Iglesia católica en España: “el aborto no debe ser normalizado”

Madrid.- La Iglesia católica de España que la eliminación de límites legales al aborto tiene consecuencias sociales profundas y exigieron políticas públicas claras en favor de la vida y la familia.

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello calificó el aborto como un problema estructural que ya impacta el presente y el futuro de España.

A través de una carta pastoral que difundió en un video, Argüello recordó que la celebración del nacimiento de Jesús coloca a la vida humana en el centro del mensaje cristiano y llamó a no ignorar lo que ocurre fuera de los templos.

En su mensaje, difundido a través de una carta pastoral, advirtió que el aborto no puede asumirse como un hecho normal dentro de la vida social.

Más de 100 mil abortos al año en España

“En España se producen más de 100 mil abortos al año”, advirtió monseñor Luis Argüello en su mensaje difundido desde Valladolid.

El arzobispo subrayó que ese número coincide con el déficit de crecimiento vegetativo del país.

“Mueren 100 mil personas más de las que nacen”, señaló, al advertir que el problema no es sólo sanitario o individual, sino social y demográfico.

Por esa razón, pidió que el aborto no sea tratado como un tema cerrado.

“Que el drama del aborto no sea naturalizado, no sea normalizado, sino que siga siendo para todos nosotros una llamada de atención”, expresó en el mensaje publicado por la Conferencia Episcopal Española.

Argüello también apuntó que muchas parejas enfrentan condiciones que complican la decisión de tener hijos. Mencionó la falta de vivienda accesible, la inestabilidad laboral y la movilidad obligada como factores que pesan en la vida familiar.

Ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en la vivienda y la

educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y

Políticas públicas para vida, matrimonio y natalidad

El presidente del Episcopado español pidió una respuesta concreta de las autoridades. Habló de una “alianza social” que involucre a gobiernos, instituciones y sociedad civil para impulsar políticas en favor de la vida y la familia, al tiempo que destacó el papel del matrimonio.

“El matrimonio es un verdadero signo de esperanza”, afirmó Argüello, al definirlo como “una alianza que se mantiene aún en medio de las dificultades”.

El arzobispo hizo un llamado a unir acciones espirituales y sociales.

“Unir oración, compromiso social y político y ayuda concreta”, dijo, al referirse al apoyo que necesitan las mujeres embarazadas que atraviesan situaciones difíciles, así como a la promoción de la adopción.

En México, alerta por posible fallo de la SCJN sobre aborto

La postura del Episcopado español se suma a la preocupación expresada por la Iglesia católica en México ante un posible giro legal de gran alcance.

El 14 de diciembre, la Arquidiócesis Primada de México publicó en su editorial dominical Desde la Fe un rechazo firme a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un supuesto proyecto de sentencia para despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo.

“Menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer”, señaló la Arquidiócesis.

Riesgos legales y falta de sustento científico

En el mismo texto, la Arquidiócesis en México cuestionó el fondo del supuesto proyecto y alertó que una sentencia de ese tipo ignoraría los riesgos físicos y emocionales que enfrentan las mujeres que abortan, así como datos sobre el desarrollo del sistema nervioso del embrión desde etapas tempranas.

“Vemos un proyecto de sentencia con deficiencias metodológicas, invasivo de las facultades constitucionales de los Congresos estatales y que, en la práctica, estaría haciendo del aborto un derecho absoluto, algo que no es aceptado a nivel internacional”, afirmó.

El editorial también señaló una contradicción en el debate público, al lamentar que en algunos discursos se defienda con mayor fuerza el sufrimiento animal que el de un ser humano en gestación.

