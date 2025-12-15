Familia y orden, ejes del proyecto del próximo presidente de Chile, José Antonio Kast

Santiago.— José Antonio Kast Rist asumirá la presidencia de Chile e inicia un periodo de transición rumbo a la toma de posesión en marzo de 2026 con un discurso que coloca a la familia y la fe como parte de la identidad que busca imprimir a su gobierno.

Tras imponerse en la segunda vuelta celebrada el domingo 14 de diciembre de 2025 y desde su primer mensaje público colocó a la familia en el centro de su vida y de su proyecto político al agradecer el respaldo recibido durante años y encomendar su mandato a Dios con una petición explícita de sabiduría, templanza y fortaleza para asumir el desafío.

Triunfo electoral con agenda definida

En su discurso como presidente electo anunció que su administración retomará referencias explícitas a Dios, la patria y la familia como ejes de cohesión social y sostuvo que esos principios han sustentado la solidez de Chile a lo largo del tiempo.

Seguridad y Estado de derecho como prioridad

Kast vinculó la violencia con el miedo cotidiano de las familias y afirmó que el Estado debe cumplir su función básica cuando se respetan las normas en todo el territorio nacional.

Aseguró que el respeto a la ley se restablecerá en todas las regiones sin excepciones ni privilegios y advirtió que el combate a la delincuencia será una tarea directa del gobierno con acciones orientadas a recuperar la seguridad en la vida diaria de la población.

Mensaje de unidad nacional

José Antonio Kast envió señales a la oposición al señalar que un gobierno no se construye únicamente con partidarios y al pedir altura de miras para asegurar la gobernabilidad.

En ese marco afirmó que ejercerá la presidencia para todos los chilenos y llamó a reducir la confrontación política tras una campaña con episodios de tensión al señalar que no se requiere agresión física verbal o digital para sostener las ideas en el debate público.

Raíces familiares y formación personal

Nacido en Santiago en 1966 José Antonio Kast es el menor de diez hermanos en una familia de origen alemán marcada por una vivencia católica constante uno de sus hermanos mayores optó por el sacerdocio.

Cursó estudios en el Colegio Alemán de Santiago y posteriormente Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile una formación que acompañó su ingreso a la vida pública con una visión de la política como servicio guiado por principios morales objetivos.

Fe y vida familiar en su trayectoria pública

Casado desde 1991 con María Pía Adriasola, Kast es padre de nueve hijos y se declara católico practicante una identidad que ha expresado de forma reiterada en entrevistas al afirmar que su condición de padre de familia y su fe anteceden a su rol político.

Descendiente de inmigrantes alemanes y criado en un hogar católico ha sostenido posiciones provida y profamilia a lo largo de su carrera.

“Dios, patria y familia” como síntesis programática

Durante su trayectoria Kast ha impulsado una agenda que ha resumido en la tríada “Dios, patria y familia” con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer y la libertad religiosa como pilares.

ebv