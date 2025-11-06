Miles de personas sin alimentos: la ONU declara emergencia por hambruna en Sudán

La Organización de las Naciones Unidas declaró emergencia por hambruna en Sudán. El aviso llega una semana después de que la ciudad de El Fasher, capital de Darfur Norte, cayera bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

El hambre ya afecta también a otras 20 zonas del país, incluidas varias en la región de Kordofán.

El hambre avanza entre los combates

De acuerdo con un nuevo informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), al menos 375 mil personas viven en situación de hambruna en Darfur y Kordofán. Además, más de 6.3 millones enfrentan hambre extrema en todo Sudán.

“La falta de alimentos y el colapso de los medios de vida son los síntomas más graves de una crisis provocada por el hombre”, señaló el informe de la CIF publicado en Roma.

“El Fasher y Kadugli presentan niveles extremadamente altos de desnutrición y muerte”, agregó el informe.

La ONU pide acceso humanitario urgente

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió detener los enfrentamientos y permitir la entrada de ayuda.

“La crisis en Sudán se está saliendo de control. Las partes deben sentarse a negociar y poner fin a esta pesadilla de violencia de inmediato”, advirtió Guterres, en un mensaje emitido desde Nueva York.

La coordinadora humanitaria de la ONU en Sudán, Clementine Nkweta-Salami, denunció que las milicias impiden el paso de la ayuda a zonas críticas.

“Las Fuerzas de Apoyo Rápido están bloqueando la entrega de alimentos y medicinas. Esto está poniendo en riesgo la vida de miles de civiles”, dijo en un comunicado oficial difundido por la agencia AP News.

Desplazamiento y denuncia internacional

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 36 mil personas han huido de sus hogares en Kordofán y Darfur en solo una semana.

La mayoría busca refugio en campamentos improvisados con acceso limitado a agua y comida.

Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) expresó su “profunda preocupación” por los asesinatos y abusos registrados en El Fasher.

“Los hechos podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad”, señaló el fiscal de la CPI, Karim Khan.

Voces desde el terreno

El padre Jorge Naranjo, misionero comboniano que trabaja en Puerto Sudán, advirtió que la raíz del conflicto va más allá de las fronteras del país.

“Toda guerra tiene causas internas, pero también hay actores externos que la alimentan”, declaró al medio Vatican News.

El sacerdote explicó que muchos jóvenes desplazados de Darfur han llegado a sus escuelas.

“Algunos vieron destruidas sus universidades y ahora estudian con nosotros. La gente busca rehacer su vida pese a todo”, relató.

Una emergencia provocada por la guerra

La ONU señala que la hambruna en Sudán no es consecuencia de fenómenos naturales, sino del conflicto armado que desde 2023 enfrenta al Ejército con las FAR.

Los bloqueos de carreteras, la destrucción de cultivos y el saqueo de almacenes han paralizado la distribución de alimentos.

“Sudán se enfrenta a una catástrofe alimentaria sin precedentes”, advirtió el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en su último boletín.

Los organismos internacionales urgen un alto al fuego y la apertura inmediata de corredores humanitarios para evitar más muertes por hambre.

