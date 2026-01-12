El descanso de fin de semana reduce síntomas de depresión en jóvenes: JAD

Mundo.- Dormir hasta tarde los fines de semana no fue pereza: fue una posible protección emocional. Un estudio reciente asoció ese descanso extra con menor riesgo de depresión en jóvenes.

La investigación, publicada en el Journal of Affective Disorders (JAD), analizó hábitos de sueño y salud mental en personas de 16 a 24 años. Los hallazgos ofrecieron un mensaje humano y esperanzador en medio de rutinas exigentes.

Investigadores analizaron datos de casi 1,100 jóvenes que participaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición entre 2021 y 2023, patrocinada por el gobierno federal.

Los participantes reportaron horarios de sueño entre semana y fines de semana. También describieron su estado de ánimo y síntomas relacionados con depresión.

Con esa información, el equipo estimó cuánto sueño recuperaron los jóvenes los sábados y domingos, tras dormir menos durante la semana.

Los resultados mostraron que quienes durmieron más los fines de semana tuvieron 41% menos riesgo de presentar síntomas depresivos diarios.

El estudio identificó que dormir entre ocho y diez horas entre semana ofreció mayor beneficio. Sin embargo, esa meta no siempre resultó viable.

La investigadora Melynda Casement, directora del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Oregón, explicó una realidad compartida por millones de familias.

Casement señaló que los especialistas recomendaron horarios regulares, pero reconocieron que no fueron prácticos para muchos adolescentes y jóvenes adultos.

La científica afirma que el patrón nocturno fue normal en la adolescencia. Por ello, permitir recuperar sueño el fin de semana resulta una estrategia protectora.

Durante la adolescencia, el reloj biológico cambia de forma natural. El inicio del sueño se retrasa progresivamente hasta los 18 o 20 años.

Ese cambio convirtió a muchos jóvenes en “búhos nocturnos”. Sin embargo, los horarios escolares exigieron despertares tempranos.

En Estados Unidos, muchos institutos iniciaron clases antes de las 8 de la mañana. Esa dinámica provocó privación crónica de sueño.

La depresión representó una de las principales causas de discapacidad en jóvenes. Afectó su funcionamiento diario, asistencia y puntualidad.

Te puede interesar: La ciencia que ocurre en casa: curiosidad, juego y aprendizaje fuera de clases

Un contexto que pide empatía.

El estudio no promovió desvelos desordenados. Los investigadores insistieron en que el sueño regular siguió siendo el ideal.

No obstante, reconocieron que el descanso compensatorio de fin de semana fue la mejor opción disponible para muchos jóvenes.

Casement destacó que este rango de edad resultó clave para comprender riesgos y diseñar intervenciones tempranas y realistas.

ARH