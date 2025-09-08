Ciudad de México.- En abril de 2025, Adam Raine, un adolescente de 16 años, murió tras interactuar con ChatGPT, según la demanda presentada por su familia contra OpenAI.
El caso abrió un debate global sobre la ética de la inteligencia artificial y recordó la importancia insustituible de la cercanía humana.
La familia de Adam acusó a OpenAI y a su director Sam Altman de homicidio culposo en la Corte Superior de California. externaron que ChatGPT pasó de asistirlo en tareas a validar pensamientos suicidas. Incluso valoró la foto de un lazo y lo animó a escribir una carta final.
El debate ético.
La abogada Jane Edelson señaló que OpenAI priorizó el crecimiento económico sobre la seguridad al lanzar GPT-4o sin controles robustos. El caso plantea si las empresas deben ser responsables cuando sus algoritmos refuerzan pensamientos dañinos.
En redes sociales, Carlos Laraje, coordinador de La Tribu del Pulgar, destacó que la amabilidad se diluye en la vida cotidiana y los jóvenes buscan validación en máquinas.
Laraje, Propuso una “algorética”, una ética pensada para algoritmos, que complemente la responsabilidad de las empresas con la cercanía de padres y tutores.
OpenAI anunció controles parentales y mejoras de seguridad tras la denuncia. Sin embargo, especialistas recuerdan que ninguna actualización sustituye el diálogo constante entre padres e hijos.
La ética de este caso también involucra a las familias.
Escuchar, ofrecer tiempo de calidad y crear entornos seguros puede prevenir que los jóvenes confundan empatía digital con apoyo real. Los profesores y adultos cercanos también pueden actuar como redes de contención, reforzando la idea de que pedir ayuda es valioso.
Un abrazo, una palabra de aliento y la presencia cotidiana son de las mejores herramientas para enfrentar cualquier crisis en la era digital.
ARH
Mundo
Carlo Acutis ya es santo: el papa León XIV eleva al joven que evangelizó en internet
Ciudad del Vaticano.- Carlo Acutis ya es Santo. Con apenas 15 años al morir en 2006, se convirtió en el primer millennial canonizado, un referente de fe que conecta con las generaciones jóvenes y que invita a redescubrir la dignidad humana en tiempos digitales.
FOTO: JUAN CARLOS CARREDANO
El papa León XIV presidió su primera misa de canonización en la Plaza de San Pedro ante más de 80 mil fieles.
“El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios. No malgasten sus vidas, diríjanlas hacia arriba y háganlas obras maestras”, proclamó el sumo pontífice.
La historia de Acutis resalta porque fue un joven común: estudió, jugó videojuegos y usó internet, sin embargo, convirtió esas herramientas en un medio para documentar milagros eucarísticos y difundir la fe.
Un legado digital que hoy lo consagra como un modelo de valores humanos y respeto hacia los demás.
Fe activa, no pasiva
Carlo nació en Londres en 1991 y creció en Italia, dentro de una familia no practicante.
“Cuando tenía nueve años, no era como un niño de nueve años, era como una persona mayor con intuición, recibió dones especiales de Dios”, recordó su madre Antonia Salzano, de acuerdo con información de The Washington Post.
En 2006, al ser diagnosticado con leucemia, Acutis ofreció su sufrimiento por el papa y la Iglesia. Su vida, breve pero intensa, evidencia que la fe no se reduce a rezos aislados, sino que se expresa en acciones concretas que defienden la vida y la dignidad humana.
Los milagros que lo llevaron a los altares
La canonización de Carlo fue posible gracias al reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión.
El primero ocurrió en Brasil en 2013, cuando un niño con un grave trastorno pancreático incurable sanó tras tocar una camiseta de Carlo.
El segundo, en 2022, involucró a Valeria Valverde, una joven costarricense que sufrió un trauma cerebral tras un accidente de bicicleta. Su madre peregrinó a la tumba de Carlo en Asís, Italia, y poco después los médicos confirmaron su recuperación total, algo que la ciencia no pudo explicar.
También Pier Giorgio Frassati
Junto a Carlo Acutis, el papa León XIV canonizó a Pier Giorgio Frassati, un joven turinés fallecido en 1925 a los 24 años.
FOTO: JUAN CARLOS CARREDANO
Conocido como “el hombre de las Bienaventuranzas”, dedicó su vida a servir a los pobres y a defender la dignidad humana en tiempos de gran tensión social.
Un modelo juvenil al alcance de todos
Miles de peregrinos siguen visitando la tumba de Carlo en Asís, donde el cuerpo descansa con jeans y tenis. Ese detalle sencillo lo vuelve un ejemplo realista: un adolescente de nuestra época que mostró cómo es posible unir tecnología y fe sin contradicciones.
En su homilía, el Papa León XIV recordó que Acutis y Frassati son ejemplos de esperanza.
“Estos santos invitan a todos, especialmente a los jóvenes, a dirigir sus vidas hacia Dios y hacer de ellas obras maestras”, destacó León XIV.
GDH
Cine
“Carlo Acutis, el Influencer de Dios”, la película llegará a colegios, parroquias y al papa León XIV
Ciudad de México.— El productor mexicano Juan Carlos Carredano será recibido por el papa León XIV en el Vaticano, donde le entregará personalmente el cortometraje animado “Carlo Acutis: El Influencer de Dios“. La cita será el 10 de septiembre, tres días después de la canonización del joven italiano que se convertirá en el primer santo millennial.
La entrega representa un acontecimiento inédito, pues será la primera vez que el Santo Padre reciba una producción animada sobre un nuevo santo, realizada para transmitir valores de fe, dignidad humana y defensa de la vida a las nuevas generaciones.
Una película con mensaje universal
El cortometraje, de 30 minutos de duración, fue producido por CCC of America, de la que Carredano es director general y que desde Estados Unidos genera contenidos positivos y familiares.
La obra busca acercar a los adolescentes a la Eucaristía, la amistad con Dios y la solidaridad con los más necesitados, valores que guiaron la vida de Carlo Acutis.
“Presentarle esta película al Santo Padre es un regalo para la Iglesia y para el mundo. Lo más importante es que los jóvenes puedan verla y vivir lo que Carlo transmitía: el amor a las almas, el amor a la Eucaristía y el amor a los demás”, destacó Carredano, en entrevista para siete24.mx.
Un regalo de cumpleaños que se transformó en misión
El productor y realizador comentó que la confirmación del encuentro con el sumo pontífice llegó el 11 de julio, día de su cumpleaños, a través de una carta de la Prefectura de la Casa Pontificia.
“Fue un regalo increíble. Me siento honrado porque soy de los primeros mexicanos que tendrán la oportunidad de presentar una película directamente al Santo Padre”, resaltó.
La canonización de Carlo Acutis, programada para el 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro, reunirá a miles de fieles.
El cuerpo del joven se encuentra en Asís, pero para la ceremonia se presentará como reliquia su corazón, órgano que permaneció intacto tras su muerte en 2006.
Estreno en plataformas y proyecciones comunitarias
La película se estrenará en Famflix, plataforma digital de contenidos familiares en español, y en Formed, su equivalente en Estados Unidos y, posteriormente, llegará a otros espacios, aunque Carredano aclaró que se facilitarán funciones en colegios y parroquias.
“Cualquier institución que desee proyectarla puede contactarnos y con mucho gusto les apoyamos para que la vean”, aseguró.
Aunque no está pensada para salas comerciales por su duración, el productor adelantó que podrían organizarse exhibiciones especiales junto con otras de sus producciones, como San Francisco de Asís o Lukas.
Carlo Acutis, modelo para la juventud
El joven italiano, fallecido a los 15 años por leucemia, dejó una profunda huella al documentar milagros eucarísticos y promover la fe a través de internet.
Su madre, Antonia Salzano, ha reiterado en distintas ocasiones que el mensaje de su hijo se centra en la Eucaristía y la vida familiar con sentido cristiano.
Carredano, quien conserva una reliquia de primer grado de Carlo, un mechón de cabello entregado por su madre, asegura que el mensaje de la película es claro: la santidad está al alcance de todos.
“Carlo era un niño como cualquiera. Lo extraordinario fue cómo vivió lo ordinario: ayudar a los pobres, asistir a misa diaria y usar los medios para evangelizar”, resaltó.
La canonización de Carlo Acutis, junto con Pier Giorgio Frassati, marcará un momento histórico para la Iglesia y la entrega de este cortometraje animado al papa León XIV se convierte en un símbolo de cómo el cine y la cultura pueden servir a la fe, la familia y la defensa de la vida.
GDH
Mundo
Hospitalizaciones de salud mental se duplicaron tras abortos en Quebec, revela estudio
Ciudad de México.- Un estudio reciente mostró que las hospitalizaciones por problemas de salud mental se duplicaron tras abortos inducidos en Quebec, lo que implica repercusiones profundas para la salud femenina.
Un equipo de especialistas canadienses analizó más de 1,2 millones de embarazos en Quebec entre 2006 y 2022. El estudio comparó más de 28 mil 700 abortos inducidos con más de un millón 228 mil 807 partos en hospitales
Registraron hospitalizaciones por trastornos psiquiátricos, consumo de sustancias e intentos de suicidio hasta por 17 años después del embarazo
El análisis reveló que las tasas de hospitalización por trastornos mentales fueron más altas tras abortos que tras partos normales (104 contra 42 hospitalizaciones por cada 10 mil personas por año).
Los riesgos fueron mayores en mujeres menores de 25 años y aquellas con trastornos mentales previos.
La vulnerabilidad más alta ocurrió durante los primeros cinco años; luego disminuyó gradualmente, y solo después de 17 años se igualó con el riesgo tras el parto.
Reflexión con humanidad y continuidad.
Este estudio, publicado en julio de 2025 en Journal of Psychiatric Research, agregó una nueva capa de evidencia sobre el impacto emocional y psicológico tras una práctica de aborto.
Su fortaleza radicó en su gran muestra, el seguimiento prolongado y la incorporación del historial mental previo.
Aunque no estableció causalidad, subrayó que el aborto podría marcar un riesgo elevado acumulado.
Así, identificó una oportunidad clara: ofrecer apoyo psicológico especial en los cinco años posteriores. Esa ventana podría facilitar sanación, cuidado y esperanza para muchas mujeres.
Este hallazgo abre paso a políticas centradas en salud mental, empatía y acompañamiento.
ARH
Mundo
Carredano: “Carlo Acutis inspiró al mundo por su amor a la Eucaristía y a las almas”
Ciudad de México.- La canonización de Carlo Acutis, el primer santo milenial, será recordada no solo como un acontecimiento histórico para la Iglesia Católica, sino como un testimonio del amor por las almas y la fe vivida con sencillez, afirmó el productor y realizador mexicano Juan Carlos Carredano, quien estará presente en Roma durante la ceremonia del 7 de septiembre.
“Lo más importante de Carlo era su amor a la Eucaristía y a las almas, su preocupación por los demás y por los pobres”, aseguró Carredano en entrevista con siete24.mx.
El director general de CCC of America dejó en claro que la santidad del joven italiano no radica en hechos extraordinarios, sino en una vida cotidiana entregada al Evangelio.
Un santo cercano a los jóvenes
Carlo Acutis falleció en 2006 a los 15 años a causa de leucemia, sin embargo, dejó una huella profunda en sus amigos, en su familia y ahora en millones de jóvenes en todo el mundo.
“Carlo era un niño normal. No tenía dones extraordinarios, pero hacía cosas sencillas que cualquiera puede imitar: asistir a misa, ayudar a un pobre, amar a Dios y a los demás”, recordó Carredano.
La canonización, que se celebrará en la Plaza de San Pedro, reunirá a miles de peregrinos. El cineasta explicó que la familia del joven mantendrá un perfil discreto, pero la madre de Carlo ha asumido el papel de vocera.
“Ella ha dedicado su vida a dar a conocer el mensaje de su hijo y siempre habla de la Eucaristía como el centro de la familia y de la vida cristiana”, afirmó.
Cine para la fe y la dignidad humana
Carredano es productor de la película animada “El influencer de Dios”, que narra la vida de Carlo Acutis.
La cinta busca acercar el mensaje del joven santo a niños y adolescentes, con un lenguaje accesible y visualmente atractivo.
“Los medios son una herramienta increíble para mover corazones. Si cuentas historias de calidad, el mensaje llega mejor. En este caso, el mensaje es claro: la santidad está al alcance de todos”, destacó.
La producción se estrenará en español en la plataforma Famflix, además está disponible para colegios y parroquias que deseen proyectarla.
“Queremos que los jóvenes descubran que no es difícil amar, servir y vivir la fe en lo cotidiano”, agregó el cineasta.
Un regalo para la Iglesia
Carredano tendrá también un encuentro con el Papa León XIV, al término de la audiencia general del 10 de septiembre. Ahí le entregará personalmente la película sobre Carlo Acutis.
“Fue un regalo de cumpleaños recibir la confirmación de esta cita. Voy a pedirle al Santo Padre que ore por los jóvenes y que esta obra llegue a muchas familias”, expresó.
Durante la entrevista, el cineasta compartió una experiencia personal en Asís, frente al cuerpo incorrupto de Carlo:
“Estuve 30 minutos en oración completamente solo. Puse el póster de la película en la cripta y le pedí que intercediera por mi familia. Fue un momento que marcó mi vida”.
Legado de fe y amor
El mensaje de Carlo Acutis continúa inspirando a nuevas generaciones: vivir la fe con alegría, amar a Dios y al prójimo, y no conformarse con ser “fotocopias” de otros.
“Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”, solía decir Carlo. Para Carredano, esa frase resume su legado.
“Los jóvenes están cansados de ser borregos. Carlo nos enseña que cada uno tiene una misión única, y que se puede vivir en plenitud siendo fiel a Dios y sirviendo a los demás”.
La canonización de Carlo Acutis abrirá un capítulo nuevo en la historia de la Iglesia. Más allá de la multitud que llenará la Plaza de San Pedro, el eco de su vida sencilla y su amor por las almas seguirá tocando corazones en todo el mundo.
GDH
