Iglesia católica en España: “el aborto no debe ser normalizado”

Madrid.- La Iglesia católica de España que la eliminación de límites legales al aborto tiene consecuencias sociales profundas y exigieron políticas públicas claras en favor de la vida y la familia.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello calificó el aborto como un problema estructural que ya impacta el presente y el futuro de España.
A través de una carta pastoral que difundió en un video, Argüello recordó que la celebración del nacimiento de Jesús coloca a la vida humana en el centro del mensaje cristiano y llamó a no ignorar lo que ocurre fuera de los templos.
En su mensaje, difundido a través de una carta pastoral, advirtió que el aborto no puede asumirse como un hecho normal dentro de la vida social.
Más de 100 mil abortos al año en España
“En España se producen más de 100 mil abortos al año”, advirtió monseñor Luis Argüello en su mensaje difundido desde Valladolid.
El arzobispo subrayó que ese número coincide con el déficit de crecimiento vegetativo del país.
“Mueren 100 mil personas más de las que nacen”, señaló, al advertir que el problema no es sólo sanitario o individual, sino social y demográfico.
Por esa razón, pidió que el aborto no sea tratado como un tema cerrado.
“Que el drama del aborto no sea naturalizado, no sea normalizado, sino que siga siendo para todos nosotros una llamada de atención”, expresó en el mensaje publicado por la Conferencia Episcopal Española.
Argüello también apuntó que muchas parejas enfrentan condiciones que complican la decisión de tener hijos. Mencionó la falta de vivienda accesible, la inestabilidad laboral y la movilidad obligada como factores que pesan en la vida familiar.
Políticas públicas para vida, matrimonio y natalidad
El presidente del Episcopado español pidió una respuesta concreta de las autoridades. Habló de una “alianza social” que involucre a gobiernos, instituciones y sociedad civil para impulsar políticas en favor de la vida y la familia, al tiempo que destacó el papel del matrimonio.
“El matrimonio es un verdadero signo de esperanza”, afirmó Argüello, al definirlo como “una alianza que se mantiene aún en medio de las dificultades”.
El arzobispo hizo un llamado a unir acciones espirituales y sociales.
“Unir oración, compromiso social y político y ayuda concreta”, dijo, al referirse al apoyo que necesitan las mujeres embarazadas que atraviesan situaciones difíciles, así como a la promoción de la adopción.
En México, alerta por posible fallo de la SCJN sobre aborto
La postura del Episcopado español se suma a la preocupación expresada por la Iglesia católica en México ante un posible giro legal de gran alcance.
El 14 de diciembre, la Arquidiócesis Primada de México publicó en su editorial dominical Desde la Fe un rechazo firme a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un supuesto proyecto de sentencia para despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo.
“Menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer”, señaló la Arquidiócesis.
Riesgos legales y falta de sustento científico
En el mismo texto, la Arquidiócesis en México cuestionó el fondo del supuesto proyecto y alertó que una sentencia de ese tipo ignoraría los riesgos físicos y emocionales que enfrentan las mujeres que abortan, así como datos sobre el desarrollo del sistema nervioso del embrión desde etapas tempranas.
“Vemos un proyecto de sentencia con deficiencias metodológicas, invasivo de las facultades constitucionales de los Congresos estatales y que, en la práctica, estaría haciendo del aborto un derecho absoluto, algo que no es aceptado a nivel internacional”, afirmó.
El editorial también señaló una contradicción en el debate público, al lamentar que en algunos discursos se defienda con mayor fuerza el sufrimiento animal que el de un ser humano en gestación.
Gaudium: pesebre del Vaticano con la Virgen María embarazada y miles de cintas en defensa de la vida
Ciudad del Vaticano.— El Vaticano instaló esta Navidad 2025 en el Aula Pablo VI un pesebre que incorpora la imagen de la Virgen María en estado de gestación y 28 mil cintas de colores que representan vidas preservadas del aborto mediante la oración y el acompañamiento de organizaciones católicas. La obra, titulada Gaudium, forma parte de las actividades navideñas de la Santa Sede.
Nacimiento con una representación inédita en el Aula Pablo VI
El pesebre mide cinco metros de largo, tres metros de alto y dos metros y medio de profundidad. La escena incluye los elementos tradicionales del nacimiento cristiano como San José, los Reyes Magos, pastores y animales. La composición integra dos imágenes alternadas de la Virgen María, una característica prevista por el diseño original de la obra.
Durante el tiempo de Adviento se exhibe una escultura de la Virgen embarazada. En Nochebuena, esta imagen será sustituida por otra representación de María arrodillada en adoración ante el Niño Jesús. El cambio se realizará conforme al calendario litúrgico de la Navidad.
28 mil cintas y su significado
Bajo la paja y el musgo del portal se colocaron 28 mil cintas de colores. Cada una simboliza una vida preservada del aborto mediante la oración y el apoyo brindado por organizaciones católicas a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Entre estas organizaciones se encuentran la iniciativa internacional 40 Días por la Vida y el Instituto Femenino de Salud Integral de Costa Rica.
En la cuna donde será colocado el Niño Jesús se añadieron 400 cintas con intenciones escritas por pacientes del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, de San José. Estas cintas forman parte integral del diseño del pesebre.
Obra Gaudium y su autora
Gaudium es obra de la artista costarricense de arte sacro Paula Sáenz. La autora informó que el pesebre fue concebido con dos imágenes intercambiables de la Virgen María para acompañar el tiempo de Adviento y la celebración de la Natividad.
Sáenz cuenta con trabajos de arte sacro realizados en Costa Rica y en el extranjero. Entre ellos se encuentran una escultura de la Virgen de los Ángeles destinada a la embajada de Costa Rica ante la Santa Sede y un mosaico con la misma advocación entronizado en 2021 en los Jardines Vaticanos.
Origen del proyecto y gestión diplomática
El proyecto del pesebre Gaudium surgió por iniciativa de Federico Zamora, embajador de Costa Rica ante la Santa Sede. La propuesta fue presentada al gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano con la previsión inicial de su instalación en 2027. Posteriormente, el calendario se modificó y la obra fue incluida en las celebraciones de la Navidad de este año.
La instalación se realizó en el Aula Pablo VI, espacio destinado a audiencias papales y encuentros institucionales dentro del Vaticano.
Mensaje del Papa León XIV
Durante la presentación del pesebre, el Papa León XIV agradeció a la artista Paula Sáenz Soto la donación del primer pesebre provida expuesto en el Vaticano. El Pontífice señaló que la obra incorpora una referencia a la protección de la vida desde la concepción junto al mensaje propio de la Navidad.
En su intervención, el Papa mencionó las 28 mil cintas de colores y explicó que representan vidas preservadas del aborto mediante la oración y el acompañamiento de organizaciones católicas a madres en situación de dificultad.
Navidad en el Vaticano y sus procedencias
La decoración navideña de la Plaza de San Pedro mantiene elementos de origen italiano. El árbol instalado en la plaza procede de Val d’Ultimo, en el valle de Ultental, ubicado en la región del Alto Adige.
El pesebre Gaudium, procedente de Costa Rica, se suma a estas expresiones navideñas con una propuesta centrada en la representación del embarazo de la Virgen María y en símbolos vinculados a la vida prenatal, integrados en las celebraciones de la Santa Sede durante la Navidad.
Familia y orden, ejes del proyecto del próximo presidente de Chile, José Antonio Kast
Santiago.— José Antonio Kast Rist asumirá la presidencia de Chile e inicia un periodo de transición rumbo a la toma de posesión en marzo de 2026 con un discurso que coloca a la familia y la fe como parte de la identidad que busca imprimir a su gobierno.
Tras imponerse en la segunda vuelta celebrada el domingo 14 de diciembre de 2025 y desde su primer mensaje público colocó a la familia en el centro de su vida y de su proyecto político al agradecer el respaldo recibido durante años y encomendar su mandato a Dios con una petición explícita de sabiduría, templanza y fortaleza para asumir el desafío.
Triunfo electoral con agenda definida
En su discurso como presidente electo anunció que su administración retomará referencias explícitas a Dios, la patria y la familia como ejes de cohesión social y sostuvo que esos principios han sustentado la solidez de Chile a lo largo del tiempo.
Seguridad y Estado de derecho como prioridad
Kast vinculó la violencia con el miedo cotidiano de las familias y afirmó que el Estado debe cumplir su función básica cuando se respetan las normas en todo el territorio nacional.
Aseguró que el respeto a la ley se restablecerá en todas las regiones sin excepciones ni privilegios y advirtió que el combate a la delincuencia será una tarea directa del gobierno con acciones orientadas a recuperar la seguridad en la vida diaria de la población.
Mensaje de unidad nacional
José Antonio Kast envió señales a la oposición al señalar que un gobierno no se construye únicamente con partidarios y al pedir altura de miras para asegurar la gobernabilidad.
En ese marco afirmó que ejercerá la presidencia para todos los chilenos y llamó a reducir la confrontación política tras una campaña con episodios de tensión al señalar que no se requiere agresión física verbal o digital para sostener las ideas en el debate público.
Raíces familiares y formación personal
Nacido en Santiago en 1966 José Antonio Kast es el menor de diez hermanos en una familia de origen alemán marcada por una vivencia católica constante uno de sus hermanos mayores optó por el sacerdocio.
Cursó estudios en el Colegio Alemán de Santiago y posteriormente Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile una formación que acompañó su ingreso a la vida pública con una visión de la política como servicio guiado por principios morales objetivos.
Fe y vida familiar en su trayectoria pública
Casado desde 1991 con María Pía Adriasola, Kast es padre de nueve hijos y se declara católico practicante una identidad que ha expresado de forma reiterada en entrevistas al afirmar que su condición de padre de familia y su fe anteceden a su rol político.
Descendiente de inmigrantes alemanes y criado en un hogar católico ha sostenido posiciones provida y profamilia a lo largo de su carrera.
“Dios, patria y familia” como síntesis programática
Durante su trayectoria Kast ha impulsado una agenda que ha resumido en la tríada “Dios, patria y familia” con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer y la libertad religiosa como pilares.
Mundo
Banca de EU gana eficiencia con IA, pero alerta sobre desempleo
E.E.U.U.- Los principales bancos de Estados Unidos afirmaron que la Inteligencia Artificial elevó de forma significativa la productividad en sus operaciones internas.
Directivos de JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup y PNC Financial compartieron sus evaluaciones durante una conferencia organizada por Goldman Sachs.
Marianne Lake, directora de banca comunitaria y de consumo en JPMorgan, señaló que la institución duplicó su productividad operativa gracias a la IA.
Lake explicó que el crecimiento pasó de un rango de tres a seis por ciento tras la adopción de estas herramientas tecnológicas.
Indicó que algunas áreas podrían aumentar su rendimiento entre 40 y 50 por ciento.
Ese avance, afirmó, se traducirá en menos empleos netos dentro del banco por la automatización de procesos.
La directiva sostuvo que la industria financiera consideró a la Inteligencia Artificial como la mayor revolución tecnológica desde el surgimiento de internet.
El desarrollo de la IA impulsó inversiones millonarias y ganancias bursátiles aceleradas en empresas vinculadas al sector.
Sin embargo, también generó escasez de chips, mayor escrutinio regulatorio y preocupación por el impacto laboral.
Charlie Scharf, director ejecutivo de Wells Fargo, aseguró que el banco no redujo personal hasta ahora.
Reconoció que la Inteligencia Artificial permitió realizar más tareas con el mismo número de empleados.
Scharf afirmó que algunas áreas analizarán cómo operar con menos personal sin eliminar por completo la intervención humana.
Señaló que la tecnología no reemplazó totalmente a las personas, pero sí transformó la forma de operar.
Bill Demchak, director ejecutivo de PNC Financial, informó que el banco mantuvo el mismo número de empleados que hace una década.
Durante ese periodo, explicó, la institución triplicó su tamaño mediante procesos continuos de automatización.
Demchak consideró que la Inteligencia Artificial podría acelerar esa tendencia en el sector financiero.
En Citigroup, el director financiero Gonzalo Luchetti reportó un aumento de nueve por ciento en la productividad del área de codificación.
Luchetti explicó que la IA generativa fortaleció el autoservicio y mejoró la atención de llamadas en tiempo real.
Añadió que estas herramientas hicieron más eficientes las interacciones que aún requirieron intervención humana.
En octubre, Goldman Sachs informó internamente sobre posibles recortes de personal y una desaceleración en contrataciones.
La decisión formó parte de la estrategia “OneGS 3.0”, enfocada en integrar IA en ventas, préstamos y reportes regulatorios.
Bank of America anunció planes para invertir miles de millones de dólares en tecnologías basadas en Inteligencia Artificial.
El banco buscó impulsar la productividad de sus banqueros y fortalecer sus ingresos, según su director de tecnología.
El sector financiero continuó evaluando el impacto de la IA en productividad, empleo y regulación.
Las instituciones mantuvieron el debate abierto sobre innovación y responsabilidad social.
Colombia se une al ‘Baby Shower del Niño Jesús’ para apoyar a 70 mamás
Medellín.- La Red Provida Latam invita a transformar la Navidad en un gesto concreto de apoyo para 70 mamás y sus bebés salvados del aborto en 2025.
La organización convoca al “Baby Shower del Niño Jesús”, un encuentro solidario que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en Medellín y que busca recordar que cada nacimiento merece esperanza y compañía.
El evento nace como una respuesta directa a las necesidades que enfrentan mujeres con embarazos en crisis.
La directora de la Red Provida Latam, Deisy Álvarez, explica que la meta consiste en reunir artículos básicos para recién nacidos.
La iniciativa recibe cobijas, toallas, ropa de bebé y otros productos esenciales que ayudarán a madres que eligieron continuar sus embarazos pese a condiciones adversas.
Álvarez señala que el “Baby Shower del Niño Jesús” invita a “dar la bienvenida al Niño Jesús de una manera muy concreta”, al apoyar a “los más vulnerables e indefensos de nuestra sociedad: los bebés por nacer”.
La organización explica que cada aporte permite sostener a mujeres que afrontan la maternidad desde la incertidumbre, pero con la convicción de proteger la vida que llevan consigo.
En años recientes, la Red Provida Latam observó que muchas mujeres en gestaciones difíciles carecen de redes que las acompañen.
Álvarez afirma que, aunque existen programas de apoyo para adultos mayores, personas en situación de calle o mascotas.
La realidad es que muy pocas obras benefician a madres con embarazos en crisis.
Las campañas anteriores demostraron que la ciudadanía responde con generosidad cuando entiende las necesidades específicas de estas familias.
Las mamás que recibieron apoyo en otras ediciones expresaron agradecimiento por la ayuda recibida.
Relataron que los insumos les permitieron aliviar preocupaciones inmediatas y avanzar con más confianza hacia el nacimiento de sus hijos.
Para la organización, cada gesto solidario amplía la sensibilidad social hacia estas historias, muchas veces ignoradas.
Además, demuestra que la empatía puede abrir nuevos caminos de acompañamiento.
Álvarez destaca que el mayor fruto consiste en el aumento de la conciencia colectiva frente a la realidad de estas mujeres.
Señala que “la sensibilidad de las personas ante esta causa crece de forma auténtica”, lo que impulsa a más ciudadanos a participar y sostener los proyectos.
La activista asegura que las mamás necesitan apoyo emocional y material, pero también un mensaje claro: no están solas.
El “Baby Shower del Niño Jesús” busca mostrar que la solidaridad también celebra la vida.
La Red Provida Latam afirma que cada donación fortalece el camino de una mamá que enfrentó miedo, presión o abandono y aun así eligió proteger a su hijo.
La organización invita a participar con entusiasmo y a convertir la Navidad en una oportunidad para acompañar a quienes atraviesan el inicio de su maternidad con vulnerabilidad.
