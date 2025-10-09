Gaza vuelve a respirar: regresará la ayuda humanitaria tras acuerdo entre Israel y Hamás

Franja de Gaza.- Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para poner en marcha la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cual contempla restablecer con rapidez la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
El pacto también incluye una retirada técnica del ejército israelí y el canje de los 48 rehenes israelíes, la mayoría de ellos sin vida, por dos mil prisioneros palestinos.
Ayuda humanitaria y retirada técnica: el corazón del acuerdo
De acuerdo con el diario The Washington Post, el alto el fuego y el restablecimiento de la ayuda son piezas centrales del acuerdo.
“Todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y permanente”, destacó el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social.
La agencia de noticias Reuters,a través de fuentes israelíes, señaló que tras la ratificación del pacto por el gabinete, el ejército de Israel realizará una retirada técnica parcial en 24 horas para facilitar el ingreso de convoyes de alimentos, medicinas y equipos médicos.
“Tenemos 170 mil toneladas de suministros listas para entrar en Gaza apenas se implemente el alto al fuego”, informó un portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios.
La apertura de corredores humanitarios, gestionados por países mediadores, buscará garantizar la dignidad humana de los civiles afectados por la guerra.
Canje de rehenes y prisioneros: un pacto con carga de vida y memoria
El acuerdo estipula el intercambio de 48 rehenes israelíes, la mayoría muertos, por dos mil prisioneros palestinos y se estima que el canje podría comenzar el sábado 11 de octubre.
“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada”, reiteró Trump.
Desde Jerusalén, un funcionario del Gobierno israelí confirmó que el gabinete estudiaría el pacto esa misma jornada para darle luz verde.
La contraparte palestina aceptó, bajo supervisión de Qatar y Egipto, que algunos de sus prisioneros sean liberados como parte del canje.
Por su parte, Hamás advirtió que espera garantías para que Israel no reanude bombardeos tras completar el intercambio.
Valores humanos en medio del conflicto: vida, respeto y familia
Este acuerdo pone en el centro la preservación de la vida humana. Al permitir la llegada de ayuda urgente, se busca restituir condiciones mínimas para la supervivencia de los civiles más vulnerables tras dos años de bombardeos y escasez.
Familias israelíes han vivido meses de incertidumbre por sus seres queridos. Devolver los restos de quienes han fallecido, para muchos, representa un acto de respeto y dignidad.
Los valores de respeto y solidaridad cobran relevancia: la comunidad internacional y los mediadores asumen un papel vigilante para que ninguna de las partes viole el tratado.
Incluso, las instituciones humanitarias estarán involucradas para monitorear el cumplimiento en terreno.
Lo que falta definir y lo que viene
Aunque la primera fase fue firmada, no todos los detalles están publicados aún. El mapa de retirada israelí, los puntos de reparto de ayuda y la logística del canje serán revelados en las próximas horas por los mediadores.
También queda por asegurarse que el acuerdo no quede en letra muerta ante obstáculos internos en Israel.
De acuerdo con el diario The Guadian, sectores del gabinete critican la entrega de presos palestinos incluso cuando muchos rehenes seguirán fallecidos.
Deforestación: un peligro creciente para la vida y la dignidad humana
Ciudad de México.- Cada minuto se destruyen hectáreas de bosque que sostienen vidas humanas y ecosistemas.
La deforestación emerge como una amenaza directa a la dignidad, a la familia y al derecho a un ambiente sano.
Bosques y vida: vínculo inseparable
Según el informe “El Estado de los Bosques del Mundo 2024” (The State of the World’s 2024) de la FAO, que habla sobre la situación, tendencias y desafíos a nivel global, los bosques siguen siendo pilares fundamentales para la supervivencia humana y ecológica.
De acuerdo con el documento, en la década entre el 2010 y el 2020, la pérdida neta anual de bosques fue de 4.7 millones de hectáreas y la FAO señala que esas pérdidas implican la liberación de carbono acumulado, alteraciones en el ciclo hídrico y caída de servicios ecosistémicos vitales.
En 2024 se documentó la pérdida récord de 6.7 millones de hectáreas de bosque primario tropical, un área comparable al tamaño de Panamá, lo cual equivale a 18 campos de futbol por minuto.
¿Qué ocurre con las comunidades humanas que habitan en esas regiones?
Cuando los bosques desaparecen, se desarticula el sustento de poblaciones indígenas y campesinas que dependen del agua, de los recursos del suelo y de la biodiversidad para vivir con dignidad.
Además, la degradación ambiental agudiza el riesgo de enfermedades zoonóticas y crisis alimentarias.
La defensa de la vida humana frente al avance de la tala
La FAO reconoce que la expansión agrícola es el principal motor de la deforestación, responsable de casi la mitad del fenómeno global, seguida de la cría de ganado con 38.5%.
“El desarrollo agrícola insostenible sigue ejerciendo presión intensa sobre nuestros bosques”, aseguró en conferencia de prensa María Helena Semedo, subdirectora de la FAO.
Ese modelo productivo no sólo compromete el ecosistema, sino que impone presiones sobre el derecho a un ambiente limpio.
Ecosistemas en riesgo, familias vulnerables
La fragmentación de hábitats forestales impulsa la extinción de especies y arranca de raíz eco-servicios esenciales: polinización, control climático y regulación hídrica.
Cuando esos servicios colapsan, es la gente rural quien padece la escasez de agua, la erosión de suelos y la pérdida de cultivos. En muchas zonas, eso supone desarraigo, migración forzada o hambre.
La FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicaron una guía para que empresas adopten debida diligencia en sus cadenas agrícolas y así reducir su aporte a la deforestación.
Según la OCDE, esa intervención del sector privado es clave para frenar el daño ecológico y proteger el derecho a la vida.
Por ello, la defensa de la vida humana exige políticas que promuevan restauración ecológica, transparencia en cadenas de producción y respeto a la dignidad de las comunidades forestales.
“Dilexi te”: el papa León XIV retoma la obra de Francisco y pide escuchar el clamor de los pobres
Ciudad del Vaticano.- En su primera exhortación apostólica, el papa León XIV presentó al público “Dilexi te”, firmado el 4 de octubre, para poner el foco sobre quienes sufren, rechazando estructuras que desprecian la dignidad humana y colocar a los pobres en el centro de la Iglesia.
El sumo pontífice denuncia una “economía que mata”, la falta de equidad, la violencia contra las mujeres, la desnutrición y la emergencia educativa, como síntomas de una cultura que ya no protege al más vulnerable.
Este documento de 121 puntos retoma un proyecto que dejó iniciado el papa Francisco en los últimos meses de su vida.
León XVI lo asume y lo completa, mostrando que en el rostro de los pobres está “el sufrimiento de los inocentes”.
Un mandato desde el Evangelio: dignidad, familia y vida
La exhortación insiste en que la dignidad humana no puede esperar, debe respetarse ahora y en cada circunstancia. En “Dilexi te”, León XIV afirma:
“La dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana”.
Denuncia social explícita: economía, mujeres y educación
León XIV plantea que vivimos bajo una dictadura de una economía que mata, en la que “las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente”, mientras millones permanecen “cada vez más lejos del bienestar”.
Sobre las mujeres, acusa que muchas sufren exclusión, maltrato y violencia en contextos sociales donde les faltan recursos para defender sus derechos.
“Doblemente pobres son las mujeres que sufren, con menores posibilidades de defender sus derechos”, asegura el líder de la Iglesia Católica.
El sumo pontífice también advierte despreocupación por la educación.
“Los pequeños tienen derecho a la sabiduría, como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana”, destaca Robert Francis Prevost.
En ese marco, la falta de equidad es para él una raíz profunda de muchos males sociales.
“La falta de equidad es raíz de los males sociales”, insistió.
Continuidad con Francisco: terminar lo que él empezó
León XIV reconoce explícitamente que este texto fue “preparado en los últimos meses de su vida” por el papa Francisco.
“Fue precisamente Francisco quien había comenzado a trabajar en la exhortación apostólica”, precisó.
Al firmarlo el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, y presentarlo el 9 de octubre, León XIV afirma asumir la continuidad de un magisterio que pone a los pobres en el centro de la Iglesia.
Otro pasaje contundente reza:
“En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo”.
El nuevo papa establece que servir a los pobres no es un gesto de piedad desde arriba, sino un encuentro entre iguales que interpela la responsabilidad social de cada cristiano.
Retos concretos para México y América Latina
Aunque “Dilexi te” es un documento universal, sus llamados tienen especial eco en regiones marcadas por desigualdad, violencia contra la mujer y crisis educativa persistente.
El mensaje invita a las comunidades locales, a los pastores y fieles a replantear la prioridad social desde la raíz: reconocer al pobre no como “problema”, sino como parte esencial de la comunidad eclesial.
También sugiere que la acción caritativa no sea aislada, sino articulada con políticas, con ciencia, para transformar estructuras que generan pobreza. Las estructuras de injusticia deben ser confrontadas con la “fuerza del bien”.
La exhortación fue presentada en la Sala de Prensa de la Santa Sede y difundida en múltiples idiomas, lo cual refuerza su vocación de alcance global.
Papa León XIV: “La amistad con Cristo, camino de fraternidad y paz”
Ciudad del Vaticano.- “La amistad con Cristo es la raíz del testimonio cristiano y la fuente de toda fraternidad y paz”.
Con esta frase central, el papa León XIV dirigió su mensaje para la XL Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), publicado por Vatican News en la Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Rosario.
Desde Roma, el pontífice agradeció a los jóvenes su participación en el reciente Jubileo.
“Ha sido un acontecimiento precioso para renovar el entusiasmo de la fe y compartir la esperanza que arde en nuestros corazones”, destacó León XIV.
El mensaje del sumo pontífice es una invitación a preparar el camino rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre, justo en el Domingo de Cristo Rey.
Testimonio que nace de la amistad
El papa subrayó que el testimonio cristiano no es un discurso ideológico, sino una transformación interior que lleva a servir con alegría.
“El testimonio cristiano nace de la amistad con el Señor, crucificado y resucitado para la salvación de todos”, afirmó León XIV.
En su reflexión, destacó que Jesús no busca seguidores pasivos, sino amigos.
“El Señor no nos quiere como siervos ni como ‘activistas’ de un partido; nos llama a estar con él como amigos, para que nuestra vida sea renovada”, expresó el Santo Padre.
Jóvenes llamados a ser testigos
León XIV invitó a los jóvenes a reconocer el ejemplo de los amigos de Jesús en los Evangelios, como Juan el Bautista o el apóstol Juan, quienes dieron testimonio de la luz.
“Invito a cada uno de ustedes a seguir buscando a los amigos y testigos de Jesús en la Biblia. En esa relación viva con Cristo encontrarán el verdadero sentido de la vida”, señaló.
Asimismo, retomó palabras del papa Francisco en la encíclica Dilexit nos:
“Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura”.
Con este espíritu, el Papa León XIV lanzó un mensaje de aliento e hizo una petición a los jóvenes:
“Caminar junto a otros, mostrarles que Dios se ha hecho cercano a cada persona y ser signos de esperanza ante las dificultades”.
Fraternidad que construye la paz
En la parte final del mensaje, el papa profundizó en la amistad con Cristo como fuente de fraternidad y de paz verdadera, insistiendo en que este vínculo renueva la vida social y familiar.
“De la amistad con Cristo, que es don del Espíritu Santo en nosotros, nace una forma de vivir que lleva consigo el carácter de la fraternidad”, afirmó.
Para León XIV, un joven que vive en amistad con Cristo irradia humanidad.
“Lleva consigo a todas partes el ‘calor’ y el ‘sabor’ de la fraternidad, quien entra en contacto con él se siente atraído por una cercanía desinteresada, compasión sincera y ternura fiel”.
El sumo pontífice concluyó su mensaje invitando a mirar a Cristo en la cruz.
“Mientras agonizaba, confió la Virgen María como madre a Juan, y a ella Juan como hijo. Ese último don de amor es para todos nosotros”.
El mensaje de León XIV coloca en el centro de la JMJ 2025 una idea fundamental: la fe que se vive como amistad transforma corazones, inspira respeto por la dignidad humana y renueva el compromiso por la paz y la familia.
¿Una moneda con el rostro de Trump? Estados Unidos evalúa un diseño histórico en el dólar
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando la emisión de una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, previsto para el 4 de julio de 2026.
Aunque la propuesta aún está en fase de diseño, ha generado un intenso debate legal y político.
Diseño preliminar y controversia legal
El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, compartió en redes sociales los primeros borradores del diseño de la moneda.
El anverso presenta el perfil de Trump con la palabra “Libertad” y las fechas “1776-2026”.
El reverso muestra al presidente con el puño cerrado frente a una bandera estadounidense, acompañado de la frase “Lucha, lucha, lucha”, en referencia a sus palabras tras un intento de asesinato en 2024.
Sin embargo, esta propuesta enfrenta desafíos legales. Una ley de 1866 establece que solo las personas fallecidas pueden aparecer en las monedas estadounidenses para evitar la impresión de que el país es una monarquía.
Además, una legislación de 2020, firmada por Trump, autoriza la emisión de monedas conmemorativas para el 250 aniversario, pero prohíbe retratos de personas vivas en el reverso de las monedas.
Reacciones políticas y sociales
La propuesta ha generado reacciones divididas. Un portavoz del Departamento del Tesoro afirmó que el diseño refleja el espíritu perdurable del país y su democracia, incluso frente a obstáculos.
Por otro lado, críticos argumentan que la inclusión de la imagen de un presidente vivo podría contravenir las normas establecidas para las monedas conmemorativas.
Próximos pasos
El Departamento del Tesoro señaló que proporcionará más detalles sobre el diseño de la moneda una vez que finalice el cierre del gobierno.
Mientras tanto, el debate sobre la legalidad y el simbolismo de la propuesta continúa en el ámbito público y político.
