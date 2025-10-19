En canonización, León XIV convierte mensaje en plegaria de paz

El Vaticano.- El Papa León XIV hizo un nuevo llamado al mundo para que cesen las guerras y los pueblos retomen el camino del diálogo.
Desde la plaza de San Pedro, ante más de 55 mil personas reunidas por la canonización de siete nuevos santos, entre ellos los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, el pontífice pidió que “los instrumentos de guerra cedan paso a los de la paz a través de un diálogo inclusivo y constructivo”.
Durante el rezo del Ángelus, el Papa manifestó su preocupación por los conflictos que persisten en varias regiones del mundo.
Mencionó la violencia en Birmania, de donde —dijo— llegan “noticias demasiado dolorosas”, y solicitó un alto al fuego inmediato y efectivo.
“Los enfrentamientos armados y los bombardeos sobre personas e infraestructuras civiles deben terminar”, expresó con firmeza.
También pidió por la paz en Ucrania, en Tierra Santa y en otros lugares de guerra, confiando “a la intercesión de la Virgen María y de los nuevos santos nuestra continua oración por la paz”.
Su mensaje se dio tras la ceremonia de proclamación de santos, una celebración que, de acuerdo con el Vaticano, reunió fieles de distintos continentes en un clima de fe y esperanza.
El llamado del Papa León XIV trasciende las fronteras religiosas.
Su voz, una de las más escuchadas en el escenario internacional, vuelve a poner la mirada en las víctimas invisibles de las guerras.
El pontífice recuerda que la paz no es sólo una meta política, sino un compromiso humano y cotidiano.
Al unir la canonización con la plegaria por la paz, el Papa ofreció un mensaje profundamente espiritual: en medio de la violencia, aún hay espacio para la fe, la reconciliación y la esperanza.
El gesto también fortalece el papel de la Iglesia como puente entre comunidades divididas y símbolo de unidad en medio de la incertidumbre global.
Un mensaje que nos involucra a todos
Más allá del Vaticano, el llamado del Papa resuena en quienes buscan alternativas a la confrontación.
Promover la paz, recordó, empieza en los espacios más cercanos: en las familias, en los vecindarios, en las comunidades.
Cada gesto de reconciliación y cada palabra de aliento son, en sus palabras, instrumentos de paz.
Porque la paz —como afirmó— no nace del silencio de las armas, sino de la voz del entendimiento.
OMS: Alzheimer y otros trastornos neurológicos afectan a casi la mitad de la población mundial
Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que los trastornos neurológicos afectan actualmente a más del 40% de la población mundial, es decir, a más de 3 mil millones de personas.
El reporte “Global status report on neurology” advierte que, pese a esa carga masiva, menos de un tercio de los países cuenta con políticas nacionales para enfrentar estas enfermedades.
La neurología entre salud y dignidad humana
Según la OMS, alrededor de 11 millones de muertes al año se vinculan con afecciones del sistema nervioso.
Las 10 principales enfermedades neurológicas responsables de muerte y discapacidad en 2021 incluyen: accidente cerebrovascular, encefalopatía neonatal, migraña, Alzheimer y otras demencias, neuropatía diabética, meningitis, epilepsia idiopática, complicaciones neurológicas del parto prematuro, trastornos del espectro autista y cánceres del sistema nervioso.
El Alzheimer, en particular, constituye una de las enfermedades que más impactan en calidad de vida y mortalidad.
“Con más de una de cada tres personas en el mundo viviendo con afecciones que afectan el cerebro, debemos hacer todo lo posible para mejorar la atención médica que necesitan”, declaró el subdirector general de la OMS, Jeremy Farrar.
Este llamado subraya una exigencia ética: garantizar la dignidad humana brindando acceso equitativo al cuidado neurológico.
Desigualdades que rompen familias
El informe denuncia que los países de bajos ingresos tienen hasta 80 veces menos neurólogos que los de altos ingresos, pese a que la carga de estas enfermedades es elevada en todas las regiones.
Además, solo el 32% de los países dispone de una política nacional para trastornos neurológicos, y apenas el 18% informa que ha asignado recursos presupuestales.
“Muchas de estas afecciones neurológicas pueden prevenirse o tratarse eficazmente; sin embargo, los servicios siguen estando fuera del alcance de la mayoría, especialmente en zonas rurales y marginadas”, se lee en el informe.
Esta brecha enfrenta a familias con la carga del cuidado prolongado, en muchas ocasiones asumiendo la responsabilidad sin apoyos estatales.
El reporte muestra que solo el 25% de los países incluye los trastornos neurológicos en sus paquetes de cobertura sanitaria universal.
Las unidades de ictus, neurología pediátrica, rehabilitación y cuidados paliativos suelen estar concentradas en zonas urbanas, dejando aisladas comunidades enteras.
Llamado a la acción mundial
La OMS insta a que los gobiernos eleven la salud cerebral como prioridad política mediante liderazgo decidido e inversión constante.
También propone ampliar el acceso al cuidado neurológico a través de la cobertura sanitaria universal y fortalecer los sistemas de salud para evitar fragmentación.
Además, pide acciones intersectoriales como educación, ambientes saludables y prevención de factores de riesgo, para proteger la función cerebral desde la niñez.
En la inauguración del Congreso Mundial de Neurología en Seúl, República de Corea, la OMS presentó una hoja de ruta global para que la salud cerebral sea un estándar accesible para todos.
Contaminación ambiental vinculada a maduración cerebral más lenta en recién nacidos
España.- En Barcelona, un grupo de investigadores descubrió que la contaminación del aire durante el embarazo podría ralentizar la maduración cerebral de los bebés.
El estudio, liderado por el Hospital del Mar, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el CIBER de Epidemiología y Salud Pública, encontró una asociación entre la exposición materna a partículas finas (PM2.5) y una mielinización más lenta en el cerebro infantil durante el primer mes de vida.
¿Qué descubrieron los científicos?
El trabajo, publicado en la revista Environment International, analizó a 132 recién nacidos de mujeres que fueron monitoreadas durante toda la gestación.
Las madres fueron reclutadas en los hospitales Clínic, Sant Pau y Sant Joan de Déu, donde se registraron los niveles de contaminantes atmosféricos a los que estuvieron expuestas.
Después del parto, los bebés fueron sometidos a una resonancia magnética para observar el grado de mielinización, proceso que permite la transmisión eficiente de señales neuronales.
Los resultados mostraron una correlación directa: mientras mayor fue la exposición materna a partículas PM2.5, menor fue la mielinización observada.
Los investigadores explicaron que las partículas analizadas incluyen compuestos derivados de la combustión.
Además de metales y elementos esenciales como hierro, cobre y zinc, cuya combinación podría afectar el desarrollo neurológico temprano.
Durante las primeras semanas de vida, el cerebro del bebé atraviesa transformaciones intensas.
El doctor Jesús Pujol, jefe de la Unidad de Resonancia Magnética del Hospital del Mar, señaló que tanto una maduración excesivamente rápida como una lenta pueden resultar perjudiciales.
Sin embargo, los autores subrayaron que aún no se sabe si el efecto observado genera consecuencias negativas a largo plazo.
Además el investigador de ISGlobal Jordi Sunyer recordó que los bebés analizados nacieron después de la implementación de la zona de bajas emisiones en Barcelona.
Aun así, los resultados sugieren que estas medidas no son suficientes para alcanzar los estándares de calidad del aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Aunque el estudio se desarrolló en España, sus conclusiones resuenan en todo el mundo.
En ciudades latinoamericanas, incluidas las de México, las concentraciones de partículas PM2.5 suelen superar las registradas en Europa.
Además, expertos señalan que reducir la exposición de mujeres embarazadas a la contaminación debería convertirse en una prioridad de salud pública global.
Las legisladoras y autoridades sanitarias españolas podrían fortalecer normas ambientales, expandir zonas de bajas emisiones y fomentar el transporte limpio.
“La vida se acompaña, no se elimina”: Obispos frente a legalización de eutanasia en Uruguay
Montevideo.— Tras la aprobación de la ley que permite la eutanasia en Uruguay, los obispos de ese país expresaron su preocupación y reafirmaron su compromiso con la defensa de toda vida humana.
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, advirtió que esta decisión legislativa abre un camino riesgoso hacia la naturalización de la muerte como salida ante el sufrimiento.
La Iglesia reafirma el valor de cada vida humana
El Senado aprobó la norma titulada “Muerte Digna”, ante ello los obispos uruguayos recordaron que la dignidad de la persona no depende de su salud, situación económica o cualquier otra condición. “Cada vida humana es única, irrepetible e insustituible”, expresaron.
Los prelados señalaron que la eutanasia fomenta una “cultura de la muerte” en un país que ya enfrenta serios problemas de salud mental y una de las tasas de suicidio más altas de la región.
Por ello, alertaron que promover la muerte como solución debilita el compromiso social con el acompañamiento, el alivio del dolor y la atención integral a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad.
La verdadera dignidad al final de la vida
En su mensaje, los obispos recordaron que morir con dignidad no significa provocar la muerte, sino permitir que el proceso natural llegue acompañado de cuidado, consuelo y amor. Señalaron que el final de la vida debe vivirse con alivio del dolor, rodeado del afecto familiar y con apoyo espiritual.
“Morir con dignidad significa morir a su tiempo natural, sin prolongar ni acortar la vida de forma innecesaria”, explicaron, subrayando la importancia de la cercanía humana y la atención médica y espiritual adecuadas.
Compromiso con una cultura del cuidado
La Conferencia Episcopal aseguró que continuará trabajando por una cultura del cuidado y la solidaridad, que promueva el valor de la vida desde su inicio hasta su término natural. Los obispos recordaron que la Constitución uruguaya y diversos tratados internacionales firmados por el país reconocen la dignidad inherente de cada persona.
Afirmaron que compartir los momentos de debilidad humana puede transformarse en una oportunidad para descubrir el sentido profundo y trascendente de la existencia. “El sufrimiento compartido nos acerca, nos humaniza y nos enseña a acompañar”, indicaron.
Ley de eutanasia y objeción de conciencia
La norma establece que los médicos y demás integrantes del equipo de salud podrán ejercer la objeción de conciencia si deciden no participar en el procedimiento.
“Si se vence el hambre, habrá paz”: León XIV exige justicia alimentaria al mundo
ROMA, Italia.- El papa León XIV aseguró que “si se vence el hambre, habrá paz”, en un llamado urgente ante la FAO con motivo del Día Mundial de la Alimentación.
El sumo pontífice advirtió que permitir que millones de personas en el mundo pasen hambre, equivale a un “fracaso colectivo” y a una “culpa histórica” de la humanidad.
Hambre, dignidad y responsabilidad colectiva
Durante su intervención en la sede de la FAO en Roma, León XIV enfatizó que el combate al hambre es imprescindible para salvaguardar la paz y afirmar la dignidad humana.
Subrayó que en la actualidad, 673 millones de personas se acuestan sin comer, y que 2 mil 300 millones no tienen acceso a una alimentación adecuada, datos que describió no como cifras frías, sino como “vidas truncadas”.
En su discurso en español e inglés, León XIV lanzó una sentencia directa:
“Permitir que millones de personas vivan y mueran de hambre es un fracaso colectivo, una desviación ética y una culpa histórica”.
El papa culpó también a un sistema que desperdicia alimentos mientras multitudes carecen de lo más elemental.
“¿Cómo podemos seguir tolerando el desperdicio de toneladas y toneladas de comida, mientras multitudes luchan por encontrar algo que comer en la basura?”, se cuestionó el pontífice.
Para León XIV, los valores humanos —respeto, responsabilidad, solidaridad— no pueden seguir siendo consignas huecas: deben traducirse en políticas contundentes y en acción efectiva.
Hambre como arma de guerra: denuncia y mandato moral
Uno de los pasajes más álgidos del discurso fue cuando el papa León XIV condenó el uso de la comida como herramienta de conflicto.
Advirtió que en los actuales escenarios de guerra se ha reavivado esa estrategia cruel.
“El silencio de quienes mueren de hambre grita en la conciencia de todos”, dijo ante diplomáticos y representantes de organizaciones internacionales.
Reiteró que el derecho internacional humanitario prohíbe sin excepción ataques contra bienes esenciales para la subsistencia, y lamentó que ese principio esté siendo abandonado por quienes gobiernan conflagraciones.
Al dirigirse a los responsables globales, pidió medidas concretas y urgentes.
“Ha llegado el momento de asumir un compromiso renovado, que tenga un impacto positivo en la vida de quienes tienen el estómago vacío y esperan de nosotros gestos concretos que los saquen de su postración”, enfatizó.
Valores, familia y paz: una agenda para todos
El papa evocó la centralidad de la familia como núcleo de valores humanos y promotora de vida digna.
En su discurso, sostuvo que toda política alimentaria debe respetar la vida desde su inicio hasta su término natural. Su insistencia fue que no se puede hablar de progreso si muchas familias carecen de lo indispensable.
León XIV urgió a que la respuesta global al hambre ponga el rostro humano en el centro, evitando soluciones impuestas desde despachos alejados de quienes sufren.
Al mismo tiempo, advirtió contra las tentaciones autoritarias en un mundo cada vez más fragmentado, defendiéndose la cooperación como camino para preservar apoyos a los más vulnerables.
El papa hizo una mención especial al rol de la mujer como “arquitecta silenciosa de la supervivencia”, valor indispensable en familias vulnerables y comunidades empobrecidas.
Al mencionar conflictos como los de Ucrania, Gaza, Yemen o Sudán del Sur, exigió que la comunidad internacional no cierre los ojos ante quienes padecen hambre por culpa del olvido o el interés político.
Finalmente, dejó su bendición a quienes trabajan en la FAO y exhortó a no cansarse de pedir justicia alimentaria:
“El hambre tiene muchos nombres y pesa sobre toda la humanidad”.
