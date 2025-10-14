La voz de mamá ayuda al cerebro de los bebés prematuros a madurar

Ciudad de México.- Desde un hospital neonatal en Estados Unidos, un estudio con 46 bebés prematuros mostró que escuchar grabaciones de la madre favorece el desarrollo cerebral temprano y estrechó el vínculo emocional.
Científicos de la Universidad de Stanford diseñaron un ensayo clínico aleatorio en 46 neonatos nacidos entre las semanas 24 y 31 de gestación.
Cuando los bebés estuvieron estables y pasaron de la unidad crítica a cuidados intermedios, se les asignó a dos grupos.
Uno escuchó grabaciones de su madre leyendo cuentos, durante unas 2 horas 40 minutos al día, entre las 22:00. y las 06:00
El otro grupo recibió la atención habitual sin grabaciones.
Al final, los bebés que escucharon la voz materna mostraron una madurez estructural más marcada en el fascículo arqueado izquierdo, una vía cerebral implicada en el procesamiento del habla.
Bebé en incubadora.
Específicamente, esa área mostró menor difusión media y mayor anisotropía fraccional, indicadores de mayor desarrollo neuronal.
La autora principal, Katherine Travis, afirmó que este fue el primer estudio que demuestra causalmente que la exposición temprana al habla contribuye al crecimiento cerebral en prematuros.
La mayoría de los bebés prematuros pasan semanas o meses hospitalizados y oyen menos el habla materna que si hubieran ocurrido en el útero.
Esa falta puede elevar el riesgo de retrasos en el lenguaje al compararlos con niños nacidos a término.
Este nuevo estudio sugiere que una intervención auditiva sencilla puede contrarrestar esa carencia.
Si reproducir la voz materna durante unas horas al día produce cambios cerebrales visibles, podría cambiar prácticas en unidades neonatales para estimular el lenguaje desde los primeros días.
Además, el efecto tiene dimensión emocional: muchos padres sienten que no pueden estar todo el tiempo con su bebé hospitalizado.
De acuerdo con las investigadoras, las grabaciones pueden reforzar la presencia materna y aliviar el sentimiento de ausencia.
Tensiones y retos en la investigación.
El estudio incluyó solo neonatos médicamente estables y sin anomalías mayores.
Además, la muestra fue pequeña, por lo que los resultados deben replicarse en ensayos con más participantes para confirmar su robustez.
Las investigadoras planean ampliar estudios con bebés más frágiles y explorar cómo adaptar la estimulación auditiva en entornos hospitalarios.
Hacia una práctica neonatal más humana.
Este hallazgo invita a replantear el cuidado neonatal: integrar estrategias auditivas simples, como grabaciones de la madre, podría marcar una diferencia concreta en el desarrollo cerebral de los prematuros.
Para los hospitales, la propuesta no implica tecnología compleja ni costos estratosféricos. La clave está en reconocer que aún cuando no pueden estar físicamente cada minuto con su hijo, los padres pueden contribuir mediante su voz.
Así, esta investigación representa un puente entre ciencia y humanidad: demuestra que lo sencillo —la voz de una madre al oído— puede propiciar un avance profundo en el cerebro de un bebé que llegó antes de tiempo.
Mundo
Liberación histórica de presos palestinos marca el inicio de la paz entre Israel y Hamás
Gaza.- Israel liberó este lunes a casi 2 mil prisioneros palestinos, entre ellos condenados por delitos graves y detenidos sin cargos, como parte del pacto de alto al fuego acordado con Hamás.
La liberación coincide con la entrega de los últimos 20 rehenes israelíes retenidos con vida.
De acuerdo con información de El País, muchos liberados llegaron envueltos en kufiyas y con signos visibles de deterioro físico.
Según el diario argentino La Nación, Al descender de autobuses en Ramala, algunos apenas podían caminar, mientras que otros se apoyaban entre sí para avanzar hacia sus familiares.
Un canje con rostro humano y contradicciones
El acuerdo estipuló que Hamás entregaría los 20 rehenes vivos restantes, a cambio de la liberación de mil 968 prisioneros palestinos. De ese total, 154 serían deportados a Egipto de forma previa a su retorno a Palestina.
Según La Nación, dentro del grupo liberado figuran 250 prisioneros con largas condenas, incluyendo cadena perpetua, y aproximadamente mil 718 detenidos de Gaza, arrestados desde octubre de 2023. En Cisjordania, se reportaron unos }
Sin embargo, no todos los riesgos desaparecieron. Israel previamente advirtió que no permitiría celebraciones públicas como en intercambios anteriores, y distribuyó volantes amenazando con arrestos a quienes participaran en manifestaciones.
“Está listo para abrazar la libertad”
Entre quienes esperaban a sus familiares en Ramala estaba Amro Abdullá, de 24 años, esperando a su primo Rashid Omar, preso desde 2005.
“Está listo para abrazar la libertad. Quiero vivir una vida feliz, segura y en paz, sin ocupación ni restricciones” declaró Abdullá, en entrevista exclusiva con el diario El País.
En Gaza, un hospital de campaña adyacente al hospital Nasser fue habilitado para recibir a liberados y atender emergencias médicas. Familias llenaron los pasillos, algunos sin dormir ante la incertidumbre.
Mundo
Tradición por la vida: obispo de Getafe bautiza a 17 niños rescatados del aborto
Getafe, España.- El obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, bautizó a 17 niños rescatados del aborto, en la parroquia de San Josemaría Escrivá, Alcorcón, en una ceremonia que reivindica la dignidad humana, la defensa de la vida y los valores de la familia,
Rescate y Bautismo: un acto de esperanza
De acuerdo con la Diócesis de Getafe, las 17 vidas fueron salvadas gracias al acompañamiento ofrecido por la Asociación Más Futuro y los Rescatadores Juan Pablo II a madres que contemplaban abortar.
Estos voluntarios brindan información, apoyo material, psicológico y espiritual en las puertas de clínicas abortistas.
El Bautismo se realizó en presencia de las familias, padrinos y voluntarios.
“Por el Bautismo, vuestros hijos no solo van a tener la vida que vosotros les habéis dado, sino la herencia de la Vida Eterna. Es decir, que la vida es algo muy serio”, destacó Monseñor García Beltrán.
Valor humano y dignidad reafirmada
“Una cultura que defiende la muerte es una cultura llamada a morir. Pero una cultura que defiende la vida está llamada a vivir. Y nosotros estamos hechos no para la muerte, sino para la vida”, subrayó el obispo en su homilía.
“La vida es del Señor. Dios mío, ¡qué milagro, qué milagro es la vida!”, agregó, recordando que cada niño tiene valor por sí mismo.
Destacó además que estos actos no solo se fundan en la fe, sino en el reconocimiento de la dignidad humana.
“No somos desechos, somos alguien”, dijo refiriéndose a los niños rescatados.
Familia, valores y acompañamiento
La diócesis de Getafe destacó que parte esencial del acto fue el reconocimiento del papel de la familia.
Los padres de estos 17 niños expresaron emoción y agradecimiento al elegir traer a sus hijos al mundo, pese a las presiones sociales, laborales o personales.
Por su parte, la Asociación Más Futuro dejó en claro que el acompañamiento a las madres no termina con el parto, sino continúa con el apoyo material, psicológico y espiritual.
A través de la Diócesis, la Asociación también invitó a los padrinos a ser referentes en valores humanos y fe, con responsabilidad.
Una tradición con peso
Según ACI Prensa, este bautismo forma parte de una tradición de más de 14 años en Getafe, durante los cuales ya han sido bautizados más de 300 niños rescatados del aborto.
El evento apunta no solo a reafirmar el compromiso de la diócesis, sino a ofrecer un testimonio vivo de que la vida, la familia y el respeto a la dignidad humana siguen siendo valores centrales.
Mundo
Escuela promueve la atención plena al eliminar los celulares
En México, se han tomado medidas similares
Dallas. — En Houston, Texas, una escuela decidió devolver la calma y la concentración a sus aulas. La Western Academy, un colegio privado para varones, prohibió completamente los teléfonos inteligentes dentro de sus instalaciones, con el propósito de fortalecer el bienestar emocional y la convivencia entre los alumnos.
La medida fue anunciada por su director, Jason Hebert, en una carta dirigida a las familias a finales de septiembre de 2024. En el mensaje, explicó que la decisión buscaba “proteger el desarrollo emocional y moral de los estudiantes” y recuperar su capacidad de atención plena.
La Western Academy, fundada en 2010, cuenta con unos 230 alumnos de entre tercero y octavo grado. El colegio se ha caracterizado por ofrecer una educación centrada en valores humanos, aprendizaje experiencial y convivencia directa con la naturaleza.
Diversos estudios respaldan esta iniciativa. La American Psychological Association (APA) señaló en 2023 que el uso intensivo de redes sociales se relaciona con mayores niveles de ansiedad y menor bienestar entre adolescentes. Por su parte, el Surgeon General de Estados Unidos, Vivek Murthy, advirtió en 2024 que los teléfonos pueden afectar el sueño, la concentración y la salud mental de los jóvenes.
“Queremos que los niños vivan el presente”, afirma el director de la escuela
En entrevista con Catholic News Agency (CNA), Hebert explicó que la medida busca liberar a los alumnos de la dependencia digital. “No se trata de castigar, sino de darles la oportunidad de vivir el presente, de conectar con las personas y con el mundo real”, expresó.
El director señaló que, al eliminar los teléfonos, los estudiantes recuperaron la capacidad de jugar, conversar y trabajar en equipo sin distracciones. “Los teléfonos no son neutrales; influyen en cómo pensamos y sentimos”, dijo.
La escuela adoptó una política estricta: los alumnos no pueden llevar dispositivos, y en caso de hacerlo, estos se retiran de forma inmediata. Hebert subrayó que la intención es crear un entorno libre de pantallas que favorezca la madurez emocional.
Un espacio donde los niños vuelven a ser niños
Durante la jornada escolar, los alumnos de la Western Academy construyen fuertes, trepan árboles, cuidan animales y aprenden a trabajar juntos. Los maestros, todos varones, fomentan la cortesía y el autocontrol. Los estudiantes se levantan cuando entra un adulto, saludan con un apretón de manos y asumen la responsabilidad de sus actos.
El colegio cuenta con la guía espiritual de un sacerdote del Opus Dei, quien acompaña a la comunidad educativa en su formación humana. A pesar de su colegiatura de alrededor de 28 mil dólares anuales, el plantel mantiene listas de espera en todos los grados.
Padres celebran el cambio: “nuestros hijos están más tranquilos”
La reacción de las familias fue entusiasta. “Nuestros hijos regresan más felices, más atentos y sociables”, comentó una madre al medio CNA. Algunos padres incluso realizaron donaciones para apoyar la política escolar; una madre entregó un cheque con la nota “para la trituradora de teléfonos”.
El director, padre de siete hijos, compartió que en su propio hogar también limitan el uso de pantallas. “Queremos que los niños aprendan a mirar a los ojos, a conversar, a pensar. Esos son hábitos que duran toda la vida”, expresó.
Mundo
Dignidad humana, respeto por la vida y libertad, valores del Premio Nobel de la Paz 2025
Oslo, Noruega.- María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, un reconocimiento a su lucha por la dignidad humana, valores fundamentales y la defensa de la vida frente al autoritarismo en Venezuela.
El Comité Noruego del Nobel destacó que su galardón honra una causa colectiva, no únicamente a una persona.
Por qué el Comité Nobel escogió a Machado
El comunicado oficial del Comité Noruego afirma que María Corina Machado es merecedora del premio:
“Por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
“En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas”, destacó en conferencia Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité.
El jurado indicó que Machado cumple los tres criterios del testamento de Alfred Nobel:
- Unir a fuerzas políticas.
- Persistir ante la militarización creciente.
- Respaldar una transición pacífica hacia la democracia.
Dignidad humana y valores humanos frente a la represión
El reconocimiento resalta que el valor humano, el respeto por la vida y la libertad, ha sido el eje de la resistencia en Venezuela.
Machado insiste en que, incluso oculta, su compromiso es con “una sola vida: la vida humana digna”.
“Esto es algo que el pueblo venezolano se merece. Yo soy solo parte de un gran movimiento. Me siento honrada, agradecida y privilegiada”, declaró Corina Machado en una llamada con el Instituto Nobel, de acuerdo con información de la agencia AP News.
El premio también refuerza que la defensa de la familia y la dignidad social no están reñidas con la acción política.
Durante su trayectoria, Machado impulsó la Fundación Atenea para apoyo a niños vulnerables y desde Súmate contribuyó a organizar ciudadanos que valoran el respeto a la vida.
Obstáculos de seguridad y el simbolismo del galardón
El Comité Noruego reconoció que otorgar este premio entraña riesgos y lo debatieron.
“Ella vive oculta debido a graves amenazas contra su vida”, declaró Frydnes, aunque enfatizó que el Nobel puede fortalecer su causa.
Respecto a si podrá recibir el premio en la ceremonia del 10 de diciembre en Oslo, el organismo señaló:
“Es demasiado pronto para decirlo hay una situación de seguridad seria que hay que resolver primero”.
Impacto social e importancia del reconocimiento
De acuerdo con la agencia Reuters, desde la oposición venezolana y organizaciones internacionales, el premio se interpreta como un impulso moral e internacional para la causa democrática.
Human Rights Watch calificó la decisión como una oportunidad para revitalizar esfuerzos en favor de una transición pacífica.
Machado es la primera venezolana en recibir el Nobel de la Paz y la sexta latinoamericana en la historia.
Más de un millón de niñas y niños en México crecen sin sus padres; buscan garantizar su protección
“Encontré una guía en la Sagrada Familia”, Franco Escamilla, el comediante que se acercó a Dios
Edomex: ¿aumentará el costo del transporte para mejorar su calidad?
Luis de Llano no ha cumplido la sentencia de la Suprema Corte: Sasha
La voz de mamá ayuda al cerebro de los bebés prematuros a madurar
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios
Dignidad y respeto: la razón por la que Crawford le devolvió sus cinturones a Canelo
Saúl “Canelo” Álvarez: cuando la derrota enseña y la familia sostiene
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
