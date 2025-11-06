Miles de personas sin alimentos: la ONU declara emergencia por hambruna en Sudán

La Organización de las Naciones Unidas declaró emergencia por hambruna en Sudán. El aviso llega una semana después de que la ciudad de El Fasher, capital de Darfur Norte, cayera bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
El hambre ya afecta también a otras 20 zonas del país, incluidas varias en la región de Kordofán.
El hambre avanza entre los combates
De acuerdo con un nuevo informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), al menos 375 mil personas viven en situación de hambruna en Darfur y Kordofán. Además, más de 6.3 millones enfrentan hambre extrema en todo Sudán.
“La falta de alimentos y el colapso de los medios de vida son los síntomas más graves de una crisis provocada por el hombre”, señaló el informe de la CIF publicado en Roma.
“El Fasher y Kadugli presentan niveles extremadamente altos de desnutrición y muerte”, agregó el informe.
La ONU pide acceso humanitario urgente
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió detener los enfrentamientos y permitir la entrada de ayuda.
“La crisis en Sudán se está saliendo de control. Las partes deben sentarse a negociar y poner fin a esta pesadilla de violencia de inmediato”, advirtió Guterres, en un mensaje emitido desde Nueva York.
La coordinadora humanitaria de la ONU en Sudán, Clementine Nkweta-Salami, denunció que las milicias impiden el paso de la ayuda a zonas críticas.
“Las Fuerzas de Apoyo Rápido están bloqueando la entrega de alimentos y medicinas. Esto está poniendo en riesgo la vida de miles de civiles”, dijo en un comunicado oficial difundido por la agencia AP News.
Desplazamiento y denuncia internacional
Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 36 mil personas han huido de sus hogares en Kordofán y Darfur en solo una semana.
La mayoría busca refugio en campamentos improvisados con acceso limitado a agua y comida.
Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) expresó su “profunda preocupación” por los asesinatos y abusos registrados en El Fasher.
“Los hechos podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad”, señaló el fiscal de la CPI, Karim Khan.
Voces desde el terreno
El padre Jorge Naranjo, misionero comboniano que trabaja en Puerto Sudán, advirtió que la raíz del conflicto va más allá de las fronteras del país.
“Toda guerra tiene causas internas, pero también hay actores externos que la alimentan”, declaró al medio Vatican News.
El sacerdote explicó que muchos jóvenes desplazados de Darfur han llegado a sus escuelas.
“Algunos vieron destruidas sus universidades y ahora estudian con nosotros. La gente busca rehacer su vida pese a todo”, relató.
Una emergencia provocada por la guerra
La ONU señala que la hambruna en Sudán no es consecuencia de fenómenos naturales, sino del conflicto armado que desde 2023 enfrenta al Ejército con las FAR.
Los bloqueos de carreteras, la destrucción de cultivos y el saqueo de almacenes han paralizado la distribución de alimentos.
“Sudán se enfrenta a una catástrofe alimentaria sin precedentes”, advirtió el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en su último boletín.
Los organismos internacionales urgen un alto al fuego y la apertura inmediata de corredores humanitarios para evitar más muertes por hambre.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Insulto y humillación en Miss Universo: la mexicana Fátima Bosch levanta la voz por la dignidad y el respeto
Bangkok, Tailandia.- Miss México, Fátima Bosch, fue objeto de insulto y humillación por el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, durante una reunión con las concursantes.
El hecho, que se volvió viral en cuestión de horas, abrió un debate global sobre el respeto y la dignidad de las mujeres en los escenarios internacionales.
El incidente ocurrió en el hotel Chatrium Riverside Bangkok, donde las participantes se preparaban para la final del concurso. Durante una charla de coordinación, Itsaragrisil interrumpió a la mexicana y la cuestionó por no publicar contenido sobre Tailandia en sus redes sociales.
Insulto público y salida del salón
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el directivo tailandés le lanzó una advertencia a Miss México, acompañada de un insulto.
“Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta”, dijo Nawat Itsaragrisil, quien enseguida pidió apoyo de seguridad para retirarla del recinto.
Fátima Bosch se levantó de su asiento y respondió.
“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país, y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, expresó la mexicana.
Bosch abandonó la sala acompañada de Miss Irak, mientras varias concursantes mostraron su apoyo. El público que observó la transmisión en vivo reaccionó de inmediato en defensa de Fátima Bosch, calificando el hecho como humillante y fuera de lugar.
Fátima Bosch alza la voz por respeto y dignidad
Fuera del salón, la tabasqueña conversó con la prensa y explicó lo sucedido.
“Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y eso no es justo, porque estoy aquí haciendo todo correctamente”, declaró a medios locales en Bangkok.
Más tarde, desde su cuenta de Instagram, la joven de 25 años compartió un mensaje dirigido a todas las mujeres que la apoyaron.
“Creo que el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas. Nadie puede callar nuestra voz, y nadie me hará eso a mí. Si tener una corona te quita la dignidad, tienes que irte”, afirmó la mexicana en redes sociales.
Sus declaraciones generaron un movimiento de respaldo en distintos países. En Tailandia, decenas de personas se reunieron fuera del hotel para recibirla entre aplausos y gritos de “México, México”. Bosch agradeció emocionada, saludando y formando un corazón con las manos.
Reacción del certamen y disculpas públicas
La polémica alcanzó rápidamente a la organización internacional de Miss Universo. En un comunicado difundido en redes sociales, el organismo expresó:
“Lo que ocurrió en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada. Hoy y siempre, México está contigo, Fátima”, señaló Miss Universo México.
Horas después, Nawat Itsaragrisil ofreció disculpas a través de una transmisión en TikTok:
“Si alguien no se sintió bien, si alguien fue afectado, me disculpo con cada uno”, declaró el empresario tailandés.
La organización global confirmó que la mexicana continuaría en la competencia.
“Nuestra misión es empoderar a las mujeres, no intimidarlas”, sostuvo Miss Universe Organization en su pronunciamiento público.
Un episodio que expone los límites del poder
El caso de Fátima Bosch trascendió el mundo de los certámenes de belleza para convertirse en una lección sobre dignidad y respeto.
Bosch, que representó a México desde su triunfo en el certamen nacional en Tabasco, defendió con firmeza su integridad personal.
“No soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”, dijo en un video compartido en las redes sociales.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
Buscan proteger la vida por nacer y a sus madres en Colombia
Se pretenden dar alternativas en favor de las madres
Bogotá.— En el Concejo de Bogotá avanza el debate del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, que propone crear la “Ruta por la Vida” para acompañar a mujeres embarazadas, lactantes y a la vida por nacer.
La propuesta, impulsada por la concejal Clara Sandoval del Partido Liberal, plantea una red de atención integral enfocada en la salud mental, el acompañamiento y la información completa y oportuna para las madres.
El documento busca garantizar que las mujeres reciban alternativas al aborto y puedan tomar decisiones libres e informadas, sin presiones externas. “Esta atención será brindada de manera oportuna y eficaz con un enfoque prioritario en la salud mental”, señala el texto del acuerdo.
Acompañamiento emocional y prevención
En entrevista con ACI Prensa, Carol Borda, integrante del equipo de la concejal Sandoval, aclaró que el proyecto no contempla “exámenes mentales” previos al aborto, como algunos medios informaron.
“Lo que busca el proyecto es fortalecer las acciones en salud mental preventiva para mujeres embarazadas, especialmente aquellas que enfrentan depresión durante el embarazo”, explicó.
Más para leer: El aborto no puede ser un triunfo: Arquidiócesis de México
Borda señaló que, si una mujer enfrenta dificultades de salud mental, el Estado debe ofrecer acompañamiento psicológico y no solo el aborto como única opción.
“Actualmente, el Estado facilita el acceso al aborto, pero no existen alternativas sólidas orientadas a la vida que resulten realmente atractivas para las mujeres”, subrayó.
Contexto legal del aborto en Colombia
La Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia bajo tres causales mediante la sentencia C-355 de 2006: violación, malformación del feto y riesgo para la vida o salud de la mujer.
Posteriormente, la sentencia C-055 de 2022 amplió el acceso al aborto hasta las 24 semanas de gestación. Sin embargo, después de ese plazo, siguen vigentes las tres causales iniciales.
Borda destacó que el nuevo acuerdo se centra en salud mental porque “es la principal razón por la cual las mujeres acceden al aborto dentro del marco de las causales legales”.
Panorama del aborto en la capital
Sobre el panorama local, Borda informó que el Distrito de Bogotá reportó 12 mil 050 abortos en el primer semestre de 2024, aunque advirtió de un “gran subregistro” en los datos oficiales.
Agregó que organizaciones privadas como Profamilia y Oriéntame aseguraron haber practicado más de 150 mil abortos en Colombia. Esto representa una parte significativa de los procedimientos realizados.
Además, según datos de Saludata Bogotá, “cada dos días una mujer gestante considera acabar con su vida”. Por eso, el proyecto propone fortalecer la atención emocional y psicológica durante el embarazo y el posparto.
Apoyo político y próximos pasos
El equipo de Sandoval afirmó que cuentan con el respaldo de la Bancada por la Vida y la Libertad, que ha expresado su apoyo desde las primeras discusiones.
“Estamos convencidos de que fortalecer la atención en salud mental y la opción de la vida es una necesidad urgente en Bogotá”, afirmó Borda.
El Concejo capitalino podría someter el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025 a su segundo debate en los próximos días. Esto marcaría un avance clave en la protección integral de las mujeres gestantes y sus hijos por nacer.
JAHA
Mundo
“No estás solo”: El papa León XIV pide rezar por quienes piensan en el suicidio
La intención de oración corresponde al mes de noviembre y fue presentada en el video del papa
Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió rezar por todas las personas que enfrentan pensamientos suicidas, para que encuentren en su comunidad el apoyo y el amor que necesitan y se abran a la vida.
La intención de oración corresponde al mes de noviembre y fue presentada en el video del papa, difundido por la Red Mundial de Oración con el apoyo de la diócesis de Phoenix, Arizona, y Vatican Media.
El mensaje del León XVI: apoyo, escucha y comunidad
“Te pedimos este mes por todas las personas que viven en la oscuridad y la desesperación, que puedan encontrar siempre una comunidad que los acoja, los escuche y los acompañe”, expresó el Santo Padre en el video publicado el 4 de noviembre en los canales oficiales de la Red Mundial de Oración del papa.
La intención de León XIV se centra en quienes atraviesan situaciones límite, invitando a la Iglesia a ser un espacio de acompañamiento y contención.
Lee: “Miren al cielo, no al teléfono”: el mensaje del papa León XIV a los jóvenes
“Todos, también los creyentes, podemos ser vulnerables a la tristeza sin esperanza”, dijo el pontífice.
Su Santidad también alentó a buscar la ayuda profesional necesaria.
“Hacernos prójimos con respeto y ternura”, pidió el papa León XIV.
Un problema que crece en todo el mundo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año mueren unas 720 mil personas por suicidio, casi 2 mil cada día. Más de la mitad de los casos ocurren antes de los 50 años y, entre jóvenes de 15 a 29 años, es la tercera causa de muerte.
En el Catecismo de la Iglesia Católica se recuerda que el suicidio contradice el amor a la vida, pero también se reconoce que los trastornos psíquicos graves pueden disminuir la responsabilidad personal.
Por ello, el papa insiste en que la Iglesia acompañe con cercanía a las familias y a quienes sufren.
Phoenix, un ejemplo de pastoral para la salud mental
Las imágenes del video fueron grabadas en la diócesis de Phoenix, en Estados Unidos, que ha hecho de la salud mental una prioridad pastoral.
La diócesis cuenta con una oficina específica para este tema, promueve espacios de escucha, organiza cursos de formación y celebra cada año una misa en memoria de quienes murieron por suicidio.
“El mensaje del papa me llega muy de cerca al corazón”, señaló el obispo de Phoenix, monseñor John Dolan, de acuerdo con Vatican News.
“He vivido en primera persona el dolor del suicidio. Perdí a mi hermano, a dos hermanas y a un cuñado. Pero confiamos en un Padre amoroso y en la fuerza de caminar juntos. Si estás luchando con pensamientos suicidas, recuerda: no estás solo y eres profundamente amado”, destacó el Sumo Pontífice.
Un llamado para toda la Iglesia
El Vaticano informó que, con motivo de esta intención de oración, se celebrará en Roma un congreso internacional del 5 al 7 de noviembre, organizado por la asociación de Ministros Católicos para la Salud Mental, con el patrocinio de la Pontificia Academia para la Vida.
El encuentro reunirá a líderes pastorales de varios países para compartir experiencias y estrategias de acompañamiento.
La Red Mundial de Oración del Papa también organizará momentos de oración común y proyectará El video del papa de noviembre durante las sesiones.
La intención forma parte del camino espiritual del Año Santo 2025, en el que las oraciones del Pontífice se suman a la preparación para la indulgencia jubilar.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
León XIV acude al cementerio del Verano para rezar por quienes nadie recuerda
Ciudad del Vaticano.- Este domingo, el nuevo pontífice Papa León XIV visitó el histórico Cementerio del Verano en Roma para rezar por los difuntos “de los que nadie se acuerda”, cumpliendo una tradición que trasciende la rutina litúrgica y se convierte en gesto de humanidad y memoria.
Este domingo 2 de noviembre de 2025, en la conmemoración de los fieles difuntos, el Papa León XIV presidió una misa en el cementerio del Verano –el mayor de Roma– para honrar a los muertos olvidados y cercanos.
Papa León XIV
Durante su homilía, expresó que aunque los seres queridos ya no estén físicamente, “su memoria permanece viva entre nosotros”.
El acto mantiene la línea de su predecesor Papa Francisco, quien también visitó cementerios en esta fecha para recordar a quienes partieron sin ser nombrados.
Este gesto adquiere relevancia por varios motivos. Primero, representa una atención concreta hacia los olvidados, reforzando el mensaje cristiano de dignidad para todos, aun para quienes pasaron inadvertidos.
Segundo, el lugar escogido—un cementerio con raíces que se remontan a la antigua Roma—refuerza la continuidad entre historia, fe y memoria colectiva.
El cementerio del Verano cuenta con restos de una necrópolis romana, incluidas las catacumbas de Santa Ciriaca.
Papa León XIV
Tercero, la presencia del Papa en este ámbito público reafirma que la espiritualidad no se limita a los templos, sino que se extiende a los márgenes de la sociedad: donde habitan el silencio, la soledad o el olvido.
Te puede interesar: José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
Una invitación a la memoria viva. El Papa León XIV no solo recordó a los muertos, sino que al mismo tiempo les dio voz.
Al decir que “nuestro Padre Celestial nos conoce y nos ama, uno por uno, y no olvida a nadie”, estableció un vínculo entre cielo y tierra, entre lo invisible y lo tangible.
En su visita, el Papa no cerró solo un acto litúrgico, sino que abrió un puente entre la memoria colectiva y el compromiso personal.
Finalmente, el papa hizo un llamado a reconocer y rescatar el valor de cada vida, y a mantener viva la esperanza mediante el recuerdo activo.
ARH
Miles de personas sin alimentos: la ONU declara emergencia por hambruna en Sudán
“Si se lo hacen a la Presidenta”; Qué dice la ley sobre el acoso sexual en México
El costo invisible de cuidar: familiares que cuidan sufren agotamiento severo
Pobreza infantil podría marcar el futuro de México
Odios algorítmicos
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Estadoshace 3 días
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan
-
Deporteshace 3 días
“Creer en ti y tener fe en Dios te lleva a la victoria”: El Hijo del Santo
-
Méxicohace 2 días
Leche materna en polvo, esperanza y alivio en zonas vulnerables
-
Méxicohace 2 días
¿Dónde se vive más? Así varía la esperanza de vida en México en 2025