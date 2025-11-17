“El gran cine no explota el dolor, lo acompaña”: Papa León XIV

Ciudad de México.— En un encuentro que unió la fe con el arte, el Papa León XIV recibió este fin de semana a unos 200 creadores del séptimo arte, donde estaban presentes estrellas de Hollywood. El pontífice pronunció un profundo elogio a este arte, calificándolo de “laboratorio de esperanza” y alertó sobre la crisis del cine y el riesgo de que la creatividad sea sofocada por la lógica fría de los algoritmos y la repetición.

Ante figuras como Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Monica Bellucci, el mensaje del Pontífice se convirtió en una profunda meditación sobre el papel espiritual del cine, en un momento donde la experiencia de la sala oscura y la creatividad genuina luchan por sobrevivir.

El Papa, quien calificó al cine como “un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos”, destacó la capacidad del séptimo arte para trascender el mero entretenimiento y tocar las fibras más íntimas del ser humano.

El riesgo de los algoritmos y el llamado a la reflexión

Uno de los puntos más agudos del discurso papal fue la advertencia sobre la creciente influencia de la lógica digital, la cual amenaza con uniformar la expresión artística y reducir el arte a una fórmula predecible.

León XIV criticó la tendencia actual que prioriza la inmediatez y la repetición. Hizo un llamado enfático a los cineastas a defender los espacios de la creación auténtica, aun cuando resulten incómodos para la audiencia.

“La lógica del algoritmo tiende a repetir lo que ‘funciona’, pero el arte abre a lo posible. No todo debe ser inmediato o previsible: defiendan la lentitud cuando es necesaria, el silencio cuando habla, la diferencia cuando provoca.”

El Pontífice insistió en que el cine es un “laboratorio de esperanza” y una búsqueda sensible, donde la luz perfora la oscuridad y la mirada se educa. Recordó a las instituciones la necesidad de proteger las estructuras culturales, como los cines y teatros, a los que definió como “corazones palpitantes de nuestros territorios”.

Confrontar las heridas del mundo con compasión

El corazón del mensaje papal es el desafío de utilizar el cine no para explotar el dolor ajeno, sino para investigarlo desde la compasión y la verdad. León XIV instó a sus invitados a no temer la confrontación con las realidades más duras, sino a ver en ellas una oportunidad para la redención y la reflexión profunda.

“No tengan miedo de enfrentarse a las heridas del mundo. La violencia, la pobreza, el exilio, la soledad, las adicciones, las guerras olvidadas son heridas que piden ser vistas y contadas. El gran cine no explota el dolor: lo acompaña, lo indaga.”

Recordó que el cine, cuando es auténtico, no sólo consuela, sino que interpela y llama por su nombre a las preguntas que habitan en nosotros, incluso a las lágrimas que no sabíamos que necesitábamos expresar. Este acercamiento al dolor, lejos del sensacionalismo, busca salvaguardar y promover la dignidad humana.

El cine: Un umbral hacia la esperanza

Finalmente, el Papa León XIV cerró su meditación sobre el cine, que celebra 130 años, ofreciendo una visión esperanzadora. Afirmó que entrar en una sala de cine es como atravesar un umbral, donde el espectador puede volver a mirarse a sí mismo y a su destino.

“Uno de los aportes más valiosos del cine es precisamente ayudar al espectador a volver sobre sí mismo, a mirar con ojos nuevos la complejidad de su propia experiencia, a ver el mundo como si fuera la primera vez y a redescubrir, en ese ejercicio, una parte de esa esperanza sin la cual nuestra existencia no está plena.”

Tras la audiencia, la actriz australiana Cate Blanchett, ganadora del Óscar, declaró a los periodistas que las palabras del Papa habían sido “extraordinarias” y que ojalá los ministros de Cultura de todo el mundo les prestaran atención, destacando el llamado del Pontífice a la compasión y a interesarse por los problemas del mundo.

Mónica Bellucci saluda al Papa León XIV

Entre los asistentes, además de Blanchett, Bellucci y Mortensen, estuvieron los directores Gus Van Sant, Spike Lee y Sally Potter, quienes fueron testigos de un discurso que redefinió el cine como una “fábrica de esperanza” en un mundo asediado por la inmediatez y el sufrimiento.

