El video que muestra respeto y gratitud entre un jefe estadounidense y empleados mexicanos

Ciudad de México.- Un video difundido en redes sociales generó cientos de reacciones positivas al mostrar a trabajadores mexicanos celebrando el cumpleaños de su jefe estadounidense en un ambiente de respeto, cercanía y gratitud mutua.
La grabación, compartida originalmente en plataformas digitales a mediados de diciembre de 2025, muestra a un grupo de empleados organizando una convivencia dentro del espacio de trabajo.
Hay comida compartida, regalos sencillos, sonrisas y gestos de afecto que reflejan una relación construida más allá de lo laboral.
El contenido se viralizó rápidamente por ofrecer una narrativa distinta en un contexto marcado por tensiones migratorias y discursos de confrontación.
Un gesto que llamó la atención en redes sociales
El clip comenzó a circular en TikTok y X el 18 de diciembre de 2025, de acuerdo con registros visibles en las plataformas.
En las imágenes se observa a los trabajadores mexicanos felicitando a su jefe, quien agradece el gesto con emoción y cercanía.
Usuarios destacaron que el empleador mantiene un trato respetuoso con su equipo, proporciona herramientas adecuadas y cuida las condiciones básicas de trabajo.
Estos elementos fueron señalados en comentarios como parte del motivo detrás de la celebración.
“Esto demuestra que cuando hay respeto, el trabajo se convierte en familia”, escribió un usuario a través de los comentarios compartidos en TikTok.
“Hay patrones que realmente valoran a su gente, y eso se nota en los hechos”, señala otro comentario en la misma publicación.
Este tipo de respuestas se repitieron a lo largo del hilo, reforzando el tono positivo de la conversación.
Un contraste con la narrativa dominante
El impacto del video se explica, en parte, por el contraste con los contenidos que suelen viralizarse sobre migración y trabajo transfronterizo.
En muchos casos, las historias que circulan están relacionadas con abuso laboral, discriminación o conflictos legales.
“Esto también es Estados Unidos, relaciones laborales construidas con humanidad”, se puede leer en otro de los comentarios de la publicación.
El post con el video fue compartido más de mil veces en menos de 24 horas, de acuerdo con las métricas visibles en la red social.
Foto: Captura de pantalla
El video también fue replicado en páginas de Facebook dedicadas a historias de migrantes mexicanos, donde se destacó el valor simbólico.
Respeto y gratitud en el entorno laboral
Aunque el video no ofrece declaraciones formales de los protagonistas, varios usuarios identificaron prácticas laborales que suelen ser poco visibles, entre ellas, el suministro de insumos, uniformes en buen estado y herramientas necesarias para realizar el trabajo sin carencias.
“Cuando un jefe se preocupa por tu bienestar, el compromiso nace solo”, destacó una usuaria a través de Facebook.
El intercambio de regalos durante la celebración también fue leído como un símbolo de reciprocidad.
No se trató de obsequios costosos, sino de detalles preparados por los propios trabajadores, lo que reforzó la percepción de una relación cercana y genuina.
Reacciones positivas y debate en línea
El video acumuló miles de reproducciones y comentarios en menos de una semana y la conversación se mantuvo en un ambiente positivo.
“No importa el país, importa cómo tratas a las personas que trabajan contigo”, señaló otro usuario en TikTok.
GDH
Mundo
Iglesia en Miami pide frenar deportaciones en Navidad
Miami.- En esta temporada navideña, el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, dirigió el llamado al presidente Donald Trump con un mensaje centrado en la niñez, la unidad y la dignidad humana.
El religioso solicitó al presidente Donald Trump suspender temporalmente las deportaciones de migrantes durante la Navidad.
La petición buscó evitar la separación de familias en una época asociada al reencuentro y la solidaridad.
Además, Wenski realizó el pronunciamiento durante una conferencia de prensa en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Miami.
Ahí afirmó que una pausa permitiría a las familias permanecer juntas y evitar traumas innecesarios en los niños.
El arzobispo habló junto con otros líderes religiosos del sur de Florida. Ellos difundieron un comunicado conjunto sobre el impacto de las redadas migratorias actuales.
En el documento, los líderes señalaron que el objetivo inicial de identificar y remover a criminales peligrosos se logró en gran medida.
Sin embargo, advirtieron que las redadas actuales afectan principalmente a personas sin antecedentes penales.
Los líderes religiosos indicaron que una mayoría significativa de los detenidos en el centro ‘Alligator Alcatraz’ no tenía antecedentes criminales. El dato cuestionó el enfoque de las operaciones migratorias recientes.
El comunicado también destacó un clima creciente de miedo y ansiedad en comunidades migrantes. Ese ambiente, señalaron, afectó incluso a personas con estatus legal en Estados Unidos.
La preocupación se centró en los efectos sociales de las redadas. Las iglesias alertaron sobre impactos emocionales en niños y familias que enfrentaron detenciones repentinas.
En ese contexto, los líderes afirmaron que una parte creciente de la población consideró que el Gobierno fue demasiado lejos en su política migratoria. El señalamiento reflejó un debate social más amplio.
De acuerdo con cifras compartidas por el Departamento de Seguridad Nacional, más de medio millón de migrantes fueron expulsados del país este año. Casi dos millones más salieron de manera voluntaria.
Ese balance no fue probado de forma independiente por el Gobierno de Trump. Aun así, los datos formaron parte del debate público sobre el alcance de las deportaciones.
Cabe mencionar que el pasado mes de noviembre, el papa León XIV expresó su preocupación por el trato a migrantes que llevaron una vida honrada en Estados Unidos. Calificó ese trato como “extremadamente irrespetuoso”.
ARH
Mundo
Regalos de Navidad: el origen que hoy abre la puerta al perdón y la fraternidad
Ciudad de México.- El intercambio de regalos en Navidad no nació por moda ni por el comercio, sino por un significado ligado al nacimiento de Jesús.
Detrás de esta práctica, hoy extendida en hogares, oficinas, escuelas y grupos de amigos, existe un sentido que conecta la celebración navideña con valores como el perdón, el amor y la fraternidad, más allá del objeto que se entrega.
Con el paso del tiempo, regalar en Navidad dejó de ser un acto exclusivo del ámbito familiar. Hoy es una dinámica habitual entre compañeros de trabajo, amistades y comunidades escolares de todos los niveles educativos.
En muchos casos se organiza al azar, bajo esquemas como el “amigo secreto”, mientras que en otros se privilegia la sorpresa o la decisión personal de obsequiar a todos como un gesto de inclusión.
El origen cristiano del intercambio de regalos
En la tradición cristiana, el acto de regalar se asocia directamente con el relato bíblico del nacimiento de Jesús. El Evangelio de Mateo narra cómo los Reyes Magos ofrecieron oro, incienso y mirra al Niño, no como un acto ceremonial, sino como reconocimiento y entrega.
Una tradición que se expandió al ámbito social
El intercambio de regalos en diciembre no surgió únicamente del cristianismo. De acuerdo con un artículo publicado por English Heritage, las Saturnales romanas, celebradas del 17 al 23 de diciembre, ya incluían la entrega de pequeños obsequios como símbolo de fraternidad y convivencia social.
Con la expansión del cristianismo en Europa, estas prácticas fueron resignificadas y vinculadas al nacimiento de Jesús.
Con el tiempo, esta costumbre se trasladó a distintos espacios de la vida cotidiana. En escuelas y centros de trabajo, el intercambio navideño se consolidó como una actividad de convivencia que busca fortalecer lazos, incluso entre personas que no mantienen una relación cercana.
Regalar como oportunidad de reconciliación
El intercambio de regalos también se ha convertido en una vía para recomponer relaciones personales. En contextos familiares o laborales marcados por tensiones, el gesto funciona como un primer acercamiento.
“La Navidad es la fiesta del amor humilde, del amor que vence el pecado y el miedo”, destacó el papa Francisco durante la Misa de Nochebuena, celebrada en la Basílica de San Pedro el 24 de diciembre de 2020.
Diversos medios en español retomaron este mensaje al subrayar que la Navidad no elimina los conflictos, pero abre una posibilidad concreta de reconciliación y el regalo adquiere un valor simbólico cuando las palabras no son suficientes.
Entre el sentido original y el consumo moderno
En las últimas décadas, el intercambio de regalos se integró a una dinámica comercial global. Plataformas digitales, promociones y campañas estacionales ampliaron su alcance y lo incorporaron a rutinas de consumo masivo.
En México, el intercambio de regalos sigue siendo una práctica vigente en hogares, escuelas y centros de trabajo. Aunque los formatos cambian, el acto conserva su función social como expresión de cercanía y reconocimiento del otro.
GDH
Mundo
Primera mujer en silla de ruedas hace historia en el espacio
Estados Unidos.- El espacio exterior dejó de ser un territorio reservado para unos cuantos. Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, hizo historia al enviar por primera vez a una mujer en silla de ruedas en un vuelo comercial más allá de la línea de Kármán, el límite internacional del espacio ubicado a unos 100 kilómetros sobre la Tierra.
La protagonista de este logro es Michaela “Michi” Benthaus, ingeniera aeroespacial y de mecatrónica en la Agencia Espacial Europea, quien se convirtió en la primera persona con movilidad reducida en realizar un vuelo suborbital comercial.
Su participación en la misión ‘Out of the Blue’ marcó un precedente para la inclusión en la exploración espacial.
¿Quién es la mujer que rompió una barrera histórica?
Benthaus sufrió una lesión medular en 2018 tras un accidente de ciclismo de montaña. Aquel momento transformó su vida, pero no su vocación ni su determinación.
Desde entonces, ha demostrado que la discapacidad no define los límites del talento ni de los sueños.
“Estoy emocionada de mostrarle al mundo que las personas en silla de ruedas también pueden realizar un vuelo suborbital”, expresó tras la misión, destacando el respaldo de Blue Origin para hacer posible este avance.
¿Cómo fue el vuelo que abrió la puerta a la inclusión?
La misión tuvo una duración aproximada de 10 minutos, durante los cuales los seis tripulantes experimentaron varios instantes de microgravedad antes de regresar a salvo a la superficie terrestre.
Blue Origin informó que no fue necesario modificar ni la cápsula ni la torre de lanzamiento, ya que ambas fueron diseñadas desde su origen considerando distintas necesidades físicas.
En la red social X, la compañía calificó el vuelo como “un paso más hacia la accesibilidad de los viajes espaciales para todos”, subrayando que la exploración espacial del futuro debe ser inclusiva.
¿Por qué este viaje va más allá de la tecnología?
Blue Origin ha llevado ya a decenas de turistas espaciales más allá de la línea de Kármán en misiones de entre 10 y 11 minutos, incluidas algunas altamente mediáticas, como el vuelo con una tripulación compuesta únicamente por mujeres, entre ellas Lauren Sánchez y la cantante Katy Perry.
Sin embargo, el viaje de Michaela Benthaus representa algo distinto: la certeza de que el progreso tecnológico también puede ir de la mano de la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la esperanza.
Este vuelo no solo cruzó el límite del espacio, sino también una frontera simbólica: la que durante años separó a las personas con discapacidad de los grandes sueños de la humanidad.
ARH
Mundo
ONU y niñez: quiénes asumieron la defensa de los niños y quiénes dieron la espalda
Ciudad de México.— Global Center for Human Rights alertó que la Asamblea General de la ONU aprobó en Nueva York una resolución sobre “Derechos del Niño” que socava la autoridad de los padres, debilita a la familia y abre la puerta al aborto bajo el eufemismo de “salud sexual y reproductiva”.
Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, alertó que el texto amplía “peligrosamente” el poder del Estado como supuesto “guardián” de los niños, facilitando su adoctrinamiento en ideología de género, incluso desde la primera infancia.
En tanto, Neydy Casillas señaló que Estados Unidos, Argentina, Paraguay e Israel rompieron el consenso y votaron en contra.
“Gracias a esta coalición, la resolución no podrá ser utilizada como precedente automático, un logro clave para frenar futuros abusos”, puntualizó.
Además, Argentina y Paraguay, dijo Casillas, tuvieron el valor de romper el consenso del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), impidiendo que agendas ideológicas fueran presentadas “falsamente” como una posición unánime de América Latina.
Sin embargo, acusó que también hubo silencio y complicidad de gobiernos de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Hungría, Italia y Polonia que decidieron no defender a los niños ni a los padres.
“A días de celebrar el nacimiento de Dios hecho Niño, protegido por una familia, estos Estados permitieron que el Estado y los organismos internacionales avancen sobre ambos”, indicó.
Finalmente, Global Center for Human Rights afirmó que los niños no pertenecen al Estado y defender la vida, la familia y la soberanía no puede esperar”.
ebv
