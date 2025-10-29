Funeraria acompaña a padres tras la pérdida de sus bebés

Madrid.— La funeraria En Vela se especializó en acompañar a familias tras la muerte de un bebé. Lo hacen ofreciendo apoyo espiritual y emocional en momentos de profundo dolor y pensando en la dignidad del pequeño fallecido.

El proyecto nació de la experiencia de Elena Acín, quien en 2018 participó en la Comunidad del Cordero en Francia. Durante la Semana Santa, vivió una ceremonia donde la muerte de una hermana religiosa se integró en la liturgia, revelando un profundo sentido espiritual.

“Fue como una flecha que bajó del cielo: esto es tan bello, lo quiero ofrecer a todo el mundo”, relató Elena para ACI Prensa. Esa vivencia la inspiró a fundar En Vela en Madrid, enfocada en la vocación de servicio a los padres que sufren estas pérdidas.

Más para leer: Invitan a donar leche humana para salvar vidas de bebés con complicaciones al nacer

Al regresar a Madrid, Elena comenzó atendiendo a familias de adultos fallecidos. Durante la pandemia, constató cómo los ritos funerarios continuaban brindando consuelo, incluso cuando no se podían comprar flores ni celebrar ceremonias tradicionales.

El 16 de julio de 2020, En Vela recibió su primer encargo relacionado con un bebé fallecido a las nueve semanas de gestación.

A partir de ese momento, la funeraria desarrolló un itinerario espiritual con ocho estaciones de luz, inspirado en la liturgia de Navidad y la Pascua, para acompañar el “nacimiento al cielo” de los bebés.

La dignidad del bebé, presente en el ritual

El proceso incluye un icono de la Navidad que representa a María y el Niño, simbolizando la dignidad del bebé y la misión de los padres de acompañarlo incluso tras su muerte.

San José y un anciano encorvado ilustran las preguntas que los padres enfrentan, mientras los ángeles muestran la atención celestial hacia el niño.

El sepulcro de En Vela se ubica en el Cementerio Sacramental de San Lorenzo y San José, donde un ciprés marca el lugar. La tumba, pintada de dorado, contiene una imagen de la Virgen de la Ternura, colocando al Niño y a la Madre de Dios cara a cara. Lo anterior es un símbolo de acompañamiento y consuelo.

Para Elena Acín, la misión de En Vela no es simplemente “superar la muerte de un hijo”, sino que los padres puedan descubrir su vocación y vivir plenamente la paternidad o maternidad, incluso en medio del dolor.

JAHA