La ciencia abre una vía humana para producir insulina sin rechazo

Estados Unidos.- La insulina marca la rutina diaria de millones de personas con diabetes. Hoy, la medicina abre una puerta distinta desde Suecia, con un avance que cambia el horizonte terapéutico.
Un paciente de 42 años recibió un trasplante de células modificadas genéticamente para producir insulina sin provocar rechazo inmunológico.
El procedimiento fue documentado por The New England Journal of Medicine.
La innovación utilizó edición genética para “ocultar” las células trasplantadas ante el sistema inmune. Así, el cuerpo aceptó el injerto sin necesidad de inmunosupresores crónicos.
¿Qué sucedió con este trasplante celular?
Investigadores tomaron islotes pancreáticos de un donante adulto. Estas células producen insulina de forma natural en el organismo.
El equipo aplicó tecnología CRISPR para eliminar genes que activan la respuesta inmune. También añadió un gen protector contra la inmunidad innata.
El objetivo fue claro: permitir que las células funcionen sin ser atacadas por las defensas del cuerpo, según explicó el estudio científico.
Los médicos inyectaron las células editadas en el músculo del antebrazo del paciente. Eligieron esta zona por su acceso sencillo y bajo riesgo clínico.
El procedimiento fue ambulatorio y no requirió cirugía mayor. El paciente recibió el alta médica el mismo día.
¿Las células lograron producir insulina?
La principal duda fue la supervivencia celular sin fármacos inmunosupresores. A las doce semanas, las células editadas permanecieron activas.
Las células no modificadas, usadas como control, fueron eliminadas por el sistema inmune. El contraste confirmó el efecto del camuflaje genético.
Las pruebas detectaron péptido C en sangre, un marcador directo de producción propia de insulina tras la ingesta de alimentos.
Los estudios de imagen mostraron que los injertos seguían vivos en el músculo. No se reportaron infecciones ni efectos adversos graves.
El paciente solo presentó molestias leves en la zona de aplicación, según el seguimiento clínico.
¿Por qué importa este avance para la diabetes?
Este estudio funciona como prueba de concepto en humanos. La dosis celular fue deliberadamente baja por razones de seguridad.
Los autores plantean escalar el número de células trasplantadas en futuras fases. El método permite aplicaciones repetidas si el paciente lo necesita.
Al evitar el rechazo, la técnica elimina la dependencia de inmunosupresores de por vida. Ese punto cambia el equilibrio riesgo-beneficio del trasplante.
El implante en el brazo abre una ruta menos invasiva frente al trasplante hepático tradicional. También facilita el monitoreo médico continuo.
El cuidado diario sigue siendo clave
Mientras la ciencia avanza, el manejo cotidiano de la diabetes sigue siendo esencial. La insulina regula la entrada de glucosa a las células y protege órganos vitales.
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y MedlinePlus recomiendan hábitos constantes para mantener niveles estables.
El conteo de carbohidratos ayuda a ajustar dosis con acompañamiento médico. El método del plato equilibra vegetales, proteínas y carbohidratos integrales.
La actividad física requiere mediciones antes y después del ejercicio. La revisión diaria de pies previene complicaciones vasculares.
Este avance no reemplaza el autocuidado, pero ofrece una alternativa realista para el futuro. La educación prepara al cuerpo y a la mente para nuevas terapias.
Miles marchan por la vida en Washington: “una batalla que hay que librar y ganar”, dice Trump
Washington D.C.— Miles de personas se concentraron en la capital de Estados Unidos para participar en la Marcha por la Vida, una movilización anual que volvió a ocupar el centro de Washington y que dejó claro que, pese al fallo de la Corte Suprema de 2022, el debate sobre el aborto sigue abierto y activo en el país.
La marcha se realizó en el National Mall y avanzó hacia el Capitolio, en el aniversario de la sentencia Roe vs. Wade, con el lema “La vida es un regalo”.
La convocatoria reunió a familias, jóvenes y organizaciones de distintas regiones, quienes expresaron su rechazo al aborto y su intención de mantener presencia pública en un escenario legal que hoy depende de las decisiones de cada estado.
Un mensaje presidencial que apela a la sociedad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje pregrabado en el que recordó su participación en ediciones anteriores y vinculó la marcha con un esfuerzo que, dijo, va más allá de las decisiones institucionales.
“Esta es una batalla que hay que librar y ganar, no solo en los pasillos del poder, sino sobre todo en los corazones y las almas de la gente”, expresó Trump.
El presidente señaló que la discusión sobre la vida humana debe sostenerse en el ámbito social y cultural, además del político.
Trump también agradeció a quienes participaron en la marcha, en el marco del camino hacia los 250 años de la Declaración de Independencia, y destacó que el tema del derecho a la vida sigue siendo parte del debate público nacional.
JD Vance: “Tienen un aliado en la Casa Blanca”
El vicepresidente JD Vance participó de manera presencial en la Marcha por la Vida y se dirigió a los asistentes desde el National Mall, en el centro de Washington. En su mensaje reafirmó el respaldo del gobierno federal a quienes se oponen al aborto.
“Tienen un aliado en la Casa Blanca”, dijo Vance durante su discurso.
El vicepresidente recordó la decisión de la Corte Suprema que anuló el precedente de Roe vs. Wade y la calificó como un punto de cambio en el marco legal del país.
Vance también compartió un mensaje personal al informar que él y su esposa, Usha Vance, esperan a su cuarto hijo.
“Que conste en acta que tienen un vicepresidente que predica con el ejemplo”, expresó ante los asistentes.
Carteles con mensajes directos
Durante el recorrido, los participantes portaron carteles con mensajes visibles a lo largo de la marcha.
Entre ellos se leían frases como “Un ser humano es un ser humano. No importa cuán pequeño” y “Cásate y ten hijos, no te arrepentirás”.
Las consignas reflejaron una postura centrada en la defensa de la vida humana y en el papel de la familia, elementos que han caracterizado históricamente a esta movilización, realizada de manera anual desde 1974.
En Estados Unidos, 20 Estados han aprobado leyes que limitan o prohíben el acceso al aborto, luego de que la Corte Suprema dejó de reconocerlo como un derecho a nivel federal en 2022.
El llamado del papa León XIV a los jóvenes
Desde el Vaticano, el papa León XIV envió un mensaje dirigido a los participantes de la Marcha por la Vida. En su mensaje, el pontífice pidió sostener un diálogo social amplio y constante en favor de la vida humana.
El Papa llamó a “reafirmar la sacralidad de la vida como fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos” y a “reafirmar el valor de la existencia humana”.
También animó a las personas, en especial a los jóvenes, a continuar trabajando para que la vida sea respetada en todas sus etapas.
León XIV describió la marcha como un testimonio público y exhortó a mantener un camino pacífico, con presencia social y diálogo con autoridades civiles y políticas.
El cordón umbilical abre una nueva esperanza para bebés prematuros
España.- El cordón umbilical no termina su misión al nacer. Hoy, su sangre ofrece una oportunidad real para mejorar la vida de bebés extremadamente prematuros.
Un estudio del Hospital Clínic de Barcelona mostró que la sangre de cordón puede reducir complicaciones graves asociadas a la anemia neonatal.
La investigación se presentó en un congreso europeo de neonatología y espera revisión científica.
Por otro lado, en bebés nacidos antes de las 28 semanas, cada decisión médica impacta el desarrollo futuro. La anemia aparece con frecuencia y agrava su vulnerabilidad pulmonar y ocular.
¿Qué sucedió? Una alternativa clínica en evaluación.
Además, el Hospital Clínic exploró el uso de sangre de cordón umbilical para tratar la anemia en bebés muy prematuros.
El ensayo clínico incluyó a 41 recién nacidos, de los cuales 13 recibieron esta transfusión alternativa.
Hasta ahora, el tratamiento estándar usó sangre de donantes adultos.
Además ese método salvó vidas, pero presentó riesgos específicos en organismos inmaduros La sangre adulta transporta oxígeno de forma más intensa Ese exceso puede provocar hiperoxia y afectar pulmones y retina.
De acuerdo con los investigadores, la sangre de cordón contiene una hemoglobina distinta.
Transporta menos oxígeno y respeta mejor el equilibrio fisiológico del prematuro. Miquel Alsina, neonatólogo del Clínic, explicó que este perfil evita cambios bruscos en la oxigenación tisular.
Además, el equipo buscó mantener estabilidad biológica en pacientes extremadamente frágiles.
¿Por qué importa?
Menos riesgos, más desarrollo saludable. La anemia neonatal complicó el tratamiento de muchos bebés prematuros. Estos pacientes necesitaron análisis frecuentes y cuidados intensivos prolongados.
Asimismo, los médicos intentaron corregir la anemia con hierro y fármacos. En varios casos, esas medidas no bastaron. Las transfusiones resultaron necesarias.
Sin embargo, el riesgo de daño ocular y pulmonar persistió.
Estudios previos en Italia mostraron resultados alentadores. La retinopatía pasó del 25% al 0% con sangre de cordón.
A su vez, el estudio del Clínic siguió esa línea de investigación. El objetivo fue mejorar el pronóstico a largo plazo. El reto es demostrar beneficios sostenidos en el desarrollo infantil. La investigación continúa con seguimiento clínico detallado.
Donar para cuidar: el reto pendiente de la sangre de cordón.
Además, el Clínic y el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña impulsaron este estudio de forma conjunta. Ambas instituciones buscan reactivar la donación de cordón umbilical.
Las cifras muestran una caída pronunciada.
En 2016, Cataluña registró casi 6.000 donaciones. Desde 2020, las cifras no superaron las 2.000 anuales. En 2025, apenas rebasaron las 1.200.
Jesús Fernández, director del Banco de Cordón, señaló varias causas.
Además, mencionó baja natalidad, desconocimiento y presión asistencial en maternidades. La expansión de bancos privados también influyó. La evidencia científica no respaldó el almacenamiento para uso exclusivo familiar.
Portugal escucha más llantos: 2025 trajo el mayor número de nacimientos en una década
Lisboa.- Portugal vivió en 2025 su año con más nacimientos de la última década, un dato que ilumina un país marcado por el envejecimiento. La cifra surge desde las primeras horas de vida.
El Programa Nacional de Rastreio Neonatal contabilizó 87.708 pruebas del talón, 3.077 más que en 2024. Cada prueba representó una historia que inicia al momento de nacer.
La información, coordinada por el Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge y difundida por la agencia Lusa, mostró un repunte sostenido y territorialmente desigual.
La llamada “prueba del talón” se aplica a todos los bebés nacidos en Portugal durante 2025. El examen se realizó entre el tercer y sexto día de vida.
Lisboa concentra el mayor número de recién nacidos, con 26.595 pruebas, seguida de Oporto, con 15.255, y Braga, con 6.534.
En contraste, los distritos con menos registros fueron Portalegre, con 574, y Braganza, con 587, aunque ambos mejoraron frente a 2024.
Madeira y Santarém fueron las únicas regiones que registraron una caída anual, con 1.704 y 2.852 pruebas, respectivamente.
El calendario también aportó datos importantes. Julio lideró los nacimientos, con 8.118 bebés, seguido de octubre y septiembre, con cifras superiores a 7.800.
El aumento de nacimientos ofreció una señal positiva para la demografía portuguesa, históricamente afectada por la baja fecundidad y la emigración juvenil.
La demógrafa Ana Alexandre Fernandes advirtió que el crecimiento no garantizó el relevo generacional del país. El desafío estructural persistió.
Según su análisis, casi 29% de las madres fueron extranjeras, lo que confirmó el papel clave de la inmigración en la dinámica poblacional reciente.
Este dato reflejó una sociedad más diversa y conectada, donde nuevas familias encontraron en Portugal un espacio para crecer y proyectar futuro.
La especialista recordó que aún faltó evaluar el impacto real del programa Creche Feliz, que ofreció guardería gratuita a niños nacidos desde septiembre de 2021.
Esa política pública apuntó a aliviar la carga económica de la crianza y favorecer decisiones reproductivas más estables.
Un indicador de salud y de historias.
La prueba del talón detectó 29 enfermedades, en su mayoría genéticas, mediante un sencillo análisis de sangre. El procedimiento no fue obligatorio, pero resultó casi universal.
El sistema de salud portugués consolidó así una red preventiva que acompañó a las familias desde el inicio de la vida.
Habló de acceso sanitario, confianza institucional y acompañamiento temprano, pilares silenciosos de una sociedad que cuidó a su infancia.
Portugal no resolvió su reto demográfico, pero en 2025 sumó nacimientos, diversidad y cuidados. El dato abrió conversación y continuidad en las políticas públicas.
Tribunal favorece a padre que busca proteger a su hijo de contenidos en su escuela
El tribunal reconoció el derecho del padre de familia
Lexington.— Un niño de cinco años volvió a casa confundido tras una jornada escolar que cambió la rutina de su familia. Su padre, cristiano practicante, notó que su hijo enfrentaba conceptos que nunca habían formado parte de su entorno cotidiano.
El menor cursaba kindergarten en una escuela pública del distrito escolar de Lexington, en Massachusetts.
Durante actividades en el aula, el niño fue expuesto a libros con temáticas LGBT, presentados como parte del currículo escolar.
El padre, identificado judicialmente como Alan L., consideró que ese contenido no correspondía a la edad ni al contexto de su hijo.
También sostuvo que el material contradecía directamente las creencias religiosas que guía la educación familiar.
Alan solicitó al distrito escolar información previa sobre ese tipo de contenidos.
Pidió, además, la posibilidad de excluir a su hijo de actividades relacionadas con ese material.
Según la demanda, la escuela y el distrito rechazaron esas peticiones de forma reiterada.
El menor continuó expuesto a libros y lecturas en el aula pese a una solicitud explícita de exclusión.
Entre los materiales señalados se encuentran Families, Families, Families! de Suzanne Lang y All Are Welcome de Alexandra Penfold.
El 16 de septiembre, el niño presenció una lectura en voz alta de uno de estos libros durante la clase de salud.
Para el padre, la situación obligó a abordar temas de sexualidad y estructuras familiares antes de lo que consideraba apropiado.
El impacto no fue solo educativo, también afectó la dinámica emocional del hogar.
Ante la falta de respuesta administrativa, la familia acudió a los tribunales federales.
El caso se centró en el derecho de los padres a decidir sobre la formación moral temprana de sus hijos.
Una medida cautelar que prioriza el interés del menor durante el litigio
El juez federal F. Dennis Saylor IV emitió una medida cautelar preliminar a favor del padre.
La orden obliga al distrito escolar y a la escuela a evitar exponer al menor a esos materiales.
El tribunal estableció que la protección aplicará mientras el caso continúe su curso legal.
La decisión busca prevenir un daño continuo durante el proceso judicial.
En la resolución, el juez señaló que el menor recibió instrucción moral contraria a las creencias familiares.
El texto subrayó que esa exposición forzó conversaciones sensibles antes de una etapa de madurez adecuada.
La medida exige “esfuerzos razonables” para que el niño no sea enseñado ni expuesto a los libros identificados.
La restricción aplica dentro del aula y en cualquier entorno escolar.
El caso se analizó a la luz del precedente del Tribunal Supremo en Mahmoud v. Taylor.
En junio, la Corte falló a favor de padres que solicitaron excluir a sus hijos de lecciones con contenido pro-LGBT.
Ese fallo estableció que las escuelas deben avisar y permitir la exclusión cuando el contenido afecta creencias religiosas.
La defensa argumentó que el distrito ignoró ese criterio constitucional.
Organizaciones legales señalaron que la carga no debe recaer en los padres para identificar cada material objetable.
El tribunal coincidió en que corresponde a las escuelas prever conflictos con convicciones expresadas.
Durante el litigio, el niño continuará su educación sin esos contenidos específicos.
Para la familia, la medida representa un respiro y una forma de proteger su desarrollo emocional.
El caso también impacta a otras familias con inquietudes similares dentro del sistema educativo público.
La orden refuerza el derecho de los padres a participar activamente en decisiones formativas tempranas.
Mientras el proceso avanza, el menor mantiene su rutina escolar sin cambios abruptos.
