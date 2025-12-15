Familia y orden, ejes del proyecto del próximo presidente de Chile, José Antonio Kast

Santiago.— José Antonio Kast Rist asumirá la presidencia de Chile e inicia un periodo de transición rumbo a la toma de posesión en marzo de 2026 con un discurso que coloca a la familia y la fe como parte de la identidad que busca imprimir a su gobierno.
Tras imponerse en la segunda vuelta celebrada el domingo 14 de diciembre de 2025 y desde su primer mensaje público colocó a la familia en el centro de su vida y de su proyecto político al agradecer el respaldo recibido durante años y encomendar su mandato a Dios con una petición explícita de sabiduría, templanza y fortaleza para asumir el desafío.
Triunfo electoral con agenda definida
En su discurso como presidente electo anunció que su administración retomará referencias explícitas a Dios, la patria y la familia como ejes de cohesión social y sostuvo que esos principios han sustentado la solidez de Chile a lo largo del tiempo.
Seguridad y Estado de derecho como prioridad
Kast vinculó la violencia con el miedo cotidiano de las familias y afirmó que el Estado debe cumplir su función básica cuando se respetan las normas en todo el territorio nacional.
Aseguró que el respeto a la ley se restablecerá en todas las regiones sin excepciones ni privilegios y advirtió que el combate a la delincuencia será una tarea directa del gobierno con acciones orientadas a recuperar la seguridad en la vida diaria de la población.
Mensaje de unidad nacional
José Antonio Kast envió señales a la oposición al señalar que un gobierno no se construye únicamente con partidarios y al pedir altura de miras para asegurar la gobernabilidad.
En ese marco afirmó que ejercerá la presidencia para todos los chilenos y llamó a reducir la confrontación política tras una campaña con episodios de tensión al señalar que no se requiere agresión física verbal o digital para sostener las ideas en el debate público.
Raíces familiares y formación personal
Nacido en Santiago en 1966 José Antonio Kast es el menor de diez hermanos en una familia de origen alemán marcada por una vivencia católica constante uno de sus hermanos mayores optó por el sacerdocio.
Cursó estudios en el Colegio Alemán de Santiago y posteriormente Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile una formación que acompañó su ingreso a la vida pública con una visión de la política como servicio guiado por principios morales objetivos.
Fe y vida familiar en su trayectoria pública
Casado desde 1991 con María Pía Adriasola, Kast es padre de nueve hijos y se declara católico practicante una identidad que ha expresado de forma reiterada en entrevistas al afirmar que su condición de padre de familia y su fe anteceden a su rol político.
Descendiente de inmigrantes alemanes y criado en un hogar católico ha sostenido posiciones provida y profamilia a lo largo de su carrera.
“Dios, patria y familia” como síntesis programática
Durante su trayectoria Kast ha impulsado una agenda que ha resumido en la tríada “Dios, patria y familia” con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer y la libertad religiosa como pilares.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Mundo
Banca de EU gana eficiencia con IA, pero alerta sobre desempleo
E.E.U.U.- Los principales bancos de Estados Unidos afirmaron que la Inteligencia Artificial elevó de forma significativa la productividad en sus operaciones internas.
Directivos de JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup y PNC Financial compartieron sus evaluaciones durante una conferencia organizada por Goldman Sachs.
Marianne Lake, directora de banca comunitaria y de consumo en JPMorgan, señaló que la institución duplicó su productividad operativa gracias a la IA.
Lake explicó que el crecimiento pasó de un rango de tres a seis por ciento tras la adopción de estas herramientas tecnológicas.
Indicó que algunas áreas podrían aumentar su rendimiento entre 40 y 50 por ciento.
Ese avance, afirmó, se traducirá en menos empleos netos dentro del banco por la automatización de procesos.
La directiva sostuvo que la industria financiera consideró a la Inteligencia Artificial como la mayor revolución tecnológica desde el surgimiento de internet.
El desarrollo de la IA impulsó inversiones millonarias y ganancias bursátiles aceleradas en empresas vinculadas al sector.
Te puede interesar: Representante del Papa en Monterrey denuncia la ‘cultura del descarte’ y la exclusión social
Sin embargo, también generó escasez de chips, mayor escrutinio regulatorio y preocupación por el impacto laboral.
Charlie Scharf, director ejecutivo de Wells Fargo, aseguró que el banco no redujo personal hasta ahora.
Reconoció que la Inteligencia Artificial permitió realizar más tareas con el mismo número de empleados.
Scharf afirmó que algunas áreas analizarán cómo operar con menos personal sin eliminar por completo la intervención humana.
Señaló que la tecnología no reemplazó totalmente a las personas, pero sí transformó la forma de operar.
Bill Demchak, director ejecutivo de PNC Financial, informó que el banco mantuvo el mismo número de empleados que hace una década.
Durante ese periodo, explicó, la institución triplicó su tamaño mediante procesos continuos de automatización.
Demchak consideró que la Inteligencia Artificial podría acelerar esa tendencia en el sector financiero.
En Citigroup, el director financiero Gonzalo Luchetti reportó un aumento de nueve por ciento en la productividad del área de codificación.
Luchetti explicó que la IA generativa fortaleció el autoservicio y mejoró la atención de llamadas en tiempo real.
Añadió que estas herramientas hicieron más eficientes las interacciones que aún requirieron intervención humana.
En octubre, Goldman Sachs informó internamente sobre posibles recortes de personal y una desaceleración en contrataciones.
La decisión formó parte de la estrategia “OneGS 3.0”, enfocada en integrar IA en ventas, préstamos y reportes regulatorios.
Bank of America anunció planes para invertir miles de millones de dólares en tecnologías basadas en Inteligencia Artificial.
El banco buscó impulsar la productividad de sus banqueros y fortalecer sus ingresos, según su director de tecnología.
El sector financiero continuó evaluando el impacto de la IA en productividad, empleo y regulación.
Las instituciones mantuvieron el debate abierto sobre innovación y responsabilidad social.
ARH
Mundo
Colombia se une al ‘Baby Shower del Niño Jesús’ para apoyar a 70 mamás
Medellín.- La Red Provida Latam invita a transformar la Navidad en un gesto concreto de apoyo para 70 mamás y sus bebés salvados del aborto en 2025.
La organización convoca al “Baby Shower del Niño Jesús”, un encuentro solidario que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en Medellín y que busca recordar que cada nacimiento merece esperanza y compañía.
El evento nace como una respuesta directa a las necesidades que enfrentan mujeres con embarazos en crisis.
La directora de la Red Provida Latam, Deisy Álvarez, explica que la meta consiste en reunir artículos básicos para recién nacidos.
La iniciativa recibe cobijas, toallas, ropa de bebé y otros productos esenciales que ayudarán a madres que eligieron continuar sus embarazos pese a condiciones adversas.
Álvarez señala que el “Baby Shower del Niño Jesús” invita a “dar la bienvenida al Niño Jesús de una manera muy concreta”, al apoyar a “los más vulnerables e indefensos de nuestra sociedad: los bebés por nacer”.
La organización explica que cada aporte permite sostener a mujeres que afrontan la maternidad desde la incertidumbre, pero con la convicción de proteger la vida que llevan consigo.
En años recientes, la Red Provida Latam observó que muchas mujeres en gestaciones difíciles carecen de redes que las acompañen.
Álvarez afirma que, aunque existen programas de apoyo para adultos mayores, personas en situación de calle o mascotas.
La realidad es que muy pocas obras benefician a madres con embarazos en crisis.
Las campañas anteriores demostraron que la ciudadanía responde con generosidad cuando entiende las necesidades específicas de estas familias.
Las mamás que recibieron apoyo en otras ediciones expresaron agradecimiento por la ayuda recibida.
Te puede interesar: Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Relataron que los insumos les permitieron aliviar preocupaciones inmediatas y avanzar con más confianza hacia el nacimiento de sus hijos.
Para la organización, cada gesto solidario amplía la sensibilidad social hacia estas historias, muchas veces ignoradas.
Además, demuestra que la empatía puede abrir nuevos caminos de acompañamiento.
Álvarez destaca que el mayor fruto consiste en el aumento de la conciencia colectiva frente a la realidad de estas mujeres.
Señala que “la sensibilidad de las personas ante esta causa crece de forma auténtica”, lo que impulsa a más ciudadanos a participar y sostener los proyectos.
La activista asegura que las mamás necesitan apoyo emocional y material, pero también un mensaje claro: no están solas.
El “Baby Shower del Niño Jesús” busca mostrar que la solidaridad también celebra la vida.
La Red Provida Latam afirma que cada donación fortalece el camino de una mamá que enfrentó miedo, presión o abandono y aun así eligió proteger a su hijo.
La organización invita a participar con entusiasmo y a convertir la Navidad en una oportunidad para acompañar a quienes atraviesan el inicio de su maternidad con vulnerabilidad.
ARH
Mundo
Bebidas energéticas causarían daños irreversibles a la salud
Madrid.- Lo que para muchos es una simple forma de mantenerse despierto o “activo” puede convertirse en una sentencia silenciosa para la salud. Un hombre de 50 años, aparentemente sano y con un estilo de vida normal, terminó con daños irreversibles en su cuerpo.
Esto, luego de consumir ocho bebidas energéticas al día, hábito que lo llevó a sufrir un derrame cerebral y enfrentar secuelas permanentes.
El caso que alerta a especialistas
Médicos del Nottingham University Hospitals NHS Trust, en Reino Unido, publicaron el caso clínico en la revista BMJ Case Reports bajo el título “Energy drinks, hypertension and stroke” (DOI: 10.1136/bcr-2025-267441).
El paciente llegó al hospital con debilidad y entumecimiento en el lado izquierdo de su cuerpo, problemas de equilibrio, dificultad al hablar y al caminar.
Los estudios revelaron que había sufrido un derrame cerebral en el tálamo, zona clave del cerebro para la percepción sensorial y el movimiento.
Su presión arterial era extremadamente alta (254/150 mm Hg), mucho más allá del rango considerado seguro para adultos.
Un consumo peligroso y oculto
Tras una evaluación exhaustiva, los médicos descubrieron que el hombre consumía diariamente ocho bebidas energéticas, cada una con aproximadamente 160 mg de cafeína, lo que sumaba entre 1 200 y 1 300 mg al día, muy por encima del límite recomendado de 400 mg.
Además de la cafeína, estas bebidas contienen otros estimulantes como taurina, guaraná y ginseng, sustancias que pueden potenciar los efectos cardiovasculares de la cafeína y elevar aún más la presión arterial.
Una vez que los médicos le pidieron que abandonara por completo el consumo de bebidas energéticas, la presión arterial del paciente regresó a niveles más seguros y ya no requirió medicación antihipertensiva.
Sin embargo, las secuelas neurológicas no desaparecieron por completo.
El paciente aún presenta entumecimiento y debilidad parcial en el lado izquierdo de su cuerpo, incluso años después del episodio.
Aunque se trata de un solo caso, los profesionales de la salud señalan que este tipo de consumo tan elevado no es aislado y que la percepción social de estas bebidas como “inofensivas” puede resultar peligrosa.
El informe concluye que es probable que tanto la ingesta aguda como crónica de bebidas energéticas aumente el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Además de derrames cerebrales, sobre todo cuando se combina con otros factores de riesgo.
Expertos piden mayor regulación en la venta, etiquetado y publicidad de estos productos, así como campañas de concienciación dirigidas a jóvenes y adultos que, por costumbre o presión social, consumen este tipo de bebidas sin conocer sus posibles efectos adversos.
Las bebidas energéticas suelen tener:
Altas dosis de cafeína, a veces superiores a las de una taza de café convencional. Grandes cantidades de azúcar y edulcorantes.
Otros estimulantes como taurina, ginseng y guaraná, que pueden intensificar la respuesta del organismo a la cafeína.
Este caso debería servir como advertencia: no todas las bebidas “energéticas” son inocuas, y su consumo excesivo puede tener consecuencias severas e irreversibles para la salud.
Con la popularidad de estos productos en aumento, especialistas urgen a consumidores, padres y autoridades sanitarias a informarse y actuar antes de que más vidas se vean afectadas.
Estudio de referencia
Energy drinks, hypertension and stroke. BMJ Case Reports (2025).
DOI: 10.1136/bcr-2025-267441 – publicado por médicos del Nottingham University Hospitals NHS Trust, Reino Unido.
ARH
Mundo
Héroes Anónimos: donan plasma que detiene la parálisis infantil
California.- Un medicamento salva la vida de recién nacidos afectados por una enfermedad paralizante. Este tratamiento vital fue puesto a prueba por científicos y voluntarios.
Cuando Alessandro Barbera fue llevado de urgencia a un hospital de California con botulismo infantil en octubre, su padre, Tony Barbera, apenas conocía la enfermedad.
Tampoco sabía del tratamiento que probablemente salvó la vida de su recién nacido.
Hoy, Tony Barbera se muestra profundamente agradecido por BabyBIG. Este fármaco es el único antídoto contra las enfermedades potencialmente mortales vinculadas a la fórmula infantil contaminada de ByHeart.
“Es tremendamente notable”, expresa Barbera, de 35 años, cuyo hijo se recupera lentamente.
El Valor de una Solución Única
El brote de botulismo vinculado a la leche de fórmula de ByHeart ha enfermado al menos a 39 bebés en 18 estados de Estados Unidos.
Estos casos, registrados desde agosto de este año, demuestran el valor de un tratamiento elaborado con plasma sanguíneo donado.
Un pequeño grupo de científicos y otros voluntarios aportan este elemento clave.
El doctor Vijay Viswanath, neurólogo pediátrico, afirma: “Esto es casi como un milagro”.
Él trata a varios niños con botulismo en el Children’s Hospital Los Angeles.
Antes del descubrimiento de BabyBIG, algunas hospitalizaciones se extendían por dos o tres meses. Incluso muchos niños infectados no lograban recuperarse en absoluto.
BabyBIG, autorizado en 2003, es la marca comercial de la inmunoglobulina botulínica humana.
Este medicamento intravenoso utiliza anticuerpos de voluntarios vacunados contra el botulismo.
Los anticuerpos ayudan a bebés demasiado pequeños para combatir la enfermedad por sí solos.
La enfermedad ocurre cuando los bebés ingieren esporas. Estas esporas germinan en el intestino y producen una toxina peligrosa, que ataca directamente el sistema nervioso.
Este tratamiento fue con ayuda del fallecido doctor Stephen Arnon. Arnon un científico del Departamento de Salud Pública de California.
En 1976, él y sus colegas identificaron la forma rara de botulismo que afecta a los bebés. Luego, dedicó 45 años de su carrera a descubrir cómo tratarla.
Más de 3,700 niños en todo el mundo han recibido BabyBIG. Arnon y su equipo realizaron un ensayo clínico decisivo en California en 1997.
Este ensayo demostró que el medicamento puede acortar las estancias hospitalarias. También reduce la necesidad de respiradores.
El medicamento depende enteramente de donantes como Nancy Shine.
Shine es una bioquímica jubilada de 76 años en California.
Ella fue vacunada contra el botulismo por trabajar con el germen en un laboratorio.
Arnon reclutó a Shine y otros científicos para el proyecto BabyBIG. Su sangre producía altos niveles de anticuerpos que neutralizan la toxina.
“Hicimos un producto que puede salvar la vida de los bebés”, dice Shine.
BabyBIG se produce en pequeños lotes cada cinco años. Su costo es de casi 70,000 dólares por tratamiento.
Sin embargo, por ley estatal, la venta financia el Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California.
Te puede interesar: Juventud alerta: escuelas buscan frenar riesgos de radicalización digital
Actualmente, unas 30 personas aportan plasma para cada lote.
El lote 8, el más reciente, se fabrica ahora.
Las autoridades de California calculan tener reservas suficientes de BabyBIG hasta el próximo verano.
Por su parte la doctora Jessica Khouri, del programa estatal, señala que el brote actual es parte de un aumento preocupante.
Por ello, el programa busca activamente nuevos donantes. Ellos deben inscribirse en un estudio clínico y aceptar una dosis de refuerzo de la vacuna.
ARH
H3N2 subtipo K: influenza que circula más rápido y cómo cuidarse sin alarmas
Compras decembrinas de último minuto elevan el estrés financiero
Familia y orden, ejes del proyecto del próximo presidente de Chile, José Antonio Kast
Beneficios del ponche de frutas: un escudo para tu sistema inmunológico
El Hijo del Santo se despidió con la Virgen en la espalda y su padre en el corazón
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Henry Peralta: llega a Hermosillo para hablar de resiliencia
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Te Recomendamos
-
Culturahace 13 horas
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
-
Nacionalhace 14 horas
Iglesia advierte riesgos de proyecto de aborto en la SCJN
-
Méxicohace 1 día
Identidad de bebés vulnerada en redes antes de los seis meses
-
CDMXhace 1 día
Más de 70 detenidos por alcoholímetro, llaman a la responsabilidad