Delegación mexicana alerta de ataque a barcos con apoyo humanitario para Gaza

Ciudad de México.- La periodista mexicana Arlin Medrano (@arlinmedrano_), integrante de la flotilla internacional con ayuda para Gaza, denunció que 11 embarcaciones fueron atacadas con drones en aguas internacionales, cerca de Creta, Grecia.
“Una de nuestras embarcaciones acaba de ser atacada, nos encontramos en protocolo de seguridad, síganos porque es importante lo que suceda en los próximos minutos”, alertó Medrano a través de sus redes sociales.
De acuerdo con la comunicadora, al menos cuatro barcos resultaron dañados, entre ellos con banderas de Reino Unido, Italia y Polonia.
Aunque no se reportaron heridos, los tripulantes solicitaron contacto con la embajada de México en Grecia y comunicación con sus familiares.
Flotilla con misión humanitaria y pacífica
La Flotilla Global Sumud (GSF), que partió de Barcelona el pasado 31 de agosto, está integrada por más de 300 activistas de 44 países. Su objetivo declarado es romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza y entregar alimentos, medicinas y otros insumos esenciales a las familias palestinas.
La misión lleva por nombre “Mientras el mundo calla, nosotros zarpamos” y cuenta con la participación de periodistas, artistas, académicos y defensores de derechos humanos.
En la delegación mexicana viajan, además de Arlin Medrano, el documentalista Carlos Pérez Osorio, la psicóloga Sol González, la fotógrafa Karen Castillo, la politóloga Dolores Pérez Lazcarro y el reportero Ernesto Ledesma.
Segundo ataque en el trayecto
La flotilla ya había reportado un primer ataque con dron cuando navegaba frente a las costas de Túnez.
“Fue una ofensiva de Israel para mantener el bloqueo naval y evitar la entrada de alimentos al territorio palestino”, declaró Karen Castillo el pasado 5 de septiembre, en entrevista con medios locales.
Aunque la Guardia Nacional tunecina desmintió la existencia de un dron, los tripulantes señalaron que la intimidación se sumaba a las dificultades del mal tiempo, que ya había provocado reparaciones en varios barcos.
Llamado urgente de los tripulantes
El más reciente ataque ocurrió al suroeste de Creta, Grecia, en aguas internacionales, donde las embarcaciones navegaban con rumbo al Mediterráneo oriental.
Medrano insistió en la necesidad de que los gobiernos garanticen protección a las personas que viajan en las flotillas con ayuda humanitaria.
“Estamos pidiendo acercamiento con la embajada de México en Grecia y seguimiento puntual de nuestras familias”, precisó la periodista.
Los tripulantes reafirmaron que su misión es estrictamente pacífica y responde al llamado de miles de familias que esperan ayuda humanitaria en Gaza.
Mundo
Rusia propone a Estados Unidos prolongar otro año el desarme nuclear, ¿un llamado a la paz?
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso a Estados Unidos extender por un año el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III), el último acuerdo de desarme nuclear vigente entre ambas naciones, que expira el 5 de febrero de 2026.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, esta iniciativa busca fortalecer la estabilidad estratégica y evitar una nueva carrera armamentista que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar de las familias en ambos países y en el mundo.
Un gesto de responsabilidad internacional
En una reunión transmitida en vivo por televisión el 22, Putin expresó que Rusia está dispuesta a seguir cumpliendo con las limitaciones del tratado después de su vencimiento, siempre que Estados Unidos actúe de manera similar y evite acciones que puedan desestabilizar el equilibrio estratégico alcanzado.
El mandatario calificó de “erróneo” y “corto de miras” que Estados Unidos se retire del acuerdo, señalando que esto afectaría negativamente los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear.
La importancia del START III para la humanidad
El START III limita el número de armas nucleares estratégicas de cada país a un máximo de mil 550 ojivas y 700 sistemas de lanzamiento, ya sean terrestres, marítimos o aéreos.
Este acuerdo ha sido fundamental para reducir el riesgo de un conflicto nuclear y promover la paz y la seguridad internacionales.
Un llamado a la diplomacia y al diálogo
Putin también destacó que esta iniciativa podría crear un ambiente favorable para reanudar el diálogo estratégico con su homólogo Donald Trump, estancado desde hace años.
Sin embargo, advirtió que cualquier acción desestabilizadora por parte de Estados Unidos, como el despliegue de sistemas de defensa antimisiles o armamento en el espacio, podría poner en peligro los esfuerzos por mantener el statu quo en el ámbito del START.
“Reaccionaremos de la manera adecuada”, afirmó el presidente ruso, subrayando la disposición de Rusia para responder a cualquier amenaza de forma técnica y militar.
Mundo
Texas aprueba ley; hombres biológicos no podrán ingresar a baños de mujeres
Texas.— En Texas, Estados Unidos, fue firmada una norma que busca garantizar la seguridad y la privacidad de mujeres y niñas en espacios íntimos como baños, vestuarios, duchas, prisiones y refugios para víctimas de violencia. La Ley de Privacidad de las Mujeres de Texas (Texas Women’s Privacy Act) fue firmada por el gobernador Greg Abbott, en lo que considera un paso decisivo para la protección de la dignidad femenina.
Ley con sentido de seguridad pública
El gobernador Abbott aseguró que se trata de una medida de sentido común orientada a la seguridad pública. La disposición prohíbe que hombres ingresen a baños de mujeres, con la finalidad de blindar a mujeres y niñas frente a situaciones que puedan ponerlas en riesgo en lugares donde son más vulnerables.
No ceder a la izquierda progresista
El senador texano Mayes Middleton, impulsor de la iniciativa, dijo que Texas no cede ante los delirios de identidad de género de la izquierda progresista.
“Ya no habrá hombres haciéndose pasar por mujeres en espacios privados femeninos”, advirtió.
Protección en todos los ámbitos
Por su parte, Mary Elizabeth Castle, directora de Relaciones Gubernamentales de Texas Values, afirmó que después de siete años de esfuerzos se alcanzó una victoria significativa. Subrayó que la norma permitirá a las mujeres y niñas desenvolverse con mayor tranquilidad en su vida diaria, ya sea en la escuela, en un centro deportivo o en un lugar de trabajo.
Señaló que La aplicación de esta ley no se limita a espacios escolares. También cubre prisiones, instalaciones deportivas, centros de trabajo y refugios destinados a mujeres víctimas de violencia doméstica. “El objetivo central es que ninguna mujer o niña tenga que mirar por encima del hombro para sentirse segura en un baño, un vestuario o una ducha”.
Seguridad para todas las mujeres
Mientras, Sarah Beth Nolan, consejera legal de Alliance Defending Freedom, consideró que la ley asegura la protección de las mujeres en cualquier circunstancia. Señaló que la medida salvaguarda desde a una niña en edad escolar hasta a una mujer privada de la libertad o a una trabajadora, todas con el derecho a mantener resguardada su privacidad.
Nolan aseguró que esta norma, las mujeres podrán sentirse resguardadas en actividades cotidianas como estudiar, trabajar o hacer deporte.
Mundo
León XIV: Continuidad en actitud de acogida pero nuevas reformas en la Iglesia son ‘improbables’
Vaticano.— En una entrevista biográfica publicada el 18 de septiembre de 2025, el papa León XIV delineó las bases de su pontificado: continuidad en la actitud de apertura a realidades complejas y polémicas pero dentro del marco doctrinal, rechazo a la politización litúrgica y una aproximación pastoral pero cautelosa a temas sociales polarizantes.
El pontífice estadounidense subrayó que bajo su liderazgo se dará prioridad a la consolidación de los cambios iniciados por Francisco pero que nuevas reformas de la Iglesia “son improbables”.
León XIV avaló explícitamente Fiducia Supplicans, el documento que permite bendiciones a personas homosexuales, pero advirtió contra cualquier intento de convertirlas en actos sacramentales. “No busca una forma de ritualizar”, aclaró, alineándose con las acotaciones previas de la Santa Sede.
Sobre la inclusión, citó el lema de Francisco: “Todos están invitados a entrar; pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica. Invito a una persona porque es un hijo o una hija de Dios”.
Añadió que “los individuos serán aceptados y recibidos”, pero descartó cambios doctrinales: “Me parece muy improbable que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio”.
Respecto al rol de la mujer, el Papa confirmó que seguirá nombrando mujeres en puestos de liderazgo, pero desestimó cualquier avance hacia la ordenación diaconal. Planteó si es realmente una opción invitar a las mujeres a “clericalizarse”, y qué cosas podría resolver esa decisión. Anunció que esperará los resultados de los grupos de estudio vaticanos antes de tomar decisiones: “Caminaremos con eso y veremos qué resulta”.
Uno de sus señalamientos más contundentes fue sobre la liturgia preconciliar: “Se ha convertido en una herramienta política”. Advirtió que “algunos usan la liturgia como excusa para promover otros temas”. Aunque no anunció prohibiciones, confirmó que revisará el tema pronto: “Pronto se presentará una oportunidad para tratarlo”.
Al abordar el conflicto en Gaza, reconoció que “la palabra genocidio se está usando cada vez más”, pero aclaró que la Santa Sede no emitirá una declaración oficial al respecto por ahora. “Hay una definición muy técnica de lo que podría ser un genocidio”, matizó, citando que incluso grupos israelíes de derechos humanos han usado el término.
Sobre política estadounidense, León XIV se desmarcó de la conflictividad ideológico-partidista: “No tengo planeado involucrarme en la política partidista”; sin embargo, apoyó la postura de Francisco sobre migración y elogió a los obispos estadounidenses que criticaron las políticas del mandatario Trump para aplicar mano dura y segregación a los migrantes.
El Papa también abordó la crisis financiera del Vaticano y aunque dijo que el tema “no le quita el sueño” valoró Praedicate Evangelium como un instrumento positivo de cambio interno de la Curia romana. Finalmente admitió que aún hay áreas por mejorar, especialmente para evitar que los dicasterios trabajen “de forma aislada”.
En el libro se adelanta su compromiso con las víctimas de abusos, exigiendo “sensibilidad y compasión auténticas”, al igual que también con la presunción de inocencia de los acusados.
En un tema sumamente esperado de su reflexión, León XIV criticó la Inteligencia Artificial por dificultar la experiencia de Dios: “Si la Iglesia no alza la voz, el peligro es que el mundo digital siga su propio camino y nos convirtamos en peones”.
Rechazó y desautorizó que se utilice su imagen o identidad para crear un avatar virtual de IA para “sostener audiencias pontificias virtuales” y reflexionó sobre el papel de inversionistas y dueños de servidores y algoritmos de la IA que pudiera caer en la tentación de crear un “mundo falso” sin que la gente consumidora de esas herramientas pueda hacer mucho para contrarrestarlo.
Mundo
El papa León XIV defiende la dignidad humana de los desplazados de Gaza
Ciudad de El Vaticano.- En medio del escalamiento bélico en la Franja de Gaza, el papa León XIV lanzó un llamado urgente al respeto de la vida, la dignidad humana y al alto al fuego, tras denunciar el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas que huyen del conflicto.
Un desplazamiento “una vez más forzado”
“Transmito mi profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, y una vez más se ha visto desplazado de su tierra de manera forzada”, manifestó el pontífice, durante su audiencia general en el Vaticano.
Con esta frase, León XIV subrayó que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una repetición de violaciones al respeto humano y al derecho de toda persona de no ser obligada a abandonar su hogar sin garantías.
La petición de alto al fuego como defensa de la vida
El papa hizo también un claro llamado al fin de las hostilidades.
“Renuevo mi llamamiento a un alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada, y a que se respete plenamente el derecho humanitario internacional”, resaltó el líder de la Iglesia Católica.
De acuerdo con la agencia Reuters, León XIV insistió en que la guerra pone en riesgo a familias enteras, incluidos los más vulnerables: niños, ancianos y enfermos, a quienes el conflicto ha dejado sin refugio seguro ni acceso garantizado a asistencia humanitaria.
Dignidad, valores y respeto ante la tragedia
El papa León XIV recordó que cada ser humano tiene un valor inviolable, más allá de fronteras o enfrentamientos.
Reclamó un compromiso global para proteger la vida, conservar la unidad familiar y evitar que el miedo transforme la guerra en normalidad.
“Invito a todos a unirse a mi sentida oración para que pronto amanezca una era de paz y justicia”, señaló el sumo pontífice.
Estas palabras buscan fortalecer el componente humano de la solidaridad, recordando que los valores como el respeto, la empatía y la justicia deben prevalecer incluso en los momentos más oscuros.
Contexto del conflicto y efectos humanitarios
Desde el segundo día de la ofensiva terrestre israelí contra Ciudad de Gaza, cientos de miles de personas han huido hacia el sur del territorio para escapar de bombardeos y combates intensos.
Israel abrió corredores humanitarios temporales con la declaración de que los civiles deben dirigirse hacia zonas seguras al sur, aunque organismos internacionales advierten que esto puede equivaler a desplazamiento masivo forzado cuando no se respetan las condiciones de protección.
La situación en las rutas de evacuación, así como en los refugios establecidos, refleja escasez de alimentos, agua, medicinas y condiciones sanitarias precarias.
Las familias que se mueven cargan lo imprescindible, muchas veces separadas en el caos del éxodo.
