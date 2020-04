Desmienten que haya cadáveres regados en Guayaquil

Ciudad de México.- La Fuerza de Tarea Conjunta en Guayaquil trabaja para ayudar a las personas con escasos recursos en el levantamiento de cadáveres, después de que dicha ciudad de Ecuador es la más afectada por la pandemia del Coronavirus Covid-19.



La periodista Teresa Arboleda, en entrevista para Siete24, informó que en algunas partes de la ciudad había cadáveres, pero tampoco estaban las calles repletas de personas que habían fallecido como se mostró en imágenes que se viralizaron en las redes sociales.



“Visto desde lejos, uno pudo imaginarse las calles llenas de cadáveres pero no fue así, sí había algunas personas en la calle que habían fallecido, que eso también es impresionante, pero tampoco había cientos como se llegó a mencionar y esa fue hace dos semanas atrás”.



“Pero ahora, hay una fuerza de tarea que en la última semana ha logrado organizar y mejorar esa situación, y ya hay un poco más de orden”, dijo.



“Lo que sí es que la candidad de muertos ha rebasado la capacidad de las funerarias en la ciudad”, apuntó la comunicadora.



Agregó que la mayoría de la gente ha sufrido la pérdida de una persona cercana “están muriendo de todos los niveles y de todos los sectores, no estamos hablando solamente de contagiados, estamos hablando de que en las familias, en los vecindarios, en todos los lugares han visto una persona cercana morir por Covid-19 y además hay varios contagiados”.



Manifestó que, desde mediados del mes pasado, inició la cuarentena en Guayaquíl, sin embargo, algunos no la han podido respetar porque no tienen los recursos para solvertar sus necesidades y los hogares no cuentan con los servicios básicos como agua potable y luz.



“En Guayaquil hay contrastes económicos muy grandes porque hay casas donde ni siquiera se puede tener distanciamiento porque en un solo lugar pueden vivir hasta 10 personas, y para hacer el distanciamiento resulta que te tienes que salir por la ventana porque dentro de la casa no puedes hacerlo”.



“Guayaquil es una ciudad donde más de la mitad de sus habitantes viven en pobreza, viven desde casas muy lujosas con todo el confort hasta casas en un cuarto de caña sobre el estero, o en una zona de una ladera que fue invadida, sin agua potable y sin alcantarillado, y tiene que salir a trabajar al día. Más del 50 por ciento de la población activa no tiene un empleo formal”, detalló.



Apuntó que la iniciativa privada, de manera conjunta con el gobierno federal, han ayudado a la población vulnerable y les han entregado canastas con alimentos básicos ” eso debe de animar, el ser humano siempre saca una buena calidad para salir adelante en estos momentos difíciles”.



Agregó que la curva de contagios ha aumentado, y aunque se tiene previsto que a finales de mes poco a poco las personas empiecen a salir de sus casas, no se tiene la certeza de la fecha exacta en que se acabará con la cuarentena “oficialmente hay siete mil 100 contagiados En Ecuador y de esos en Guayaquíl hay 5 mil 290, tiene el 70 de los contagiados del país, y eso ha desbordado la estructura de la ciudad”, sentenció.