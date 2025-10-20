La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido

La clave para una mente ágil en la tercera edad está en el respeto a la vida, la dignidad humana y los pilares que sostienen la familia.

Un reciente estudio de la Northwestern University revela que algunos mayores de 80 años mantienen una memoria comparable a la de personas de 50 o 60, y esos casos ofrecen pistas concretas para cuidarnos.

Valor humano y memoria: el escudo invisible

De acuerdo con el sitio Medical Xpress, la investigación definió al grupo denominado “superagers” como quienes, con más de 80 años, obtienen puntuaciones en una prueba de recuerdo diferido de al menos 9 de 15 palabras, equivalente al rango de 50 a 60 años.

“Quiero romper la suposición de que la vejez es sinónimo de declive intelectual. Quiero que la gente entienda que envejecer puede ser bueno”, destacó la investigadora Tamar Gefen, en entrevista para la revista Northwetern Magazine.

Lo fundamental aquí es que no se trata solo de genética o suerte, sino de relaciones, valores, dignidad y propósito.

Se observó que estos mayores tenían vínculos cercanos con familia y comunidad, mantenían actividades cognitivas y sociales, mostrando un profundo respeto por la vida propia y ajena.

Actividad social, mental y familiar: tres claves del sistema

El estudio remarca que los “superagers” suelen ser personas muy sociales, con buena conexión familiar, lo cual parece actuar como escudo ante la demencia.

“Ahora estamos más cerca de resolver una de las mayores preguntas sin respuesta sobre los superagers: si verdaderamente resisten el declive de la memoria relacionado con la edad o si tienen mecanismos de afrontamiento que les ayudan a superarlo mejor que sus pares”, destacó la revista Science Alert, a través de un artículo publicado en julio del 2023.

Por su parte, News-Medical señala que uno de los factores biológicos distintivos es una corteza cerebral que no adelgaza al ritmo esperado en personas mayores.

Estas evidencias sugieren que preservar la dignidad humana, cultivar valores de respeto mutuo, especialmente a la familia, y mantenerse mentalmente activo son pilares efectivos para una memoria libre o retardada de afecciones neurológicas.

Ciencia y neuro-biología detrás del fenómeno

Dentro del análisis de 25 años del programa de “superagers” de Northwestern, se identificaron mecanismos de “resistencia” y “resiliencia” en estas personas.

“Nuestros hallazgos muestran que la memoria excepcional en la vejez no solo es posible, sino que está ligada a un perfil neurobiológico distinto. Esto abre la puerta a nuevas intervenciones destinadas a preservar la salud del cerebro hasta décadas posteriores de la vida”, publicó en días recientes la investigación, a través de news.northwetern.edu.

El valor que aporta esta línea de investigación va más allá de la ciencia: toca la defensa de la vida plena, el valorar a los mayores como portadores de enseñanzas vivas y la construcción de relaciones sanas que apuntalen una vejez con sentido.

Tips prácticos que emulan los “superagers”

De acuerdo con la investigación científica, estas son algunas consideraciones que toman en cuenta los “superagers”, para mantener una memoria y salud mental plena y envidiable, aún por encima de los 80 años de edad.

FOTO CORTESÍA: PIXABAY.COM 1.- Mantener y cultivar vínculos familiares y sociales: comunicación con los hijos y nietos y participar en comunidad. 2.- Llevar a cabo actividades cognitivas variadas: aprender algo nuevo, retos intelectuales, involucrarse con temas diversos. 3.- Cuidar la dignidad y el propósito: tener proyectos, sentido de vida, actuar con valores de respeto hacia uno mismo y hacia otros. 4.- No buscar fórmulas mágicas: los estilos de vida de los superagers varían ampliamente; algunos eran activos, otros moderados. Lo que parece común es el apego a relaciones profundas y a una vida con significado.

Conectando con la familia y la vida

Este hallazgo es relevante para todos los miembros de la familia, desde los más jóvenes hasta los mayores, porque la memoria no es solo cuestión de células neurológicas: es tejido de vida, de relaciones respetuosas, de continuidad humana.

Los mayores que mantienen mentes vivas y activas nos muestran que la vejez puede honrar la dignidad humana, y que la defensa de la vida incluye cuidar la salud cerebral con valores que sostienen el entorno familiar.

