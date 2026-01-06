Las redes sociales ocupan a los padres de todo el mundo

Europa.- En millones de hogares, los niños despiertan y revisan una pantalla antes de mirar a sus padres. Esa escena cotidiana hoy despierta preocupación en los padres de familia.
Además, el acceso temprano a redes sociales transforma la infancia. Padres y educadores observan riesgos reales para la seguridad, la salud emocional y el desarrollo integral.
Desde la experiencia cotidiana, muchas familias advierten que sus hijos navegan sin guía suficiente en entornos diseñados para adultos.
En los últimos años, niños y preadolescentes acceden a redes sociales a edades cada vez más cortas. Muchos lo hacen sin supervisión constante.
Las plataformas ofrecen creatividad y comunicación.
Sin embargo, en muchas de ellas, también exponen a ciberacoso, contacto con desconocidos y contenidos inadecuados, según advierten organismos especializados en infancia.
Además, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han alertado sobre el impacto del uso excesivo de pantallas en el bienestar infantil.
El entorno digital avanza más rápido que la educación familiar y escolar. Esa brecha deja a muchos menores sin herramientas para protegerse.
A su vez, Australia aprobó una ley que restringe el acceso a redes sociales a menores de 16 años por motivos de protección infantil.
El gobierno explicó que la norma busca reducir ciberacoso, exposición temprana y efectos negativos en la salud mental juvenil.
Además, la legislación traslada mayor responsabilidad a las plataformas, que deben verificar la edad de los usuarios.
Asimismo, este modelo abrió un debate internacional sobre el rol del Estado, las familias y las empresas tecnológicas en el cuidado de la infancia.
Expertos en derechos de la niñez señalaron que el desarrollo emocional requiere tiempos libres de presión social digital.
Por ejemplo, en Argentina no existe una ley específica que limite el acceso infantil a redes sociales por edad.
Especialistas en educación digital advierten que muchos niños comparten datos personales sin comprender las consecuencias.
La huella digital permanece. Fotos, videos y comentarios pueden circular durante años y afectar la reputación futura.
Los retos virales representan otro riesgo.
Algunos desafíos aparentemente inofensivos han provocado lesiones, según reportes médicos y escolares.
La falta de acompañamiento adulto incrementa la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente a estas dinámicas.
El rol de los adultos: acompañar, no vigilar
Padres y educadores hoy cumplen un papel clave como guías digitales. La conversación abierta protege más que la prohibición absoluta.
Hablar sobre privacidad, huella digital y límites ayuda a formar criterio y responsabilidad.
Organismos como UNICEF recomiendan establecer reglas claras, acordadas en familia, sobre tiempos y contenidos.
El ejemplo adulto también educa. El uso responsable de pantallas en casa envía mensajes poderosos.
Escuela, familia y comunidad: una red de cuidado.
Las escuelas fortalecen la prevención cuando incluyen educación digital en sus programas formativos.
Además, talleres sobre ciberseguridad, convivencia digital y bienestar emocional generan entornos más seguros.
La colaboración entre familias, docentes y autoridades construye una protección real para la infancia.
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Se cerró la Puerta Santa
Roma.— El papa León XIV cerró solemnemente la Puerta Santa y con ello puso fin al Año Jubilar que había inaugurado su predecesor, el papa Francisco.
El pontífice avanzó en procesión por el atrio del templo vaticano, acompañado por cardenales, obispos y miembros de la Curia romana.
Frente a la Puerta Santa, permaneció unos instantes en silencio y oración, antes de cerrarla a las 9:41 horas locales.
Con este gesto concluyó el Jubileo de la Esperanza, convocado el 24 de diciembre de 2024 por el papa Francisco.
Tras la muerte de Francisco, ocurrida en abril de 2025, León XIV asumió la responsabilidad de cerrar el Año Santo.
La Santa Sede señaló que esta circunstancia no se registraba desde el año 1700.
Por primera vez en más de tres siglos, un pontífice concluyó un Jubileo iniciado por otro papa.
Antes del rito, León XIV destacó el sentido pastoral del Año Jubilar.
Subrayó que la Puerta Santa simbolizó un espacio de acogida para personas cansadas y agobiadas.
Durante doce meses, millones de peregrinos cruzaron ese umbral en busca de indulgencia y renovación espiritual.
El Jubileo forma parte de una tradición que la Iglesia católica celebra aproximadamente cada 25 años.
El acto solemne contó con la presencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella.
También asistieron representantes diplomáticos, religiosas, clérigos y fieles provenientes de distintos países.
Tras el cierre de la Puerta Santa, León XIV encabezó una procesión hacia el interior de la basílica.
Ahí presidió la misa de la Epifanía, con la que concluyó su primera Navidad como pontífice.
Un Jubileo que marcó a millones de peregrinos y transformó a Roma
Según cifras oficiales de la Santa Sede, más de 33.4 millones de fieles peregrinaron a la capital italiana como peregrinos.
Los grupos más numerosos llegaron desde Italia, Estados Unidos y España.
Además de la basílica de San Pedro, se abrieron Puertas Santas en otras tres basílicas papales.
San Juan de Letrán, Santa María La Mayor y San Pablo Extramuros formaron parte del recorrido jubilar.
En los días previos al 6 de enero, estas puertas también fueron cerradas. Cada ceremonia marcó el final del tiempo de indulgencia en esos templos.
Por indicación del papa Francisco, el Jubileo incluyó un gesto inédito: Se abrió una Puerta Santa en la cárcel romana de Rebibbia como signo de esperanza.
El Jubileo tiene raíces en la tradición judía del perdón y la liberación. La Iglesia católica adoptó esta práctica en el año 1300.
Desde el siglo XIV, los Jubileos ordinarios se celebran cada cuarto de siglo. El anterior ocurrió en el año 2000, durante el pontificado de Juan Pablo II.
Las autoridades realizaron obras urbanas para mejorar espacios públicos y zonas de alta afluencia en Roma.
El jefe de la Policía de Roma, Roberto Massucci, informó el despliegue de más de 70 mil agentes durante todos los eventos.
Tras el cierre solemne, la Puerta Santa será tapiada y permanecerá cerrada hasta la convocatoria de un nuevo Jubileo.
La Santa Sede ha señalado la posibilidad de un Jubileo extraordinario en 2033 ante los dos mil años de la muerte de Jesús de Nazaret.
California fortalece la salud materna con ácido fólico en el maíz
Estados Unidos.- La alimentación cotidiana se convierte en una política de prevención. Una nueva ley en California cambió la forma de producir un alimento esencial para millones de familias latinas.
La ley AB1830 entró en vigor tras la firma del gobernador Gavin Newsom. La norma exige que la harina de maíz contenga ácido fólico. Este ingrediente resulta clave en tortillas, tamales y otros alimentos básicos.
La iniciativa busca reducir defectos de nacimiento, especialmente en comunidades hispanas. El asambleísta Joaquín Arámbula impulsó la propuesta desde el Congreso estatal, con respaldo de expertos en salud pública.
¿Qué establece la ley AB1830?
La legislación obliga a los fabricantes de harina de maíz a gran escala a fortificar sus productos con ácido fólico. La medida apunta a mejorar la nutrición antes y durante el embarazo.
El ácido fólico es una vitamina del complejo B. Los especialistas lo relacionaron con el cierre adecuado del tubo neural en las primeras semanas de gestación.
Las autoridades sanitarias advierten que muchos embarazos no se planearon. Por ello, la ley apostó por una prevención desde la alimentación diaria.
El doctor Ilán Shapiro originario de México y con una larga trayectoria en el sector salud en Estados Unidos, explicó la relevancia médica del ácido fólico en el desarrollo fetal. Señaló que esta vitamina ayudó al cierre correcto de las vértebras.
“El ácido fólico juega un componente muy importante cuando un bebé se está desarrollando”, indicó el especialista. Explicó que su ausencia puede provocar alteraciones graves.
Shapiro también destacó el factor preventivo. Recordó que muchas mujeres no sabían que estaban embarazadas durante las primeras semanas.
“Tener ácido fólico en el cuerpo aumenta las posibilidades de proteger a los bebés”, afirmó. El médico subrayó que la medida fortaleció la salud desde etapas tempranas.
Aunque la ley se aplicó a grandes fabricantes, pequeños negocios siguieron de cerca el cambio. En el Valle Central, algunos comerciantes expresaron una postura favorable.
El maíz forma parte central de la dieta hispana en California. La ley vinculó cultura alimentaria con prevención en salud pública.
Expertos señalan que la fortificación reduce riesgos en poblaciones con acceso limitado a suplementos. La política busca cerrar brechas de salud desde lo cotidiano.
El Papa León XIV hace un llamado para que se respeten los derechos humanos en Venezuela
En la oración del Angelus
Ciudad de México.- El Papa León XIV sigue de cerca lo que sucede en Venezuela e hizo un llamado a superar la violencia y a respetar los derechos humanos. Al final de la oración mariana del Ángelus de este domingo 4 de enero de 2026, pidió que prevalezca el bien del pueblo venezolano, sobre cualquier otra consideración.
Tras los recientes acontecimientos en el país latinoamericano, el Pontífice llamó a que se garantice el Estado de derecho y que se respeten los derechos humanos y civiles de todos.
“Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”.
Con estas palabras el Santo Padre León XIV inició su llamamiento después de la oración del Ángelus de este domingo en la Plaza de San Pedro.
“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos, y trabajando para construir juntos un futuro pacífico de colaboración, estabilidad y armonía, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”.
Por ello invitó a rezar juntos
Además invitó a los fieles a seguir teniendo fe “en el Dios de la paz”, así como a rezar y ser solidarios con los pueblos que sufren a causa de las guerras. Esto, durante el segundo domingo después de la Natividad del Señor.
El Papa León XIV dirigió su reflexión del Ángelus poniendo en el centro el corazón del misterio cristiano: la Encarnación de Dios como fundamento de la esperanza.
npq
¿Qué dicen los líderes del mundo sobre la incursión en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
Ciudad de México.- La captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por las Fuerzas Armadas de los EU generó una serie de reacciones a favor y en contra en todo el mundo.
Esto fue la postura de algunos mandatarios de América Latina y el mundo:
El presidente de Argentina, Javier Milei, respaldó la captura de Nicolás Maduro y lo califica como dictador, sostiene que la presión internacional es necesaria para restaurar la democracia.
PRINCIPIO DE REVELACIÓN— Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026
En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión.
De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender pero sólo…
Gabriel Boric, presidente de Chile, hizo un llamado al respeto del derecho internacional y a una solución pacífica y multilateral.
Desde Chile mantendremos plena coherencia con nuestros principios y valores.— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026
Esto no se trata de apoyar ni justificar dictaduras —Chile no lo hace—, sino de quién decide y con qué legitimidad sobre el futuro de un país. Hoy es Venezuela, con la excusa del narcoterrorismo y la… pic.twitter.com/D9lbQlkJcx
De Colombia, Gustavo Petro, pidió desescalar la tensión militar y darle prioridad al diálogo.
El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
Colombia…
En Ecuador, Daniel Noboa escribió que a todos los chavistas les llega su hora:
A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 3, 2026
A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador.
Pedro Sánchez, presidente de España, dice que su país no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional.
España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026
Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de…
El ruso Vladimir Putin pone un ejemplo: “¿Tiene Rusia derecho a secuestrar a Zelensky y gobernar Ucrania hasta que encuentre una transición segura y adecuada?”
President Trump says U.S. "will run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition."— Vladimir Putin News (@vladimirputiniu) January 3, 2026
Do Russia has right to Kidnap Zelensky and Run Ukraine Until Russia find a safe and proper transition.
En México, Claudia Sheinbaum condenó la intervención militar e hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional.
El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de…
Más tarde citó a Benito Juárez “el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Mientras que Luiz Inacio Lula da Silva, president de Brasil, dijo que es un precedente peligroso para toda la comunidad internacional.
Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.— Lula (@LulaOficial) January 3, 2026
Atacar países, em…
npq
