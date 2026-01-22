El cordón umbilical abre una nueva esperanza para bebés prematuros

España.- El cordón umbilical no termina su misión al nacer. Hoy, su sangre ofrece una oportunidad real para mejorar la vida de bebés extremadamente prematuros.
Un estudio del Hospital Clínic de Barcelona mostró que la sangre de cordón puede reducir complicaciones graves asociadas a la anemia neonatal.
La investigación se presentó en un congreso europeo de neonatología y espera revisión científica.
Por otro lado, en bebés nacidos antes de las 28 semanas, cada decisión médica impacta el desarrollo futuro. La anemia aparece con frecuencia y agrava su vulnerabilidad pulmonar y ocular.
¿Qué sucedió? Una alternativa clínica en evaluación.
Además, el Hospital Clínic exploró el uso de sangre de cordón umbilical para tratar la anemia en bebés muy prematuros.
El ensayo clínico incluyó a 41 recién nacidos, de los cuales 13 recibieron esta transfusión alternativa.
Hasta ahora, el tratamiento estándar usó sangre de donantes adultos.
Además ese método salvó vidas, pero presentó riesgos específicos en organismos inmaduros La sangre adulta transporta oxígeno de forma más intensa Ese exceso puede provocar hiperoxia y afectar pulmones y retina.
De acuerdo con los investigadores, la sangre de cordón contiene una hemoglobina distinta.
Transporta menos oxígeno y respeta mejor el equilibrio fisiológico del prematuro. Miquel Alsina, neonatólogo del Clínic, explicó que este perfil evita cambios bruscos en la oxigenación tisular.
Además, el equipo buscó mantener estabilidad biológica en pacientes extremadamente frágiles.
¿Por qué importa?
Menos riesgos, más desarrollo saludable. La anemia neonatal complicó el tratamiento de muchos bebés prematuros. Estos pacientes necesitaron análisis frecuentes y cuidados intensivos prolongados.
Asimismo, los médicos intentaron corregir la anemia con hierro y fármacos. En varios casos, esas medidas no bastaron. Las transfusiones resultaron necesarias.
Sin embargo, el riesgo de daño ocular y pulmonar persistió.
Estudios previos en Italia mostraron resultados alentadores. La retinopatía pasó del 25% al 0% con sangre de cordón.
A su vez, el estudio del Clínic siguió esa línea de investigación. El objetivo fue mejorar el pronóstico a largo plazo. El reto es demostrar beneficios sostenidos en el desarrollo infantil. La investigación continúa con seguimiento clínico detallado.
Donar para cuidar: el reto pendiente de la sangre de cordón.
Además, el Clínic y el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña impulsaron este estudio de forma conjunta. Ambas instituciones buscan reactivar la donación de cordón umbilical.
Las cifras muestran una caída pronunciada.
En 2016, Cataluña registró casi 6.000 donaciones. Desde 2020, las cifras no superaron las 2.000 anuales. En 2025, apenas rebasaron las 1.200.
Jesús Fernández, director del Banco de Cordón, señaló varias causas.
Además, mencionó baja natalidad, desconocimiento y presión asistencial en maternidades. La expansión de bancos privados también influyó. La evidencia científica no respaldó el almacenamiento para uso exclusivo familiar.
Portugal escucha más llantos: 2025 trajo el mayor número de nacimientos en una década
Lisboa.- Portugal vivió en 2025 su año con más nacimientos de la última década, un dato que ilumina un país marcado por el envejecimiento. La cifra surge desde las primeras horas de vida.
El Programa Nacional de Rastreio Neonatal contabilizó 87.708 pruebas del talón, 3.077 más que en 2024. Cada prueba representó una historia que inicia al momento de nacer.
La información, coordinada por el Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge y difundida por la agencia Lusa, mostró un repunte sostenido y territorialmente desigual.
La llamada “prueba del talón” se aplica a todos los bebés nacidos en Portugal durante 2025. El examen se realizó entre el tercer y sexto día de vida.
Lisboa concentra el mayor número de recién nacidos, con 26.595 pruebas, seguida de Oporto, con 15.255, y Braga, con 6.534.
En contraste, los distritos con menos registros fueron Portalegre, con 574, y Braganza, con 587, aunque ambos mejoraron frente a 2024.
Madeira y Santarém fueron las únicas regiones que registraron una caída anual, con 1.704 y 2.852 pruebas, respectivamente.
El calendario también aportó datos importantes. Julio lideró los nacimientos, con 8.118 bebés, seguido de octubre y septiembre, con cifras superiores a 7.800.
El aumento de nacimientos ofreció una señal positiva para la demografía portuguesa, históricamente afectada por la baja fecundidad y la emigración juvenil.
La demógrafa Ana Alexandre Fernandes advirtió que el crecimiento no garantizó el relevo generacional del país. El desafío estructural persistió.
Según su análisis, casi 29% de las madres fueron extranjeras, lo que confirmó el papel clave de la inmigración en la dinámica poblacional reciente.
Este dato reflejó una sociedad más diversa y conectada, donde nuevas familias encontraron en Portugal un espacio para crecer y proyectar futuro.
La especialista recordó que aún faltó evaluar el impacto real del programa Creche Feliz, que ofreció guardería gratuita a niños nacidos desde septiembre de 2021.
Esa política pública apuntó a aliviar la carga económica de la crianza y favorecer decisiones reproductivas más estables.
Un indicador de salud y de historias.
La prueba del talón detectó 29 enfermedades, en su mayoría genéticas, mediante un sencillo análisis de sangre. El procedimiento no fue obligatorio, pero resultó casi universal.
El sistema de salud portugués consolidó así una red preventiva que acompañó a las familias desde el inicio de la vida.
Habló de acceso sanitario, confianza institucional y acompañamiento temprano, pilares silenciosos de una sociedad que cuidó a su infancia.
Portugal no resolvió su reto demográfico, pero en 2025 sumó nacimientos, diversidad y cuidados. El dato abrió conversación y continuidad en las políticas públicas.
Tribunal favorece a padre que busca proteger a su hijo de contenidos en su escuela
El tribunal reconoció el derecho del padre de familia
Lexington.— Un niño de cinco años volvió a casa confundido tras una jornada escolar que cambió la rutina de su familia. Su padre, cristiano practicante, notó que su hijo enfrentaba conceptos que nunca habían formado parte de su entorno cotidiano.
El menor cursaba kindergarten en una escuela pública del distrito escolar de Lexington, en Massachusetts.
Durante actividades en el aula, el niño fue expuesto a libros con temáticas LGBT, presentados como parte del currículo escolar.
El padre, identificado judicialmente como Alan L., consideró que ese contenido no correspondía a la edad ni al contexto de su hijo.
También sostuvo que el material contradecía directamente las creencias religiosas que guía la educación familiar.
Alan solicitó al distrito escolar información previa sobre ese tipo de contenidos.
Pidió, además, la posibilidad de excluir a su hijo de actividades relacionadas con ese material.
Según la demanda, la escuela y el distrito rechazaron esas peticiones de forma reiterada.
El menor continuó expuesto a libros y lecturas en el aula pese a una solicitud explícita de exclusión.
Entre los materiales señalados se encuentran Families, Families, Families! de Suzanne Lang y All Are Welcome de Alexandra Penfold.
El 16 de septiembre, el niño presenció una lectura en voz alta de uno de estos libros durante la clase de salud.
Para el padre, la situación obligó a abordar temas de sexualidad y estructuras familiares antes de lo que consideraba apropiado.
El impacto no fue solo educativo, también afectó la dinámica emocional del hogar.
Ante la falta de respuesta administrativa, la familia acudió a los tribunales federales.
El caso se centró en el derecho de los padres a decidir sobre la formación moral temprana de sus hijos.
Una medida cautelar que prioriza el interés del menor durante el litigio
El juez federal F. Dennis Saylor IV emitió una medida cautelar preliminar a favor del padre.
La orden obliga al distrito escolar y a la escuela a evitar exponer al menor a esos materiales.
El tribunal estableció que la protección aplicará mientras el caso continúe su curso legal.
La decisión busca prevenir un daño continuo durante el proceso judicial.
En la resolución, el juez señaló que el menor recibió instrucción moral contraria a las creencias familiares.
El texto subrayó que esa exposición forzó conversaciones sensibles antes de una etapa de madurez adecuada.
La medida exige “esfuerzos razonables” para que el niño no sea enseñado ni expuesto a los libros identificados.
La restricción aplica dentro del aula y en cualquier entorno escolar.
El caso se analizó a la luz del precedente del Tribunal Supremo en Mahmoud v. Taylor.
En junio, la Corte falló a favor de padres que solicitaron excluir a sus hijos de lecciones con contenido pro-LGBT.
Ese fallo estableció que las escuelas deben avisar y permitir la exclusión cuando el contenido afecta creencias religiosas.
La defensa argumentó que el distrito ignoró ese criterio constitucional.
Organizaciones legales señalaron que la carga no debe recaer en los padres para identificar cada material objetable.
El tribunal coincidió en que corresponde a las escuelas prever conflictos con convicciones expresadas.
Durante el litigio, el niño continuará su educación sin esos contenidos específicos.
Para la familia, la medida representa un respiro y una forma de proteger su desarrollo emocional.
El caso también impacta a otras familias con inquietudes similares dentro del sistema educativo público.
La orden refuerza el derecho de los padres a participar activamente en decisiones formativas tempranas.
Mientras el proceso avanza, el menor mantiene su rutina escolar sin cambios abruptos.
El descanso de fin de semana reduce síntomas de depresión en jóvenes: JAD
Mundo.- Dormir hasta tarde los fines de semana no fue pereza: fue una posible protección emocional. Un estudio reciente asoció ese descanso extra con menor riesgo de depresión en jóvenes.
La investigación, publicada en el Journal of Affective Disorders (JAD), analizó hábitos de sueño y salud mental en personas de 16 a 24 años. Los hallazgos ofrecieron un mensaje humano y esperanzador en medio de rutinas exigentes.
Investigadores analizaron datos de casi 1,100 jóvenes que participaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición entre 2021 y 2023, patrocinada por el gobierno federal.
Los participantes reportaron horarios de sueño entre semana y fines de semana. También describieron su estado de ánimo y síntomas relacionados con depresión.
Con esa información, el equipo estimó cuánto sueño recuperaron los jóvenes los sábados y domingos, tras dormir menos durante la semana.
Los resultados mostraron que quienes durmieron más los fines de semana tuvieron 41% menos riesgo de presentar síntomas depresivos diarios.
El estudio identificó que dormir entre ocho y diez horas entre semana ofreció mayor beneficio. Sin embargo, esa meta no siempre resultó viable.
La investigadora Melynda Casement, directora del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Oregón, explicó una realidad compartida por millones de familias.
Casement señaló que los especialistas recomendaron horarios regulares, pero reconocieron que no fueron prácticos para muchos adolescentes y jóvenes adultos.
La científica afirma que el patrón nocturno fue normal en la adolescencia. Por ello, permitir recuperar sueño el fin de semana resulta una estrategia protectora.
Durante la adolescencia, el reloj biológico cambia de forma natural. El inicio del sueño se retrasa progresivamente hasta los 18 o 20 años.
Ese cambio convirtió a muchos jóvenes en “búhos nocturnos”. Sin embargo, los horarios escolares exigieron despertares tempranos.
En Estados Unidos, muchos institutos iniciaron clases antes de las 8 de la mañana. Esa dinámica provocó privación crónica de sueño.
La depresión representó una de las principales causas de discapacidad en jóvenes. Afectó su funcionamiento diario, asistencia y puntualidad.
Un contexto que pide empatía.
El estudio no promovió desvelos desordenados. Los investigadores insistieron en que el sueño regular siguió siendo el ideal.
No obstante, reconocieron que el descanso compensatorio de fin de semana fue la mejor opción disponible para muchos jóvenes.
Casement destacó que este rango de edad resultó clave para comprender riesgos y diseñar intervenciones tempranas y realistas.
Educar en casa: el aula se muda al hogar y reabre reflexión sobre aprendizaje en los niños
Mundo.- Miles de familias en el mundo ya viven una experiencia educativa fuera del aula tradicional. El homeschooling avanza y plantea preguntas profundas sobre aprendizaje, vínculos y responsabilidad social.
La educación en casa es una práctica común en países como Estados Unidos o Brasil. Organismos como la UNESCO y la OCDE han documentado su crecimiento y diversidad de modelos.
En América Latina, el debate aparece con fuerza y atraviesa valores, derechos y expectativas sociales.
El homeschooling colocó a las familias en el centro del proceso educativo. Padres y madres asumieron un rol activo como guías del aprendizaje diario.
Esta modalidad permitió adaptar contenidos, tiempos y métodos según cada niño, sin depender del calendario escolar tradicional.
Especialistas en educación comparada explicaron que no existe un modelo único. Cada familia construyó su propia experiencia pedagógica.
Algunas siguieron currículas oficiales con supervisión estatal. Otras optaron por enfoques alternativos, como Montessori o Waldorf.
La práctica también respondió a contextos específicos. Casos de bullying, violencia escolar o dificultades emocionales motivaron decisiones familiares.
En ese escenario, la casa se transformó en un espacio de cuidado, contención y aprendizaje.
La educación en casa interpela a la escuela como institución social. El aula no solo transmite contenidos, también enseña convivencia y diversidad.
Investigaciones del National Center for Education Statistics mostraron que la socialización es uno de los principales desafíos del homeschooling.
Las familias suelen compensar con actividades deportivas, culturales y grupos comunitarios. Sin embargo, la experiencia cotidiana es distinta.
La intensidad del contacto social no siempre iguala la vida escolar diaria.
Otro punto clave es la desigualdad. Educar en casa requiere tiempo, recursos y capital cultural.
La CEPAL ha advertido que cualquier política educativa debe considerar su impacto en las brechas sociales existentes.
Los gobiernos enfrentan además un reto de supervisión. Garantizar contenidos mínimos y detectar situaciones de negligencia resulta complejo.
Países con regulación clara invirtieron en evaluaciones periódicas y acompañamiento institucional.
