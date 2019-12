Hospitalizan al duque de Edimburgo en Londres

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que observa con respeto el proceso de juicio político que se le sigue a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien -destacó- “hemos tenido un buen trato, hay una buena relación de cooperación”.

“La verdad es que a nosotros nos ha ido bien en la relación, nos han tratado con respeto tanto demócratas como republicanos, de manera muy especial hemos contado con la colaboración y el respeto del presidente Trump y no es un asunto personal, no es cómo me trata como presidente de México, sino cómo trata a nuestro país, esto va más allá de la amistad”, puntualizó.

Al preguntarle sobre este tema en su conferencia de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador añadió que han tenido buen trato, una buena relación de cooperación y que pruba de ello es la ratificación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Lo del proceso en Estados Unidos hay que observarlo, pero con respeto, cualquier ciudadano puede conocer lo que está sucediendo y los antecedentes sobre estos casos”, dijo al aludir otros juicios de remoción de otros dos expresidentes de Estados Unidos.

Mencionó que en el caso de Bill Clinton fue exonerado por la Cámara de Senadores, mientras que Richard Nixon, en 1974 tuvo que renunciar a la Presidencia de la República después del juicio político en su contra.

El mandatario mexicano añadió que durante las administraciones pasadas en Estados Unidos, a México le ha ido relativamente, independientemente de qué partido esté en el poder en aquél país.

“Pues es relativo, nos fue bien cuando el presidente Abraham Lincoln, que era republicano y estaba gobernando en México el presidente Juárez. ¿No nos fue bien?, claro que no, fue cuando el gran zarpazo con un presidente que no voy a mencionar su nombre, ordenó la invasión a México, era demócrata”, recordó.

El jefe del Ejecutivo federal añadió que con el presidente demócrata, Franklin Delano Roosevelt, a México le fue bien, pues “fue en la época de la expropiación petrolera”. (Agencia)

emc