Mundo
Escuela promueve la atención plena al eliminar los celulares
En México, se han tomado medidas similares
Dallas. — En Houston, Texas, una escuela decidió devolver la calma y la concentración a sus aulas. La Western Academy, un colegio privado para varones, prohibió completamente los teléfonos inteligentes dentro de sus instalaciones, con el propósito de fortalecer el bienestar emocional y la convivencia entre los alumnos.
La medida fue anunciada por su director, Jason Hebert, en una carta dirigida a las familias a finales de septiembre de 2024. En el mensaje, explicó que la decisión buscaba “proteger el desarrollo emocional y moral de los estudiantes” y recuperar su capacidad de atención plena.
La Western Academy, fundada en 2010, cuenta con unos 230 alumnos de entre tercero y octavo grado. El colegio se ha caracterizado por ofrecer una educación centrada en valores humanos, aprendizaje experiencial y convivencia directa con la naturaleza.
Diversos estudios respaldan esta iniciativa. La American Psychological Association (APA) señaló en 2023 que el uso intensivo de redes sociales se relaciona con mayores niveles de ansiedad y menor bienestar entre adolescentes. Por su parte, el Surgeon General de Estados Unidos, Vivek Murthy, advirtió en 2024 que los teléfonos pueden afectar el sueño, la concentración y la salud mental de los jóvenes.
“Queremos que los niños vivan el presente”, afirma el director de la escuela
En entrevista con Catholic News Agency (CNA), Hebert explicó que la medida busca liberar a los alumnos de la dependencia digital. “No se trata de castigar, sino de darles la oportunidad de vivir el presente, de conectar con las personas y con el mundo real”, expresó.
El director señaló que, al eliminar los teléfonos, los estudiantes recuperaron la capacidad de jugar, conversar y trabajar en equipo sin distracciones. “Los teléfonos no son neutrales; influyen en cómo pensamos y sentimos”, dijo.
Más para leer: Dignidad humana, respeto por la vida y libertad, valores del Premio Nobel de la Paz 2025
La escuela adoptó una política estricta: los alumnos no pueden llevar dispositivos, y en caso de hacerlo, estos se retiran de forma inmediata. Hebert subrayó que la intención es crear un entorno libre de pantallas que favorezca la madurez emocional.
Un espacio donde los niños vuelven a ser niños
Durante la jornada escolar, los alumnos de la Western Academy construyen fuertes, trepan árboles, cuidan animales y aprenden a trabajar juntos. Los maestros, todos varones, fomentan la cortesía y el autocontrol. Los estudiantes se levantan cuando entra un adulto, saludan con un apretón de manos y asumen la responsabilidad de sus actos.
El colegio cuenta con la guía espiritual de un sacerdote del Opus Dei, quien acompaña a la comunidad educativa en su formación humana. A pesar de su colegiatura de alrededor de 28 mil dólares anuales, el plantel mantiene listas de espera en todos los grados.
Padres celebran el cambio: “nuestros hijos están más tranquilos”
La reacción de las familias fue entusiasta. “Nuestros hijos regresan más felices, más atentos y sociables”, comentó una madre al medio CNA. Algunos padres incluso realizaron donaciones para apoyar la política escolar; una madre entregó un cheque con la nota “para la trituradora de teléfonos”.
El director, padre de siete hijos, compartió que en su propio hogar también limitan el uso de pantallas. “Queremos que los niños aprendan a mirar a los ojos, a conversar, a pensar. Esos son hábitos que duran toda la vida”, expresó.
JAHA
Mundo
Dignidad humana, respeto por la vida y libertad, valores del Premio Nobel de la Paz 2025
Oslo, Noruega.- María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, un reconocimiento a su lucha por la dignidad humana, valores fundamentales y la defensa de la vida frente al autoritarismo en Venezuela.
El Comité Noruego del Nobel destacó que su galardón honra una causa colectiva, no únicamente a una persona.
Lee: “Dilexi te”: el papa León XIV retoma la obra de Francisco y pide escuchar el clamor de los pobres
Por qué el Comité Nobel escogió a Machado
El comunicado oficial del Comité Noruego afirma que María Corina Machado es merecedora del premio:
“Por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
“En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas”, destacó en conferencia Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité.
El jurado indicó que Machado cumple los tres criterios del testamento de Alfred Nobel:
- Unir a fuerzas políticas.
- Persistir ante la militarización creciente.
- Respaldar una transición pacífica hacia la democracia.
Dignidad humana y valores humanos frente a la represión
El reconocimiento resalta que el valor humano, el respeto por la vida y la libertad, ha sido el eje de la resistencia en Venezuela.
Machado insiste en que, incluso oculta, su compromiso es con “una sola vida: la vida humana digna”.
“Esto es algo que el pueblo venezolano se merece. Yo soy solo parte de un gran movimiento. Me siento honrada, agradecida y privilegiada”, declaró Corina Machado en una llamada con el Instituto Nobel, de acuerdo con información de la agencia AP News.
El premio también refuerza que la defensa de la familia y la dignidad social no están reñidas con la acción política.
Durante su trayectoria, Machado impulsó la Fundación Atenea para apoyo a niños vulnerables y desde Súmate contribuyó a organizar ciudadanos que valoran el respeto a la vida.
Obstáculos de seguridad y el simbolismo del galardón
El Comité Noruego reconoció que otorgar este premio entraña riesgos y lo debatieron.
“Ella vive oculta debido a graves amenazas contra su vida”, declaró Frydnes, aunque enfatizó que el Nobel puede fortalecer su causa.
Respecto a si podrá recibir el premio en la ceremonia del 10 de diciembre en Oslo, el organismo señaló:
“Es demasiado pronto para decirlo hay una situación de seguridad seria que hay que resolver primero”.
Impacto social e importancia del reconocimiento
De acuerdo con la agencia Reuters, desde la oposición venezolana y organizaciones internacionales, el premio se interpreta como un impulso moral e internacional para la causa democrática.
Human Rights Watch calificó la decisión como una oportunidad para revitalizar esfuerzos en favor de una transición pacífica.
Machado es la primera venezolana en recibir el Nobel de la Paz y la sexta latinoamericana en la historia.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Dignidad Humana
Deforestación: un peligro creciente para la vida y la dignidad humana
Ciudad de México.- Cada minuto se destruyen hectáreas de bosque que sostienen vidas humanas y ecosistemas.
La deforestación emerge como una amenaza directa a la dignidad, a la familia y al derecho a un ambiente sano.
Lee: Cuando una charla salva un hogar: el programa que reconstruye familias mexicanas
Bosques y vida: vínculo inseparable
Según el informe “El Estado de los Bosques del Mundo 2024” (The State of the World’s 2024) de la FAO, que habla sobre la situación, tendencias y desafíos a nivel global, los bosques siguen siendo pilares fundamentales para la supervivencia humana y ecológica.
De acuerdo con el documento, en la década entre el 2010 y el 2020, la pérdida neta anual de bosques fue de 4.7 millones de hectáreas y la FAO señala que esas pérdidas implican la liberación de carbono acumulado, alteraciones en el ciclo hídrico y caída de servicios ecosistémicos vitales.
En 2024 se documentó la pérdida récord de 6.7 millones de hectáreas de bosque primario tropical, un área comparable al tamaño de Panamá, lo cual equivale a 18 campos de futbol por minuto.
¿Qué ocurre con las comunidades humanas que habitan en esas regiones?
Cuando los bosques desaparecen, se desarticula el sustento de poblaciones indígenas y campesinas que dependen del agua, de los recursos del suelo y de la biodiversidad para vivir con dignidad.
Además, la degradación ambiental agudiza el riesgo de enfermedades zoonóticas y crisis alimentarias.
La defensa de la vida humana frente al avance de la tala
La FAO reconoce que la expansión agrícola es el principal motor de la deforestación, responsable de casi la mitad del fenómeno global, seguida de la cría de ganado con 38.5%.
“El desarrollo agrícola insostenible sigue ejerciendo presión intensa sobre nuestros bosques”, aseguró en conferencia de prensa María Helena Semedo, subdirectora de la FAO.
Ese modelo productivo no sólo compromete el ecosistema, sino que impone presiones sobre el derecho a un ambiente limpio.
Ecosistemas en riesgo, familias vulnerables
La fragmentación de hábitats forestales impulsa la extinción de especies y arranca de raíz eco-servicios esenciales: polinización, control climático y regulación hídrica.
Cuando esos servicios colapsan, es la gente rural quien padece la escasez de agua, la erosión de suelos y la pérdida de cultivos. En muchas zonas, eso supone desarraigo, migración forzada o hambre.
La FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicaron una guía para que empresas adopten debida diligencia en sus cadenas agrícolas y así reducir su aporte a la deforestación.
Según la OCDE, esa intervención del sector privado es clave para frenar el daño ecológico y proteger el derecho a la vida.
Por ello, la defensa de la vida humana exige políticas que promuevan restauración ecológica, transparencia en cadenas de producción y respeto a la dignidad de las comunidades forestales.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Gaza vuelve a respirar: regresará la ayuda humanitaria tras acuerdo entre Israel y Hamás
Franja de Gaza.- Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para poner en marcha la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cual contempla restablecer con rapidez la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
El pacto también incluye una retirada técnica del ejército israelí y el canje de los 48 rehenes israelíes, la mayoría de ellos sin vida, por dos mil prisioneros palestinos.
Lee: “Nos secuestraron, pero no rompieron nuestro espíritu”: mexicanos detenidos en Israel regresan con sus familias
Ayuda humanitaria y retirada técnica: el corazón del acuerdo
De acuerdo con el diario The Washington Post, el alto el fuego y el restablecimiento de la ayuda son piezas centrales del acuerdo.
“Todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y permanente”, destacó el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social.
La agencia de noticias Reuters,a través de fuentes israelíes, señaló que tras la ratificación del pacto por el gabinete, el ejército de Israel realizará una retirada técnica parcial en 24 horas para facilitar el ingreso de convoyes de alimentos, medicinas y equipos médicos.
“Tenemos 170 mil toneladas de suministros listas para entrar en Gaza apenas se implemente el alto al fuego”, informó un portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios.
La apertura de corredores humanitarios, gestionados por países mediadores, buscará garantizar la dignidad humana de los civiles afectados por la guerra.
Canje de rehenes y prisioneros: un pacto con carga de vida y memoria
El acuerdo estipula el intercambio de 48 rehenes israelíes, la mayoría muertos, por dos mil prisioneros palestinos y se estima que el canje podría comenzar el sábado 11 de octubre.
“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada”, reiteró Trump.
Desde Jerusalén, un funcionario del Gobierno israelí confirmó que el gabinete estudiaría el pacto esa misma jornada para darle luz verde.
La contraparte palestina aceptó, bajo supervisión de Qatar y Egipto, que algunos de sus prisioneros sean liberados como parte del canje.
Por su parte, Hamás advirtió que espera garantías para que Israel no reanude bombardeos tras completar el intercambio.
Valores humanos en medio del conflicto: vida, respeto y familia
Este acuerdo pone en el centro la preservación de la vida humana. Al permitir la llegada de ayuda urgente, se busca restituir condiciones mínimas para la supervivencia de los civiles más vulnerables tras dos años de bombardeos y escasez.
Familias israelíes han vivido meses de incertidumbre por sus seres queridos. Devolver los restos de quienes han fallecido, para muchos, representa un acto de respeto y dignidad.
Los valores de respeto y solidaridad cobran relevancia: la comunidad internacional y los mediadores asumen un papel vigilante para que ninguna de las partes viole el tratado.
Incluso, las instituciones humanitarias estarán involucradas para monitorear el cumplimiento en terreno.
Lo que falta definir y lo que viene
Aunque la primera fase fue firmada, no todos los detalles están publicados aún. El mapa de retirada israelí, los puntos de reparto de ayuda y la logística del canje serán revelados en las próximas horas por los mediadores.
También queda por asegurarse que el acuerdo no quede en letra muerta ante obstáculos internos en Israel.
De acuerdo con el diario The Guadian, sectores del gabinete critican la entrega de presos palestinos incluso cuando muchos rehenes seguirán fallecidos.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
“Dilexi te”: el papa León XIV retoma la obra de Francisco y pide escuchar el clamor de los pobres
Ciudad del Vaticano.- En su primera exhortación apostólica, el papa León XIV presentó al público “Dilexi te”, firmado el 4 de octubre, para poner el foco sobre quienes sufren, rechazando estructuras que desprecian la dignidad humana y colocar a los pobres en el centro de la Iglesia.
El sumo pontífice denuncia una “economía que mata”, la falta de equidad, la violencia contra las mujeres, la desnutrición y la emergencia educativa, como síntomas de una cultura que ya no protege al más vulnerable.
Lee: Dilexi te, el puente teológico-pastoral entre Francisco y León XIV cimentado en la opción preferencial por los pobres
Este documento de 121 puntos retoma un proyecto que dejó iniciado el papa Francisco en los últimos meses de su vida.
León XVI lo asume y lo completa, mostrando que en el rostro de los pobres está “el sufrimiento de los inocentes”.
Un mandato desde el Evangelio: dignidad, familia y vida
La exhortación insiste en que la dignidad humana no puede esperar, debe respetarse ahora y en cada circunstancia. En “Dilexi te”, León XIV afirma:
“La dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana”.
Denuncia social explícita: economía, mujeres y educación
León XIV plantea que vivimos bajo una dictadura de una economía que mata, en la que “las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente”, mientras millones permanecen “cada vez más lejos del bienestar”.
Sobre las mujeres, acusa que muchas sufren exclusión, maltrato y violencia en contextos sociales donde les faltan recursos para defender sus derechos.
“Doblemente pobres son las mujeres que sufren, con menores posibilidades de defender sus derechos”, asegura el líder de la Iglesia Católica.
El sumo pontífice también advierte despreocupación por la educación.
“Los pequeños tienen derecho a la sabiduría, como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana”, destaca Robert Francis Prevost.
En ese marco, la falta de equidad es para él una raíz profunda de muchos males sociales.
“La falta de equidad es raíz de los males sociales”, insistió.
Continuidad con Francisco: terminar lo que él empezó
León XIV reconoce explícitamente que este texto fue “preparado en los últimos meses de su vida” por el papa Francisco.
“Fue precisamente Francisco quien había comenzado a trabajar en la exhortación apostólica”, precisó.
Al firmarlo el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, y presentarlo el 9 de octubre, León XIV afirma asumir la continuidad de un magisterio que pone a los pobres en el centro de la Iglesia.
Otro pasaje contundente reza:
“En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo”.
El nuevo papa establece que servir a los pobres no es un gesto de piedad desde arriba, sino un encuentro entre iguales que interpela la responsabilidad social de cada cristiano.
Retos concretos para México y América Latina
Aunque “Dilexi te” es un documento universal, sus llamados tienen especial eco en regiones marcadas por desigualdad, violencia contra la mujer y crisis educativa persistente.
El mensaje invita a las comunidades locales, a los pastores y fieles a replantear la prioridad social desde la raíz: reconocer al pobre no como “problema”, sino como parte esencial de la comunidad eclesial.
También sugiere que la acción caritativa no sea aislada, sino articulada con políticas, con ciencia, para transformar estructuras que generan pobreza. Las estructuras de injusticia deben ser confrontadas con la “fuerza del bien”.
La exhortación fue presentada en la Sala de Prensa de la Santa Sede y difundida en múltiples idiomas, lo cual refuerza su vocación de alcance global.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Escuela promueve la atención plena al eliminar los celulares
Organizaciones civiles piden frenar intentos de legalizar prácticas eugenésicas en Guanajuato
UNPF: Chihuahua avanza en protección de valores familiares
Como afecta el cambio climático en la depresión
Las heridas que no se ven: sostener a la familia tras la tragedia
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
La imagen tras la explosión en La Concordia que llenó de esperanza a capitalinos
Vecinos héroes en la tragedia del Puente de la Concordia
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Cinehace 2 días
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
-
CDMXhace 2 días
Licencias de paternidad: una pieza clave para la igualdad y la corresponsabilidad familiar
-
Estadoshace 2 días
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
-
Méxicohace 2 días
México libera la vacuna BCG: vital para proteger a los recién nacidos contra la tuberculosis