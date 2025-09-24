Delegación mexicana alerta de ataque a barcos con apoyo humanitario para Gaza

Ciudad de México.- La periodista mexicana Arlin Medrano (@arlinmedrano_), integrante de la flotilla internacional con ayuda para Gaza, denunció que 11 embarcaciones fueron atacadas con drones en aguas internacionales, cerca de Creta, Grecia.

“Una de nuestras embarcaciones acaba de ser atacada, nos encontramos en protocolo de seguridad, síganos porque es importante lo que suceda en los próximos minutos”, alertó Medrano a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la comunicadora, al menos cuatro barcos resultaron dañados, entre ellos con banderas de Reino Unido, Italia y Polonia.

Aunque no se reportaron heridos, los tripulantes solicitaron contacto con la embajada de México en Grecia y comunicación con sus familiares.

Flotilla con misión humanitaria y pacífica

La Flotilla Global Sumud (GSF), que partió de Barcelona el pasado 31 de agosto, está integrada por más de 300 activistas de 44 países. Su objetivo declarado es romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza y entregar alimentos, medicinas y otros insumos esenciales a las familias palestinas.

La misión lleva por nombre “Mientras el mundo calla, nosotros zarpamos” y cuenta con la participación de periodistas, artistas, académicos y defensores de derechos humanos.

En la delegación mexicana viajan, además de Arlin Medrano, el documentalista Carlos Pérez Osorio, la psicóloga Sol González, la fotógrafa Karen Castillo, la politóloga Dolores Pérez Lazcarro y el reportero Ernesto Ledesma.

Segundo ataque en el trayecto

La flotilla ya había reportado un primer ataque con dron cuando navegaba frente a las costas de Túnez.

“Fue una ofensiva de Israel para mantener el bloqueo naval y evitar la entrada de alimentos al territorio palestino”, declaró Karen Castillo el pasado 5 de septiembre, en entrevista con medios locales.

Aunque la Guardia Nacional tunecina desmintió la existencia de un dron, los tripulantes señalaron que la intimidación se sumaba a las dificultades del mal tiempo, que ya había provocado reparaciones en varios barcos.

Llamado urgente de los tripulantes

El más reciente ataque ocurrió al suroeste de Creta, Grecia, en aguas internacionales, donde las embarcaciones navegaban con rumbo al Mediterráneo oriental.

Medrano insistió en la necesidad de que los gobiernos garanticen protección a las personas que viajan en las flotillas con ayuda humanitaria.

“Estamos pidiendo acercamiento con la embajada de México en Grecia y seguimiento puntual de nuestras familias”, precisó la periodista.

Los tripulantes reafirmaron que su misión es estrictamente pacífica y responde al llamado de miles de familias que esperan ayuda humanitaria en Gaza.

