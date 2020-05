Estrenan el documental “El Manual del Aborto: El fraude de Las 17”

El Salvador.- La Fundación VIDA SV de El Salvador de manera conjunta con Faro Fils, estrenaron la primera parte del documental “El Manual del Aborto: El Fraude de Las 17”.



En el video se menciona que algunos medios de comunicación han intentado mostrar que el país Centroamericano “odia a las mujeres, como si fuera el peor país del mundo para las mujeres”, con el fin de ejercer presión para que aprueben la ley a favor del aborto.



Y para “demostrarlo”, ponen de ejemplo de la campaña que utiliza “Las 17”, que consideran una “estrategia de manipulación política, meditática y jurídica cuyo objetivo es legalizar el aborto en El Salvador”.



El documental señala que algunos periodistas y actrices manipulan la información para que las personas se confundan, al señalar que un “aborto espontáneo” es un delito al igual que un “aborto provocado” cuando es completamente falso.



“Yo no lo creo, discrepo de esa opinión”, señaló en el video el fiscal general de la República de El Salvador, Raúl Melara, en entrevista para CNN.



El testimonio aclara que el aborto espontáneo en ningún país del mundo es un delito, caso contrario con el aborto provocado.



También, informa, se criticó al gobierno por tres casos de mujeres condenadas a prisión por supuestamente abortar cuando, en realidad, se trató de personas acusadas de “homicidio agravado” ya que asesinaron a sus pequeños cuando ya estaban fuera del vientre.



Se informó que “Las 17” han manipulado la situación de dichas mujeres en busca de ejercer presión para que se legalice el aborto cuando existen documentos y fotografías en el que se muestra que las tres le quitaron la vida a sus pequeños.



“El aborto provocado (en El Salvador) es de 2 a 8 años de prisión”, se señala en el video, con lo que se descarta lo que dice cierto sector de la prensa que mencionan que pueden alcanzar penas de 30 ó hasta 40 años de prisión.



“Dicen que El Salvador es un infierno para las mujeres que abortan, no, es al revés, es un infierno para la persona por nacer si la su madre decide matarla, una muerte que no será vengada, prácticamente en ningún caso, con un estado que, por lo general, no coloca en prisión a la mujer que mató a su propio hijo”, apunta el video.



Esta es la primera de cuatro entregas, en la que se narra como los homicidios de 17 recién nacidos son manipulados para legalizar el abordo en El Salvador.

JAD