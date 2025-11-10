“El vacío que deja la eutanasia”: testimonio de un nieto que perdió a sus dos abuelas

Canadá.— Benjamin Turland todavía recuerda el día en que perdió a su primera abuela. Estaba enferma y su familia la cuidaba, pero la decisión final no la tomó la naturaleza, sino una firma. Eligió morir bajo el programa canadiense de Asistencia Médica para Morir (MAiD). Dos meses después, su otra abuela —una de sus confidentes más queridas— tomó el mismo camino.

“Me destrozó”, confesó Benjamin. Dijo que la decisión de sus abuelas lo llevó a replantearse el sentido de la vida.

Dos decisiones que cambiaron su vida

A través de una entrevista en un video producido por Dying to Meet You, un proyecto cultural creado por Amanda Achtman para abrir un diálogo sobre el valor de cada persona, Turland relató que su primera abuela tenía el cuidado de la familia y no entendió por qué decidió someterse a la eutanasia.

Poco tiempo después, la segunda abuela, a quien consideraba una amiga y consejera, tomó la misma decisión. En su lecho de muerte pidió “seguir adelante con la eutanasia”. Benjamin no respondió, pero la frase se le quedó grabada. Hoy confiesa que esa despedida lo dejó con un sentimiento profundo de culpa.

“¿Por qué no dije nada? ¿No la amé lo suficiente? ¿No la hice sentir acompañada?”, se preguntó.

“La diferencia es la decisión”

Achtman le preguntó qué diferencia hay entre perder a alguien por causas naturales y perderlo por eutanasia. Benjamin respondió “Lo que duele es la decisión”. Para él, cuando la muerte llega por sí sola, uno acepta que era su momento. Pero cuando alguien la elige, queda la sensación de que pudo haberse hecho algo más.

Explicó que ese sentimiento afecta no solo a quien presencia la muerte, sino a toda la familia. “Esa elección pesa sobre varias generaciones”, dijo. Por eso anima a los jóvenes a hablar con sus abuelos, a expresarles su cariño y hacerles saber que no son una carga. Cree que ese gesto puede marcar la diferencia. “No tienes nada que perder al decirles cuánto los amas”, aseguró.

El lado oculto de la “muerte asistida”

En Canadá, la eutanasia voluntaria representa ya el 4.7% de todas las muertes. En 2023, más de 15,000 personas eligieron terminar con su vida bajo el programa MAiD, según cifras del propio gobierno. La mayoría eran mayores de 77 años y padecían enfermedades graves o terminales, aunque un número creciente de casos corresponde a pacientes cuya vida no estaba en riesgo inmediato, sino afectada por dolencias prolongadas.

El país exige que dos profesionales médicos independientes confirmen que el solicitante cumple los requisitos, pero las cifras muestran una expansión constante. De las más de 320,000 muertes registradas en Canadá el año pasado, una de cada veinte fue resultado de la eutanasia o el suicidio asistido. La tasa nacional creció cerca del 16% en un solo año.

Una propuesta que inquieta

El debate no se detiene. El Colegio de Médicos de Quebec propuso extender la legalización de la eutanasia a menores que nacen con enfermedades graves. Según el organismo, esta práctica podría considerarse “un tratamiento adecuado” para bebés con malformaciones severas o dolores que no pueden aliviarse.

