional en favor de la mujer y la vida
La celebración se ha consolidado como un mosaico social en el que participan familias, jóvenes, asociaciones y comunidades religiosas y civiles. Entre las ciudades confirmadas se encuentran Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Morelia, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Saltillo, Villahermosa y Zacatecas, además de la Ciudad de México, donde se espera una gran concentración.
Ruta en la Ciudad de México
En la capital, la marcha dará inicio a las 11:00 horas en el Parque María Teresa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y concluirá en el Atrio de la Basílica de Guadalupe, “la casa de la madre más querida de México”, como señalaron las organizadoras.
El recorrido será un acto familiar y pacífico, enmarcado en un mensaje de confianza y unidad. La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida es convocada por la iniciativa Mujeryvida.org.mx, respaldada por más de mil organizaciones de la sociedad civil, y se espera que más de un millón de mexicanos participen en todo el país.
Dignidad Humana
“Esto no puede volver a suceder”: Iniciativa en Edomex busca frenar cirugías plásticas en adolescentes
Con castigos de hasta 25 años de prisión
Ciudad de México.- Paloma Nicole tenía solo 14 años cuando fue sometida en Durango a una cirugía estética de aumento de busto y lipotransferencia, aprobada por su madre. La niña no sobrevivió al procedimiento y su fallecimiento generó una ola de indignación en todo el país. El caso puso sobre la mesa la urgencia de regular la práctica de cirugías plásticas estéticas innecesarias en menores de edad, cada vez más comunes, alentadas por estereotipos de belleza, redes sociales y la presión social.
Una iniciativa de ley urgente
Ante este escenario, el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, salvo cuando existan motivos médicos justificados.
En entrevista exclusiva con Siete24, el legislador explicó que “Las sanciones van desde 3 hasta 25 años de prisión a los médicos que practiquen estas cirugías estéticas que no tengan que ver con algún accidente, con algún mal congénito, con algo que ponga en inminente riesgo la vida”.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión, además de multas económicas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Redes sociales y presión por modelos de belleza irreales
Azar subrayó que las redes sociales juegan un papel determinante en la presión estética que enfrentan niñas y adolescentes, quienes desde edades muy tempranas comienzan a buscar información sobre procedimientos quirúrgicos.
Azar Figueroa exhortó a los papás a que platiquen con sus hijos, a que les expliquen que las redes sociales no pueden llevar su ánimo, no pueden ser el motor de si están contentos o no, que hay otras cosas más importantes.
“No podemos permitir que las redes sociales sigan sexualizando la apariencia de las niñas y de los niños. Los padres debemos ocuparnos de que nuestros hijos hagan deporte, de que lean un libro, de que aprendan a tocar un instrumento musical. No podemos permitir que su estado de ánimo, que su autoestima dependa de lo que ven en las redes sociales”.
El diputado recordó que México ocupa el tercer lugar mundial en procedimientos de cirugía plástica, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, lo que muestra la magnitud del fenómeno. En el caso de los menores, muchos de estos procedimientos responden únicamente a razones estéticas, como rinoplastias o implantes mamarios solicitados incluso como “regalo de XV años”.
Azar precisó que la iniciativa no busca impedir operaciones reconstructivas o médicas derivadas de accidentes o malformaciones congénitas. Estas, aclaró, seguirán estando permitidas bajo el marco legal.
Una medida para proteger a los menores
El caso de Paloma que estaba a cuatro meses de cumplir 15 años, se convirtió en un símbolo de alerta. La propuesta presentada en el Estado de México pretende abrir un debate nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de prácticas que no solo son innecesarias, sino que ponen en riesgo su vida.
“Esto no puede volver a suceder”, reiteró Azar. “Quiero exhortar a las diputadas y diputados de los demás estados a que presenten de inmediato iniciativas similares. Es nuestra obligación proteger la vida y la salud de los menores”.
Deforestación: un peligro creciente para la vida y la dignidad humana
Gaza vuelve a respirar: regresará la ayuda humanitaria tras acuerdo entre Israel y Hamás
“Dilexi te”: el papa León XIV retoma la obra de Francisco y pide escuchar el clamor de los pobres
Dilexi te, el puente teológico-pastoral entre Francisco y León XIV cimentado en la opción preferencial por los pobres
Fundación Unnido impulsa novela con historias reales “Los niños invisibles”
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
La imagen tras la explosión en La Concordia que llenó de esperanza a capitalinos
“El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
