El Papa Francisco llama a jóvenes a acompañar a los que sufren

Roma.— El Papa Francisco animó a los jóvenes a acompañar en su sufrimiento a los que son diferentes, sin juicios y sin prejuicios.

Lo anterior, durante una reunión con 50 mil monaguillos a las afueras de la Basílica de San Pedro, en medio de una ola de calor que afecta a Roma.

Los jóvenes participan en la 13ª peregrinación organizada por la Asociación Internacional de Monaguillos.

La mayoría de visitantes eran procedentes de Alemania (35 mil peregrinos), país que cuenta con 360 mil monaguillos, según la Conferencia Episcopal.

El caluroso clima de la capital italiana no disuadió al Pontífice, de 87 años, de salir a la calle en su papamóvil. Durante unos veinte minutos, recorrió los pasillos de una abarrotada plaza de San Pedro.

El Papa Francisco saludó desde su vehículo a los miles de jóvenes que no habían podido llegar a la plaza principal.

“La Plaza de San Pedro es siempre hermosa, pero con ustedes lo es aún más”, dijo el Papa Francisco, que apareció en buena forma y sonriente.

Ahí, los llamó a “llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, sin juicios y sin prejuicios, sin cerrazones, sin exclusiones”.

Y añadió: “Incluso contigo que no me gustas; contigo que eres diferente a mí; contigo que eres un extraño […]; contigo que nunca vienes a la iglesia; contigo que dices que no crees en Dios”.

