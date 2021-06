Desde 2018 advirtieron daños estructurales en edificio que colapsó en Miami

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Daños estructurales habrían ocasionado el derrumbe de un edificio en Miami que le costó la vida a cuatro personas y más de cien desaparecidos.

De acuerdo al diario The New York Times, un consultor habría advertido hace tres años que había “evidencias” de “importantes daños estructurales” en la losa de hormigón bajo la alberca y “abundantes” grietas en el estacionamiento subterráneo.

Em la madrugada del pasado jueves, un edificio de 12 pisos en el suburbio de Surfside, en Miami, colapsó cuando varios residentes se encontraban descansando.

Hasta el momento, el derrumbe le provocó la muerte de cuatro personas y 159 más siguen desaparecidas.

The New York Times señaló el ingeniero presentó un proyecto para realizar planes de reparación de los daños, pero no se puso en marcha los trabajos.

De acuerdo al rotativo, se tenía contemplado realizar modificaciones al edificio en Miami para “mantener la integridad estructural”.

Colapso del edificio en Surf Side, Collins Ave, Miami Beach. pic.twitter.com/LuNm0XYLKX — Jose Manuel Oxford (@jmoxfordc) June 24, 2021

Por lo pronto, personal de rescate de México y otras partes del mundo se encuentran en Miami para buscar sobrevivientes y posibles víctimas.

Hasta el momento, se encontraron cuatro cuerpos aunque el número podría aumentar.

