Insulto y humillación en Miss Universo: la mexicana Fátima Bosch levanta la voz por la dignidad y el respeto

Bangkok, Tailandia.- Miss México, Fátima Bosch, fue objeto de insulto y humillación por el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, durante una reunión con las concursantes.

El hecho, que se volvió viral en cuestión de horas, abrió un debate global sobre el respeto y la dignidad de las mujeres en los escenarios internacionales.

El incidente ocurrió en el hotel Chatrium Riverside Bangkok, donde las participantes se preparaban para la final del concurso. Durante una charla de coordinación, Itsaragrisil interrumpió a la mexicana y la cuestionó por no publicar contenido sobre Tailandia en sus redes sociales.

Insulto público y salida del salón

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el directivo tailandés le lanzó una advertencia a Miss México, acompañada de un insulto.

“Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta”, dijo Nawat Itsaragrisil, quien enseguida pidió apoyo de seguridad para retirarla del recinto.

Fátima Bosch se levantó de su asiento y respondió.

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país, y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, expresó la mexicana.

Bosch abandonó la sala acompañada de Miss Irak, mientras varias concursantes mostraron su apoyo. El público que observó la transmisión en vivo reaccionó de inmediato en defensa de Fátima Bosch, calificando el hecho como humillante y fuera de lugar.

"Espero que todos en casa, todas las mujeres, no importa si tienen un gran sueño, si tienen una corona, si eso te quita tu dignidad, ¡te tienes que ir!" enfatizó Fátima Bosch tras el altercado con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International

Fátima Bosch alza la voz por respeto y dignidad

Fuera del salón, la tabasqueña conversó con la prensa y explicó lo sucedido.

“Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y eso no es justo, porque estoy aquí haciendo todo correctamente”, declaró a medios locales en Bangkok.

Más tarde, desde su cuenta de Instagram, la joven de 25 años compartió un mensaje dirigido a todas las mujeres que la apoyaron.

“Creo que el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas. Nadie puede callar nuestra voz, y nadie me hará eso a mí. Si tener una corona te quita la dignidad, tienes que irte”, afirmó la mexicana en redes sociales.

Sus declaraciones generaron un movimiento de respaldo en distintos países. En Tailandia, decenas de personas se reunieron fuera del hotel para recibirla entre aplausos y gritos de “México, México”. Bosch agradeció emocionada, saludando y formando un corazón con las manos.

Reacción del certamen y disculpas públicas

La polémica alcanzó rápidamente a la organización internacional de Miss Universo. En un comunicado difundido en redes sociales, el organismo expresó:

“Lo que ocurrió en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada. Hoy y siempre, México está contigo, Fátima”, señaló Miss Universo México.

Horas después, Nawat Itsaragrisil ofreció disculpas a través de una transmisión en TikTok:

“Si alguien no se sintió bien, si alguien fue afectado, me disculpo con cada uno”, declaró el empresario tailandés.

La organización global confirmó que la mexicana continuaría en la competencia.

“Nuestra misión es empoderar a las mujeres, no intimidarlas”, sostuvo Miss Universe Organization en su pronunciamiento público.

Un episodio que expone los límites del poder

El caso de Fátima Bosch trascendió el mundo de los certámenes de belleza para convertirse en una lección sobre dignidad y respeto.

Bosch, que representó a México desde su triunfo en el certamen nacional en Tabasco, defendió con firmeza su integridad personal.

“No soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”, dijo en un video compartido en las redes sociales.

