Gaza vuelve a respirar: regresará la ayuda humanitaria tras acuerdo entre Israel y Hamás

Franja de Gaza.- Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para poner en marcha la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cual contempla restablecer con rapidez la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

El pacto también incluye una retirada técnica del ejército israelí y el canje de los 48 rehenes israelíes, la mayoría de ellos sin vida, por dos mil prisioneros palestinos.

Ayuda humanitaria y retirada técnica: el corazón del acuerdo

De acuerdo con el diario The Washington Post, el alto el fuego y el restablecimiento de la ayuda son piezas centrales del acuerdo.

“Todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y permanente”, destacó el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social.

La agencia de noticias Reuters,a través de fuentes israelíes, señaló que tras la ratificación del pacto por el gabinete, el ejército de Israel realizará una retirada técnica parcial en 24 horas para facilitar el ingreso de convoyes de alimentos, medicinas y equipos médicos.

“Tenemos 170 mil toneladas de suministros listas para entrar en Gaza apenas se implemente el alto al fuego”, informó un portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios.

La apertura de corredores humanitarios, gestionados por países mediadores, buscará garantizar la dignidad humana de los civiles afectados por la guerra.

Canje de rehenes y prisioneros: un pacto con carga de vida y memoria

El acuerdo estipula el intercambio de 48 rehenes israelíes, la mayoría muertos, por dos mil prisioneros palestinos y se estima que el canje podría comenzar el sábado 11 de octubre.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada”, reiteró Trump.

Desde Jerusalén, un funcionario del Gobierno israelí confirmó que el gabinete estudiaría el pacto esa misma jornada para darle luz verde.

La contraparte palestina aceptó, bajo supervisión de Qatar y Egipto, que algunos de sus prisioneros sean liberados como parte del canje.

Por su parte, Hamás advirtió que espera garantías para que Israel no reanude bombardeos tras completar el intercambio.

Valores humanos en medio del conflicto: vida, respeto y familia

Este acuerdo pone en el centro la preservación de la vida humana. Al permitir la llegada de ayuda urgente, se busca restituir condiciones mínimas para la supervivencia de los civiles más vulnerables tras dos años de bombardeos y escasez.

Familias israelíes han vivido meses de incertidumbre por sus seres queridos. Devolver los restos de quienes han fallecido, para muchos, representa un acto de respeto y dignidad.

Los valores de respeto y solidaridad cobran relevancia: la comunidad internacional y los mediadores asumen un papel vigilante para que ninguna de las partes viole el tratado.

Incluso, las instituciones humanitarias estarán involucradas para monitorear el cumplimiento en terreno.

Lo que falta definir y lo que viene

Aunque la primera fase fue firmada, no todos los detalles están publicados aún. El mapa de retirada israelí, los puntos de reparto de ayuda y la logística del canje serán revelados en las próximas horas por los mediadores.

También queda por asegurarse que el acuerdo no quede en letra muerta ante obstáculos internos en Israel.

De acuerdo con el diario The Guadian, sectores del gabinete critican la entrega de presos palestinos incluso cuando muchos rehenes seguirán fallecidos.

