Falsa denuncia de abuso sexual: Adoctrinamiento ideológico arrastra a una joven y su familia

Argentina.— Con sólo 14 años, Jazmín Carro tomó una decisión impulsada por la ira y la influencia de una sociedad feminista que transformó la vida de su familia. En medio de un conflicto doméstico, la joven argentina acusó falsamente a su padre de abuso sexual, lo que provocó su detención y una condena de 15 años de prisión.

Tres años después, Jazmín reveló la verdad: todo fue una mentira. La joven explicó cómo las tensiones familiares, combinadas con las influencias de grupos feministas la llevaron a cometer ese error. Narró que, en ese entonces, asistía a un colegio que promovía un discurso de rechazo hacia los hombres. Este ambiente, sumado a su rebeldía adolescente, la llevó a apropiarse de la experiencia de una amiga que sí había sido víctima de abuso, utilizándola como arma contra su padre.

Tras comunicar la denuncia a su madre, ambas acudieron a las autoridades. Allí, según el relato de Jazmín, lejos de recibir apoyo, fue sometida a procedimientos invasivos que agravaron la situación. La adolescente recordó haber sido examinada por un médico sin el consentimiento adecuado y cómo se generaron informes que incluían acusaciones falsas, elevando la gravedad del caso contra su padre. Indicó que nunca se cuestionó la veracidad de su relato inicial, y las instituciones actuaron directamente para formalizar la denuncia.

“Una adolescente de 14 años que nunca había tenido ni siquiera novio tuvo que abrir las piernas ante un hombre adulto desconocido. Ahí comenzó todo el maltrato, ya no solo hacia mi padre, sino también hacia mí”, narró.

El adoctrinamiento ideológico también formó parte de esta historia. Jazmín denunció que, durante las pericias psicológicas, los especialistas intentaron convencerla de que era una víctima de abusos continuados. Señaló que estos “profesionales” utilizaron técnicas para construir un relato falso basado en datos personales que ella había compartido. Cada vez que intentaba retractarse, le decían que era normal olvidar eventos traumáticos, lo que la llevó a dudar incluso de su propia memoria.

“En ese lugar no sólo nunca me ayudaron ni me contuvieron, sino que se aprovecharon de mí, me hicieron pararme sola con 14 años a hablar con alguien, y sólo le conté lo que había pasado, ni más ni menos. Que le dije a mi mamá que mi papá me había tocado mis partes íntimas tiempo atrás. Nunca me preguntaron si era verdad o si mentía, y no sólo no dudaron de mí, sino que me hicieron una revisión médica muy invasiva para ver si había sido ultrajada en algún momento”.

El impacto en su familia se resintió, su padre fue separado del hogar y de sus hijos, mientras la madre buscaba alternativas para ayudar a Jazmín.

Finalmente, encontraron apoyo en una psicóloga privada, quien le permitió reflexionar sobre lo sucedido y comprender sus derechos. Sin embargo, cuando la joven intentó retractarse formalmente, las autoridades le negaron la oportunidad de declarar nuevamente.

En 2022, el caso llegó a juicio con la condena a 15 años de prisión. Julio, el padre de Jazmín, enfrenta cargos de abuso sexual continuado, abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, todos basados en las declaraciones iniciales de su hija y en los informes psicológicos.

Durante el proceso, la defensa solicitó que se permitiera a Jazmín testificar para retractarse, pero su solicitud fue rechazada.

“Desde el primer día que le conté a mi mamá que todo era mentira, nadie nunca me quiso escuchar. Siempre me trataron mal, nunca me dejaron poder hablar de vuelta, y fui a todos lados para poder hacerlo. Hasta el día de hoy no puedo hacerlo, pero sigo esperando que se me escuche”, concluyó.

