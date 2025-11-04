Mundo
Insulto y humillación en Miss Universo: la mexicana Fátima Bosch levanta la voz por la dignidad y el respeto
Bangkok, Tailandia.- Miss México, Fátima Bosch, fue objeto de insulto y humillación por el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, durante una reunión con las concursantes.
El hecho, que se volvió viral en cuestión de horas, abrió un debate global sobre el respeto y la dignidad de las mujeres en los escenarios internacionales.
El incidente ocurrió en el hotel Chatrium Riverside Bangkok, donde las participantes se preparaban para la final del concurso. Durante una charla de coordinación, Itsaragrisil interrumpió a la mexicana y la cuestionó por no publicar contenido sobre Tailandia en sus redes sociales.
Insulto público y salida del salón
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el directivo tailandés le lanzó una advertencia a Miss México, acompañada de un insulto.
“Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta”, dijo Nawat Itsaragrisil, quien enseguida pidió apoyo de seguridad para retirarla del recinto.
Fátima Bosch se levantó de su asiento y respondió.
“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país, y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, expresó la mexicana.
Bosch abandonó la sala acompañada de Miss Irak, mientras varias concursantes mostraron su apoyo. El público que observó la transmisión en vivo reaccionó de inmediato en defensa de Fátima Bosch, calificando el hecho como humillante y fuera de lugar.
Fátima Bosch alza la voz por respeto y dignidad
Fuera del salón, la tabasqueña conversó con la prensa y explicó lo sucedido.
“Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y eso no es justo, porque estoy aquí haciendo todo correctamente”, declaró a medios locales en Bangkok.
Más tarde, desde su cuenta de Instagram, la joven de 25 años compartió un mensaje dirigido a todas las mujeres que la apoyaron.
“Creo que el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas. Nadie puede callar nuestra voz, y nadie me hará eso a mí. Si tener una corona te quita la dignidad, tienes que irte”, afirmó la mexicana en redes sociales.
Sus declaraciones generaron un movimiento de respaldo en distintos países. En Tailandia, decenas de personas se reunieron fuera del hotel para recibirla entre aplausos y gritos de “México, México”. Bosch agradeció emocionada, saludando y formando un corazón con las manos.
Reacción del certamen y disculpas públicas
La polémica alcanzó rápidamente a la organización internacional de Miss Universo. En un comunicado difundido en redes sociales, el organismo expresó:
“Lo que ocurrió en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada. Hoy y siempre, México está contigo, Fátima”, señaló Miss Universo México.
Horas después, Nawat Itsaragrisil ofreció disculpas a través de una transmisión en TikTok:
“Si alguien no se sintió bien, si alguien fue afectado, me disculpo con cada uno”, declaró el empresario tailandés.
La organización global confirmó que la mexicana continuaría en la competencia.
“Nuestra misión es empoderar a las mujeres, no intimidarlas”, sostuvo Miss Universe Organization en su pronunciamiento público.
Un episodio que expone los límites del poder
El caso de Fátima Bosch trascendió el mundo de los certámenes de belleza para convertirse en una lección sobre dignidad y respeto.
Bosch, que representó a México desde su triunfo en el certamen nacional en Tabasco, defendió con firmeza su integridad personal.
“No soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”, dijo en un video compartido en las redes sociales.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Buscan proteger la vida por nacer y a sus madres en Colombia
Se pretenden dar alternativas en favor de las madres
Bogotá.— En el Concejo de Bogotá avanza el debate del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, que propone crear la “Ruta por la Vida” para acompañar a mujeres embarazadas, lactantes y a la vida por nacer.
La propuesta, impulsada por la concejal Clara Sandoval del Partido Liberal, plantea una red de atención integral enfocada en la salud mental, el acompañamiento y la información completa y oportuna para las madres.
El documento busca garantizar que las mujeres reciban alternativas al aborto y puedan tomar decisiones libres e informadas, sin presiones externas. “Esta atención será brindada de manera oportuna y eficaz con un enfoque prioritario en la salud mental”, señala el texto del acuerdo.
Acompañamiento emocional y prevención
En entrevista con ACI Prensa, Carol Borda, integrante del equipo de la concejal Sandoval, aclaró que el proyecto no contempla “exámenes mentales” previos al aborto, como algunos medios informaron.
“Lo que busca el proyecto es fortalecer las acciones en salud mental preventiva para mujeres embarazadas, especialmente aquellas que enfrentan depresión durante el embarazo”, explicó.
Más para leer: El aborto no puede ser un triunfo: Arquidiócesis de México
Borda señaló que, si una mujer enfrenta dificultades de salud mental, el Estado debe ofrecer acompañamiento psicológico y no solo el aborto como única opción.
“Actualmente, el Estado facilita el acceso al aborto, pero no existen alternativas sólidas orientadas a la vida que resulten realmente atractivas para las mujeres”, subrayó.
Contexto legal del aborto en Colombia
La Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia bajo tres causales mediante la sentencia C-355 de 2006: violación, malformación del feto y riesgo para la vida o salud de la mujer.
Posteriormente, la sentencia C-055 de 2022 amplió el acceso al aborto hasta las 24 semanas de gestación. Sin embargo, después de ese plazo, siguen vigentes las tres causales iniciales.
Borda destacó que el nuevo acuerdo se centra en salud mental porque “es la principal razón por la cual las mujeres acceden al aborto dentro del marco de las causales legales”.
Panorama del aborto en la capital
Sobre el panorama local, Borda informó que el Distrito de Bogotá reportó 12 mil 050 abortos en el primer semestre de 2024, aunque advirtió de un “gran subregistro” en los datos oficiales.
Agregó que organizaciones privadas como Profamilia y Oriéntame aseguraron haber practicado más de 150 mil abortos en Colombia. Esto representa una parte significativa de los procedimientos realizados.
Además, según datos de Saludata Bogotá, “cada dos días una mujer gestante considera acabar con su vida”. Por eso, el proyecto propone fortalecer la atención emocional y psicológica durante el embarazo y el posparto.
Apoyo político y próximos pasos
El equipo de Sandoval afirmó que cuentan con el respaldo de la Bancada por la Vida y la Libertad, que ha expresado su apoyo desde las primeras discusiones.
“Estamos convencidos de que fortalecer la atención en salud mental y la opción de la vida es una necesidad urgente en Bogotá”, afirmó Borda.
El Concejo capitalino podría someter el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025 a su segundo debate en los próximos días. Esto marcaría un avance clave en la protección integral de las mujeres gestantes y sus hijos por nacer.
JAHA
Mundo
“No estás solo”: El papa León XIV pide rezar por quienes piensan en el suicidio
La intención de oración corresponde al mes de noviembre y fue presentada en el video del papa
Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió rezar por todas las personas que enfrentan pensamientos suicidas, para que encuentren en su comunidad el apoyo y el amor que necesitan y se abran a la vida.
La intención de oración corresponde al mes de noviembre y fue presentada en el video del papa, difundido por la Red Mundial de Oración con el apoyo de la diócesis de Phoenix, Arizona, y Vatican Media.
El mensaje del León XVI: apoyo, escucha y comunidad
“Te pedimos este mes por todas las personas que viven en la oscuridad y la desesperación, que puedan encontrar siempre una comunidad que los acoja, los escuche y los acompañe”, expresó el Santo Padre en el video publicado el 4 de noviembre en los canales oficiales de la Red Mundial de Oración del papa.
La intención de León XIV se centra en quienes atraviesan situaciones límite, invitando a la Iglesia a ser un espacio de acompañamiento y contención.
Lee: “Miren al cielo, no al teléfono”: el mensaje del papa León XIV a los jóvenes
“Todos, también los creyentes, podemos ser vulnerables a la tristeza sin esperanza”, dijo el pontífice.
Su Santidad también alentó a buscar la ayuda profesional necesaria.
“Hacernos prójimos con respeto y ternura”, pidió el papa León XIV.
Un problema que crece en todo el mundo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año mueren unas 720 mil personas por suicidio, casi 2 mil cada día. Más de la mitad de los casos ocurren antes de los 50 años y, entre jóvenes de 15 a 29 años, es la tercera causa de muerte.
En el Catecismo de la Iglesia Católica se recuerda que el suicidio contradice el amor a la vida, pero también se reconoce que los trastornos psíquicos graves pueden disminuir la responsabilidad personal.
Por ello, el papa insiste en que la Iglesia acompañe con cercanía a las familias y a quienes sufren.
Phoenix, un ejemplo de pastoral para la salud mental
Las imágenes del video fueron grabadas en la diócesis de Phoenix, en Estados Unidos, que ha hecho de la salud mental una prioridad pastoral.
La diócesis cuenta con una oficina específica para este tema, promueve espacios de escucha, organiza cursos de formación y celebra cada año una misa en memoria de quienes murieron por suicidio.
“El mensaje del papa me llega muy de cerca al corazón”, señaló el obispo de Phoenix, monseñor John Dolan, de acuerdo con Vatican News.
“He vivido en primera persona el dolor del suicidio. Perdí a mi hermano, a dos hermanas y a un cuñado. Pero confiamos en un Padre amoroso y en la fuerza de caminar juntos. Si estás luchando con pensamientos suicidas, recuerda: no estás solo y eres profundamente amado”, destacó el Sumo Pontífice.
Un llamado para toda la Iglesia
El Vaticano informó que, con motivo de esta intención de oración, se celebrará en Roma un congreso internacional del 5 al 7 de noviembre, organizado por la asociación de Ministros Católicos para la Salud Mental, con el patrocinio de la Pontificia Academia para la Vida.
El encuentro reunirá a líderes pastorales de varios países para compartir experiencias y estrategias de acompañamiento.
La Red Mundial de Oración del Papa también organizará momentos de oración común y proyectará El video del papa de noviembre durante las sesiones.
La intención forma parte del camino espiritual del Año Santo 2025, en el que las oraciones del Pontífice se suman a la preparación para la indulgencia jubilar.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
León XIV acude al cementerio del Verano para rezar por quienes nadie recuerda
Ciudad del Vaticano.- Este domingo, el nuevo pontífice Papa León XIV visitó el histórico Cementerio del Verano en Roma para rezar por los difuntos “de los que nadie se acuerda”, cumpliendo una tradición que trasciende la rutina litúrgica y se convierte en gesto de humanidad y memoria.
Este domingo 2 de noviembre de 2025, en la conmemoración de los fieles difuntos, el Papa León XIV presidió una misa en el cementerio del Verano –el mayor de Roma– para honrar a los muertos olvidados y cercanos.
Papa León XIV
Durante su homilía, expresó que aunque los seres queridos ya no estén físicamente, “su memoria permanece viva entre nosotros”.
El acto mantiene la línea de su predecesor Papa Francisco, quien también visitó cementerios en esta fecha para recordar a quienes partieron sin ser nombrados.
Este gesto adquiere relevancia por varios motivos. Primero, representa una atención concreta hacia los olvidados, reforzando el mensaje cristiano de dignidad para todos, aun para quienes pasaron inadvertidos.
Segundo, el lugar escogido—un cementerio con raíces que se remontan a la antigua Roma—refuerza la continuidad entre historia, fe y memoria colectiva.
El cementerio del Verano cuenta con restos de una necrópolis romana, incluidas las catacumbas de Santa Ciriaca.
Papa León XIV
Tercero, la presencia del Papa en este ámbito público reafirma que la espiritualidad no se limita a los templos, sino que se extiende a los márgenes de la sociedad: donde habitan el silencio, la soledad o el olvido.
Te puede interesar: José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
Una invitación a la memoria viva. El Papa León XIV no solo recordó a los muertos, sino que al mismo tiempo les dio voz.
Al decir que “nuestro Padre Celestial nos conoce y nos ama, uno por uno, y no olvida a nadie”, estableció un vínculo entre cielo y tierra, entre lo invisible y lo tangible.
En su visita, el Papa no cerró solo un acto litúrgico, sino que abrió un puente entre la memoria colectiva y el compromiso personal.
Finalmente, el papa hizo un llamado a reconocer y rescatar el valor de cada vida, y a mantener viva la esperanza mediante el recuerdo activo.
ARH
Mundo
La Sagrada Familia ya es el templo católico más alto del mundo
España.- La Basílica de la Sagrada Familia, ese bosque de piedra que desafía el paso del tiempo en el corazón de Barcelona, alcanzó un hecho histórico.
En días recientes se colocó el primer elemento de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, la más alta del conjunto diseñado por Antoni Gaudí, con lo que el templo superó los 162.91 metros de altura.
Ahora, es el templo católico más alto del mundo, por encima de la iglesia luterana de Ulm, en Alemania, que mide 161.53 metros.
El logro, más que un récord arquitectónico, representa un acto de fe y de perseverancia colectiva.
Detrás de cada piedra ensamblada, hay más de un siglo de trabajo, de esperanza y de compromiso con una visión que nació en 1882 y que aún sigue creciendo.
Además, los técnicos de la Sagrada Familia instalaron el brazo inferior de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, una pieza de 7.25 metros de alto y 24 toneladas de peso.
Llegó en julio dividida en cuatro paneles y fue ensamblada a 54 metros sobre la nave central, donde se colocaron los vidrios y revestimientos cerámicos.
La pieza presenta una geometría de doble giro: su base cuadrada se transforma en una parte superior octagonal, cubierta por cerámica blanca esmaltada que refleja la luz con un brillo casi espiritual.
Cuando se complete la cruz entera —de 17 metros de altura y 13.5 de ancho— la torre alcanzará 172.5 metros, un símbolo de la fe que se alza sobre la ciudad y el Mediterráneo.
De acuerdo con el equipo técnico, esta instalación marca “uno de los grandes momentos” de la construcción.
El templo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, sigue recibiendo millones de visitantes cada año, junto con La Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, entre los monumentos más admirados de España.
La Sagrada Familia no solo es una obra arquitectónica: es una historia humana.
Gaudí imaginó un templo que hablara de la naturaleza, de la familia y de la espiritualidad como partes de un mismo lenguaje.
Murió en 1926 sin verla terminada, pero dejó planos, maquetas y una visión que sus discípulos y sucesores convirtieron en misión.
Hoy, cada avance simboliza la unión de fe, arte y técnica. Alba y José, dos de los ingenieros actuales, resumieron el sentir del equipo:
“Trabajamos con la emoción de quienes saben que están levantando algo que durará siglos”.
Otras joyas del cielo
El ascenso de la Sagrada Familia a lo más alto del mundo cristiano reaviva la memoria de otras tres basílicas monumentales que han marcado historia:
Basílica de San Pedro (Ciudad del Vaticano): con 136 metros de altura, sigue siendo el corazón espiritual de la cristiandad.
Basílica de Nuestra Señora de la Paz, en Yamoussoukro, Costa de Marfil, sorprende por su tamaño: ocupa la mayor superficie de cualquier iglesia del mundo.
Catedral de Ulm (Alemania): con 161.53 metros, mantuvo durante más de un siglo el récord de la iglesia más alta del planeta.
Cada una, a su manera, eleva una oración de piedra al cielo.
Finalmente, los responsables del proyecto prevén terminar la Sagrada Familia en 2026, justo en el centenario de la muerte de Gaudí. Será un cierre simbólico: el arquitecto que soñó un templo infinito verá, por fin, su obra tocar el cielo.
ARH
Insulto y humillación en Miss Universo: la mexicana Fátima Bosch levanta la voz por la dignidad y el respeto
“Lo llaman payaso”, Guasin enseña a decir ‘te amo’ a padres e hijos antes de que sea tarde
¿Cómo proteger la salud ante los fríos en la CDMX?
El poder de la risa: los payasos como maestros de valores humanos
Deslizamos sin parar: el costo invisible de vivir pegados al celular
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México
-
Méxicohace 2 días
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
-
Historias que Conectanhace 2 días
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
-
Estadoshace 2 días
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan