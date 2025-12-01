La señal en el pie que puede salvar vidas

Ciudad de México.- Un leve engrosamiento en el dedo de una persona con diabetes puede implicar un riesgo comparable al de una mujer que detecta un bulto en el seno.
Por eso, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) advierte que el 20 % de las infecciones en el pie diabético termina en amputación, una cifra que revela la urgencia de reforzar la prevención.
El CGCOP lanzó la campaña “Callus Zero, amputatio nulla”, centrada en la prevención del pie diabético en España.
Las cifran indican que el 34 % de las personas con diabetes desarrolla una úlcera en el pie y la mitad de ellas se infecta.
Además, una de cada cinco infecciones termina en amputación.
El organismo indica que una persona con diabetes que tuvo una úlcera presenta el doble de riesgo de morir que quien no la tuvo.
La mortalidad tras una amputación por pie diabético supera el 56 % a cinco años. Este dato ubica el problema entre las complicaciones más graves asociadas a la diabetes.
Especialistas explican que muchas úlceras neuropáticas comienzan con un pequeño engrosamiento o zona endurecida que no recibe atención a tiempo.
Detectarlo temprano evita infecciones profundas y hospitalizaciones largas.
La atención oportuna reduce intervenciones quirúrgicas, días de hospitalización y costos sanitarios, además de preservar movilidad e independencia.
El CGCOP recomienda revisar planta, talones, dorso y espacios entre los dedos para detectar irritaciones, grietas, humedad o lesiones. También sugiere revisar el interior del calzado para descartar roces u objetos.
Te puede interesar: Máquinas de caridad refuerzan alivio social en Navidad
Higiene sencilla y segura
Lavar con agua tibia y jabón suave, secar con cuidado y usar calcetines limpios de fibras naturales sin costuras. También recomiendan hidratar la piel con cremas adecuadas.
Coloración anormal, aumento de temperatura, inflamación, dolor nuevo, secreción o mal olor requieren consulta inmediata con personal especializado.
Los expertos piden no usar productos agresivos, no emplear instrumentos cortantes, evitar caminar descalzo y no aplicar calor directo en los pies.
El calzado debe adaptarse al uso diario, ofrecer buena protección y tener suficiente espacio si existen deformidades. En personas de alto riesgo, se aconseja calzado terapéutico evaluado por podólogos.
ARH
México
El sarampión repunta en el mundo y preocupa a la OMS: ¿cuál es la situación en México?
Ciudad de México.- El repunte global de casos de sarampión, una enfermedad que parecía bajo control, encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La OMS estimó 11 millones de contagios en todo el mundo en 2024, lo que representó un incremento respecto a 2019, antes de la pandemia.
En su último informe, publicado el 28 de noviembre de 2025 en su sitio oficial, la OMS advirtió que aunque entre el año 2000 y 2024 la vacunación evitó alrededor de 59 millones de muertes por sarampión, es decir, una reducción del 88%, cada deceso “sigue siendo inaceptable”.
Un retroceso global que pone en jaque la erradicación
De acuerdo con la OMS, los aumentos más notables en casos ocurrieron en 2024: un crecimiento del 86% en la Región del Mediterráneo Oriental, 47% en Europa y 42 % en Asia Sudoriental, comparado con 2019.
En 2024, hasta 59 países registraron brotes “grandes o disruptivos”, casi el triple de la cantidad de 2021, alertó la Organización Mundial de la Salud.
“El virus del sarampión es el más contagioso que existe, y estos datos muestran una vez más cómo aprovecha cualquier brecha en nuestras defensas colectivas”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través del informe.
¿Qué ocurre en las Américas y por qué se perdió la inmunidad regional?
Durante la pandemia, la inmunización se vio interrumpida en numerosos países. Tras una breve recuperación, la región de las Américas perdió el estatus de “libre de sarampión” en noviembre de 2025, tras registrarse reintroducción y circulación del virus principalmente en países como Canadá, Estados Unidos y México.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al 7 de noviembre de 2025 se habían reportado 12 mil 596 casos confirmados en 10 países del continente, con 28 muertes, 23 de ellas en México.
La OPS advirtió que el 89% de los contagios corresponden a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido, y los brotes activos se concentran en comunidades con baja cobertura de vacunación.
México hoy: un brote extendido y una alerta sanitaria
En México, los datos oficiales revelan una situación crítica. Según el último informe de la Secretaría de Salud, hasta el 12 de noviembre de 2025 se registraron 5 mil 252 casos acumulados.
Las entidades más afectadas incluyen al estado de Chihuahua, con 4 mil 440 casos acumulados, seguido por Jalisco (186), Michoacán (150), Guerrero (128) y Sonora (102).
La OMS resaltó que en 2024 se detectaron 11 millones de casos, cifra que marca un claro retroceso en la lucha contra la enfermedad.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Suicidio asistido no avanza en Europa del Este
En Eslovenia, se rechazó su legalización
Liubliania.— El 23 de noviembre de 2025 los ciudadanos de Eslovenia rechazaron la legalización del suicidio asistido. Con un 53.4 % de votos en contra y 46.6 % a favor, la propuesta quedó derogada.
La ley, aprobada por el Parlamento en julio, habría permitido que adultos con enfermedad terminal o sufrimiento intolerable solicitaran asistencia médica para morir, siempre que dos médicos independientes aprobaran la solicitud y se comprobara competencia mental del paciente.
La ley no entrará en vigor y la constitucionalidad del derecho a morir con asistencia quedó nuevamente en suspenso, al menos durante un año, según las normas que regulan los referéndums vinculantes en ese país.
Argumentos detrás del rechazo: ética, medicina y apoyo social
Los sectores que impulsaron el voto negativo señalaron riesgos éticos, ambigüedades legales y posibles presiones sobre personas vulnerables.
Médicos de distintos colegios profesionales advirtieron que términos como “sufrimiento insoportable” o “enfermedad terminal” carecían de definiciones estandarizadas. Esa falta de precisión podía generar decisiones médicas difíciles de evaluar con criterios uniformes.
Más para leer: Los cuidados paliativos como una forma de amar a los enfermos
Varios especialistas insistieron en fortalecer los cuidados paliativos y los servicios de apoyo social antes de introducir mecanismos que involucraran la intervención directa del Estado y del personal sanitario en procesos de muerte asistida. Aleš Primc, uno de los líderes de la campaña, declaró después del referéndum que “la compasión ha triunfado”.
Eslovenia se mantiene en mayoría europea en favor de la vida
El rechazo en las urnas marcó un punto relevante dentro de la conversación europea sobre el final de la vida. La decisión no solo detuvo temporalmente la legislación nacional, sino que también reordenó la discusión pública hacia la atención, el acompañamiento y los cuidados médicos disponibles para personas con enfermedades terminales.
Para distintos analistas locales, este resultado mostró que una parte importante de la población eslovena priorizó fortalecer sistemas de cuidado antes que modificar la legislación penal sobre la muerte asistida.
El voto en contra situó a Eslovenia dentro del grupo mayoritario de países europeos que mantienen prohibido el suicidio asistido. Ese grupo incluye a Irlanda, Polonia, Hungría, Italia, Dinamarca, Rumania, Bulgaria y Croacia, entre otros.
La decisión eslovena se interpretó como un recordatorio de que, aun en Europa Occidental, las reformas sobre el final de la vida encuentran límites culturales, éticos y jurídicos.
El caso esloveno también subrayó la importancia de la participación ciudadana en temas sensibles. El referéndum validó la idea de que decisiones vinculadas al valor de la vida humana requieren deliberación pública amplia y no solo negociación parlamentaria.
Cuidados paliativos, la propuesta alternativa
Diversos observadores señalaron que el voto reflejó preocupaciones sobre dilemas clínicos, la protección de personas vulnerables y los riesgos de interpretaciones amplias de conceptos como “sufrimiento insoportable”.
La reacción social posterior al rechazo fortaleció la expectativa de impulsar mejoras en cuidados paliativos. Además de atención domiciliaria y apoyo psicológico para familias que acompañan procesos terminales.
Para organizaciones médicas y comunitarias, el resultado significó una oportunidad para poner en el centro políticas que fortalezcan la calidad de vida.
En Eslovenia, la votación generó conversaciones sobre la vulnerabilidad, el dolor y la responsabilidad colectiva hacia quienes enfrentan enfermedades avanzadas.
Diversas organizaciones locales señalaron que el debate fortaleció la reflexión sobre el valor de la vida, la importancia del apoyo familiar y la necesidad de servicios de salud que acompañen a las personas con dignidad durante sus últimas etapas.
JAHA
Mundo
Arzobispo de Miami pide una reforma que proteja la dignidad de los migrantes y sus familias
Miami, Estados Unidos.— El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, hizo un llamado directo a la Iglesia católica en Estados Unidos para asumir un papel más activo frente al incremento de deportaciones durante la segunda administración del presidente Donald Trump.
El prelado pidió “hacer más presión” al Congreso y a la Casa Blanca para acelerar una reforma migratoria que considere la realidad humana y laboral de millones de personas.
En entrevista concedida a la agencia EFE, publicada en Miami, Wenski afirmó que los católicos no pueden limitarse a pronunciamientos generales.
“En estos días tenemos que tratar de hacer más presión al Congreso para que los congresistas hagan los cambios necesarios”, dijo.
Añadió que la postura de la Iglesia no busca confrontación.
“No queremos ser enemigos de nadie y somos americanos”, aseguró.
Obispos alertan sobre leyes “inadecuadas y anticuadas”
El arzobispo recordó que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) aprobó en noviembre un mensaje especial durante su Asamblea Plenaria de Otoño, en el que se pidió actualizar la legislación migratoria. El documento fue respaldado por diócesis del país ante el aumento de detenciones en frontera y redadas en zonas urbanas.
Wenski subrayó que la jerarquía católica lleva décadas insistiendo en este tema.
“Los obispos nunca han sido silenciosos sobre este tema”, afirmó en la misma entrevista.
Explicó que él mismo ha trabajado durante más de 20 años para impulsar una reforma migratoria que contemple un trato digno para las personas aprehendidas.
“No deben burlarse de ellos, no deben maltratarlos, deben tratarlos con humanidad”, destacó.
Cifras del Departamento de Seguridad Nacional indican que cerca de 400 mil migrantes fueron expulsados en los primeros 250 días del nuevo periodo presidencial de Trump.
Las proyecciones oficiales estiman que la cifra podría alcanzar las 600 mil expulsiones durante el primer año de la administración.
Respuesta del Gobierno y tensión con autoridades federales
Las declaraciones de Wenski se difundieron días después de que Tom Homan, conocido como “el zar de la frontera”, respondiera públicamente al pronunciamiento episcopal.
En declaraciones retomadas por medios nacionales, Homan afirmó que “la Iglesia católica está equivocada” y que “necesitan gastar su tiempo en arreglar la Iglesia”.
El arzobispo rechazó esa interpretación.
“Entiendo que él está un poquito sensible al tema”, respondió Wenski.
Añadió que el mensaje de los obispos no pretende atacar a los agentes migratorios, y recordó que muchos de ellos incluso son católicos practicantes.
Wenski también criticó el enfoque de las deportaciones masivas. Afirmó que las autoridades deben reconsiderar su estrategia.
“La Administración ha tratado de deportar, mucha gente puede decir que están aplicando las leyes, pero esas leyes son inadecuadas y anticuadas y, por lo tanto, injustas”, precisó.
Preocupación por el impacto en familias trabajadoras
El arzobispo reconoció logros del Gobierno en materia de seguridad fronteriza. Dijo que el presidente Trump “logró cerrar la frontera” y cuenta con el respaldo de quienes buscan retirar de las calles a personas peligrosas.
Sin embargo, alertó sobre las consecuencias para familias que viven y trabajan de manera honesta.
“No queremos que las abuelas, las hijas, las niñas o los hombres que están trabajando duro, que los detengan para deportarlos”, declaró.
Sostuvo que una economía estable requiere mano de obra migrante y pidió que la discusión no se limite a criterios punitivos.
Wenski encabeza una arquidiócesis con cerca de 1.3 millones de católicos, entre ellos amplias comunidades de origen latino y haitiano. El prelado habla español, inglés y criollo haitiano, lo que ha facilitado la expansión de servicios pastorales y legales para recién llegados.
Miami, una diócesis marcada por el crecimiento migratorio
En octubre pasado, Wenski presentó su carta de retiro al papa León XIV, al cumplir 75 años, como marca el derecho canónico.
Aclaró que esto no implica necesariamente su salida inmediata, pues su “salud es bastante buena” y la decisión final corresponde al pontífice.
La arquidiócesis estima que Miami ha recibido “por lo menos 250 mil personas” procedentes de diferentes países en los últimos dos o tres años.
El arzobispo explicó que continúan adaptando sus servicios ante ese crecimiento.
“Viene gente del norte, pero también sigue viniendo gente del sur y estamos tratando de crear un espacio para todos para que se sientan en casa”, indicó.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Perú elimina el uso del concepto “género” para evitar ideologización
Perú.— El Congreso de Perú aprobó la “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, una reforma que cambia definiciones, elimina el enfoque de género en documentos oficiales y plantea un nuevo esquema de educación sexual con base científica y biológica.
“Estamos muy felices. Es una victoria para todos aquellos que defendemos la vida y la familia. Lo que hemos hecho es volver al inicio”, aseguró la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo.
Un cambio normativo que regresa a la intención de 2007
La nueva ley establece que todas sus disposiciones aplican exclusivamente a mujeres y hombres biológicos. El Congreso sustituyó la expresión “igualdad de género” por “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, argumento presentado como un retorno al planteamiento original de la norma aprobada en 2007.
La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, autora de la iniciativa, afirmó que con esta decisión el Estado recupera la noción de igualdad entre mujeres y hombres sin conceptos que, a su juicio, modificaron la interpretación del marco legal.
Indicó que la reforma busca claridad en la construcción de políticas públicas y celebró la aprobación como un paso firme en defensa de principios y valores centrales para la vida social peruana.
Transformación de los enfoques en documentos y políticas públicas
La reforma plantea que todo documento de gestión del aparato público deberá adoptar el “Enfoque Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. Esta definición sustituye al “Enfoque Transversal de Igualdad de Género”, utilizado durante los últimos años en manuales, planes institucionales y políticas sectoriales.
Además, la ley ordena que cualquier referencia en normativas vigentes a conceptos como “Enfoque de Género”, “Igualdad de Género” o términos similares se interprete como “Enfoque de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. La disposición busca uniformidad en el lenguaje normativo y directrices actualizadas para entidades estatales.
Capacitación para operadores de justicia con un nuevo marco conceptual
Otra transformación relevante ocurre en la formación de jueces y fiscales. La ley establece que recibirán capacitaciones en “Enfoque de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, reemplazo directo de los programas sobre enfoque de género que formaban parte de la preparación institucional.
La norma incorpora una restricción adicional: ninguna capacitación podrá ser impartida por personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales cuyos integrantes mantengan litigios contra el Estado en tribunales nacionales o internacionales.
Educación sexual con base científica, biológica y ética
El Congreso también modificó la orientación de la educación sexual en el país. La nueva ley sustituye la “Educación Sexual Integral” por un modelo denominado “Educación Sexual con base Científica, Biológica y Ética”.
El planteamiento incluye el principio de participación de los padres en los procesos formativos de sus hijos. La congresista Jáuregui aseguró que la propuesta responde a una demanda constante de familias que buscan claridad en los contenidos impartidos en los centros educativos.
Terminar con cargas ideológicas
La autora de la reforma sostuvo que la incorporación previa del término “género” permitió interpretaciones amplias que, según su postura, modificaron el rumbo de políticas públicas y contenidos educativos. Afirmó que el concepto “puede significar cualquier cosa” y que esa apertura produjo distorsiones en la aplicación institucional.
“Lo que hemos hecho es volver al inicio”, dijo. Explicó que la intención es colocar nuevamente el foco en la igualdad entre mujeres y hombres y asegurar que los estudiantes reciban enseñanza basada en criterios científicos y éticos sin cargas ideológicas.
La legisladora expresó que la votación representa una victoria para quienes impulsan la defensa de la vida y la familia según los planteamientos que expuso en la sesión.
Implicaciones en el Poder Judicial
Además de los cambios educativos y normativos, la ley prohíbe que el Ministerio del Poder Judicial implemente entrenamientos o capacitaciones con contenidos relacionados con ideología de género. La modificación forma parte del paquete de ajustes orientados a replantear el diseño institucional y el lenguaje técnico con el que se elaboran las políticas públicas.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Alerta por trastornos alimentarios en niños y adolescentes son más comunes de lo que crees
Sorpresa en el Maracaná: futbolistas salen al césped con 22 perros callejeros para su adopción
La señal en el pie que puede salvar vidas
Máquinas de caridad refuerzan alivio social en Navidad
Clara Cuevas: La influencer que cambió el algoritmo por la paz espiritual
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
Sisley Fernanda y el calvario del acoso escolar en México
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
Neydy Casillas: mexicana que defiende la dignidad humana en pasillos del poder global
-
Cinehace 2 días
Axel Parker: el influencer que prioriza la responsabilidad con valores y respeto a la familia
-
Méxicohace 19 horas
Vacunar contra hepatitis B salva vidas desde el nacimiento
-
Columna Invitadahace 18 horas
Un México que pierde su humanidad… y cómo recuperarla