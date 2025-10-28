La verdad detrás de la resonancia magnética a Trump: ¿qué es la insuficiencia venosa crónica?

Ciudad de México.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se sometió a una resonancia magnética antes de su viaje a Tokio y aunque aseguró que todo salió “perfecto”, en el verano pasado fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.

“Me hice una resonancia magnética y todo el procedimiento fue perfecto”, aseguró Trump, mientras viajaba a bordo del Air Force One rumbo a tierras japonesas.

El caso de Trump arroja luces sobre una enfermedad poco visible pero bastante frecuente, que merece explicación y atención.

Una imagen médica que llama la atención

De acuerdo con CBS Noticias, la resonancia magnética a la que fue sometido Trump, de 79 años de edad, se produjo después de que se observaran moretones morados en su mano derecha y una leve hinchazón en las piernas.

En julio pasado, la Casa Blanca reconoció que el mandatario había sido evaluado por un cuadro de hinchazón en las piernas y que se descubrió la insuficiencia venosa crónica.

Los moretones morados en la mano derecha han sido visibles en varias fotografías públicas, y aunque la Casa Blanca atribuye esas manchas a “irritación de tejidos blandos por apretones de manos frecuentes y al uso de aspirina como parte de la prevención cardiovascular”, para muchos especialistas se constituyen en una señal de que algo más circulatorio estaba ocurriendo.

Insuficiencia venosa crónica: ¿qué es y por qué importa?

La insuficiencia venosa crónica se presenta cuando las venas de las piernas, ya sea las superficiales, profundas o perforantes, pierden la capacidad de devolver eficazmente la sangre hacia el corazón.

“Es decir, las válvulas internas se debilitan o dañan y permiten el flujo retrógrado o el estancamiento de sangre”, explica MedlinePlus.

El sitio informativo en línea de salud, destaca que este estancamiento genera aumento de presión en las venas de las extremidades inferiores y, con el tiempo, puede causar hinchazón, cambios en la piel, varices y hasta úlceras venosas.

Entre las principales causas se encuentran antecedentes de trombosis venosa profunda, estar mucho tiempo sentado o de pie, obesidad, falta de ejercicio y el propio factor edad.

Según la Cleveland Clinic, esta enfermedad afecta aproximadamente a uno de cada veinte adultos, y su prevalencia aumenta con la edad.

Cómo se diagnostica y trata esta condición

Para diagnosticar la insuficiencia venosa crónica se emplea examen físico, historial clínico, y técnicas de imagen como el ultrasonido dúplex para visualizar el flujo venoso y la función de las válvulas.

“Una vez detectada, el tratamiento consiste en cambios en el estilo de vida como elevar las piernas, caminar, evitar permanecer mucho tiempo de pie o sentado sin moverse, uso de medias de compresión, y en casos más avanzados procedimientos para corregir venas afectadas”, precisa Cleveland Clinic.

Medios especializados como STAT News aseguran que el caso de Trump pone en evidencia lo común y poco tratado que puede ser este trastorno circulatorio.

El valor humano de atender la salud venosa

Aunque la insuficiencia venosa crónica se define como “benigna y común en personas mayores de 70 años”, según la Casa Blanca, no debe subestimarse: su manejo adecuado repercute en la calidad de vida, movilidad y bienestar general.

De acuerdo con The Washington Post, en el caso de Trump, la resonancia magnética refuerza que su equipo médico vigila su estado físico de cara a compromisos internacionales, pero también aporta una oportunidad para reflexionar sobre una condición silenciosa que afecta a millones.

GDH