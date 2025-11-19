El último deseo de una mujer con cáncer: se casó y murió horas después de la boda

Ciudad de México.- Jade Tabra decidió no aplazar más el sueño que compartía desde hacía casi dos décadas con su pareja, Adam Kemp. Sabiendo que el tiempo era limitado, adelantaron la boda que habían planeado para 2026 y la realizaron en su propia casa.

La ceremonia se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas en en Milton Keynes, Reino Unido. Jade falleció esa misma noche, a las 22:45.

La historia se difundió rápidamente en medios británicos y redes sociales debido a la fuerza emocional de los hechos y a la serenidad con que la pareja enfrentó el final.

La familia decidió que la boda debía realizarse aun con la debilidad física de Jade, quien llegó a la ceremonia en silla de ruedas y rodeada de sus cinco hijos.

La boda se convirtió en un espacio íntimo donde se priorizó la unidad familiar frente a la enfermedad.

Una decisión que no podía esperar

El diagnóstico de Jade llegó en agosto de 2023: cáncer de estómago. Aunque comenzó el proceso médico con esperanza, la enfermedad avanzó de forma agresiva.

Semanas más tarde, los especialistas confirmaron que el cáncer había progresado a fase 4. La noticia fue publicada en medios locales el mismo año, explicando que el tumor se había extendido antes de iniciar cualquier tratamiento.

En septiembre, los médicos comunicaron a la familia que el pronóstico era limitado. Según reportaron los medios regionales, los especialistas indicaron que “solo quedaban tres meses de vida”, una estimación que la pareja asumió con prudencia, pero sin dejar de organizar el tiempo restante en función de sus prioridades.

Boda en casa, despedida y acompañamiento familiar

La fecha original del matrimonio estaba programada para el 21 de noviembre de 2026, cuando cumplirían 20 años juntos, sin embargo, la pareja tomó la decisión de adelantar la ceremonia.

La boda se realizó en su hogar, con una decoración sencilla y el acompañamiento de sus hijos y familiares.

Durante la ceremonia, Jade mantuvo breves intercambios con Adam.

“Me miró a los ojos y me dijo que estaba muy contenta de ser la señora Kemp y de tener nuestra familia. Entonces su cabeza se desplomó y supe que su alma se había marchado”, relató Adam, en entrevista para el medio RT.

Los hijos de la pareja participaron en la ceremonia. Según el testimonio citado por el mismo medio, Jade se inclinó para consolar a Adam en un momento de la boda y le dijo:

“No llores, te quiero”.

Esas palabras quedaron registradas por sus familiares como uno de los últimos gestos de cercanía antes de su fallecimiento.

Reacciones y mensajes de apoyo en la comunidad

La historia generó muestras de solidaridad entre vecinos y usuarios de redes sociales. Portales británicos como Milton Keynes Citizen difundieron la noticia el mismo día del fallecimiento, destacando el impacto emocional que causó la secuencia de hechos.

“El final se acercaba muy rápidamente. Sabíamos que no nos quedaba mucho tiempo”, citó el mismo medio una declaración de Adam.

En la comunidad local, familiares cercanos señalaron que los últimos días estuvieron marcados por la organización conjunta de la boda y el acompañamiento a Jade. El entorno decidió mantener la ceremonia en casa para reducir la tensión física y emocional de la novia.

Un cierre rodeado de familia

La rapidez con que evolucionó el cáncer impidió que Jade comenzara el tratamiento oncológico previsto. Los médicos explicaron que el avance del tumor no permitía una respuesta efectiva.

Ante ese panorama, la familia optó por modificar sus planes sin perder de vista el bienestar de los hijos y la posibilidad de dar a Jade una despedida acorde a sus deseos.

La historia de la pareja llamó la atención de lectores y medios debido a su dimensión humana. La boda no fue solo un acto simbólico, sino una expresión de afecto en un momento en el que cada minuto tenía un valor especial.

Con la ceremonia, Adam y Jade sellaron una relación de 19 años. Los testimonios difundidos por la prensa británica muestran que, pese a la enfermedad, la pareja buscó un cierre sereno y acompañado.

La comunidad continúa compartiendo mensajes de apoyo a la familia mientras esta enfrenta un duelo que comenzó con una boda y terminó apenas horas después.

