La señal en el pie que puede salvar vidas

Perú.— El Congreso de Perú aprobó la “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, una reforma que cambia definiciones, elimina el enfoque de género en documentos oficiales y plantea un nuevo esquema de educación sexual con base científica y biológica.

“Estamos muy felices. Es una victoria para todos aquellos que defendemos la vida y la familia. Lo que hemos hecho es volver al inicio”, aseguró la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo.

Un cambio normativo que regresa a la intención de 2007

La nueva ley establece que todas sus disposiciones aplican exclusivamente a mujeres y hombres biológicos. El Congreso sustituyó la expresión “igualdad de género” por “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, argumento presentado como un retorno al planteamiento original de la norma aprobada en 2007.

La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, autora de la iniciativa, afirmó que con esta decisión el Estado recupera la noción de igualdad entre mujeres y hombres sin conceptos que, a su juicio, modificaron la interpretación del marco legal.

Indicó que la reforma busca claridad en la construcción de políticas públicas y celebró la aprobación como un paso firme en defensa de principios y valores centrales para la vida social peruana.

Transformación de los enfoques en documentos y políticas públicas

La reforma plantea que todo documento de gestión del aparato público deberá adoptar el “Enfoque Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. Esta definición sustituye al “Enfoque Transversal de Igualdad de Género”, utilizado durante los últimos años en manuales, planes institucionales y políticas sectoriales.

Además, la ley ordena que cualquier referencia en normativas vigentes a conceptos como “Enfoque de Género”, “Igualdad de Género” o términos similares se interprete como “Enfoque de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. La disposición busca uniformidad en el lenguaje normativo y directrices actualizadas para entidades estatales.

Capacitación para operadores de justicia con un nuevo marco conceptual

Otra transformación relevante ocurre en la formación de jueces y fiscales. La ley establece que recibirán capacitaciones en “Enfoque de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, reemplazo directo de los programas sobre enfoque de género que formaban parte de la preparación institucional.

La norma incorpora una restricción adicional: ninguna capacitación podrá ser impartida por personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales cuyos integrantes mantengan litigios contra el Estado en tribunales nacionales o internacionales.

Educación sexual con base científica, biológica y ética

El Congreso también modificó la orientación de la educación sexual en el país. La nueva ley sustituye la “Educación Sexual Integral” por un modelo denominado “Educación Sexual con base Científica, Biológica y Ética”.

El planteamiento incluye el principio de participación de los padres en los procesos formativos de sus hijos. La congresista Jáuregui aseguró que la propuesta responde a una demanda constante de familias que buscan claridad en los contenidos impartidos en los centros educativos.

Terminar con cargas ideológicas

La autora de la reforma sostuvo que la incorporación previa del término “género” permitió interpretaciones amplias que, según su postura, modificaron el rumbo de políticas públicas y contenidos educativos. Afirmó que el concepto “puede significar cualquier cosa” y que esa apertura produjo distorsiones en la aplicación institucional.

“Lo que hemos hecho es volver al inicio”, dijo. Explicó que la intención es colocar nuevamente el foco en la igualdad entre mujeres y hombres y asegurar que los estudiantes reciban enseñanza basada en criterios científicos y éticos sin cargas ideológicas.

La legisladora expresó que la votación representa una victoria para quienes impulsan la defensa de la vida y la familia según los planteamientos que expuso en la sesión.

Implicaciones en el Poder Judicial

Además de los cambios educativos y normativos, la ley prohíbe que el Ministerio del Poder Judicial implemente entrenamientos o capacitaciones con contenidos relacionados con ideología de género. La modificación forma parte del paquete de ajustes orientados a replantear el diseño institucional y el lenguaje técnico con el que se elaboran las políticas públicas.

ebv