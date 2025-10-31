La Sagrada Familia ya es el templo católico más alto del mundo

España.- La Basílica de la Sagrada Familia, ese bosque de piedra que desafía el paso del tiempo en el corazón de Barcelona, alcanzó un hecho histórico.

En días recientes se colocó el primer elemento de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, la más alta del conjunto diseñado por Antoni Gaudí, con lo que el templo superó los 162.91 metros de altura.

Ahora, es el templo católico más alto del mundo, por encima de la iglesia luterana de Ulm, en Alemania, que mide 161.53 metros.

El logro, más que un récord arquitectónico, representa un acto de fe y de perseverancia colectiva.

Detrás de cada piedra ensamblada, hay más de un siglo de trabajo, de esperanza y de compromiso con una visión que nació en 1882 y que aún sigue creciendo.

Además, los técnicos de la Sagrada Familia instalaron el brazo inferior de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, una pieza de 7.25 metros de alto y 24 toneladas de peso.

Llegó en julio dividida en cuatro paneles y fue ensamblada a 54 metros sobre la nave central, donde se colocaron los vidrios y revestimientos cerámicos.

La pieza presenta una geometría de doble giro: su base cuadrada se transforma en una parte superior octagonal, cubierta por cerámica blanca esmaltada que refleja la luz con un brillo casi espiritual.

Cuando se complete la cruz entera —de 17 metros de altura y 13.5 de ancho— la torre alcanzará 172.5 metros, un símbolo de la fe que se alza sobre la ciudad y el Mediterráneo.

De acuerdo con el equipo técnico, esta instalación marca “uno de los grandes momentos” de la construcción.

El templo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, sigue recibiendo millones de visitantes cada año, junto con La Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, entre los monumentos más admirados de España.

La Sagrada Familia no solo es una obra arquitectónica: es una historia humana.

Gaudí imaginó un templo que hablara de la naturaleza, de la familia y de la espiritualidad como partes de un mismo lenguaje.

Murió en 1926 sin verla terminada, pero dejó planos, maquetas y una visión que sus discípulos y sucesores convirtieron en misión.

Hoy, cada avance simboliza la unión de fe, arte y técnica. Alba y José, dos de los ingenieros actuales, resumieron el sentir del equipo:

“Trabajamos con la emoción de quienes saben que están levantando algo que durará siglos”.

Otras joyas del cielo

El ascenso de la Sagrada Familia a lo más alto del mundo cristiano reaviva la memoria de otras tres basílicas monumentales que han marcado historia:

Basílica de San Pedro (Ciudad del Vaticano): con 136 metros de altura, sigue siendo el corazón espiritual de la cristiandad.

Basílica de Nuestra Señora de la Paz, en Yamoussoukro, Costa de Marfil, sorprende por su tamaño: ocupa la mayor superficie de cualquier iglesia del mundo.

Catedral de Ulm (Alemania): con 161.53 metros, mantuvo durante más de un siglo el récord de la iglesia más alta del planeta.

Cada una, a su manera, eleva una oración de piedra al cielo.

Finalmente, los responsables del proyecto prevén terminar la Sagrada Familia en 2026, justo en el centenario de la muerte de Gaudí. Será un cierre simbólico: el arquitecto que soñó un templo infinito verá, por fin, su obra tocar el cielo.

