“Estoy muy decepcionado”: el papa León XIV reacciona a la ley de suicidio asistido en Illinois

Ciudad del Vaticano.- “Estoy muy decepcionado”, con esas palabras, el papa León XIV reaccionó a la aprobación de una ley en Illinois que permitirá el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales.

El pronunciamiento lo hizo el sumo pontífice ante periodistas reunidos en Castel Gandolfo, al referirse a la norma firmada por el gobernador Jay Robert Pritzker y que entrará en vigor en septiembre de 2026.

León XIV, originario de Illinois, habló del tema luego de que el estado se convirtiera en el primero del medio oeste en permitir esta práctica. La ley autoriza que pacientes con un pronóstico médico de seis meses o menos puedan solicitar a un médico una receta para autoadministrarse un fármaco letal.

Qué establece la nueva ley en Illinois

La legislación se denomina Ley de Opciones al Final de la Vida para Pacientes Terminales, también conocida como “Ley de Deb”. Fue firmada el 12 de diciembre por el gobernador Pritzker, según información oficial del gobierno estatal.

El texto permite que adultos considerados mentalmente competentes soliciten el medicamento bajo ciertos requisitos médicos.

Según la norma, no se trata de eutanasia activa, que sigue siendo ilegal en Estados Unidos, y que el personal de salud no participa en la administración directa del fármaco.

Con esta aprobación, Illinois se suma a otros once estados y al Distrito de Columbia que permiten el suicidio asistido por un médico. La ley contempla un periodo de transición para definir protocolos y controles antes de su entrada en vigor en 2026.

La postura de los obispos de Illinois

Durante el proceso legislativo, la Conferencia de Obispos Católicos de Illinois pidió al gobernador que no firmara la ley.

“Ignora las deficiencias reales en el acceso a una atención de calidad que llevan a las personas vulnerables a la desesperación”, advirtieron los obispos a través de un comunicado.

“No garantiza que los pacientes estén protegidos de la coerción ni que reciban el apoyo humano y familiar adecuado”, agregaron, de acuerdo con información de Vatican News.

El llamado del cardenal Cupich

El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, fue uno de los firmantes de la petición para frenar la ley. El 31 de mayo de 2025, en un comunicado de la Arquidiócesis de Chicago, advirtió sobre el riesgo de “normalizar el suicidio como solución a los desafíos de la vida”.

Cupich también señaló que el debate se da en medio de una crisis de salud mental y afirmó que en lugares donde se ha legalizado el suicidio asistido “las tasas generales de suicidio han aumentado”, según el documento difundido por la arquidiócesis.

Las palabras del Papa en Castel Gandolfo

Desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV recordó que habló del tema con el gobernador Pritzker durante una audiencia en el Vaticano en noviembre pasado.

“El proyecto de ley ya estaba sobre su escritorio”, dijo el pontífice ante los periodistas.

“Teníamos muy clara la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, de principio a fin”, afirmó el papa.

“Por diversas razones, decidió firmarlo. Estoy muy decepcionado”, expresó León XIV, durante el encuentro con medios.

