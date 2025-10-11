Escuela promueve la atención plena al eliminar los celulares

Dallas. — En Houston, Texas, una escuela decidió devolver la calma y la concentración a sus aulas. La Western Academy, un colegio privado para varones, prohibió completamente los teléfonos inteligentes dentro de sus instalaciones, con el propósito de fortalecer el bienestar emocional y la convivencia entre los alumnos.

La medida fue anunciada por su director, Jason Hebert, en una carta dirigida a las familias a finales de septiembre de 2024. En el mensaje, explicó que la decisión buscaba “proteger el desarrollo emocional y moral de los estudiantes” y recuperar su capacidad de atención plena.

La Western Academy, fundada en 2010, cuenta con unos 230 alumnos de entre tercero y octavo grado. El colegio se ha caracterizado por ofrecer una educación centrada en valores humanos, aprendizaje experiencial y convivencia directa con la naturaleza.

Diversos estudios respaldan esta iniciativa. La American Psychological Association (APA) señaló en 2023 que el uso intensivo de redes sociales se relaciona con mayores niveles de ansiedad y menor bienestar entre adolescentes. Por su parte, el Surgeon General de Estados Unidos, Vivek Murthy, advirtió en 2024 que los teléfonos pueden afectar el sueño, la concentración y la salud mental de los jóvenes.

After years of boys (and their parents) repeatedly ignoring the rules, a private boys school in Houston is taking a novel approach to its smartphone and digital device policy: Bring it to school, and “we will destroy it.”



Western Academy, an independent, liberal arts school that… pic.twitter.com/JgqSOEqbCm — EWTN News (@EWTNews) October 10, 2025

“Queremos que los niños vivan el presente”, afirma el director de la escuela

En entrevista con Catholic News Agency (CNA), Hebert explicó que la medida busca liberar a los alumnos de la dependencia digital. “No se trata de castigar, sino de darles la oportunidad de vivir el presente, de conectar con las personas y con el mundo real”, expresó.

El director señaló que, al eliminar los teléfonos, los estudiantes recuperaron la capacidad de jugar, conversar y trabajar en equipo sin distracciones. “Los teléfonos no son neutrales; influyen en cómo pensamos y sentimos”, dijo.

La escuela adoptó una política estricta: los alumnos no pueden llevar dispositivos, y en caso de hacerlo, estos se retiran de forma inmediata. Hebert subrayó que la intención es crear un entorno libre de pantallas que favorezca la madurez emocional.

Un espacio donde los niños vuelven a ser niños

Durante la jornada escolar, los alumnos de la Western Academy construyen fuertes, trepan árboles, cuidan animales y aprenden a trabajar juntos. Los maestros, todos varones, fomentan la cortesía y el autocontrol. Los estudiantes se levantan cuando entra un adulto, saludan con un apretón de manos y asumen la responsabilidad de sus actos.

El colegio cuenta con la guía espiritual de un sacerdote del Opus Dei, quien acompaña a la comunidad educativa en su formación humana. A pesar de su colegiatura de alrededor de 28 mil dólares anuales, el plantel mantiene listas de espera en todos los grados.

Padres celebran el cambio: “nuestros hijos están más tranquilos”

La reacción de las familias fue entusiasta. “Nuestros hijos regresan más felices, más atentos y sociables”, comentó una madre al medio CNA. Algunos padres incluso realizaron donaciones para apoyar la política escolar; una madre entregó un cheque con la nota “para la trituradora de teléfonos”.

El director, padre de siete hijos, compartió que en su propio hogar también limitan el uso de pantallas. “Queremos que los niños aprendan a mirar a los ojos, a conversar, a pensar. Esos son hábitos que duran toda la vida”, expresó.

JAHA