Eutanasia ofrece visión utilitarista en el final de la vida: médicos

Buenos Aires. — El presidente del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires, doctor Fabián Romano, reflexionó sobre la reciente aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay, y planteó una lectura bioética del tema.

En un artículo titulado “Una sociedad que busca soluciones rápidas a temas complejos”, Romano expresó su inquietud por el rumbo de ciertas legislaciones.

El médico señaló que la visión utilitarista presente en algunas decisiones políticas “terminó afectando la dignidad de las personas en los momentos más frágiles de su existencia”.

Romano explicó que el compromiso del personal sanitario debía centrarse en el bienestar integral de los pacientes, más allá de los avances tecnológicos o las presiones sociales.

“Quienes trabajamos en salud —dijo— buscamos acompañar a quienes atraviesan situaciones muy complejas, procurando siempre aliviar su dolor y sostenerlos con humanidad”.

“La sociedad busca eliminar lo que no es placentero”

El especialista advirtió que la sociedad contemporánea “buscó aniquilar todo lo que no resultaba placentero”, y en esa búsqueda “se llevó por delante a la persona doliente”. Afirmó que cada paciente vivía un momento único, y que ese contexto debía respetarse siempre, “sin perder de vista la dignidad y el acompañamiento familiar”.

Romano reafirmó el principio de inviolabilidad de la vida humana, afirmando que “toda vida vale desde la concepción hasta la muerte natural”. Indicó que defender este principio no implicaba desconocer la complejidad de cada caso, sino reconocer que el final de la vida “debe entenderse en relación directa con la dignidad ontológica de la persona”.

El médico propuso mantener cuidados proporcionales y adecuados, atendiendo el dolor y buscando aliviar el sufrimiento, “pero nunca eliminando al que sufre”.

“La eutanasia es una muerte anticipada”

Romano sostuvo que la eutanasia “siempre significa dar muerte de forma anticipada, aun cuando los eufemismos intenten disimular su connotación real”. Explicó que el movimiento eutanásico, aunque se presente como una opción compasiva, “terminará generando consecuencias negativas”, pues “una buena muerte no equivale a una muerte digna”.

El especialista agregó que presentar la eutanasia como solución al sufrimiento “es decirle al paciente: no tengo nada más que ofrecerte, solo anticiparte la muerte”.

Recordó que el deber médico implica acompañar el final de la vida con humanismo y responsabilidad, sin caer en criterios utilitaristas o soluciones rápidas. Subrayó que el acompañamiento debe basarse en el cuidado integral del paciente y su entorno.

Llamado a una bioética centrada en la dignidad humana

Romano instó a repensar el debate bioético desde una “verdad integral” que promueva el bien común y una cultura del cuidado. En su mensaje, insistió en que cuidar la vida “no se agota en un analgésico ni en la compasión puntual, sino en un acompañamiento sostenido”.

Finalmente, el presidente del consorcio encomendó su reflexión a la Virgen de Luján. Lo anterior, pidiendo su intercesión para “seguir acompañando con sabiduría y compasión a las personas confiadas al cuidado médico y humano”.

JAHA