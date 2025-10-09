Deforestación: un peligro creciente para la vida y la dignidad humana

Ciudad de México.- Cada minuto se destruyen hectáreas de bosque que sostienen vidas humanas y ecosistemas.

La deforestación emerge como una amenaza directa a la dignidad, a la familia y al derecho a un ambiente sano.

Bosques y vida: vínculo inseparable

Según el informe “El Estado de los Bosques del Mundo 2024” (The State of the World’s 2024) de la FAO, que habla sobre la situación, tendencias y desafíos a nivel global, los bosques siguen siendo pilares fundamentales para la supervivencia humana y ecológica.

De acuerdo con el documento, en la década entre el 2010 y el 2020, la pérdida neta anual de bosques fue de 4.7 millones de hectáreas y la FAO señala que esas pérdidas implican la liberación de carbono acumulado, alteraciones en el ciclo hídrico y caída de servicios ecosistémicos vitales.

En 2024 se documentó la pérdida récord de 6.7 millones de hectáreas de bosque primario tropical, un área comparable al tamaño de Panamá, lo cual equivale a 18 campos de futbol por minuto.

¿Qué ocurre con las comunidades humanas que habitan en esas regiones?

Cuando los bosques desaparecen, se desarticula el sustento de poblaciones indígenas y campesinas que dependen del agua, de los recursos del suelo y de la biodiversidad para vivir con dignidad.

Además, la degradación ambiental agudiza el riesgo de enfermedades zoonóticas y crisis alimentarias.

La defensa de la vida humana frente al avance de la tala

La FAO reconoce que la expansión agrícola es el principal motor de la deforestación, responsable de casi la mitad del fenómeno global, seguida de la cría de ganado con 38.5%.

“El desarrollo agrícola insostenible sigue ejerciendo presión intensa sobre nuestros bosques”, aseguró en conferencia de prensa María Helena Semedo, subdirectora de la FAO.

Ese modelo productivo no sólo compromete el ecosistema, sino que impone presiones sobre el derecho a un ambiente limpio.

Ecosistemas en riesgo, familias vulnerables

La fragmentación de hábitats forestales impulsa la extinción de especies y arranca de raíz eco-servicios esenciales: polinización, control climático y regulación hídrica.

Cuando esos servicios colapsan, es la gente rural quien padece la escasez de agua, la erosión de suelos y la pérdida de cultivos. En muchas zonas, eso supone desarraigo, migración forzada o hambre.

La FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicaron una guía para que empresas adopten debida diligencia en sus cadenas agrícolas y así reducir su aporte a la deforestación.

Según la OCDE, esa intervención del sector privado es clave para frenar el daño ecológico y proteger el derecho a la vida.

Por ello, la defensa de la vida humana exige políticas que promuevan restauración ecológica, transparencia en cadenas de producción y respeto a la dignidad de las comunidades forestales.

GDH