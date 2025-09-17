El papa León XIV defiende la dignidad humana de los desplazados de Gaza

Ciudad de México.— La violencia golpeó de manera inesperada el corazón de Estados Unidos. Charlie Kirk, comentarista político de 31 años, esposo y padre de 2 hijos, cofundador de la organización Turning Point USA, murió luego de recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El asesinato conmocionó a seguidores y adversarios.

El ataque durante su gira universitaria

El tiroteo ocurrió mientras Kirk respondía preguntas de estudiantes de la Universidad Utah Valley como parte de su gira “American Comeback Tour”. Testigos relataron que un hombre abrió fuego interrumpiendo la sesión, lo que provocó pánico y evacuaciones inmediatas. El presunto atacante fue detenido en el campus poco después del incidente.

Condenan violencia

El presidente Donald Trump confirmó la muerte a través de su cuenta en Truth Social, donde expresó condolencias a su esposa Erika y a sus hijos pequeños. “Charlie fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”, escribió el exmandatario.

Líderes políticos de distintas corrientes condenaron la violencia y pidieron oraciones por la familia del joven padre.

El vicepresidente J. D. Vance escribió: “Recen por Charlie Kirk, un tipo genuinamente bueno y un padre joven”, aludiendo a que Kirk es padre de dos niños pequeños.

También el gobernador de California Gavin Newsom, condenó la violencia y coincidió en que “la violencia no tiene lugar en la vida pública”.

En México, Marcial padilla, director de ConParticipación, dijo que tras el asesinato de Charlie Kirk le surgen dos sentimientos: la rabia o el dolor.

“Parece que es lo mismo pero no es lo mismo. Por la rabia, nada más le deseo mal al que le hizo el mal, quisiera devolver mal con mal. Por el dolor, solamente lo abrazo a él, a su familia, y no dejo que la amargura me invada. No es fácil, y no sé, no creo que todo mundo concuerde conmigo, pero yo elijo el dolor”, dijo.

Activista provida

Charlie Kirk irrumpió en la política con solo 18 años al fundar Turning Point USA junto al activista Bill Montgomery. La organización pronto se convirtió en un espacio de movilización para estudiantes conservadores en campus universitarios.

Su estilo directo lo llevó a los foros de Fox News y a crear “The Charlie Kirk Show”, uno de los pódcast políticos más influyentes en la derecha estadounidense. En 2018, la revista Forbes lo incluyó en su lista “30 Under 30” por su creciente protagonismo en el debate nacional.

Con 22 años ya trabajaba cerca de la familia Trump y en 2020 habló en la Convención Nacional Republicana, confirmando su lugar como uno de los rostros más jóvenes del movimiento “Make America Great Again”.

En contra de ideologías

Kirk se presentó siempre como defensor de la libertad de expresión en los campus universitarios y promotor de lo que llamó “nacionalismo cristiano”. Entre sus banderas más firmes figuraban la oposición frontal al aborto, la crítica a la inmigración ilegal y la denuncia de lo que consideraba excesos de la cultura progresista.

En sus intervenciones, hablaba a los jóvenes con un tono de cruzada cultural. Para sus seguidores, representaba un referente de firmeza en la defensa de la vida y la familia, causas que abrazó desde el inicio de su trayectoria política.

Izquierda intenta derribar a Estados Unidos

Charlie Kirk acusó que los enemigos de las familias estadunidenses son el wokeismo o el marxismo, alertó “Estas dos amenazas están uniendo fuerzas para perseguirnos”.

“El estilo de vida americano es muy simple. Quiero poder casarme, comprar una casa, tener hijos, dejarlos andar en bicicleta hasta el anochecer, enviarlos a una buena escuela, tener un barrio con baja delincuencia, que mi hijo no tenga que aprender las tonterías sobre transgénero en la escuela”, indicó.

