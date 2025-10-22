Irán inaugura la estación de metro “Virgen María”, un gesto inusual en la República Islámica

Teherán, Irán.- La capital iraní inauguró una nueva estación de metro con un nombre que ha sorprendido dentro y fuera del país: Maryam-e Moghaddas, que en persa significa “Santa Virgen María”.
El anuncio fue hecho por el alcalde de Teherán, Alireza Zakani, durante un acto oficial transmitido por medios estatales.
La estación forma parte de la Línea 6 del metro y está ubicada a unos 34 metros de profundidad, en las cercanías de la Catedral Armenia de San Sarkis, uno de los principales templos de la comunidad cristiana de la ciudad.
Su construcción comenzó en 2015 y cuenta con una superficie de aproximadamente 11 mil metros cuadrados, según informó la agencia IRNA.
Un nombre con significado compartido
El gobierno municipal explicó que el nombre “Santa Virgen María” fue elegido como símbolo de respeto a las religiones monoteístas presentes en Irán.
La Virgen María, madre de Jesús, ocupa un lugar de honor tanto en el cristianismo como en el islam chiita, donde es mencionada en el Corán como Maryam, “la mujer más pura entre todas”.
“La estación fue construida para honrar a Santa María y demostrar la coexistencia de religiones divinas en Teherán”, declaró el alcalde Zakani en declaraciones difundidas por Iran International.
El interior de la estación presenta murales y bajorrelieves inspirados en la arquitectura persa y en símbolos cristianos, entre ellos la figura de María y la catedral de San Sarkis.
“Cada detalle fue pensado para reflejar respeto hacia las otras religiones, especialmente el cristianismo”, destacó Tina Tarigh Mehr, la arquitecta responsable del diseño, de acuerdo con The Business Standard.
Minoría cristiana en un país musulmán
Irán cuenta con una población mayoritariamente musulmana chiita, cercana al 90%. Los cristianos, en su mayoría de origen armenio y asirio, representan menos del 1% del total nacional.
Según cifras del Ministerio de Cultura y Guía Islámica, unas 200 mil personas profesan el cristianismo en el país, concentradas principalmente en Teherán e Isfahán.
El arzobispo caldeo de Teherán, monseñor Ramzi Garmou, dijo en entrevista con Asia News que el gesto “reconoce la herencia cristiana del país” y demuestra que “la figura de María puede ser un puente entre las comunidades”.
Entre la inclusión y la imagen internacional
La apertura de la estación Maryam-e Moghaddas también ha sido interpretada como un mensaje de apertura religiosa en un contexto donde las minorías están bajo vigilancia estatal.
Según el informe 2024 de la organización Article 18, con sede en Londres, al menos 96 cristianos fueron detenidos en Irán durante 2024 por actividades religiosas no autorizadas.
“La nueva estación es una muestra de convivencia y respeto mutuo entre iraníes y la comunidad armenia”, reaccionó la embajada iraní en Ereván, Armenia, a través de la red social X.
Pese a las tensiones, el gesto de dedicar una estación del metro a la Virgen María destaca por su carga simbólica: una figura venerada por musulmanes y cristianos, en un país donde el diálogo interreligioso enfrenta múltiples desafíos.
