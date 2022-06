Johnson pide subir gasto defensa OTAN para contrarrestar a Putin

Estados Unidos.— Los hombres hablan cada vez más sobre los efectos negativos que el aborto ha tenido en ellos y del arrepentimiento de no haber intentado ayudar a las madres de sus hijos a elegir la vida.

“Es un acto violento e inexcusable que acaba con una vida inocente y destruye otras”, revela un testimonio publicado en Live Action.

De acuerdo a un artículo de opinión para el San Diego Tribune, Christian Cordon detalló como junto con su exnovia acordaron abortar a su hijo.

“Saber que tendría un bebé, después de los resultados de la prueba de embarazo fui feliz. Sin embargo, no sabía lo que significaba tener un hijo en camino, no estaba preparado. Era un joven típico criado en Estados Unidos, era inmaduro, tenía una grave falta de motivación y un grave riesgo a desarrollar alcoholismo”.

A pesar de que sus padres podrían haberlo ayudado, constantemente le decían que su novia necesitaba un aborto para que su futuro no se arruinara. “De alguna manera decidimos abortar; Digo de alguna manera porque no recuerdo cuál fue el proceso de esto y no tuvimos ninguna conversación memorable sobre lo que significó”, dijo.

Cordon dijo que llevó a su novia a abortar y ambos lloraron. Posteriormente la relación con su novia terminó y durante años no pudo procesar lo que había sucedido con la decisión de abortar.

“Desde que elegimos abortar a nuestro bebé, no nos hemos hablado sobre nuestra elección. Aunque todavía me duele no tener el regalo de un hijo en mi vida; por ello comparto mi historia y espero que otros no cometan el mismo error que yo cometí”.

Información Live Action

ebv