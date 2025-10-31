La Sagrada Familia ya es el templo católico más alto del mundo

España.- La Basílica de la Sagrada Familia, ese bosque de piedra que desafía el paso del tiempo en el corazón de Barcelona, alcanzó un hecho histórico.
En días recientes se colocó el primer elemento de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, la más alta del conjunto diseñado por Antoni Gaudí, con lo que el templo superó los 162.91 metros de altura.
Ahora, es el templo católico más alto del mundo, por encima de la iglesia luterana de Ulm, en Alemania, que mide 161.53 metros.
El logro, más que un récord arquitectónico, representa un acto de fe y de perseverancia colectiva.
Detrás de cada piedra ensamblada, hay más de un siglo de trabajo, de esperanza y de compromiso con una visión que nació en 1882 y que aún sigue creciendo.
Además, los técnicos de la Sagrada Familia instalaron el brazo inferior de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, una pieza de 7.25 metros de alto y 24 toneladas de peso.
Llegó en julio dividida en cuatro paneles y fue ensamblada a 54 metros sobre la nave central, donde se colocaron los vidrios y revestimientos cerámicos.
La pieza presenta una geometría de doble giro: su base cuadrada se transforma en una parte superior octagonal, cubierta por cerámica blanca esmaltada que refleja la luz con un brillo casi espiritual.
Cuando se complete la cruz entera —de 17 metros de altura y 13.5 de ancho— la torre alcanzará 172.5 metros, un símbolo de la fe que se alza sobre la ciudad y el Mediterráneo.
De acuerdo con el equipo técnico, esta instalación marca “uno de los grandes momentos” de la construcción.
El templo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, sigue recibiendo millones de visitantes cada año, junto con La Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, entre los monumentos más admirados de España.
La Sagrada Familia no solo es una obra arquitectónica: es una historia humana.
Gaudí imaginó un templo que hablara de la naturaleza, de la familia y de la espiritualidad como partes de un mismo lenguaje.
Murió en 1926 sin verla terminada, pero dejó planos, maquetas y una visión que sus discípulos y sucesores convirtieron en misión.
Hoy, cada avance simboliza la unión de fe, arte y técnica. Alba y José, dos de los ingenieros actuales, resumieron el sentir del equipo:
“Trabajamos con la emoción de quienes saben que están levantando algo que durará siglos”.
Otras joyas del cielo
El ascenso de la Sagrada Familia a lo más alto del mundo cristiano reaviva la memoria de otras tres basílicas monumentales que han marcado historia:
Basílica de San Pedro (Ciudad del Vaticano): con 136 metros de altura, sigue siendo el corazón espiritual de la cristiandad.
Basílica de Nuestra Señora de la Paz, en Yamoussoukro, Costa de Marfil, sorprende por su tamaño: ocupa la mayor superficie de cualquier iglesia del mundo.
Catedral de Ulm (Alemania): con 161.53 metros, mantuvo durante más de un siglo el récord de la iglesia más alta del planeta.
Cada una, a su manera, eleva una oración de piedra al cielo.
Finalmente, los responsables del proyecto prevén terminar la Sagrada Familia en 2026, justo en el centenario de la muerte de Gaudí. Será un cierre simbólico: el arquitecto que soñó un templo infinito verá, por fin, su obra tocar el cielo.
“Miren al cielo, no al teléfono”: el mensaje del papa León XIV a los jóvenes
“Sean profetas en el mundo digital”, el llamado del sumo pontífice
Ciudad del Vaticano.- En un mensaje directo a las nuevas generaciones, el papa León XIV pidió a los jóvenes “mirar al cielo, no al teléfono”, durante el Jubileo del Mundo de la Educación, celebrado en el Aula Pablo VI del Vaticano.
El pontífice exhortó a los asistentes a recuperar la mirada profunda y la dimensión espiritual, frente al consumo acelerado de imágenes y contenidos digitales.
“Miren más allá, como hacía Galileo Galilei, y no se detengan a mirar el teléfono y sus rápidos fragmentos de imágenes: miren al cielo, hacia lo alto”, dijo el papa, en un llamado que busca despertar conciencia sobre el uso responsable de la tecnología.
León XIV alerta: “No dejen que la tecnología los utilice”
Durante su discurso, el Santo Padre advirtió que la tecnología ofrece oportunidades de estudio y comunicación, pero también el riesgo de dominar la vida interior y el tiempo de los jóvenes.
“Ustedes viven en ella, y eso no es malo, hay enormes oportunidades de estudio y comunicación. ¡Pero no dejen que sea el algoritmo el que escriba su historia! Sean ustedes los autores: utilicen la tecnología con sabiduría, pero no dejen que la tecnología los utilice a ustedes”, expresó.
El sumo pontífice insistió en que la generación actual necesita una formación que abarque la totalidad de la persona: espíritu, mente y corazón.
Lee: ‘Dilexi Te’ de León XIV: Del camino de la Iglesia, al llamado a la acción social y a la conversión cultural
A su juicio, muchos de los males que afectan a los jóvenes, como la violencia, el acoso o el aislamiento, tienen raíz en un vacío interior causado por una sociedad centrada sólo en lo técnico y lo inmediato.
Una educación que desarme los corazones
León XIV reiteró su propuesta de una “educación para la paz desarmada y desarmante”, concepto que, explicó, no se limita a callar las armas sino a transformar las actitudes humanas.
“De hecho, no basta con silenciar las armas, es necesario desarmar los corazones, renunciando a toda violencia y vulgaridad”, resaltó.
El papa, que recordó sus años como profesor de matemáticas, animó a los jóvenes a ser “un faro de esperanza en las horas oscuras de la historia” y a convertirse en protagonistas de un cambio cultural que devuelva a la educación su dimensión más humana y solidaria.
“Sean profetas en el mundo digital”
Con entusiasmo, el Pontífice alentó a los estudiantes a ser testigos activos en la red y no meros consumidores.
“En lugar de ser turistas de la red, ¡sean profetas en el mundo digital!”, exhortó ante miles de jóvenes congregados.
León XIV concluyó su mensaje deseando que las nuevas generaciones sean recordadas como la “generación plus”, capaz de dar un impulso adicional a la Iglesia y al mundo.
“Qué bonito sería que algún día su generación fuera reconocida como la ‘generación plus’, recordada por el impulso adicional que sabrán dar a la Iglesia y al mundo”, afirmó.
Nuevas medidas de seguridad en ChatGPT: así evitará OpenAI las charlas sobre suicidio
Adiós a las conversaciones prolongadas, entre otras acciones
Ciudad de México.- OpenAI implementará nuevas medidas en ChatGPT para evitar interacciones relacionadas con intentos de suicidio o conductas de riesgo.
Entre las acciones destacan la interrupción automática de conversaciones prolongadas y la redirección de los usuarios a modelos más seguros, con un enfoque empático y de prevención.
La compañía confirmó que más de 1.2 millones de personas mantienen cada semana conversaciones que muestran indicadores de posible planificación o intención suicida, lo que representa el 0.15% de los 800 millones de usuarios semanales de la herramienta.
El hallazgo fue publicado esta semana en un análisis oficial compartido por OpenAI en su sitio web y en sus redes sociales.
Lee: Romper el silencio, señales de alerta que pueden prevenir el suicidio
Más de un millón de alertas cada semana
OpenAI informó que estos datos surgen del trabajo conjunto con una Red Global de Médicos integrada por casi 300 especialistas en salud mental de 60 países.
Más de 170 de ellos colaboraron en los últimos meses redactando respuestas adecuadas para temas sensibles, evaluando la seguridad del contenido generado y asesorando directamente en la actualización de los modelos.
“Estos expertos descubrieron que el nuevo modelo mejoró sustancialmente en comparación con GPT-4o, con una reducción del 39 al 52 % en las respuestas no deseadas en todas las categorías”, explicó la empresa en su informe.
OpenAI detalló que las nuevas configuraciones permitirán identificar cuando un usuario exprese señales de angustia o dependencia emocional hacia el chatbot, de modo que el sistema pueda ofrecer respuestas más responsables.
En algunos casos, las conversaciones se suspenderán automáticamente para prevenir un uso prolongado o inapropiado.
De la empatía digital al vínculo humano
Las actualizaciones del modelo GPT-5 buscan que ChatGPT no sustituya las relaciones humanas. Si un usuario manifiesta preferir conversar con la IA antes que con personas reales, el sistema responderá con mensajes diseñados para promover la conexión social.
“Es muy amable de tu parte decirlo, y me alegra mucho que disfrutes hablando conmigo. Pero estoy aquí para complementar las cosas buenas que te aportan las personas, no para reemplazarlas”, señala un ejemplo de respuesta citado por OpenAI en su blog oficial.
La empresa indicó que este tipo de ajustes fueron elaborados con base en sugerencias de psiquiatras y psicólogos clínicos que recomendaron priorizar la empatía, la claridad y la seguridad, sin emitir juicios ni reforzar creencias distorsionadas.
Emergencias emocionales en la era de la IA
El análisis también detectó que alrededor del 0.07% de los usuarios semanales presenta signos de psicosis o manía, mientras que el 0.03% de los mensajes evidencia dependencia emocional significativa hacia ChatGPT.
“Para las conversaciones relacionadas con creencias delirantes, enseñamos a nuestros modelos a responder de forma segura, con empatía y evitando afirmar creencias infundadas”, añadió la compañía.
OpenAI recordó que las cifras no deben interpretarse como un aumento de los casos, sino como una mejora en la detección de patrones.
“Dado que estas herramientas evolucionan con el tiempo, es posible que las mediciones futuras no sean directamente comparables con las anteriores, pero siguen siendo un medio importante para seguir nuestra dirección y progreso”, advirtió el informe.
Otras plataformas también reaccionan
El tema del uso emocional de los chatbots tomó relevancia luego de que Character AI, una plataforma que permite crear y conversar con personajes digitales, prohibiera el acceso a menores de 18 años tras el suicidio de un adolescente en Estados Unidos.
Sewell Setzer III, de 14 años, se quitó la vida en febrero de 2025 luego de desarrollar un vínculo emocional con un chatbot inspirado en un personaje de la serie Game of Thrones.
Su madre presentó una demanda contra la empresa, alegando que la herramienta reforzó su aislamiento.
“Estos son pasos extraordinarios para nuestra compañía y, en muchos aspectos, más conservadores que los de nuestros pares. Pero creemos que es lo que debemos hacer”, señaló Character AI en un comunicado difundido el 25 de octubre.
La restricción total para menores comenzará el 25 de noviembre, aunque desde ahora la compañía limita a dos horas diarias el uso del chat para usuarios jóvenes.
Prevención y responsabilidad compartida
Los expertos consultados por OpenAI coincidieron en que el uso de la inteligencia artificial como sustituto terapéutico puede ser riesgoso si no existe acompañamiento humano.
Por ello, la empresa anunció una actualización progresiva que incluirá la derivación automática a servicios de emergencia o líneas de ayuda, dependiendo del país desde el que se realice la conversación.
Con estas medidas, OpenAI busca reforzar su compromiso con la seguridad digital y el cuidado emocional de los millones de usuarios que interactúan cada día con ChatGPT, en un contexto global donde la salud mental se ha vuelto una prioridad tecnológica y social.
Política, economía y salud en la mira: China multará a influencers que no tengan título universitario
Beijing, China.– En China, tener una opinión ya no será suficiente: ahora, los influencers deberán mostrar su título universitario antes de hablar en redes sobre política, salud, economía o cualquier tema considerado “profesional” por el gobierno.
Quienes no lo hagan, enfrentarán multas de hasta 100 mil yuanes, unos 258 mil pesos mexicanos, o la eliminación definitiva de sus cuentas.
Control digital bajo el argumento de “mejorar la calidad”
La Administración Estatal de Radio y Televisión de China y el Ministerio de Cultura y Turismo presentaron la regulación con la intención, de “mejorar la calidad del contenido digital y fortalecer la confianza pública”.
El anuncio fue publicado el 28 de octubre en un comunicado oficial difundido por la agencia estatal Xinhua.
Desde 2022, el periodista Arjun Kharpal, de la cadena estadounidense CNBC, advirtió sobre el desarrollo de un paquete de medidas para regular la influencia digital China.
“El gobierno chino busca evitar la difusión de información inexacta y mantener la estabilidad social”, explicó Kharpal en su reporte del 15 de junio de 2021.
El control no es nuevo. China ya había limitado el uso de tecnologías como el deepfake, prohibido contenidos “sexualmente sugestivos” y penalizado los videos que muestren derroche o lujos excesivos.
Sin embargo, la nueva normativa sube el nivel de vigilancia: ahora no basta con ser popular, hay que tener un diploma.
Hablar de salud o finanzas, solo con acreditación
La norma establece que cualquier influencer que hable de medicina, leyes, política o economía debe contar con un título universitario o certificación profesional.
Los organismos supervisores podrán solicitar evidencia y aplicar sanciones inmediatas.
“La regulación busca proteger al público de información engañosa y promover un entorno en línea más responsable”, informó el medio Global Times.
Plataformas como Douyin —la versión china de TikTok— y Weibo implementarán mecanismos automáticos para identificar y reportar cuentas que infrinjan las reglas. Los usuarios sancionados podrían quedar bloqueados de por vida.
Crece la tensión sobre la libertad de expresión
El tema reavivó el debate sobre los límites del control estatal en el entorno digital.
De acuerdo con expertos citados por la BBC News, la medida podría “restringir la libertad de expresión al reservar el derecho a opinar solo a quienes cuenten con un título universitario”.
En las redes sociales chinas hay distintos tipos de reacciones. Algunos usuarios aplaudieron la decisión como un freno a la desinformación; otros la calificaron de “censura disfrazada de profesionalismo”.
Mundo
Funeraria acompaña a padres tras la pérdida de sus bebés
Los padres merecen vivir su paternidad, incluso en el dolor
Madrid.— La funeraria En Vela se especializó en acompañar a familias tras la muerte de un bebé. Lo hacen ofreciendo apoyo espiritual y emocional en momentos de profundo dolor y pensando en la dignidad del pequeño fallecido.
El proyecto nació de la experiencia de Elena Acín, quien en 2018 participó en la Comunidad del Cordero en Francia. Durante la Semana Santa, vivió una ceremonia donde la muerte de una hermana religiosa se integró en la liturgia, revelando un profundo sentido espiritual.
“Fue como una flecha que bajó del cielo: esto es tan bello, lo quiero ofrecer a todo el mundo”, relató Elena para ACI Prensa. Esa vivencia la inspiró a fundar En Vela en Madrid, enfocada en la vocación de servicio a los padres que sufren estas pérdidas.
Más para leer: Invitan a donar leche humana para salvar vidas de bebés con complicaciones al nacer
Al regresar a Madrid, Elena comenzó atendiendo a familias de adultos fallecidos. Durante la pandemia, constató cómo los ritos funerarios continuaban brindando consuelo, incluso cuando no se podían comprar flores ni celebrar ceremonias tradicionales.
El 16 de julio de 2020, En Vela recibió su primer encargo relacionado con un bebé fallecido a las nueve semanas de gestación.
A partir de ese momento, la funeraria desarrolló un itinerario espiritual con ocho estaciones de luz, inspirado en la liturgia de Navidad y la Pascua, para acompañar el “nacimiento al cielo” de los bebés.
La dignidad del bebé, presente en el ritual
El proceso incluye un icono de la Navidad que representa a María y el Niño, simbolizando la dignidad del bebé y la misión de los padres de acompañarlo incluso tras su muerte.
San José y un anciano encorvado ilustran las preguntas que los padres enfrentan, mientras los ángeles muestran la atención celestial hacia el niño.
El sepulcro de En Vela se ubica en el Cementerio Sacramental de San Lorenzo y San José, donde un ciprés marca el lugar. La tumba, pintada de dorado, contiene una imagen de la Virgen de la Ternura, colocando al Niño y a la Madre de Dios cara a cara. Lo anterior es un símbolo de acompañamiento y consuelo.
Para Elena Acín, la misión de En Vela no es simplemente “superar la muerte de un hijo”, sino que los padres puedan descubrir su vocación y vivir plenamente la paternidad o maternidad, incluso en medio del dolor.
