Mundo
El Salvador “impone” filtros de disciplina en las escuelas: uniforme limpio, cabello ordenado y saludo obligatorio
El Salvador.— El uniforme está listo, impecable y planchado desde la noche anterior. El motivo no es una ceremonia especial, sino el cumplimiento de una norma que cambió la rutina de miles de familias salvadoreñas: los estudiantes deben llegar con uniforme limpio, corte de cabello adecuado y saludar con respeto al entrar a clases.
Filtros de disciplina
El Ministerio de Educación de El Salvador ordenó a los directores de las escuelas públicas situarse en las puertas de ingreso cada mañana para verificar cuatro aspectos: limpieza del uniforme, cabello en orden, presentación personal adecuada y saludo respetuoso. Sólo después de cumplir con estos requisitos los alumnos pueden ingresar a las aulas.
El lineamiento fue establecido en un memorándum de carácter obligatorio firmado por la nueva ministra de Educación, Karla Edith Trigueros, capitana del Ejército y médica de profesión. La disposición advierte que la omisión de estas revisiones será considerada falta grave de responsabilidad administrativa para los directores.
“Al incentivar este tipo de medidas, se siembra en cada estudiante la semilla de una ciudadanía consciente y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad”, puntualizó Karla Trigueros.
Una ministra con disciplina militar
Trigueros, recientemente asumió cargo, su trayectoria militar y participación en la logística del Plan Nacional de Vacunación durante la pandemia de COVID-19 marcaron su perfil público. Ahora, como ministra, ha iniciado su gestión trasladando al ámbito educativo conceptos de disciplina castrense: orden, presentación y respeto como ejes de la convivencia escolar.
LEE La letra con sangre entra ¿castigos físicos en escuelas o educar sin violencia?
“De esta manera, se enseña a los más pequeños a respetar las normas de aseo y convivencia, garantizando desde la Primera Infancia la formación de ciudadanos integrales, con valores y principios”, dijo Karla Trigueros.
El presidente Nakib Bukele aseguró que la disciplina en las escuelas es parte de la construcción de un país con ciudadanos responsables y preparados para los retos del futuro.
Voces críticas
El gobierno salvadoreño sostiene que estas disposiciones buscan fortalecer valores cívicos y construir entornos educativos más ordenados. Se asegura que la disciplina personal es la base para una educación integral que forme ciudadanos responsables.
“Con sus uniformes impecables y una actitud ejemplar, estudiantes demuestran que la formación integral y el respeto son valores fundamentales”, señaló Karla Trigueros.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y parte del magisterio advierten que el énfasis en la apariencia puede desviar la atención de los problemas de fondo del sistema educativo, como la falta de infraestructura, la capacitación docente y la calidad de los contenidos académicos.
Educación bajo el signo del orden
La escuela salvadoreña se encuentra ahora en el centro de un debate nacional. Para algunos, estas reglas representan un paso necesario hacia la recuperación del civismo; para otros, simbolizan una creciente militarización de la vida escolar.
“Este acto diario de disciplina es crucial en su formación, sentando las bases de una nueva generación de ciudadanos conscientes y responsables”, indicó Karla Trigueros.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Mundo
Brasil blinda las redes: Diputados refuerzan la protección de la infancia
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una ley que amplió las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a menores en redes sociales.
Ahora las autoridades exigen verificaciones de edad más estrictas y vinculó cuentas de menores de 16 años a las de sus padres.
También obliga a las plataformas a informar contenidos de aparente explotación o abuso sexual.
Diputados vetaron la autodeclaración de edad como control para contenidos para adultos El presidente Lula advirtió que sin supervisión “la sociedad estará bajo constante amenaza”.
Sin embargo, algunos legisladores de oposición denunciaron censura, pero ganaron voces que visibilizaron la urgencia de proteger a menores.
El escándalo involucró al influenciador Hytalo Santos, acusado de explotación infantil en Instagram tras un video viral de Felca
Expertos, familias y activistas celebraron la ley como un avance con rostro humano. Redujeron la vulnerabilidad de la niñez digital al exigir controles más sólidos, responsabilizando a empresas y empoderando a los padres.
Esta ley da esperanza, porque se califica a Brasil como preponderar el bienestar infantil sobre algoritmos o conflictos políticos.
La ley avanza al Senado para su aprobación definitiva. Misma que entrará en vigor un año después de la firma presidencial.
Te puede interesar: Fallece el juez Frank Caprio, que el mundo reconocía por su caridad y humanismo
Mientras, familias, educadores y especialistas esperan que el cambio transforme el entorno digital, con infancia protegida y tecnología al servicio del cuidado.
ARH
Dignidad Humana
Fallece el juez Frank Caprio, que el mundo reconocía por su caridad y humanismo
El juez Frank Caprio, célebre por su trato lleno de humanidad, compasión y generosidad, falleció a los 88 años, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.
Su partida deja una huella imborrable como símbolo de bondad judicial y ejemplo de justicia equilibrada, acompañada de compasión y ternura.
Lee: Educación como motor de dignidad y oportunidades
Un legado de empatía que trascendió tribunales
Desde su cama de hospital, Caprio hizo su último llamado al mundo:
“Estoy de vuelta en el hospital. Me dirijo a ustedes una vez más pidiéndoles que me recuerden en sus oraciones. Soy un gran creyente del poder de las oraciones”.
Este acto resume su humildad y su fe, reflejo de una vida consagrada a la humanidad.
Cuando la justicia se viste de bondad
Su programa Caught in Providence convirtió los juicios menores en momentos de esperanza y ternura.
En un video viral, Caprio escucha la historia de una madre que había perdido a su hijo y decide perdonarle varias infracciones, mostrando que el dolor puede ser escuchado, empático y compasivo.
Estos instantes lo convirtieron en un referente mundial de justicia con corazón.
No llevó una placa bajo la toga, llevó un corazón
“El poder del Estado frente al del individuo es desproporcionado. Si existen circunstancias especiales, doy el beneficio de la duda”, así redefinió Caprio la figura del juez estándar.
Su enfoque reflejaba una justicia que escucha, comprende y, cuando corresponde, perdona.
El día que absolvió a un anciano de 96 años
Uno de los momentos más recordados de Frank Caprio ocurrió cuando absolvió a un hombre de 96 años que había excedido el límite de velocidad en una zona escolar.
El anciano explicó entre lágrimas que llevaba a su hijo de 63 años, enfermo de cáncer, a una prueba de sangre. Conmovido, el juez respondió:
“Usted es un buen hombre. Tiene 96 años y sigue cuidando de su familia. Que Dios lo bendiga”.
Ese instante recorrió el mundo como ejemplo de que la justicia también puede abrazar con ternura.
Un reflejo de valores que inspira acción
La familia lo describió como:
“Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente”.
Desde gobernantes hasta ciudadanos comunes, todos destacaron su capacidad para sembrar humanidad en tiempos de indiferencia y polarización.
El gobernador de Rhode Island lo calificó como “un tesoro del estado” y ordenó ondear banderas a media asta en su honor.
La trascendencia de un hombre guiado por el amor
Más que un juez respetado, Caprio será recordado como un esposo devoto, padre, abuelo, bisabuelo y amigo.
“Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró”, recordó su familia.
Este legado trasciende desafíos legales: nos invita a ejercer la compasión, a creer en el poder de los pequeños gestos y a mantener viva la llama del optimismo en la justicia cotidiana.
Frank Caprio siempre demostró que la justicia no solo pesa verdades, sino que también mide compasión.
Su vida y su legado son un faro para quienes creen que un mundo más amable es posible, incluso dentro de un tribunal.
Una pérdida inmensa, pero una motivación eterna: hacer justicia con corazón.
Las redes se llenaron de gratitud y admiración: así reaccionaron usuarios e influencers
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Baby boxes, dispositivos que salvan vidas de recién nacidos
En Estados Unidos, son una alternativa para la vida
Washington. — En Mehlville, Misuri, los bomberos atendieron la alarma de una baby box instalada en un parque y encontraron a una recién nacida. La menor fue trasladada al hospital y ahora está bajo tutela estatal. Es el segundo caso en esa localidad desde la instalación de la caja en agosto de 2023.
Las llamadas baby boxes son compartimentos empotrados en muros, con temperatura controlada y cuna interior.
Su diseño permite que madres entreguen de manera anónima a sus hijos recién nacidos.
Cuando la puerta se cierra, el sistema se bloquea externamente y una alarma silenciosa alerta al personal para recoger al bebé de forma inmediata y segura.
Una medida para enfrentar la entrega anónima de bebés
El jefe del distrito de bomberos de Mehlville, Brian Hendricks, explicó que la percepción comunitaria cambió: “Tenemos que aceptar que este problema es mayor de lo que pensábamos. Hubo quien dijo que nadie iba a usarla. Ahora podemos afirmar que existe una necesidad”.
En meses recientes también se registraron casos de bebés entregados sanos en cajas ubicadas en Tenesí y Misisipi.
Estos dispositivos forman parte de la red de leyes conocidas como Safe Haven Laws, que permiten la entrega de recién nacidos sin que las madres enfrenten cargos legales.
Más para leer: Planned Parenthood, organización “sin fines de lucro” con salarios millonarios
Regulación y expansión de las baby boxes
Según datos de Safe Haven Baby Boxes, 23 estados permiten la entrega anónima de bebés mediante estos compartimentos. En Misuri, la norma autoriza entregas de menores de hasta 45 días de nacidos.
En estados como Virginia, Misisipi y Nuevo Hampshire, legisladores y organizaciones en favor de la vida impulsaron estas iniciativas en los últimos años.
Dakota del Norte analiza su implementación, mientras Nueva York e Illinois, los estados más poblados que carecen del sistema, debaten proyectos para incorporarlo en sus leyes.
Resultados y cifras verificadas
Safe Haven Baby Boxes informó en junio de 2024 que se alcanzó el bebé número 50 entregado con éxito mediante este mecanismo.
El caso pionero ocurrió en Kentucky en 2023, cuando una de las cajas dio cobijo a un recién nacido en buenas condiciones, de acuerdo con Associated Press.
Desde 2022, la expansión de las baby boxes refleja una alternativa creciente para madres que no pueden o no desean criar a sus hijos, garantizando su seguridad y un proceso de adopción legal posterior.
JAHA
Mundo
Imagen de la Virgen intacta tras explosión en Trujillo conmueve a la comunidad
Lima. — Una explosión ocurrida la noche del 14 de agosto en Trujillo, Perú, dejó diez heridos y decenas de viviendas dañadas, según informó la agencia estatal ANDINA.
A pesar del desastre, la imagen de la Virgen de la Puerta conservada en una urna de vidrio permaneció intacta. El hecho avivó la fe de los vecinos en una ciudad reconocida por su fuerte devoción mariana.
Una vivienda destruida y una urna sin daños tras explosión
La explosión tuvo como objetivo un edificio en la avenida Perú y se investigó como un posible ataque de la banda de extorsionadores “Los Pepes”. Las autoridades señalaron que los delincuentes exigieron un millón de soles al propietario para evitar el atentado.
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, detalló que alrededor de 90 casas resultaron dañadas y brigadas técnicas realizaron trabajos de evaluación y limpieza.
Más para leer: La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
En medio del desastre, lo más llamativo ocurrió en la vivienda de Ana María Almadoz. Allí, todos los vidrios quedaron destruidos excepto los que protegían la urna de la Virgen de la Puerta. “Fue terrible. Al principio no vimos la urna, pero luego comprobamos que seguía intacta. Pensamos que es un milagro de la ‘mamita’ que nos protege”, expresó.
La familia recibió la imagen hace tres décadas y cada año celebra en casa una misa en su honor.
Devoción y memoria mariana en la región
La Virgen de la Puerta tiene su santuario principal en Otuzco, a 75 kilómetros de Trujillo. En 1942, el Papa Pío XII la proclamó Reina de la Paz Universal. Durante su visita al Perú en 2018, el Papa Francisco la declaró Madre de la Misericordia y de la Esperanza.
La permanencia intacta de imágenes religiosas tras tragedias se repitió en diferentes lugares del mundo. Estas historias fortalecieron devociones y también se convirtieron en símbolos de esperanza colectiva.
Otras imágenes religiosas que sobrevivieron a desastres
- En 2019, tras el incendio de la Catedral de Notre Dame en París, la estatua de la Virgen María, además del altar mayor permanecieron intactos.
- En 1945, la estatua de la Virgen en Nagasaki resistió la bomba atómica y se convirtió en un emblema de paz en Japón, además de todo el mundo.
- En Pisco, Perú, la imagen del Señor de Luren permaneció en pie tras el terremoto de 2007 que destruyó su templo.
- En 2020, un incendio en una capilla de Santiago de Chile dejó intacta la imagen de la Virgen de Lourdes.
- En Jojutla, Morelos, una imagen de la Virgen de los Dolores resistió el terremoto de 2017, mientras la iglesia se derrumbó.
JAHA
El Salvador “impone” filtros de disciplina en las escuelas: uniforme limpio, cabello ordenado y saludo obligatorio
La letra con sangre entra ¿castigos físicos en escuelas o educar sin violencia?
Rutas de la Salud, alternativa para mitigar carencias de atención
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Celulares interrumpen momentos espirituales que requieren silencio
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
Australia financia aborto de bebé sano y mujer usa el dinero para vacaciones
Amy Winehouse: cuando la fama y la libertad no son suficientes
Mateo e Iker ganaron la Olimpiada de Matemáticas gracias al apoyo de sus familias
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Te Recomendamos
-
Columna Invitadahace 3 días
¿Qué entendemos por Paz?
-
Columna Invitadahace 2 días
Borrado de mujeres en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer
-
Cienciahace 2 días
Orgullo mexicano: Ellos son los ganadores en la Competencia Internacional de Matemáticas
-
Celebridadeshace 3 días
Alondra dirigió un emotivo “Ave María” en la boda de su hermano Mane de la Parra