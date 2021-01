Mexicano defraudó bancos estadounidenses con 600 mil dólares

México.- El Gobierno de México a través de la Fiscalía General de la República entregó en extradición a Estados Unidos a José Salazar miembro de una célula dedicada a la defraudación de bancos.

En cumplimiento con el Tratado de Extradición firmado entre ambos países, fue entregado para ser presentado ante la Corte de Nueva Jersey.

Será procesado acusado de delitos de asociación delictuosa, robo, fraude y robo de identidad calificado.

José Salazar era integrante de un grupo delictivo que defraudo a diversas instituciones financieras de Estados Unidos de América por más de $615,000 dólares.

El reclamado y sus cómplices obtuvieron ilegalmente la información de tarjetas de crédito y fabricaron tarjetas falsas que fueron utilizadas para extraer fondos de cajeros automáticos y para adquirir bienes y pagar servicios en los Estados Unidos de América.

Entre las instituciones defraudadas se encuentran US Bank National Association, BMO Harris Bank NA, Bank of America, N.A., JP Morgan Chase Bank, N.A. TD Bank, Beneficial Bancorp Inc y Wells Fargo Bank N.A.

La entrega de este individuo se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes estadounidenses designados para su traslado a Atlanta, y de ahí con destino final a Nueva Jersey, Estados Unidos de América.

LEE Facebook cierra 700 perfiles falsos que especulaban con oxígeno

emc