Héroes Anónimos: donan plasma que detiene la parálisis infantil

California.- Un medicamento salva la vida de recién nacidos afectados por una enfermedad paralizante. Este tratamiento vital fue puesto a prueba por científicos y voluntarios.

Cuando Alessandro Barbera fue llevado de urgencia a un hospital de California con botulismo infantil en octubre, su padre, Tony Barbera, apenas conocía la enfermedad.

Tampoco sabía del tratamiento que probablemente salvó la vida de su recién nacido.

Hoy, Tony Barbera se muestra profundamente agradecido por BabyBIG. Este fármaco es el único antídoto contra las enfermedades potencialmente mortales vinculadas a la fórmula infantil contaminada de ByHeart.

“Es tremendamente notable”, expresa Barbera, de 35 años, cuyo hijo se recupera lentamente.

El Valor de una Solución Única

El brote de botulismo vinculado a la leche de fórmula de ByHeart ha enfermado al menos a 39 bebés en 18 estados de Estados Unidos.

Estos casos, registrados desde agosto de este año, demuestran el valor de un tratamiento elaborado con plasma sanguíneo donado.

Un pequeño grupo de científicos y otros voluntarios aportan este elemento clave.

El doctor Vijay Viswanath, neurólogo pediátrico, afirma: “Esto es casi como un milagro”.

Él trata a varios niños con botulismo en el Children’s Hospital Los Angeles.

Antes del descubrimiento de BabyBIG, algunas hospitalizaciones se extendían por dos o tres meses. Incluso muchos niños infectados no lograban recuperarse en absoluto.

BabyBIG, autorizado en 2003, es la marca comercial de la inmunoglobulina botulínica humana.

Este medicamento intravenoso utiliza anticuerpos de voluntarios vacunados contra el botulismo.

Los anticuerpos ayudan a bebés demasiado pequeños para combatir la enfermedad por sí solos.

La enfermedad ocurre cuando los bebés ingieren esporas. Estas esporas germinan en el intestino y producen una toxina peligrosa, que ataca directamente el sistema nervioso.

Este tratamiento fue con ayuda del fallecido doctor Stephen Arnon. Arnon un científico del Departamento de Salud Pública de California.

En 1976, él y sus colegas identificaron la forma rara de botulismo que afecta a los bebés. Luego, dedicó 45 años de su carrera a descubrir cómo tratarla.

Más de 3,700 niños en todo el mundo han recibido BabyBIG. Arnon y su equipo realizaron un ensayo clínico decisivo en California en 1997.

Este ensayo demostró que el medicamento puede acortar las estancias hospitalarias. También reduce la necesidad de respiradores.

El medicamento depende enteramente de donantes como Nancy Shine.

Shine es una bioquímica jubilada de 76 años en California.

Ella fue vacunada contra el botulismo por trabajar con el germen en un laboratorio.

Arnon reclutó a Shine y otros científicos para el proyecto BabyBIG. Su sangre producía altos niveles de anticuerpos que neutralizan la toxina.

“Hicimos un producto que puede salvar la vida de los bebés”, dice Shine.

BabyBIG se produce en pequeños lotes cada cinco años. Su costo es de casi 70,000 dólares por tratamiento.

Sin embargo, por ley estatal, la venta financia el Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California.

Actualmente, unas 30 personas aportan plasma para cada lote.

El lote 8, el más reciente, se fabrica ahora.

Las autoridades de California calculan tener reservas suficientes de BabyBIG hasta el próximo verano.

Por su parte la doctora Jessica Khouri, del programa estatal, señala que el brote actual es parte de un aumento preocupante.

Por ello, el programa busca activamente nuevos donantes. Ellos deben inscribirse en un estudio clínico y aceptar una dosis de refuerzo de la vacuna.

ARH