Mundo
“El Estado no debe ofrecer a la muerte”: médicos uruguayos sobre eutanasia
Llamaron a proteger la vida
Montevideo.— La reciente aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay abrió un debate ético y sanitario que va más allá del derecho individual a morir.
El Senado uruguayo aprobó el 15 de octubre la normativa con 20 votos a favor, estableciendo que cualquier persona mayor de 18 años, con enfermedades incurables o condiciones irreversibles que afecten gravemente su calidad de vida, podrá solicitar la eutanasia.
Una ley que redefine el papel médico
El médico y profesor universitario Diego Velasco Suárez, referente de la agrupación Prudencia Uruguay, analizó la ley desde la perspectiva de la bioética durante una entrevista con Radio María Uruguay.
Velasco recordó que el proyecto inició en 2020 con un enfoque que buscaba despenalizar la práctica, pero con el tiempo cambió de sentido.
Te recomendamos leer: Eutanasia ofrece visión utilitarista en el final de la vida: médicos
Según explicó, el texto original impulsado por el diputado Ope Pasquet presentaba la eutanasia como una opción individual, pero el Frente Amplio propuso una versión donde el Estado debía garantizarla.
“El Estado ya no sólo desprotegió el derecho a la vida, sino que pasó a ofrecer la muerte”, señaló el especialista. Calificó esta modificación como “una violación institucional del primer derecho humano: el derecho a la vida”.
Velasco destacó que la nueva ley derogó el artículo 46 del Código de Ética Médica, que prohibía expresamente la eutanasia, y que esta decisión transformó el ejercicio profesional. “Se creó una nueva función, donde el médico tiene el deber de provocar la muerte”, afirmó.
Dudas éticas y sociales
El médico también advirtió sobre la amplitud del concepto “enfermedad incurable”, que abarca todas las patologías crónicas y discapacidades, incluso la vejez. Para él, esta definición puede derivar en discriminación institucionalizada.
“Es una ley que discrimina en el derecho a la vida, según la enfermedad, la edad o la condición económica”, declaró.
También criticó la figura de la firma a ruego, que permite a otra persona firmar por el solicitante. “No hay garantías reales, porque no hay constancia de la voluntad del paciente”, señaló.
Cuidados paliativos, una alternativa pendiente
Velasco Suárez subrayó que el verdadero reto está en fortalecer los cuidados paliativos, vigentes en Uruguay desde 2012, pero con cobertura limitada.
“La atención paliativa no es universal, ni de calidad, ni integral”, denunció. Explicó que existió un proyecto de ley para mejorar este servicio, pero fue modificado antes de votarse.
Según relató, el proyecto original incluía atención al final de la vida, pero ese capítulo fue eliminado. “Lo convirtieron en una ley sin atención al final de vida, algo absurdo”, dijo.
El especialista recordó que la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos ha insistido en que una atención médica integral y humana puede reducir drásticamente el deseo de adelantar la muerte. “Cuando hay acompañamiento de calidad, ese deseo desaparece en el 95% de los casos”, aseguró.
Un cambio cultural profundo
Velasco alertó sobre el impacto cultural que podría tener la presentación de la eutanasia como un derecho. “Una vez que se aprueba una ley, lo bueno y lo malo se mide según ella”, comentó.
En su opinión, este cambio podría debilitar los fundamentos éticos de la sociedad. “Todos los seres humanos valemos lo mismo, todos somos iguales en dignidad y derechos”, recordó.
Concluyó que la batalla es cultural y debe centrarse en informar sobre la ley y fortalecer los cuidados paliativos. “Dios no pierde batallas si uno actúa por Él”, expresó el médico.
JAHA
Mundo
La verdad detrás de la resonancia magnética a Trump: ¿qué es la insuficiencia venosa crónica?
Ciudad de México.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se sometió a una resonancia magnética antes de su viaje a Tokio y aunque aseguró que todo salió “perfecto”, en el verano pasado fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.
“Me hice una resonancia magnética y todo el procedimiento fue perfecto”, aseguró Trump, mientras viajaba a bordo del Air Force One rumbo a tierras japonesas.
El caso de Trump arroja luces sobre una enfermedad poco visible pero bastante frecuente, que merece explicación y atención.
Una imagen médica que llama la atención
De acuerdo con CBS Noticias, la resonancia magnética a la que fue sometido Trump, de 79 años de edad, se produjo después de que se observaran moretones morados en su mano derecha y una leve hinchazón en las piernas.
En julio pasado, la Casa Blanca reconoció que el mandatario había sido evaluado por un cuadro de hinchazón en las piernas y que se descubrió la insuficiencia venosa crónica.
Lee: Papa confió a la Virgen María almas de víctimas por lluvias en México
Los moretones morados en la mano derecha han sido visibles en varias fotografías públicas, y aunque la Casa Blanca atribuye esas manchas a “irritación de tejidos blandos por apretones de manos frecuentes y al uso de aspirina como parte de la prevención cardiovascular”, para muchos especialistas se constituyen en una señal de que algo más circulatorio estaba ocurriendo.
Insuficiencia venosa crónica: ¿qué es y por qué importa?
La insuficiencia venosa crónica se presenta cuando las venas de las piernas, ya sea las superficiales, profundas o perforantes, pierden la capacidad de devolver eficazmente la sangre hacia el corazón.
“Es decir, las válvulas internas se debilitan o dañan y permiten el flujo retrógrado o el estancamiento de sangre”, explica MedlinePlus.
El sitio informativo en línea de salud, destaca que este estancamiento genera aumento de presión en las venas de las extremidades inferiores y, con el tiempo, puede causar hinchazón, cambios en la piel, varices y hasta úlceras venosas.
Entre las principales causas se encuentran antecedentes de trombosis venosa profunda, estar mucho tiempo sentado o de pie, obesidad, falta de ejercicio y el propio factor edad.
Según la Cleveland Clinic, esta enfermedad afecta aproximadamente a uno de cada veinte adultos, y su prevalencia aumenta con la edad.
Cómo se diagnostica y trata esta condición
Para diagnosticar la insuficiencia venosa crónica se emplea examen físico, historial clínico, y técnicas de imagen como el ultrasonido dúplex para visualizar el flujo venoso y la función de las válvulas.
“Una vez detectada, el tratamiento consiste en cambios en el estilo de vida como elevar las piernas, caminar, evitar permanecer mucho tiempo de pie o sentado sin moverse, uso de medias de compresión, y en casos más avanzados procedimientos para corregir venas afectadas”, precisa Cleveland Clinic.
Medios especializados como STAT News aseguran que el caso de Trump pone en evidencia lo común y poco tratado que puede ser este trastorno circulatorio.
El valor humano de atender la salud venosa
Aunque la insuficiencia venosa crónica se define como “benigna y común en personas mayores de 70 años”, según la Casa Blanca, no debe subestimarse: su manejo adecuado repercute en la calidad de vida, movilidad y bienestar general.
De acuerdo con The Washington Post, en el caso de Trump, la resonancia magnética refuerza que su equipo médico vigila su estado físico de cara a compromisos internacionales, pero también aporta una oportunidad para reflexionar sobre una condición silenciosa que afecta a millones.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Global Center for Human Rights exige a OEA finalizar con la “captura ideológica”
Ciudad de México.— El presidente de Global Center for Human Rights (GCHR), Sebastián Schuff, advirtió sobre un nuevo episodio que compromete la credibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Arif Bulkan, actual vicepresidente y relator LGBT del organismo, fue nombrado juez de la Corte Caribeña de Justicia sin dejar su cargo en la Comisión. Para Schuff, esta situación constituye una violación directa a las normas que exigen independencia y neutralidad dentro del sistema interamericano.
Silencio institucional y trato desigual
Asimismo, Sebastián Schuff, dijo que mientras la CIDH guarda silencio ante el caso de Bulkan, otro comisionado, Carlos Bernal, fue apartado recientemente de los procesos relacionados con Perú por haber sido propuesto por ese país, aunque no mantiene ningún vínculo con su gobierno.
La diferencia de trato, señaló el GCHR, revela una preocupante parcialidad en la aplicación de las reglas internas del organismo.
LEE ONU alista ofensiva ideológica desde Ginebra, alerta Global Center for Human Rights
Una crisis de confianza en el sistema interamericano
El contraste entre ambos casos evidencia una política de “doble vara” que afecta la confianza en la imparcialidad de la CIDH. Schuff lamentó que los funcionarios que defienden valores vinculados a la vida y la familia sean marginados, mientras los comisionados con posturas ideológicas reciben protección institucional.
Exigen freno a la captura ideológica
Ante este panorama, Global Center for Human Rights hizo un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para poner fin a lo que calificó como una “captura ideológica” del sistema interamericano de derechos humanos.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Mundo
Papa confió a la Virgen María almas de víctimas por lluvias en México
El Vaticano.- El pontífice Papa León XIV expresó su profunda cercanía con las comunidades mexicanas golpeadas por las lluvias torrenciales, que cobraron la vida de al menos 80 personas en cinco estados.
Además, abrió su mensaje con un llamado solidario.
“Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad”, dijo ante miles desde la ventana del Palacio Apostólico. Asimismo, confió “a la intercesión de la Virgen María las almas de los difuntos”, expresó a través de sus redes sociales.
Cabe recordar que las intensas precipitaciones que azotaron México, principalmente el estado de Veracruz, dejando al menos 80 muertos y alrededor de 18 desaparecidos.
Las intensas lluvias y lodo devastó viviendas, caminos y sembradíos en las comunidades rurales afectadas, y cientos de familias quedaron sin hogar o sin acceso a servicios básicos.
El Papa dirigió su plegaria específicamente a las poblaciones afectadas en los últimos días por los fenómenos naturales.
Por ello suma su voz a la de muchas organizaciones de socorro presentes en foco del desastre.
Así mismo, reconoció la urgencia de la respuesta humana frente a una catástrofe climática que agrava las desigualdades en zonas rurales; y segundo, el papel de la solidaridad y como motor de reconstrucción.
Al invocar la oración por la paz incluso para regiones en conflicto, el Papa amplía la noción de apoyo más allá de lo inmediato.
Te puede interesar: De la crítica al feminismo a una propuesta de corresponsabilidad
Papa León XIV
Su llamado a la caridad y solidaridad activa invita a que creyentes y ciudadanos de buena voluntad participen en la ayuda concreta: desde donaciones hasta acompañamiento emocional de los damnificados.
Aunque el desastre ya dejó huella, el gesto del Papa marca un horizonte de esperanza.
Al pedir por medio de la oración a la intercesión de la Virgen María y bendecir a quienes trabajan por la paz.
Misma que transmite confianza en la comunidad mexicana para reconstruir y recomponer sus vidas.
ARH
Mascotas
Suspenden adopción animal para protegerlas de supersticiones
En España
Madrid. — Durante la temporada de Halloween y Día de Muertos, distintas autoridades y organizaciones reforzaron las medidas de protección hacia los animales, especialmente los gatos negros, ante el riesgo de maltrato o uso en rituales.
En España, el Ayuntamiento de Tarrasa decidió suspender la adopción de gatos negros desde octubre y hasta el 10 de noviembre.
La medida busca evitar que los felinos fueran utilizados en prácticas esotéricas o supersticiosas durante estas fechas.
El consistorio explicó en un comunicado oficial que la decisión se tomó “siguiendo el criterio de prudencia aplicado por diversas entidades de protección animal”, con el propósito de “prevenir posibles situaciones de riesgo para estos animales derivadas de supersticiones o usos irresponsables”.
El gobierno local restringió los procesos de adopción y acogida en su Centro de Animales Domésticos, salvo en casos justificados y evaluados por su equipo técnico. “La medida no implica discriminación alguna, sino una protección adicional orientada a garantizar su bienestar”, detalló la autoridad municipal.
México también advierte sobre rituales con animales
En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre un incremento de casos de maltrato y sacrificio de animales de compañía durante las celebraciones de Día de Muertos.
La dependencia informó que estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local. A través de comunicados en redes sociales, la SSC exhortó a los ciudadanos a mantener a sus mascotas dentro del hogar y a reportar cualquier sospecha de maltrato o desaparición al número 55 5208 9898 o mediante la Unidad de Contacto del secretario.
“Cuidar a los compañeros de vida es una responsabilidad compartida”, expresó la autoridad capitalina al recordar que los animales dependen totalmente de sus cuidadores para su seguridad y bienestar.
Supersticiones históricas y educación social
Las supersticiones que asocian a los gatos negros con la mala suerte o la brujería tienen un origen medieval. En ese entonces, según los registros, indican que durante la Edad Media se creía que los felinos negros eran símbolo de poderes ocultos o malignos.
Estas ideas sobrevivieron a los siglos y aún influyen en actitudes de miedo o rechazo hacia los animales negros. En redes sociales, la organización Animalitos en Espera pidió no dar en adopción gatos o perros de color negro durante Halloween y Día de Muertos. Cada año, señaló, aumentaban los reportes de animales abandonados tras estas festividades.
Autoridades piden protección para animales de compañía
Durante octubre y noviembre, las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre el aumento de riesgos para animales de compañía como perros y gatos.
La Policía capitalina informó que los casos de maltrato y sacrificio asociados a rituales relacionados con el Día de Muertos solían incrementarse en esta temporada.
Más para leer: Animales de compañía, en riesgo por supersticiones
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local.
La dependencia llamó a la población a mantener a los animales dentro del hogar y evitar que salgan sin supervisión.
Maltrato animal y libertad religiosa en México
El Código Penal capitalino, en sus artículos 350 Bis y 350 Ter, sanciona los actos de crueldad o maltrato hacia cualquier especie animal. Lo anterior, incluso cuando ocurren en contextos rituales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que estas normas no vulneran la libertad religiosa, ya que su finalidad es proteger a los seres sintientes.
En el estado de Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales castiga con prisión de seis meses a tres años, además de multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), el uso de animales en rituales.
JAHA
“Me arrepiento, amo a mi hijo”, habla el joven padre del bebé de Tultitlán
Cuidar a un adulto mayor, una labor de amor
El futuro laboral es incierto para jóvenes capitalinos
“Solo Javier”, la historia de Javier Sartorius, que prefirió ser misionero, llegará a cines
“El Estado no debe ofrecer a la muerte”: médicos uruguayos sobre eutanasia
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Culturahace 1 día
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
-
Culturahace 1 día
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
-
CDMXhace 3 días
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
-
Méxicohace 2 días
‘Dilexi Te’ de León XIV: Del camino de la Iglesia, al llamado a la acción social y a la conversión cultural