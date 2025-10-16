“La vida se acompaña, no se elimina”: Obispos frente a legalización de eutanasia en Uruguay

ROMA, Italia.- El papa León XIV aseguró que “si se vence el hambre, habrá paz”, en un llamado urgente ante la FAO con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

"En un momento histórico marcado por profundas divisiones y contradicciones, sentirse unidos por el vínculo de la colaboración no es sólo un hermoso ideal, sino un llamamiento decidido a la acción."



🔴https://t.co/N7jNkF9HlY pic.twitter.com/HUCKDkH6Ds — FAO en español (@FAOenEspanol) October 16, 2025

El sumo pontífice advirtió que permitir que millones de personas en el mundo pasen hambre, equivale a un “fracaso colectivo” y a una “culpa histórica” de la humanidad.

Hambre, dignidad y responsabilidad colectiva

Durante su intervención en la sede de la FAO en Roma, León XIV enfatizó que el combate al hambre es imprescindible para salvaguardar la paz y afirmar la dignidad humana.

Subrayó que en la actualidad, 673 millones de personas se acuestan sin comer, y que 2 mil 300 millones no tienen acceso a una alimentación adecuada, datos que describió no como cifras frías, sino como “vidas truncadas”.

En su discurso en español e inglés, León XIV lanzó una sentencia directa:

“Permitir que millones de personas vivan y mueran de hambre es un fracaso colectivo, una desviación ética y una culpa histórica”.

El papa culpó también a un sistema que desperdicia alimentos mientras multitudes carecen de lo más elemental.

“¿Cómo podemos seguir tolerando el desperdicio de toneladas y toneladas de comida, mientras multitudes luchan por encontrar algo que comer en la basura?”, se cuestionó el pontífice.

Para León XIV, los valores humanos —respeto, responsabilidad, solidaridad— no pueden seguir siendo consignas huecas: deben traducirse en políticas contundentes y en acción efectiva.

Hambre como arma de guerra: denuncia y mandato moral

Uno de los pasajes más álgidos del discurso fue cuando el papa León XIV condenó el uso de la comida como herramienta de conflicto.

Advirtió que en los actuales escenarios de guerra se ha reavivado esa estrategia cruel.

“El silencio de quienes mueren de hambre grita en la conciencia de todos”, dijo ante diplomáticos y representantes de organizaciones internacionales.

Reiteró que el derecho internacional humanitario prohíbe sin excepción ataques contra bienes esenciales para la subsistencia, y lamentó que ese principio esté siendo abandonado por quienes gobiernan conflagraciones.

Al dirigirse a los responsables globales, pidió medidas concretas y urgentes.

“Ha llegado el momento de asumir un compromiso renovado, que tenga un impacto positivo en la vida de quienes tienen el estómago vacío y esperan de nosotros gestos concretos que los saquen de su postración”, enfatizó.

Valores, familia y paz: una agenda para todos

El papa evocó la centralidad de la familia como núcleo de valores humanos y promotora de vida digna.

En su discurso, sostuvo que toda política alimentaria debe respetar la vida desde su inicio hasta su término natural. Su insistencia fue que no se puede hablar de progreso si muchas familias carecen de lo indispensable.

Los líderes mundiales y las personas de todo el mundo deben unirse en nuestra convicción colectiva de que el #DerechoALaAlimentación es un derecho humano fundamental y que la paz es un requisito para la seguridad alimentaria.

–@FAODG en #DíaMundialDeLaAlimentación #FAO80 pic.twitter.com/vxztsVvKTP — FAO en español (@FAOenEspanol) October 16, 2025

León XIV urgió a que la respuesta global al hambre ponga el rostro humano en el centro, evitando soluciones impuestas desde despachos alejados de quienes sufren.

Al mismo tiempo, advirtió contra las tentaciones autoritarias en un mundo cada vez más fragmentado, defendiéndose la cooperación como camino para preservar apoyos a los más vulnerables.

El papa hizo una mención especial al rol de la mujer como “arquitecta silenciosa de la supervivencia”, valor indispensable en familias vulnerables y comunidades empobrecidas.

Al mencionar conflictos como los de Ucrania, Gaza, Yemen o Sudán del Sur, exigió que la comunidad internacional no cierre los ojos ante quienes padecen hambre por culpa del olvido o el interés político.

Finalmente, dejó su bendición a quienes trabajan en la FAO y exhortó a no cansarse de pedir justicia alimentaria:

“El hambre tiene muchos nombres y pesa sobre toda la humanidad”.

