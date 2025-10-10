Dignidad humana, respeto por la vida y libertad, valores del Premio Nobel de la Paz 2025

Oslo, Noruega.- María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, un reconocimiento a su lucha por la dignidad humana, valores fundamentales y la defensa de la vida frente al autoritarismo en Venezuela.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

El Comité Noruego del Nobel destacó que su galardón honra una causa colectiva, no únicamente a una persona.

Por qué el Comité Nobel escogió a Machado

El comunicado oficial del Comité Noruego afirma que María Corina Machado es merecedora del premio:

“Por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

“En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas”, destacó en conferencia Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité.

El jurado indicó que Machado cumple los tres criterios del testamento de Alfred Nobel:

Unir a fuerzas políticas. Persistir ante la militarización creciente. Respaldar una transición pacífica hacia la democracia.

Dignidad humana y valores humanos frente a la represión

El reconocimiento resalta que el valor humano, el respeto por la vida y la libertad, ha sido el eje de la resistencia en Venezuela.

En nombre del pueblo de Venezuela, GRACIAS. pic.twitter.com/hF31DRXC7k — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Machado insiste en que, incluso oculta, su compromiso es con “una sola vida: la vida humana digna”.

“Esto es algo que el pueblo venezolano se merece. Yo soy solo parte de un gran movimiento. Me siento honrada, agradecida y privilegiada”, declaró Corina Machado en una llamada con el Instituto Nobel, de acuerdo con información de la agencia AP News.

El premio también refuerza que la defensa de la familia y la dignidad social no están reñidas con la acción política.

“We want to send a message to all authoritarian leaders: choose ballots, not bullets.”



Jørgen Watne Frydnes, Chair of the Norwegian Nobel Committee, shares insights into the 2025 Nobel Peace Prize and tells us why Maria Corina Machado was awarded the prize: “She is an… pic.twitter.com/5PfsZK0pUU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Durante su trayectoria, Machado impulsó la Fundación Atenea para apoyo a niños vulnerables y desde Súmate contribuyó a organizar ciudadanos que valoran el respeto a la vida.

Obstáculos de seguridad y el simbolismo del galardón

El Comité Noruego reconoció que otorgar este premio entraña riesgos y lo debatieron.

“Ella vive oculta debido a graves amenazas contra su vida”, declaró Frydnes, aunque enfatizó que el Nobel puede fortalecer su causa.

Respecto a si podrá recibir el premio en la ceremonia del 10 de diciembre en Oslo, el organismo señaló:

“Es demasiado pronto para decirlo hay una situación de seguridad seria que hay que resolver primero”.

Impacto social e importancia del reconocimiento

De acuerdo con la agencia Reuters, desde la oposición venezolana y organizaciones internacionales, el premio se interpreta como un impulso moral e internacional para la causa democrática.

Human Rights Watch calificó la decisión como una oportunidad para revitalizar esfuerzos en favor de una transición pacífica.

Machado es la primera venezolana en recibir el Nobel de la Paz y la sexta latinoamericana en la historia.

