La familia es el lugar donde aprendemos a estar unidos: Papa Francisco

Vaticano.— El Papa Francisco aseguró que la familia es el lugar donde aprendemos a convivir y estar unidos los niños, los jóvenes y los adultos.

A través de la Red Mundial de Oración del Papa, el Vaticano publicó un videomensaje del Papa Francisco con la intención de oración para el mes de junio: Las familias cristianas.

“Al estar unidos en las diferencias evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto no existe la familia perfecta. Siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tenerle miedo a los errores hay que aprender de ellos pasa salir adelante”, dijo.