Dignidad en riesgo: Illinois lleva a tribunales el despliegue militar ordenado por Trump

CHICAGO, Illinois.– El gobierno de Illinois y la ciudad de Chicago interpusieron una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump por el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional en territorio estatal, argumentando que la medida es “ilegal, peligrosa e inconstitucional”.

El recurso judicial denuncia que la militarización de las calles atenta contra la dignidad humana y el orden civil, pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Illinois y Chicago acusan invasión y violación a la soberanía estatal

La acción legal, presentada ante un tribunal de distrito en Illinois, busca frenar la llamada “federalización” de la Guardia Nacional, autorizada por Trump el fin de semana para reforzar su campaña contra la delincuencia y la migración.

“El despliegue de militares federalizados en Illinois por parte de los demandados es manifiestamente ilegal”, destaca la demanda, de acuerdo con información de CNN.

La demanda también señala que el despliegue de efectivos militares en Chicago carece de justificación en términos de seguridad pública, ya que “no existen hechos que sustenten una amenaza real”.

El gobernador J. B. Pritzker condenó la decisión presidencial y calificó el operativo como una invasión a la soberanía estatal.

“Quieren crear una zona de guerra para justificar el envío de más tropas. Tienen que irse de aquí cuanto antes”, declaró el mandatario local, en entrevista con CNN.

Autoridades locales y civiles denuncian criminalización de comunidades

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió públicamente la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Chicago es una zona de guerra y las tropas fueron enviadas para proteger instalaciones y personal federal”, aseguró Kristi Noem, en entrevista para Fox News.

La afirmación provocó la indignación de autoridades locales y de organizaciones civiles, que la consideraron un intento de criminalizar a comunidades enteras.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, señaló que la presencia de tropas federales no solo viola el principio de respeto entre niveles de gobierno, sino que también pone en riesgo a familias y poblaciones vulnerables.

“Esto es autoritarismo disfrazado de seguridad. Nuestras calles necesitan oportunidades, no soldados”, declaró el alcalde en rueda de prensa.

Organizaciones apelan a la dignidad y el respeto a la vida

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois advirtió que la medida “intimida a las comunidades inmigrantes y genera un clima de miedo en barrios donde la gente solo busca vivir con dignidad y respeto”.

“La separación entre el poder militar y la ley civil es una garantía esencial que no puede ser violada por razones políticas”, dijo la organización a través de un comunicado.

La demanda también subraya que el presidente ha hecho comentarios “amenazantes y despectivos” hacia Chicago en los últimos meses, lo que refuerza la percepción de que su decisión responde a motivaciones partidistas.

Funcionarios del estado recordaron que una jueza federal en Oregón bloqueó recientemente un despliegue similar en Portland, al considerar que “esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”.

Mientras el tribunal decide sobre el caso, Chicago continúa bajo un ambiente de tensión.

Diversas organizaciones humanitarias y líderes religiosos piden respeto a la dignidad de las personas, apelando a la unidad y la defensa de la vida ante lo que consideran una escalada sin precedentes de poder militar sobre población civil.

GDH