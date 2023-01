En Irán hay más de 120 heridos al registrarse un terremoto

Nueva York.— César Castro, abogado del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, aseguró que el ex funcionario está dispuesto a ir a juicio en Estados Unidos.

García Luna no ha recibido alguna oferta de colaboración ni de culpabilidad por parte de las autoridades estadounidenses, afirmó Castro.

“Iremos a juicio, por eso estamos aquí. No queremos un acuerdo, iremos a juicio. No hemos tenido ofertas, no hemos tenido acuerdos, no estamos interesados en nada a menos que quieran desestimar los cargos”

césar castro | abogado de genaro garcía luna