Madrid informará sobre consecuencias psicológicas del aborto

Madrid. — El Ayuntamiento de Madrid aprobó una moción que obliga a los servicios municipales a difundir información sobre las consecuencias psicológicas del aborto.

La propuesta fue impulsada junto con la plataforma cívica acTÚa FAMILIA, que celebró la decisión como un avance significativo en la defensa de la vida y la salud de las mujeres.

La medida estableció que la información se brinde de forma permanente y accesible en los centros de Madrid Salud, los Espacios de Igualdad, los Centros de Atención Integral a Mujeres (CIAM), el Samur Social y mediante trabajadores sociales del Ayuntamiento. Además, deberá estar disponible en páginas web oficiales y en materiales impresos como carteles y folletos.

Durante el debate en el pleno, la concejala Carla Toscano defendió la iniciativa y destacó que su objetivo es proteger la vida y garantizar que las mujeres reciban un consentimiento informado antes de tomar decisiones trascendentes.

Su intervención fue respaldada por organizaciones ciudadanas que desde hace años piden visibilizar los efectos del aborto en la salud física y emocional de las mujeres.

Impulso desde la sociedad civil

Tras la aprobación municipal, acTÚa FAMILIA inició reuniones con representantes políticos para extender la propuesta a otros municipios.

El 29 de septiembre, su portavoz, Fuencisla Casanova, se reunió con líderes de Vox en Torrelodones y Majadahonda.

Los encuentros, calificados como productivos, mostraron sintonía entre representantes locales y la defensa del derecho a la información de las mujeres.

Consecuencias psicológicas del aborto

Según acTÚa FAMILIA, el síndrome post-aborto, es decir sus consecuencias psicológicas, son depresión, insomnio, problemas de pareja, intentos de suicidio y trastornos alimentarios. La organización denunció que en España el tema ha sido invisibilizado. Explicó que la falta de información clara vulnera el derecho de las mujeres a decidir con pleno conocimiento de los riesgos.

En ese sentido, la plataforma propuso también reforzar el consentimiento informado en los centros donde se practican abortos y destinar recursos públicos a campañas educativas.

Su objetivo es que las mujeres tengan acceso a datos verificados sobre las consecuencias del aborto antes de dar cualquier paso.

“Aborto no genera beneficios para la salud mental de las mujeres”

El psicólogo Leonardo Alvarado Zamudio, de la Fundación Choose Life, afirmó que el aborto no genera beneficios para la salud mental de las mujeres. Además, advirtió que, por el contrario, existen evidencias de consecuencias psicológicas.

Alvarado Zamudio aseguró que “sí existen trastornos psicológicos, y no hay ningún beneficio para las mujeres que abortan”.

Señaló que investigaciones científicas han documentado este riesgo “un meta análisis con más de 871 mil mujeres de Coleman demostró que el aborto aumenta un 81% el riesgo de problemas de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad, conductas suicidas. El 9.9% de estos casos se atribuye directamente al aborto”.

Contexto de México

El psicólogo Leonardo Alvarado citó información de transparencia del Secretario Ejecutivo de la Federación donde desde 2007 la Ciudad de México registra 270 mil abortos, con 13 mil 742 casos en 2023. Sobre este tema, comentó:

“Detrás de estos números hay un negocio. Clínicas privadas como Marie Stopes realizaron tan solo 51 mil abortos en 2014, superando incluso hospitales públicos”.

Mencionó que un porcentaje importante corresponde a menores de edad:

“5.1% de los abortos, 14 mil casos, son de niñas de 11 años a 17 años, muchas de ellas víctimas de violencia sexual”.

JAHA