Histórico encuentro ecuménico: el papa León XIV y el Rey Carlos III rezan juntos en la Capilla Sixtina

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa León XIV y el Rey Carlos III del Reino Unido oraron juntos por primera vez en la historia reciente, un punto de inflexión en la relación entre la Iglesia católica y la comunión anglicana.

Tras la visita a la #SantaSede, el Rey Carlos III y la Reina Camila acuden a la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. El Rey ha aceptado la propuesta de ser nombrado “Royal Confrater” de la Abadía, un título que simboliza la hermandad espiritual. (Fotos: Vatican Media) pic.twitter.com/TQRbsWXgaG — Vatican News (@vaticannews_es) October 23, 2025

La ceremonia, celebrada en latín e inglés y con liturgia compartida entre clérigos católicos y anglicanos, marcó un hito: el primer servicio público conjunto entre un monarca británico y un papa desde la ruptura anglicana del siglo XVI.

“Dos temas marcaron esta visita: la unidad cristiana y el cuidado de la creación”, destacó El Vaticano a través de un comunicado.

La llegada del Rey Carlos III y la Reina Camila al Vaticano, su audiencia privada con León XIV y el intercambio simbólico de dos orquídeas como gesto de compromiso con el medio ambiente, anticiparon una jornada con mucho trasfondo.

Lee: Resurrección de Cristo: el papa León XIV revela las claves para vencer la tristeza

Para el monarca británico, gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, esta visita representa algo más que protocolo: una apuesta por el diálogo y la reconciliación.

Más que una visita, una promesa compartida

Durante el encuentro, se resaltó el vínculo entre fe y responsabilidad en el planeta.

“El servicio de oración, centrado en la protección de la creación, reunió tradiciones que han estado divididas durante siglos”, explicó la agencia Reuters.

En la sala anexa a la Capilla Sixtina, ambos líderes intercambiaron ideas con especialistas en sostenibilidad, en línea con los valores ecológicos que ambos manifiestan públicamente.

El #PapaLeónXIV recibió en audiencia, este jueves #23deoctubre por la mañana, a Sus Majestades el Rey Carlos III y la Reina Camila del #ReinoUnido, quienes posteriormente mantuvieron una reunión en la #SecretaríaDeEstado de la #SantaSede. (Fotos: Vatican Media) pic.twitter.com/lq4ULlVrgp — Vatican News (@vaticannews_es) October 23, 2025

Como parte de la agenda, el Rey Carlos III recibió el título honorífico de “Royal Confrater” en la Basílica de San Pablo Extramuros, gesto que retoma antiguos vínculos entre la Corona británica y la Iglesia de Roma.

Este reconocimiento simboliza un paso tangible hacia una mayor fraternidad entre comunidades cristianas que en el pasado se distanciaron profundamente.

Reflexión a través del arte y el espacio sagrado

La Capilla Sixtina agregó un valor espacial a esta ocasión: la convivencia de historia del arte, liturgia y diplomacia.

“Este es un momento emocionante y potencialmente decisivo en nuestro camino ecuménico”, comentó el arzobispo de York, Stephen Cottrell, quien estuvo presente en la ceremonia, de acuerdo con información de Vatican News.

Esta jornada tiene la fuerza de lo simbólico y lo real: cientos de años de separación, aunque suavizados por décadas de diálogo, encuentran una manifestación pública que convoca la esperanza de mayor comunión.

¿Qué implica para el futuro?

De acuerdo con The Catholic Herald, aunque la ceremonia no resuelve todas las diferencias doctrinales, el encuentro entre el papa León XIV y el Rey Carlos III abre un nuevo capítulo en el entendimiento entre la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra.

Marking a historic moment in Anglican-Catholic relations, King Charles III and Queen Camilla joined Pope Leo XIV in the Sistine Chapel for Midday Prayer as part of their official state visit to the Vatican.



The ecumenical prayer service, held in Latin and English, built upon… pic.twitter.com/qPIzRgouid — Vatican News (@VaticanNews) October 23, 2025

Además, destacó The Catholic Herald, el hecho de que este acto haya sido planeado en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025 añade una dimensión de tiempo oportuno a este encuentro.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH