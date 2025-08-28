Ciudad de México.- El uso de chatbots como “terapeutas digitales” entre adolescentes está creciendo de forma alarmante, al grado de convertirse en un riesgo que puede terminar en tragedias.
Cada vez más jóvenes buscan en estas plataformas un espacio para desahogar su ansiedad y soledad, sin supervisión profesional, lo que abre la puerta a consecuencias imprevisibles, incluso el suicidio.
El caso de Adam Raine, un adolescente de 16 años en California, lo confirma: tras meses de interactuar con ChatGPT, terminó quitándose la vida.
Hace apenas unos días, la familia de Adam demandó a la empresa OpenAI y a su director, Sam Altman, a quienes acusan de responsabilidad por no detener a tiempo las conversaciones que validaron los pensamientos autodestructivos del joven.
Chatbots como terapeutas: un peligro real
Una encuesta de Common Sense Media reveló que el 72% de los adolescentes en Estados Unidos usan chatbots, una de cada ocho veces para buscar apoyo emocional, lo que equivale a más de 5 millones de jóvenes.
De acuerdo con un artículo de Infobae, cuando los adolescentes expresan pensamientos suicidas, estos sistemas pueden responder con sugerencias inapropiadas, incluso técnicas, para privarse de la vida.
La mayoría de estas interacciones ocurren fuera del radar de profesionales de salud mental, lo que subraya una urgencia: estos “pseudo-terapeutas digitales” no están preparados para acompañar a mentes en desarrollo como la de los adolescentes.
Responsabilidad tecnológica y humana
La demanda legal de la familia Raine acusa a OpenAI de priorizar el crecimiento económico al lanzar GPT-4o sin resolver fallas de seguridad, y señala que “ChatGPT ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio”, de acuerdo con una publicación en El País.
“La IA nunca debería decirle a un niño que no le debe la supervivencia a sus padres”, declaró por su parte Jay Edelson, abogado de la familia de Adam Raine, en un mensaje publicado en la red social X.
Ante el escándalo, OpenAI emitió un comunicado con “profundas condolencias” y anunció nuevas medidas: filtros reforzados, controles parentales, mecanismos para detectar crisis emocionales y mejoras en GPT-5 para atender situaciones críticas.
Mientras tanto, legisladores en California ya impulsan propuestas para prohibir chatbots emocionalmente manipuladores dirigidos a menores y exigir protocolos obligatorios de emergencia ante expresiones de auto-daño.
Un llamado urgente a proteger a los adolescentes
Para los padres de Adam, esta tragedia no fue accidental.
“Lo que este caso pondrá en tela de juicio es hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar GPT-4o a pesar de los problemas de seguridad”, subrayó Edelson en declaraciones publicadas por The Guardian.
.
“Si una plataforma de IA se convierte en un ‘coach’ de suicidio de un adolescente vulnerable, eso debería ser un llamado a la acción”, advirtió, por su parte, la organización Common Sense Media.
Este caso invita a una reflexión más amplia: la dignidad humana y el cuidado de los adolescentes no pueden quedar en manos de algoritmos.
Más allá de la tecnología: la urgencia de volver al vínculo humano
La familia, la escuela y la comunidad deben estar presentes para acompañar la salud emocional de los jóvenes, porque la cercanía humana nunca será sustituida por una máquina.
El caso de Adam Raine enciende una alarma global: los chatbots no son terapeutas y no deben reemplazar el apoyo profesional ni el calor humano y la demanda presentada en California puede marcar un precedente en la regulación del uso de la inteligencia artificial entre menores.
El reto está en garantizar que la tecnología no sustituya el vínculo humano, sino que se convierta en una herramienta responsable y supervisada.
Mundo
Cuando las deportaciones rompen más que familias: las mascotas se quedan sin hogar
Ciudad de México.- Millones de deportaciones en EE.UU. dejaron huérfanas a miles de mascotas. Esa estadística silenciosa revela un dolor profundo que pocas voces han contado, pero que exige comprensión y acción.
Desde junio de 2025, en el condado de Los Ángeles llegaron 28 animales —22 perros y 6 gatos— cuyos dueños fueron detenidos o deportados.
En Florida, refugios como los del condado de Palm Beach recibieron al menos 19 mascotas por motivos similares.
En Miami, el refugio Adopt and Save a Life Rescue Mission admitió más de 19 perros, gatos y aves en meses recientes.
Los refugios enfrentan sobrepoblación, deudas eléctricas, faltas de espacio, medicinas y voluntarios.
En Los Ángeles, el Departamento de Cuidado Animal observa que los animales llegan en confusión y trauma emocional.
Estos animales dependen solo de la solidaridad local para no perderse en el abandono o, en casos extremos, enfrentar eutanasia.
Las mascotas son seres sintientes que aman sin condiciones. Cuando separan a sus dueños de forma abrupta, pierden hogar, rutina y cariño.
Además, la respuesta compasiva impulsa iniciativas como casas temporales, adopciones urgentes o protocolos veterinarios adaptados para mantener su bienestar.
Ese trabajo representa un puente entre el dolor humano y la solidaridad animal.
Además, mostrar cómo pequeñas acciones restauran esperanza es un acto profundamente humano.
Mundo
El Salvador “impone” filtros de disciplina en las escuelas: uniforme limpio, cabello ordenado y saludo obligatorio
El Salvador.— El uniforme está listo, impecable y planchado desde la noche anterior. El motivo no es una ceremonia especial, sino el cumplimiento de una norma que cambió la rutina de miles de familias salvadoreñas: los estudiantes deben llegar con uniforme limpio, corte de cabello adecuado y saludar con respeto al entrar a clases.
Filtros de disciplina
El Ministerio de Educación de El Salvador ordenó a los directores de las escuelas públicas situarse en las puertas de ingreso cada mañana para verificar cuatro aspectos: limpieza del uniforme, cabello en orden, presentación personal adecuada y saludo respetuoso. Sólo después de cumplir con estos requisitos los alumnos pueden ingresar a las aulas.
El lineamiento fue establecido en un memorándum de carácter obligatorio firmado por la nueva ministra de Educación, Karla Edith Trigueros, capitana del Ejército y médica de profesión. La disposición advierte que la omisión de estas revisiones será considerada falta grave de responsabilidad administrativa para los directores.
“Al incentivar este tipo de medidas, se siembra en cada estudiante la semilla de una ciudadanía consciente y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad”, puntualizó Karla Trigueros.
Una ministra con disciplina militar
Trigueros, recientemente asumió cargo, su trayectoria militar y participación en la logística del Plan Nacional de Vacunación durante la pandemia de COVID-19 marcaron su perfil público. Ahora, como ministra, ha iniciado su gestión trasladando al ámbito educativo conceptos de disciplina castrense: orden, presentación y respeto como ejes de la convivencia escolar.
“De esta manera, se enseña a los más pequeños a respetar las normas de aseo y convivencia, garantizando desde la Primera Infancia la formación de ciudadanos integrales, con valores y principios”, dijo Karla Trigueros.
El presidente Nakib Bukele aseguró que la disciplina en las escuelas es parte de la construcción de un país con ciudadanos responsables y preparados para los retos del futuro.
Voces críticas
El gobierno salvadoreño sostiene que estas disposiciones buscan fortalecer valores cívicos y construir entornos educativos más ordenados. Se asegura que la disciplina personal es la base para una educación integral que forme ciudadanos responsables.
“Con sus uniformes impecables y una actitud ejemplar, estudiantes demuestran que la formación integral y el respeto son valores fundamentales”, señaló Karla Trigueros.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y parte del magisterio advierten que el énfasis en la apariencia puede desviar la atención de los problemas de fondo del sistema educativo, como la falta de infraestructura, la capacitación docente y la calidad de los contenidos académicos.
Educación bajo el signo del orden
La escuela salvadoreña se encuentra ahora en el centro de un debate nacional. Para algunos, estas reglas representan un paso necesario hacia la recuperación del civismo; para otros, simbolizan una creciente militarización de la vida escolar.
“Este acto diario de disciplina es crucial en su formación, sentando las bases de una nueva generación de ciudadanos conscientes y responsables”, indicó Karla Trigueros.
Mundo
Brasil blinda las redes: Diputados refuerzan la protección de la infancia
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una ley que amplió las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a menores en redes sociales.
Ahora las autoridades exigen verificaciones de edad más estrictas y vinculó cuentas de menores de 16 años a las de sus padres.
También obliga a las plataformas a informar contenidos de aparente explotación o abuso sexual.
Diputados vetaron la autodeclaración de edad como control para contenidos para adultos El presidente Lula advirtió que sin supervisión “la sociedad estará bajo constante amenaza”.
Sin embargo, algunos legisladores de oposición denunciaron censura, pero ganaron voces que visibilizaron la urgencia de proteger a menores.
El escándalo involucró al influenciador Hytalo Santos, acusado de explotación infantil en Instagram tras un video viral de Felca
Expertos, familias y activistas celebraron la ley como un avance con rostro humano. Redujeron la vulnerabilidad de la niñez digital al exigir controles más sólidos, responsabilizando a empresas y empoderando a los padres.
Esta ley da esperanza, porque se califica a Brasil como preponderar el bienestar infantil sobre algoritmos o conflictos políticos.
La ley avanza al Senado para su aprobación definitiva. Misma que entrará en vigor un año después de la firma presidencial.
Mientras, familias, educadores y especialistas esperan que el cambio transforme el entorno digital, con infancia protegida y tecnología al servicio del cuidado.
Dignidad Humana
Fallece el juez Frank Caprio, que el mundo reconocía por su caridad y humanismo
El juez Frank Caprio, célebre por su trato lleno de humanidad, compasión y generosidad, falleció a los 88 años, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.
Su partida deja una huella imborrable como símbolo de bondad judicial y ejemplo de justicia equilibrada, acompañada de compasión y ternura.
Lee: Educación como motor de dignidad y oportunidades
Un legado de empatía que trascendió tribunales
Desde su cama de hospital, Caprio hizo su último llamado al mundo:
“Estoy de vuelta en el hospital. Me dirijo a ustedes una vez más pidiéndoles que me recuerden en sus oraciones. Soy un gran creyente del poder de las oraciones”.
Este acto resume su humildad y su fe, reflejo de una vida consagrada a la humanidad.
Cuando la justicia se viste de bondad
Su programa Caught in Providence convirtió los juicios menores en momentos de esperanza y ternura.
En un video viral, Caprio escucha la historia de una madre que había perdido a su hijo y decide perdonarle varias infracciones, mostrando que el dolor puede ser escuchado, empático y compasivo.
Estos instantes lo convirtieron en un referente mundial de justicia con corazón.
No llevó una placa bajo la toga, llevó un corazón
“El poder del Estado frente al del individuo es desproporcionado. Si existen circunstancias especiales, doy el beneficio de la duda”, así redefinió Caprio la figura del juez estándar.
Su enfoque reflejaba una justicia que escucha, comprende y, cuando corresponde, perdona.
El día que absolvió a un anciano de 96 años
Uno de los momentos más recordados de Frank Caprio ocurrió cuando absolvió a un hombre de 96 años que había excedido el límite de velocidad en una zona escolar.
El anciano explicó entre lágrimas que llevaba a su hijo de 63 años, enfermo de cáncer, a una prueba de sangre. Conmovido, el juez respondió:
“Usted es un buen hombre. Tiene 96 años y sigue cuidando de su familia. Que Dios lo bendiga”.
Ese instante recorrió el mundo como ejemplo de que la justicia también puede abrazar con ternura.
Un reflejo de valores que inspira acción
La familia lo describió como:
“Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente”.
Desde gobernantes hasta ciudadanos comunes, todos destacaron su capacidad para sembrar humanidad en tiempos de indiferencia y polarización.
El gobernador de Rhode Island lo calificó como “un tesoro del estado” y ordenó ondear banderas a media asta en su honor.
La trascendencia de un hombre guiado por el amor
Más que un juez respetado, Caprio será recordado como un esposo devoto, padre, abuelo, bisabuelo y amigo.
“Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró”, recordó su familia.
Este legado trasciende desafíos legales: nos invita a ejercer la compasión, a creer en el poder de los pequeños gestos y a mantener viva la llama del optimismo en la justicia cotidiana.
Frank Caprio siempre demostró que la justicia no solo pesa verdades, sino que también mide compasión.
Su vida y su legado son un faro para quienes creen que un mundo más amable es posible, incluso dentro de un tribunal.
Una pérdida inmensa, pero una motivación eterna: hacer justicia con corazón.
Las redes se llenaron de gratitud y admiración: así reaccionaron usuarios e influencers
