La voz de mamá ayuda al cerebro de los bebés prematuros a madurar

Ciudad de México.- Desde un hospital neonatal en Estados Unidos, un estudio con 46 bebés prematuros mostró que escuchar grabaciones de la madre favorece el desarrollo cerebral temprano y estrechó el vínculo emocional.

Científicos de la Universidad de Stanford diseñaron un ensayo clínico aleatorio en 46 neonatos nacidos entre las semanas 24 y 31 de gestación.

Bebé en incubadora.

Cuando los bebés estuvieron estables y pasaron de la unidad crítica a cuidados intermedios, se les asignó a dos grupos.

Uno escuchó grabaciones de su madre leyendo cuentos, durante unas 2 horas 40 minutos al día, entre las 22:00. y las 06:00

El otro grupo recibió la atención habitual sin grabaciones.

Al final, los bebés que escucharon la voz materna mostraron una madurez estructural más marcada en el fascículo arqueado izquierdo, una vía cerebral implicada en el procesamiento del habla.

Específicamente, esa área mostró menor difusión media y mayor anisotropía fraccional, indicadores de mayor desarrollo neuronal.

La autora principal, Katherine Travis, afirmó que este fue el primer estudio que demuestra causalmente que la exposición temprana al habla contribuye al crecimiento cerebral en prematuros.

La mayoría de los bebés prematuros pasan semanas o meses hospitalizados y oyen menos el habla materna que si hubieran ocurrido en el útero.

Esa falta puede elevar el riesgo de retrasos en el lenguaje al compararlos con niños nacidos a término.

Este nuevo estudio sugiere que una intervención auditiva sencilla puede contrarrestar esa carencia.

Si reproducir la voz materna durante unas horas al día produce cambios cerebrales visibles, podría cambiar prácticas en unidades neonatales para estimular el lenguaje desde los primeros días.

Además, el efecto tiene dimensión emocional: muchos padres sienten que no pueden estar todo el tiempo con su bebé hospitalizado.

De acuerdo con las investigadoras, las grabaciones pueden reforzar la presencia materna y aliviar el sentimiento de ausencia.

Tensiones y retos en la investigación.

El estudio incluyó solo neonatos médicamente estables y sin anomalías mayores.

Además, la muestra fue pequeña, por lo que los resultados deben replicarse en ensayos con más participantes para confirmar su robustez.

Las investigadoras planean ampliar estudios con bebés más frágiles y explorar cómo adaptar la estimulación auditiva en entornos hospitalarios.

Hacia una práctica neonatal más humana.

Este hallazgo invita a replantear el cuidado neonatal: integrar estrategias auditivas simples, como grabaciones de la madre, podría marcar una diferencia concreta en el desarrollo cerebral de los prematuros.

Para los hospitales, la propuesta no implica tecnología compleja ni costos estratosféricos. La clave está en reconocer que aún cuando no pueden estar físicamente cada minuto con su hijo, los padres pueden contribuir mediante su voz.

Así, esta investigación representa un puente entre ciencia y humanidad: demuestra que lo sencillo —la voz de una madre al oído— puede propiciar un avance profundo en el cerebro de un bebé que llegó antes de tiempo.

