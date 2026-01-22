El cordón umbilical abre una nueva esperanza para bebés prematuros

España.- El cordón umbilical no termina su misión al nacer. Hoy, su sangre ofrece una oportunidad real para mejorar la vida de bebés extremadamente prematuros.

Un estudio del Hospital Clínic de Barcelona mostró que la sangre de cordón puede reducir complicaciones graves asociadas a la anemia neonatal.

La investigación se presentó en un congreso europeo de neonatología y espera revisión científica.

Por otro lado, en bebés nacidos antes de las 28 semanas, cada decisión médica impacta el desarrollo futuro. La anemia aparece con frecuencia y agrava su vulnerabilidad pulmonar y ocular.

¿Qué sucedió? Una alternativa clínica en evaluación.

Además, el Hospital Clínic exploró el uso de sangre de cordón umbilical para tratar la anemia en bebés muy prematuros.

El ensayo clínico incluyó a 41 recién nacidos, de los cuales 13 recibieron esta transfusión alternativa.

Hasta ahora, el tratamiento estándar usó sangre de donantes adultos.

Además ese método salvó vidas, pero presentó riesgos específicos en organismos inmaduros La sangre adulta transporta oxígeno de forma más intensa Ese exceso puede provocar hiperoxia y afectar pulmones y retina.

De acuerdo con los investigadores, la sangre de cordón contiene una hemoglobina distinta.

Transporta menos oxígeno y respeta mejor el equilibrio fisiológico del prematuro. Miquel Alsina, neonatólogo del Clínic, explicó que este perfil evita cambios bruscos en la oxigenación tisular.

Además, el equipo buscó mantener estabilidad biológica en pacientes extremadamente frágiles.

¿Por qué importa?

Menos riesgos, más desarrollo saludable. La anemia neonatal complicó el tratamiento de muchos bebés prematuros. Estos pacientes necesitaron análisis frecuentes y cuidados intensivos prolongados.

Asimismo, los médicos intentaron corregir la anemia con hierro y fármacos. En varios casos, esas medidas no bastaron. Las transfusiones resultaron necesarias.

Sin embargo, el riesgo de daño ocular y pulmonar persistió.

Estudios previos en Italia mostraron resultados alentadores. La retinopatía pasó del 25% al 0% con sangre de cordón.

A su vez, el estudio del Clínic siguió esa línea de investigación. El objetivo fue mejorar el pronóstico a largo plazo. El reto es demostrar beneficios sostenidos en el desarrollo infantil. La investigación continúa con seguimiento clínico detallado.

Donar para cuidar: el reto pendiente de la sangre de cordón.

Además, el Clínic y el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña impulsaron este estudio de forma conjunta. Ambas instituciones buscan reactivar la donación de cordón umbilical.

Las cifras muestran una caída pronunciada.

En 2016, Cataluña registró casi 6.000 donaciones. Desde 2020, las cifras no superaron las 2.000 anuales. En 2025, apenas rebasaron las 1.200.

Jesús Fernández, director del Banco de Cordón, señaló varias causas.

Además, mencionó baja natalidad, desconocimiento y presión asistencial en maternidades. La expansión de bancos privados también influyó. La evidencia científica no respaldó el almacenamiento para uso exclusivo familiar.

